Зеркаль о газовом давлении РФ на Молдову: Там очень критическая ситуация, это первый звонок. Украина следующая
Серьезные проблемы с наличием газа после Молдовы могут появиться и в других странах Европы, в том числе в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила в интервью "Радио Свобода".
"Там (в Молдове. – Ред.) очень критическая ситуация. И проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова – это первый звонок. В принципе, этот кризис будет присущ всей Европе. И к сожалению, Украина следующая", – сказала она.
Советник главы Минэнерго Украины отметила, что Молдова, в отличие от Беларуси, не получила от России "специальных цен" на газ.
"Молдова получила еще дополнительные условия заключения этих контрактов. И сейчас им очень тяжело. И они обращаются как раз к Украине за помощью, к ЕС", – объяснила Зеркаль.
Напоминаем, правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября, решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.
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Молдова маленька і споживає мало газу. Те скільки їм треба на фоні тих обємів що використовує Україна ніщо, а тому можемо собі дозволити. Ми ж не такі як росіяни щоб заламувати руки.
Ця дзеркаль найшла кого у приклад навести, білорасєю)))) як каже своїм коханкам мій кум, немає мінету нема і зарплати))) так із Молдовою...
Є борг в приватної компанії так званого молдавського філіалу газпрома (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7 https://uk.wikipedia.org/wiki/Молдовагаз ) який росіяни хочуть повішати на Молдову.
А я ще пам'ятаю ті часи як росіяни хотіли зробити таке саме із нашим нафтогазом, віджати його собі і потім вішати на нас штучно створені борги.
і пмр відбирає собі газу скільки захоче, а штучний борг при цього вішається на Кишенів..
таку саму аферу газпром хотів прокрутити з лугандоном, щоб Україна відповідала за газ, спожитий на окупованих територіях..
але газпром був посланий.. і можливостей тиску у газпрома у той час не було, тому на окуповані території московія постачає газ за свій рахунок..