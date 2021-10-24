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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ не сможет помешать жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью, - спикер МИД Николенко

РФ не сможет помешать жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью, - спикер МИД Николенко

Попытки РФ помешать жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма общаться с представителями украинских властей будут безуспешными.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Так же как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает", - сказал Николенко.

Он указал, что деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины.

"Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского", - подчеркнул спикер.

Николенко отметил, что РФ как государство-оккупант должна четко соблюдать свои международно-правовые обязательства и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата, в частности, обеспечивать базовые потребности населения в подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни Covid-19, разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым в связи с конфликтом лицам.

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Как сообщалось, в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) анонсировали разработку технического задания по открытию на линии разграничения со временно оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Крымом пунктов связи для коммуникации граждан с представителями украинской власти.

"Принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта и… в ближайшее время его внедрить для того, чтобы у людей была возможность общения непосредственно со всеми органами власти, которые есть в нашей стране, включая президента", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО в пятницу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что власть Украины готовит "провокацию", планируя открыть для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма пункты связи с представителями украинской власти.

Автор: 

Крым (26421) МИД (6993) оккупация (10190) россия (96107) Донбасс (26957) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+2
они не хотят коммуницировать... они тупо хотять денег...
те кто хочет, обойдется и без ваших потуг ...
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24.10.2021 12:49 Ответить
+2
С жителями Лугандонии, лучше коммуницировать через оптический прицел винтовки Barrett M82 (M82A1, M82A3, M107)
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24.10.2021 12:49 Ответить
+2
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24.10.2021 12:52 Ответить
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они не хотят коммуницировать... они тупо хотять денег...
те кто хочет, обойдется и без ваших потуг ...
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24.10.2021 12:49 Ответить
С жителями Лугандонии, лучше коммуницировать через оптический прицел винтовки Barrett M82 (M82A1, M82A3, M107)
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24.10.2021 12:49 Ответить
ага, інтенсивність комунікації прямо пропорційна статистиці захворюваності на ковід...
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24.10.2021 12:50 Ответить
ЗЕвлада не комунікує з нами, а про лугандонів і казати нічого.
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24.10.2021 12:50 Ответить
як не комунікує? а "Свати", "Вечерний квартал", "Рассмеши комика-гномика"....
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24.10.2021 12:53 Ответить
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24.10.2021 12:52 Ответить
слева ДНР это для джентльменов, а справа ЛНР для леди
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24.10.2021 13:02 Ответить
Там безвиз
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24.10.2021 20:54 Ответить
Да с этой дебильной воровско-марадерсекой властью уже на подконтрольной части Украины люди не хотят комму4ницировать, а вы о той что то квакаете.
,
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24.10.2021 12:52 Ответить
"Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского", - подчеркнул спикер.

Очередной Гундосиковый холуй-дуполиз детектед. Беларусь, РФ, Северная Корея, Туркменистан.
Испанский стыд
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24.10.2021 12:56 Ответить
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.

При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
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24.10.2021 13:18 Ответить
В результаті тих комунікацій різко ростуть ціни на базарх Дніпра, Маріуполя, Запоріжжя і ін. Кармільци тож кушать хатят! І крисчани ніяк камни с неба не вгризуть, а привезене з говені (по слвам самих асвабаждьонних) говном і тхне!

Голос із говєні: "- Люди скучают по качественным, вкусным продуктам, которые были при Украине, и которые сейчас в Украине. Может, еще по музыке и какой-то культуре, но холодильник на первом месте. Я несколько раз пересекал границу в этом году: допустимо перевозить пять килограммов какого-то вида продуктов. Сейчас, действительно, вводятся ограничения. Был курьезный случай: недавно ко мне пришли друзья, увидели украинские конфеты. Я говорю: они уже просроченные, а они: «Нет, нет, мы съедим». То есть, люди готовы есть даже просроченные продукты, если они из Украины. Со стороны украинской таможни - свои ограничения: они не позволяют провозить товары растительного происхождения. В Крым же везут яйца, сало, колбасу, сыр, кондитерские изделия. Кроме того, масса случаев, когда люди пытаются достать медикаменты, просят что-то привезти.
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24.10.2021 13:38 Ответить
не неси х уйни, особо красиво про просроченные конфеты
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24.10.2021 13:46 Ответить
https://ru.krymr.com/a/kak-rossiya-oboroniaetsa-ot-ukrainskih-produktov-v-krymu/30211197.html «Люди скучают по украинским продуктам». Как российские санкции отразились на крымчанах

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24.10.2021 18:22 Ответить
а они хотят коммуницировать? думаю, мягко говоря нет, так что россия не помешает
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24.10.2021 13:45 Ответить
Идиот...Чтобы коммуницировать,теперь нужно ехать через раху чуть ли не 1000 км. Кто поедет ? Все перекрыто.И с большими проблемами.
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24.10.2021 13:52 Ответить
Пукан рванул))

https://telegraf.com.ua/novosti-rossii/2021-10-22/5686444-vspyshka-i-stolb-dyma-poyavilos-video-momenta-vzryva-na-porokhovom-zavode-v-rossii
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24.10.2021 14:16 Ответить
Да я не против, пусть "коммуницируют" как Косяк.
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24.10.2021 14:20 Ответить
та и ваще лучше не каммуницировать, а музицировать, у всяких клованов це получается лучше, чем всякие там камунякации
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24.10.2021 15:36 Ответить
 
 