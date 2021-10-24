Зеркаль о газовом давлении РФ на Молдову: Там очень критическая ситуация, это первый звонок. Украина следующая

Серьезные проблемы с наличием газа после Молдовы могут появиться и в других странах Европы, в том числе в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила в интервью "Радио Свобода".

"Там (в Молдове. – Ред.) очень критическая ситуация. И проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова – это первый звонок. В принципе, этот кризис будет присущ всей Европе. И к сожалению, Украина следующая", – сказала она.

Советник главы Минэнерго Украины отметила, что Молдова, в отличие от Беларуси, не получила от России "специальных цен" на газ.

"Молдова получила еще дополнительные условия заключения этих контрактов. И сейчас им очень тяжело. И они обращаются как раз к Украине за помощью, к ЕС", – объяснила Зеркаль.

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Напоминаем, правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября, решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.