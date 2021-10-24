COVID-19 в Украине: в "желтой" зоне остались только четыре региона, в "красной" - шесть. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. По состоянию на 24 октября в "желтой" зоне остаются всего четыре региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит так, что в "желтой" зоне находится Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

В "оранжевой" зоне - Киев, Волынская область, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

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