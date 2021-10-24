"Все очень просто: в том, что люди не вакцинированы - виновата власть", - Бродский

В том, что в Украине один из самых низких процентов вакцинированного населения, виновата действующая власть.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение у себя на странице в Facebook высказал председатель редакционного совета издания Obozrevatel и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

"Сначала не было вакцин. Потом никто никого не убеждал. Нет наказания. Министр здравоохранения пиарился всё лето. Премьер ничего не делал. Президент молчал.

Теперь дурные и несчастные – умирают и страдают.

Страна дураков. Жаль нас всех, но многим уже не помочь.

Вы даже наказать не сможете.

Минута молчания!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В инфекционной реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов, - врач Сидоренко о ситуации с больными COVID-19