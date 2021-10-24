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Субсидии в "красных" зонах будут начислять по-новому - с учетом увеличенных на 50% соцнормативов

Субсидии в

В "красной" зоне адаптивного карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, начисление субсидий осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормативы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство социальной политики.

Отмечается, что расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.

Отметим, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:

  • холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды)
  • горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц
  • водоотведение - 3,6 кубометра на одного человека в месяц
  • газ - при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;
  • электроэнергия - 70 кВт*ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт*ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт*ч в месяц и так далее.

С более подробной информации можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики.

Также читайте: Имеющие задолженность по оплате ЖКХ граждане могут оформить субсидию, заключив договор о реструктуризации, - Минсоцполитики

Автор: 

карантин (16729) субсидия (624) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
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Стимул оставаться подольше в красной зоне?
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24.10.2021 14:17 Ответить
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у нас "теплоэнерго" раскидало тарифы по сми

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24.10.2021 14:01 Ответить
Хороше живёте... В Луганской области с учётом транспортировки и НДС уже больше 5 грн за киловатт.
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24.10.2021 17:03 Ответить
С таким нормативом горячей воды, купаться людям раз в неделю тоже не светит. Привет.
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24.10.2021 21:26 Ответить
Привет
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24.10.2021 21:29 Ответить
Неплохой стимул.
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24.10.2021 14:02 Ответить
Стимул оставаться подольше в красной зоне?
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24.10.2021 14:17 Ответить
Вот поэтому переход в " красные" зоны ( при том что ситуация в некоторых ну просто критическая), проходит "не спешно".
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24.10.2021 15:23 Ответить
неспешно
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24.10.2021 18:54 Ответить
Конец эпохи бедности...
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24.10.2021 17:01 Ответить
Отримувачи субсідій в червоній зоні починають більше споживати?
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24.10.2021 19:35 Ответить
Як зрозуміти тих слуг олігархів,спочатку ріжуть все під корінь,зменьшують субсидії,а коли люди піднімуть шум назад все збільшують.Так пройшло тридцять років.
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24.10.2021 21:03 Ответить
було б справедливо не підвищувати субсидії невакцинованим, а може й не нараховувати. Це важливо для суспільства...
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25.10.2021 08:58 Ответить
 
 