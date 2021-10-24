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Зеркаль о газовом давлении РФ на Молдову: Там очень критическая ситуация, это первый звонок. Украина следующая

Зеркаль о газовом давлении РФ на Молдову: Там очень критическая ситуация, это первый звонок. Украина следующая

Серьезные проблемы с наличием газа после Молдовы могут появиться и в других странах Европы, в том числе в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила в интервью "Радио Свобода".

"Там (в Молдове. – Ред.) очень критическая ситуация. И проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова – это первый звонок. В принципе, этот кризис будет присущ всей Европе. И к сожалению, Украина следующая", – сказала она.

Советник главы Минэнерго Украины отметила, что Молдова, в отличие от Беларуси, не получила от России "специальных цен" на газ.

"Молдова получила еще дополнительные условия заключения этих контрактов. И сейчас им очень тяжело. И они обращаются как раз к Украине за помощью, к ЕС", – объяснила Зеркаль.

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Напоминаем, правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября, решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.

Автор: 

Газ (10236) Молдова (1884) россия (96107) Зеркаль Елена (292)


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Топ комментарии
+22
Гопники требуют Сертифицировать Северный потоп...,фишка в том что это дерьмо окажется братским договором Гитлер=Сралин 1939 года,а в итоге будет 22 июня 1941 года...
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24.10.2021 11:11
+21
Долги Приднестровья? Т.е. когда нам выкатят долг орков с наваросии, надо будет тоже его оплатить?
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24.10.2021 11:22
+14
Для бизнес партнеров опг квартал95, цветущая и демократическая Молдова как кость в горле, ведь тогда козломордые начнут задавать себе неловкий вопрос: а почему у Молдовы все хорошо без нефти и газа, а у нас вяликих такая жопа?! Поэтому кремлефашисты сейчас пытаются убить все евростремления Санду на корню. Так что думаю, одолжить газу Молдове на какой-то короткий срок - не такая уже бредовая идея
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24.10.2021 11:14
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Эти газпромовские суки с самыми наглыми мордами предлагают Молдове контракт с 25%-ной скидкой (где-то 600 баксов). Молдова согласна только на скидку в 50% (максимум 300 баксов). Плюс к этому Газпром нахально хочет, чтобы Молдова, таки, выплатила долг в 433 миллиона (с пеней за просрочку 709 миллионов), образовавшийся в прошлые годы.
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24.10.2021 13:54 Ответить
До сентября этого года (при Додоне) цена газа для Молдовы составляла 145 долларов, но молдаване прокатили на президентских и парламентских выборах Додона с социалистами, и проевропейскому правительству москали сразу же выкатили европейские цены (пока со скидкой 25%).
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24.10.2021 13:58 Ответить
Долго конечно тебе брат, но тогда газ так и стоил , сейчас дороже. Молдаване правильно делают , они возьмут газ у румын через Унгены или украинцев, через север Молдовы. и даже если и дороже то зато не будут спонсировать ПМР.у тех точно Лафа закончится с воровством молдавского газа.
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24.10.2021 15:43 Ответить
Простите, а откуда у румын и украинцев лишний газ для Молдовы? Румыния сосет газ из Турецкого потока, своей добычи там немного. Про Украину Вы сами знаете.
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24.10.2021 16:31 Ответить
"Про Украину Вы сами знаете" - якраз що в України в реальності газ є. Можна дві зими протягнути... Але втрачати транзит ніхто не хоче, бо це гроші і запорука безпеки - того що рф буде дуже проблематично відкрито напасти.

Молдова маленька і споживає мало газу. Те скільки їм треба на фоні тих обємів що використовує Україна ніщо, а тому можемо собі дозволити. Ми ж не такі як росіяни щоб заламувати руки.
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24.10.2021 17:56 Ответить
Румыния обеспечивает себя своим газом на 90 %. Если сильно прижмёт, то много предприятий перейдёт на мазут, которого в Румынии достаточно. Кстати, Румыния УЖЕ предложила, и в ближайшие дни отправится в Молдову первый состав с мазутом для Кишинёвских и Бельцкой ТЭЦ, кстати бесплатно для Молдовы !!! Румыния всегда помогает !
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25.10.2021 08:56 Ответить
Россия НАВЯЗЫВАЕТ газ Молдове по 1130 $ и предлагают "скидку " 25 %. Конечная цена получается выше 800 $ !!! А так-называемый долг, да ещё с пенями фантастическими, доказать не могут. Естественно Молдова НЕ ПРИЗНАЁТ ! И случилось ожидаемое - шантаж...
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25.10.2021 08:47 Ответить
А кому сейчас легко? Товарищ Санду выбрала проевропейский курс. Так пусть у Европы и просит помощи. ЕС с радостью покроет долги перед Газпромом.
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24.10.2021 14:56 Ответить
Радниця глави Міненерго України зазначила, що Молдова, на відміну від Білорусі, не отримала від Росії "спеціальних цін" на газ. Джерело:
Ця дзеркаль найшла кого у приклад навести, білорасєю)))) як каже своїм коханкам мій кум, немає мінету нема і зарплати))) так із Молдовою...
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24.10.2021 17:15 Ответить
Почитав коментарі і виявляється все як я думав. Ніякого боргу в Молдови немає.

Є борг в приватної компанії так званого молдавського філіалу газпрома (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7 https://uk.wikipedia.org/wiki/Молдовагаз ) який росіяни хочуть повішати на Молдову.

А я ще пам'ятаю ті часи як росіяни хотіли зробити таке саме із нашим нафтогазом, віджати його собі і потім вішати на нас штучно створені борги.
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24.10.2021 17:52 Ответить
Ну, вообще-то, Газпрому принадлежит 50% + 1 акция этого "частного предприятия" Молдовагаз, 13% принадлежат правительству Приднестровья, а оставшиеся 37% акций Молдовагаз принадлежат правительству Молдовы. Кроме того, никто не снял с правительства Молдовы политической ответственности за функционирование экономики.
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24.10.2021 18:51 Ответить
50% + 1 акція - це замало, щоб вважати структуру контрольованою газпромом?
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24.10.2021 19:41 Ответить
чув що у Молдови ситуація досить важка, бо труби з газом прокладені через пмр..
і пмр відбирає собі газу скільки захоче, а штучний борг при цього вішається на Кишенів..

таку саму аферу газпром хотів прокрутити з лугандоном, щоб Україна відповідала за газ, спожитий на окупованих територіях..
але газпром був посланий.. і можливостей тиску у газпрома у той час не було, тому на окуповані території московія постачає газ за свій рахунок..
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24.10.2021 22:46 Ответить
Пора б Украине перекрыть поток через границу кацапов в Приднестровье.
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24.10.2021 20:57 Ответить
когда германии, самой мощьной экономике ес станет хреново, только тогда весь ес и мир поймет, что такое террор социализма или коммунизма. кому что ближе. на данный момент, куплено все правительства германии и с этим спорить трудно, даже если поддержка сп 2 обьяснялась внутренним, экономичесским интересос фрг. не на столько не дальновидны немци, чтоб сделать такую ....йню и загнать себя в ...опу. шкурный интерес Меркель и ничего более....
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24.10.2021 21:19 Ответить
Украину тоже ожидает оплата газа , которую использовали эти путинские прихвостни с ОРДЛО, за семь -восемь лет!!Можете не сомневаться , что это будет кгругленькая сумма!! хотя эти агрессоры- Россияне свободно качают и воруют Украинский газ на украинских вышках бойко и других месторождениях, а наши руководители государства спокойно все эти восемь лет молчат!! А почему????...
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26.10.2021 12:26 Ответить
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