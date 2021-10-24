РФ не сможет помешать жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью, - спикер МИД Николенко
Попытки РФ помешать жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма общаться с представителями украинских властей будут безуспешными.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Так же как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает", - сказал Николенко.
Он указал, что деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины.
"Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского", - подчеркнул спикер.
Николенко отметил, что РФ как государство-оккупант должна четко соблюдать свои международно-правовые обязательства и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата, в частности, обеспечивать базовые потребности населения в подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни Covid-19, разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым в связи с конфликтом лицам.
Как сообщалось, в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) анонсировали разработку технического задания по открытию на линии разграничения со временно оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Крымом пунктов связи для коммуникации граждан с представителями украинской власти.
"Принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта и… в ближайшее время его внедрить для того, чтобы у людей была возможность общения непосредственно со всеми органами власти, которые есть в нашей стране, включая президента", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО в пятницу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что власть Украины готовит "провокацию", планируя открыть для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма пункты связи с представителями украинской власти.
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Очередной Гундосиковый холуй-дуполиз детектед. Беларусь, РФ, Северная Корея, Туркменистан.
Испанский стыд
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
Голос із говєні: "- Люди скучают по качественным, вкусным продуктам, которые были при Украине, и которые сейчас в Украине. Может, еще по музыке и какой-то культуре, но холодильник на первом месте. Я несколько раз пересекал границу в этом году: допустимо перевозить пять килограммов какого-то вида продуктов. Сейчас, действительно, вводятся ограничения. Был курьезный случай: недавно ко мне пришли друзья, увидели украинские конфеты. Я говорю: они уже просроченные, а они: «Нет, нет, мы съедим». То есть, люди готовы есть даже просроченные продукты, если они из Украины. Со стороны украинской таможни - свои ограничения: они не позволяют провозить товары растительного происхождения. В Крым же везут яйца, сало, колбасу, сыр, кондитерские изделия. Кроме того, масса случаев, когда люди пытаются достать медикаменты, просят что-то привезти.
https://telegraf.com.ua/novosti-rossii/2021-10-22/5686444-vspyshka-i-stolb-dyma-poyavilos-video-momenta-vzryva-na-porokhovom-zavode-v-rossii