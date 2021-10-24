Если больницы будут наполняться такими темпами - коллапс через 10-14 дней, - врач Жиравецкий

В субботу, 23 октября, количество госпитализированных достигло рекордной отметки – 5 924 человека, и продолжает расти каждый день. Если украинские больницы будут наполняться такими темпами, то коллапс медицинской системы наступит через 10-14 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом предупреждает в своем Telegram-канале главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, не будет хватать коек и медиков.

"У нас катастрофа по госпитализациям – 5 924 за сутки – это новый рекорд!.. если больницы будут такими темпами наполняться – будет коллапс через 10-14 дней. Не хватит медиков и коек, видимо, также", – отметил медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных. ФОТОрепортаж

Жиравецкий считает, что Украине нужен новый план для остановки волны коронавируса.

"Нужен новый план остановки волны, потому что только вакцинацией мы этого не сделаем, к сожалению...", – добавил врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В инфекционной реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов, - врач Сидоренко о ситуации с больными COVID-19