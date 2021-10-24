В Украине почти 7 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19, за сутки сделали еще 178 тыс. прививок

По состоянию на воскресенье, 24 октября, полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине прошли 7 миллионов человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в субботу первую дозу получили 129 530 человек, полностью иммунизированы (сделали уже вторую инъекцию) 48 200 человек.

С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили две дозы 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 15 854 029 прививок.

Перечень, контакты и график работы пунктов и центров вакцинации размещены на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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