COVID-19 в Украине: в "желтой" зоне остались только четыре региона, в "красной" - шесть. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. По состоянию на 24 октября в "желтой" зоне остаются всего четыре региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Согласно данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит так, что в "желтой" зоне находится Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.
В "оранжевой" зоне - Киев, Волынская область, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.
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