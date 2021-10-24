Субсидии в "красных" зонах будут начислять по-новому - с учетом увеличенных на 50% соцнормативов
В "красной" зоне адаптивного карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, начисление субсидий осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормативы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство социальной политики.
Отмечается, что расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.
Отметим, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:
- холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды)
- горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц
- водоотведение - 3,6 кубометра на одного человека в месяц
- газ - при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;
- электроэнергия - 70 кВт*ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт*ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт*ч в месяц и так далее.
С более подробной информации можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики.
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