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Новости Коронавирус и карантин
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Если больницы будут наполняться такими темпами - коллапс через 10-14 дней, - врач Жиравецкий

Если больницы будут наполняться такими темпами - коллапс через 10-14 дней, - врач Жиравецкий

В субботу, 23 октября, количество госпитализированных достигло рекордной отметки – 5 924 человека, и продолжает расти каждый день. Если украинские больницы будут наполняться такими темпами, то коллапс медицинской системы наступит через 10-14 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом предупреждает в своем Telegram-канале главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, не будет хватать коек и медиков.

"У нас катастрофа по госпитализациям – 5 924 за сутки – это новый рекорд!.. если больницы будут такими темпами наполняться – будет коллапс через 10-14 дней. Не хватит медиков и коек, видимо, также", – отметил медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных. ФОТОрепортаж

Жиравецкий считает, что Украине нужен новый план для остановки волны коронавируса.

"Нужен новый план остановки волны, потому что только вакцинацией мы этого не сделаем, к сожалению...", – добавил врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В инфекционной реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов, - врач Сидоренко о ситуации с больными COVID-19

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
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24.10.2021 12:15
+18
А шо? Ми ж чемпіони.
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24.10.2021 12:05
+16
Демократия дала идиотам право голоса, а современные технологии предоставили возможность идиотам вещать свои идиотские идеи на массу других идиотов, и следственно - тем идиотам обмениваться этими идиотскими идеями между собой.
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24.10.2021 12:17
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А шо? Ми ж чемпіони.
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24.10.2021 12:05 Ответить
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24.10.2021 12:09 Ответить
Да якось пох.
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24.10.2021 12:12 Ответить
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24.10.2021 12:15 Ответить
а щоб вижившим було несолодко, щодо корпорації рошен введуть санкції і їй першій вимкнуть газ, бо не вистачає всім, та електроенергію. бо нема вугілля для тес
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24.10.2021 12:28 Ответить
слушайте я и сам порохобот, но не могли бы вы унять свои порохоботские истерики - здесь они совсем не к месту.
Злорадствовать что сейчас умирает много людей - не красит ни порошенко ни его сторонников, ну правда.
Не думаю, чт при Порошенко ситуация была бы лучше. Не поменялось бы ни количество идиотов ни антиваксеров ни антимасочников.
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24.10.2021 12:42 Ответить
вижу...
не злорадство по умершим, а заюморённая чернота по выжившим еще...
рошен пришелся к месту...ведь:
дольче вита - дольше жизнь
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24.10.2021 12:49 Ответить
"Не думаю" - и ты еще называешь себя "порохоботом"?
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24.10.2021 12:54 Ответить
Пора говорить о ЗЄЛЄНОМОРі, який влаштувало зелене лайно українському народу. 64 тисячі замордованих. Щоденно більше ніж загинуло наших воїнів під Ілловайськом. А вірус не розрізняє, ти голосував за бубочку чи ні.
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24.10.2021 12:59 Ответить


...не могли бы вы унять свои порохоботские истерики - здесь они совсем не к месту.
Злорадствовать что сейчас умирает много людей - не красит ни порошенко ни его сторонников, ну правда.
Не думаю, что при Порошенко ситуация была бы лучше. Не поменялось бы ни количество идиотов ни антиваксеров ни антимасочников.

приєднуюсь.

Бо упороті порохоботи "пустились берега"
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24.10.2021 13:49 Ответить
Думаю .
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24.10.2021 13:41 Ответить
Я в таких темах, стараюсь не смотреть на политические предпочтения. Как оказалось, недоразвитых хватает во всех лагерях. Но вина власти в происходящем есть. При желании можно было даже прививку от ковида сделать обязательной и прописать все на законодательном уровне. Но вина Клоуна даже не в этом. Снимочки быдлоэлиты из кафе во время карантина, обнимашечки в Буковеле, танцульки в Трускавце, безмасочные встречи на высшем уровне сделали свое дело. Или Вы реально думаете, что народ на это не обращает внимания? Вспомните снимки Марины и Пороха в масочках, когда они на службах стояли, когда концентраторы привозили, и тупую довольную рожу Клоуна на снимках.
Эти дебилы умеют работать с информацией, но почему-то они работают только с той, что нужно лично им. Велике крадивныцтво упоминалось в каждом выпуске новостей, а ковид - то такое, нариду не нравится. Да этот Клоун написал пост про вакцинацию, но удалил его из-за критики. Это президент? Чмо это, а не президент. Так что вина на нем есть. Вины с дебильного нарида само собой тоже не снимаю. Так благодаря такому нариду чмо и стало президентом - чудес не бывает.
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24.10.2021 16:42 Ответить
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24.10.2021 13:33 Ответить
Це чмо криворогате провалило вакцинацію. Коли всі країни виділяли кошти на розробку вакцин, воно казало що ми чемпіони. Сиділо в Велюрі без маски, шлялось по Буковелю подаючи всім приклад. Люди зрозуміли що це все понти і поклали на все болт. Вина за нинішній стан з ковідом цілком і повністю лежить на цьому недоумкові.
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24.10.2021 12:39 Ответить
всі країни виділяли кошти на розробку вакцин,

типова порохоботська демагогія..

ТОЧНО НЕ ВСІ.

НАВІТЬ НЕ ПОЛОВИНА...

ОТ ГРОШІ НАПЕРЕД ВИДІЛИ ТОЧНО НЕ ТИМ...

І ЗА Ц Е Степанова і компашку ще очікує Суд..
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24.10.2021 13:52 Ответить
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24.10.2021 14:23 Ответить
Понты, только Зеленский с женой привиты.
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24.10.2021 16:56 Ответить
Это Маленькое Недоразумение взяло все под свой контроль. И вот результат.
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24.10.2021 12:59 Ответить
Бедоносец
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24.10.2021 13:35 Ответить
Демократия дала идиотам право голоса, а современные технологии предоставили возможность идиотам вещать свои идиотские идеи на массу других идиотов, и следственно - тем идиотам обмениваться этими идиотскими идеями между собой.
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24.10.2021 12:17 Ответить
"Ми чемпийоны борьбы с Ковидом"! Надо не "скиглить", а изучать труды главнокомандующего. И вообще, быть благодарными, шо Квартылы крутят, у других и того нету...
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24.10.2021 12:18 Ответить
Если клоуны и дальше будут выводить из Украины по 40 миллионов долларов и так .elen структурировать свой бизнес. В Украине не останется денег.
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24.10.2021 12:18 Ответить
41 млн 779 тыс - это комиссия бубочки за помощь каломойскому в выводе 2,32 миллиарда долларов из Привата в офшоры. Так что говорить надо именно о миллиардах. А вообще-то беня жадный. Такой мизерный процент!
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24.10.2021 12:25 Ответить
Евреи ипут даже евреев, натура у них такая.
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24.10.2021 16:57 Ответить
У них не приветствуются внееврейские браки!
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25.10.2021 08:17 Ответить
Аби не Порошенко аби не Порошенко аби не Порошенко....
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24.10.2021 12:24 Ответить
А кто это?
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24.10.2021 12:33 Ответить
Порох приговор Зеленскому. Зеля на стадионе как обычно не так прочитал текст.
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24.10.2021 12:36 Ответить
Зеркаль - в президенты!
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24.10.2021 12:38 Ответить
Ты у нее спросил? Или просто тётка понравилась?
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24.10.2021 12:55 Ответить
В зазеркалье, как и всю зелешоблу. И зажоповцев ту даже. Будут там жабогадюкингом заниматься. Жулю в гарем к тупину. И увидите как станет чист воздух Украины.
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24.10.2021 12:57 Ответить
у порохоботів якась паралельна реальність..

де Клоун був Президентом раніше Бариги..
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24.10.2021 13:54 Ответить
Аллегория не Ваше, не вникайте. У Подоляка проконсультируйтесь для начала.
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24.10.2021 15:13 Ответить
хто такий подоляк абсолютно не цікаво ).

а політичного провокатора на"бурлєніє говєн" Шустера давно не дивлюсь)
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24.10.2021 20:29 Ответить
Ну так не знаете, то и не пишите. Два варианта для Вас: или не в Украине живете, или просто за бабло не разбираясь в ситуации строчите посты. Каков вариант Вам больше подходит?
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24.10.2021 20:35 Ответить
Алекс, люби Божде правду - если бы Порошенко был у власти, ситуация с ковидом была бы абсолютно такой же что и сейчас.
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24.10.2021 12:43 Ответить
Товарисчь Бох, вам из дурдома разрешили интернетом пользоваться или все-таки удалось сбежать?
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24.10.2021 12:59 Ответить
До тех про пока врачам будет доплата за ковид он будет жить вечно,наши в основном роде своем рвачи ,нашли золотую жилу . Раньше всех умерших писали от ковида, теперь типа не вакцинированные.
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24.10.2021 12:26 Ответить
Угу. А реанимации и морги значит набиты проплаченными врачами статистами? Гениально. Конгениально.
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24.10.2021 12:34 Ответить
Ну за морги не знаю, а вот реанимацию на семь коек забить запросто можно. Вот только может дело то не в заболевании а в числе коек и врачей?
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24.10.2021 15:48 Ответить
До тех пор, пока государство будет позволять своим гражданам игнорировать прививки, будет такой бардак. Не хочешь прививаться? Не вопрос. Сиди дома, поймали на улице, плати огромный штраф. Заболел? Обслуживание по остаточному принципу. Крякнул? Это твой и только твой выбор.
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24.10.2021 12:36 Ответить
А почему непривитый должен сидеть дома? Почему ему на улицу нельзя?
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24.10.2021 15:49 Ответить
Скажу больше. С сегодняшнего дня приказом по предприятию все не привитые на территорию предприятия допускаться не будут. Все БО. Принесут сертификат, милости просим.
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25.10.2021 11:19 Ответить
Хорошо бы еще узнать на основании какого закона Вы на предприятии приказ состряпали. КЗОТ покуда никто не отменял.
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25.10.2021 11:23 Ответить
А на основании какого Закона не пускают без прививок в транспорт, ресторан и пр.? Тут все просто, не хочешь прививаться, несёшь опасность для окружающих, я уже не говорю о том, что на этих ненормальных тратятся ресурсы. Сегодня с Цензора. На Днепропетровщине отделение забито под завязку. Кровати в коридорах и проходах. Из 200 тяжёлых, только 2 привитых. Остальные типа умные. Это их выбор. Ресурс на них тратить глупо, как бы цинично это не звучало. Какой смысл спасать самоубийц?
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25.10.2021 16:55 Ответить
А на основании какого Закона не пускают без прививок в транспорт, ресторан и пр.?
Вот и я говорю, что беззаконие ширится. Слабая попытка оправдывать отсутствие закона и попрание базовых человеческих прав целесообразностью. В истории примеров хватает от троек ЧК до Адика Аллоизовича Шикльгрубера.
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25.10.2021 17:00 Ответить
При чем тут Алоизович и ЧК? Есть коллектив, есть опасность заражения, не важно речь о предприятии или кинотеатре. Сегодня только прочел, в Дании и Швеции вакцинировано больше 85% населения, в этих странах массового Ковида не наблюдается.
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25.10.2021 18:06 Ответить
При чем тут Алоизович и ЧК?
Ну наверное потому что в правовом государстве главенствующим является все таки закон? Не?
В прошлом году коллектив не работал весь год я так понимаю? Или таки обеспечивали иными способами безопасность относительно заражения вирусом?
Сегодня только прочел, в Дании и Швеции вакцинировано больше 85% населения, в этих странах массового Ковида не наблюдается.
Ну и относительно Дании если сходите https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/denmark/ сюда и посмотрите статистику по дням относительно заболеваемости и смертности за текущий период и сравните ее с аналогичным периодом прошлого года, то будете сильно удивлены. Картины относительно заболеваемости и смертности идентичны. И тогда у Вас может возникнуть крамольный вопрос - а зачем вакцинацию проводили и что она собственно дала. Так к примеру 24.10.2020 было инфицировано 1367 человек, умерло 3 человека. За 24.10.2021 инфицировано 1349 человек умерло 2 человека. Не сильно ли слабый результат после вакцинации 85% населения? Можете проверить сами вру ли я. Ссылку я дал.
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25.10.2021 18:19 Ответить
Потрібен жорсткий локдаун, на жаль....
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24.10.2021 12:28 Ответить
Ніякого лохдауну не портібно. Хай повиздихують найтупіші верстви населення.
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24.10.2021 12:42 Ответить
Так это ОПЗЖ с віслючим шоблом совсем без лохтората останутся...
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24.10.2021 13:40 Ответить
Дай Бог, прорвёмся
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24.10.2021 12:29 Ответить
Бредятина. Крематориев в Украине всего три. Так что не сильно заработают на газе. Тем более, что и в отсутствие пандемий крематории работают круглосуточно.
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24.10.2021 12:36 Ответить
Самое смешное, что все подыхающие - яркие противники вакцинации
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24.10.2021 12:38 Ответить
извините, извините... понимаю - надоел ! извините !!!
но все таки я бы (кроме обязательного вакцинирования) ввел обязательное тестирование...
объясняю - идущий (массово) на вакцинацию люд не в курсе насколько он здоров... а может у него уже началось заражение и вакцина (не ускорит возможно) заболевание но может оказаться бесполезной (не защитит)... процесс запущен и человека надо лечить а не выдавать желтый сертификат (а ведь ради него и ломанулись те, кому надо ездить) и получается ему разрешили шастать и заражать остальных... вы ж проанализируйте хотя бы однодневную статистику тех, кто сделал экспресс-тест (от 350 грн) на ж/д вокзале в надежде получить 3-х дневную справку для поездки - из 400 пассажиров выявили 18 (им рекомендовали отказаться от поездки)... а ведь они б могли спокойно и бесплатно сделать прививку и получив желтый сертификат поехать дальше, не зная о том что больны (даже если какая-то ошибка в экспресс-тесте - это все равно заставит насторожиться)
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24.10.2021 12:43 Ответить
А у людей можуть бути застереження щодо застосування САМЕ ЦІЄЇ ВАКЦИНИ, укол якої може привести і до летального ісходу.
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24.10.2021 13:03 Ответить
Гоша , не мели дурниць , бо вакциновано всього 7 мл . А у решти населення застереження ?
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24.10.2021 13:34 Ответить
100% поддерживаю. У нас всё делается через жопу
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24.10.2021 13:39 Ответить
Не "какая - то ошибка " ,а катастрофическая достоверность тестов 50 : 50 .
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24.10.2021 13:44 Ответить
в чем катастрофическая? в том что нашли или не нашли?
тогда вопрос - нафига на ряду с ковид/сертификатами разрешили использовать отрицательные результаты экспресс-тестов (срок годности 3 дня) ???
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24.10.2021 13:47 Ответить
Сначала ответьте ,какая достоверность экспресс - тестов ?
Только не то ,как вы считаете ,а со ссылкой на компетентный источник .
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24.10.2021 13:53 Ответить
Опубликовано:
24 Марта 2021

Авторы:
Dinnes J, Deeks JJ, Berhane S, Taylor M, Adriano A, Davenport C, Dittrich S, Emperador D, Takwoingi Y, Cunningham J, Beese S, Domen J, Dretzke J, Ferrante di Ruffano L, Harris IM, Price MJ, Taylor-Phillips S, Hooft L, Leeflang MMG, McInnes MDF, Spijker R, Van den Bruel A

перевод на русский :
https://www.cochrane.org/ru/CD013705/INFECTN_naskolko-tochny-ekspress-testy-dlya-diagnostiki-covid-19

Тесты на антигены

У людей с подтвержденным COVID-19, тесты на антиген правильно определили инфекцию COVID-19 в среднем у 72% людей с симптомами, по сравнению с 58% людей без симптомов. Тесты были наиболее точными при использовании в первую неделю после появления симптомов (в среднем 78% подтвержденных случаев имели положительные тесты на антиген). Вероятно, это связано с тем, что в первые дни после заражения в организме человека находится наибольшее количество вируса.

У людей, которые не болели COVID-19, тесты на антиген правильно исключили инфекцию у 99,5% людей с симптомами и у 98,9% людей без симптомов.

Различные марки тестов различаются по точности. Объединенные результаты одного теста (SD Biosensor STANDARD Q) соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как "приемлемые" для подтверждения и исключения COVID-19 у людей с признаками и симптомами COVID-19. Еще два теста соответствовали приемлемым стандартам ВОЗ (Abbott Panbio и BIONOTE NowCheck) по крайней мере в одном исследовании.
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24.10.2021 14:15 Ответить
Спасибо . Полезная информация .
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24.10.2021 14:40 Ответить
Интервью с изобретателем ПЦР-теста
https://www.youtube.com/watch?v=EzRR3X11r5c&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87
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25.10.2021 01:08 Ответить
Признание изобретателя ПЦР теста! Кэри Муллис рассказывает, для чего он изобрёл ПЦР тесты!
https://www.youtube.com/watch?v=E4EUsB9luiQ&ab_channel=ZolotoiStandart
https://www.youtube.com/watch?v=NyQ4m-ezAH8&ab_channel=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%AF%21%21%21
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25.10.2021 01:18 Ответить
Информация к размышлению . Спасибо .
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25.10.2021 09:32 Ответить
и еще... уколов вакцину уже зараженному челу и выдав ему сертификат для свободного гуляния - это не катастрофическая беспечность???
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24.10.2021 13:49 Ответить
сатурация не даст соврать
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24.10.2021 16:59 Ответить
в легкой форме или бессимптомно... может и не опускаться сатурация ниже 96...(а это не критично)
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24.10.2021 22:00 Ответить
да ***** головне що клованова банда на дорогах відкат в 30% отримала.
А лохторат який вірить кацапським тролям та блохерам і не вакцинується, хай дохне, як би цинічно не звучало чим менше ідіотів тим краще.
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24.10.2021 12:48 Ответить
Головне - це не заважати люмпену гуляти. Бо воно круте і на всіх ср*ло.
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24.10.2021 15:35 Ответить
Якщо не встигли з вакцинацією, то відправте навчальні заклади на двотижневі канікули і слідкуйте за дотриманням карантинних заходів, бо що ще можна придумати?
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24.10.2021 12:52 Ответить
annie mall@aniamal_plnt



добрий день
буфет інституту педіатрії

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24.10.2021 12:58 Ответить
"Нужен новый план остановки волны, потому что только вакцинацией мы этого не сделаем, к сожалению...", - добавил врач. Шах і мат антиваксери!
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24.10.2021 13:00 Ответить
А им то что?
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24.10.2021 14:39 Ответить
На тебе чекає якийсь новий план. І щось мені здається що доз шість ти ще отримаєш, і ще якусь нездраву річ як бонус.
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24.10.2021 14:44 Ответить
Я ні. Бо не збирався і не збираюся. Я краще збоку постою - подивлюся не весь цей балаган.
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24.10.2021 14:48 Ответить
Лайк. Той перший пост був сарказм.
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24.10.2021 14:54 Ответить
Та чому ж. В попередньому пості Ви дуже вірно, як на мій погляд, зауважили. Від нашої влади можна очіківати чергову підлість.
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24.10.2021 15:09 Ответить
Вируса нет! Это всемирный заговор! Вакцины вредные - у них "пабочки"! Маршрутчики против отраничений!
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24.10.2021 13:11 Ответить
Вирус есть. Он был, есть и будет.
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24.10.2021 14:40 Ответить
не хочет народ вакцинироваться.
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24.10.2021 13:48 Ответить
Странно, правда?
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24.10.2021 14:49 Ответить
не странно. невежество.
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24.10.2021 21:32 Ответить
опять народ виноват )) а то, что полгода строили дороги вместо больниц, тоже народ виноват?
8 млн. с лишним уже вакцинированных. Скоро будет десять миллионов. Это половина трудоспособного населения. Мало? )) Открою секрет к весне 22 года уже миллионов 20 вакцинируют, но придёт новый сезон ОРВИ заболеваний и ковида конечно тоже и опять будет жопа. Кто тогда будет виноват?
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24.10.2021 22:31 Ответить
Спасибо за вопросы, отвечаю .
да. опять народ виноват. строили больницы вместо дорог.
половина трудоспособного населения. Мало? - Мало.
Когда придёт новый сезон ОРВИ заболеваний и ковида конечно тоже и опять будет жопа. - виноват будешь лично ты.
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24.10.2021 22:40 Ответить
Нажаль, пізно. Стада тварин вже розмножились.
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24.10.2021 15:35 Ответить
Дивно. Повинні ж були виздихати.
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24.10.2021 15:52 Ответить
Если люди стадо Баранов, никакая власть им не поможет.
по прежнему куча Баранов против прививок, по прежнему не соблюдается дистанция и маски не носятся.

просто упыри!
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24.10.2021 16:59 Ответить
Ну полгода у вас было чтобы подготовиться... Подготовились и за месяц всё накрылось медным тазом ) Молодцы )
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24.10.2021 22:28 Ответить
Все що можна- перевести на дистанційку.
Робочий час рознести.
Пенсіонерам-заборона виходити з дому.
Навчання-онлайн.
Вакцинація примусова.
Масочний режим найсуворіший.
Це як альтернатива локдауну. Але зараз не факт що допоможе. Це потрібно було місяць назад вводити.
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25.10.2021 01:01 Ответить
 
 