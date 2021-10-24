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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: в "желтой" зоне остались только четыре региона, в "красной" - шесть. ИНФОГРАФИКА

COVID-19 в Украине: в

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. По состоянию на 24 октября в "желтой" зоне остаются всего четыре региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит так, что в "желтой" зоне находится Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

В "оранжевой" зоне - Киев, Волынская область, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от СOVID-19 умерли 386 человек, зафиксирован 20 791 новый случай заболевания, выздоровел 6 081 человек, - Минздрав

COVID-19 в Украине: в желтой зоне остались только четыре региона, в красной - шесть 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Выфсьоврьоти! Никакова кавида в памине нету! Нас абманывают с целью нажЫвы!
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24.10.2021 11:56 Ответить
ты шо орешь? тя первый раз обманывают, в лесу вырос, людей не видел?
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24.10.2021 12:02 Ответить
мені здалося, чи в червоній зоні саме ті області, де найбільше російськомовних і тих, де найбільше мають родичів в расії, шо шастають туда-сюда?
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24.10.2021 12:29 Ответить
Проживаю в маленькому містечку де усі знають один одного. Так от до чого я веду, була епідемія того року, то помер один чоловік і в нього був цукровий діабет, а того тижня померло двоє чоловік 40 років, крепких хлопців. Тепер «чухається те ніколи не чухалося». Я двічі перехворі ковідом, але потрібно провакцинуватися якось.
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24.10.2021 12:51 Ответить
А по ситуации что сейчас 4 должны быть в оранжевой, а остальные в " красной" и " бордовой".
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24.10.2021 13:01 Ответить
наступает пьездьец
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24.10.2021 14:57 Ответить
на масковии...или масКОВИДии
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24.10.2021 15:16 Ответить
Красная зона.. и вертухаи на вышках
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24.10.2021 17:39 Ответить
 
 