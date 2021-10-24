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Новости Борьба с коронавирусом
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В Украине почти 7 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19, за сутки сделали еще 178 тыс. прививок

В Украине почти 7 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19, за сутки сделали еще 178 тыс. прививок

По состоянию на воскресенье, 24 октября, полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине прошли 7 миллионов человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в субботу первую дозу получили 129 530 человек, полностью иммунизированы (сделали уже вторую инъекцию) 48 200 человек.

С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили две дозы 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 15 854 029 прививок.

Перечень, контакты и график работы пунктов и центров вакцинации размещены на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия безвозмездно передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
Півень в жопу клюнув і як миленькі побігли вакцинуватися, бо жити хочеться навіть стареньким...
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24.10.2021 11:49
+5
Ого, сколько политических ковидо-вакцино-рекламщиков. Как вы выжили, за полтора года
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24.10.2021 12:11
+5
Через пару років формується імунітет популяції. Ковід вийде на один рівень з грипом. Багато чого переживали й це переживемо.
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24.10.2021 12:15
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аргумент простой - чем больше антиваксов, тем меньше антиваксов. теорию Дарвина никто не отменял. а мы, привитые, посидим посмотрим на глупых, может, они чему-нибудь обучатся - или на своем опыте, или на чужом
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24.10.2021 16:49 Ответить
Вот я и посижу, понаблюдаю за умниками ближайшие год-два. Два года пандемии уже почти прошло. Вроде ничего покуда. Даст Бог дождусь, когда придет время отдельным лицам давать ответ за всю эту вакханалию. Ну а на счет аргументов Ваших - как-то неубедительно.
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24.10.2021 16:54 Ответить
увы, но последние наблюдения подсказывают, что постковидная эпоха будет клондайком для психоаналитиков и психотерапевтов
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24.10.2021 17:05 Ответить
Ну у нас психоаналитикам не разгуляться. В массе своей для большинства наших людей кабинет психоаналитики находится в кабаке или на кухне за бутылочкой. А лучший психоаналитик друг или супруга.
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24.10.2021 17:07 Ответить
"из них получили две дозы 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом) "
Вот это прям очень важная и ценная информация.
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24.10.2021 13:15 Ответить
вакцин полно. народ не спешит прививаться.
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24.10.2021 13:49 Ответить
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