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"Все очень просто: в том, что люди не вакцинированы - виновата власть", - Бродский
В том, что в Украине один из самых низких процентов вакцинированного населения, виновата действующая власть.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение у себя на странице в Facebook высказал председатель редакционного совета издания Obozrevatel и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
"Сначала не было вакцин. Потом никто никого не убеждал. Нет наказания. Министр здравоохранения пиарился всё лето. Премьер ничего не делал. Президент молчал.
Теперь дурные и несчастные – умирают и страдают.
Страна дураков. Жаль нас всех, но многим уже не помочь.
Вы даже наказать не сможете.
Минута молчания!" - написал он.
Топ комментарии
+18 Valery Greff
показать весь комментарий24.10.2021 14:13 Ответить Ссылка
+15 Олег Петрович #320765
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+12 Стрелок
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313200-dania-persou-v-es-znala-vsi-karantinni-obmezenna.html https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3313200-dania-persou-v-es-znala-vsi-karantinni-obmezenna.html
https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-daniyi-vidmovylysya-vid-usih-karantynnyh-obmezhen-ta-vaktsynatsiyi/
в Данії інтернету немає? сайту у уряду немає?
виглядає несерйозно
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/#graph-deaths-daily https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/#graph-deaths-daily
Ну от я бачу, що в вересні 2020го року була в кілька разів менша смертність від ковіду, ніж у вересні 2021 року.
Якщо так порівнювати, то в масштабах року. Березень 20-го - березень 21-го, а потім квітень 21-го - квітень 22-го.
І обмеження відмінили. В Іспанії ще на початку літа дозволили не носити маски.
Щоб піки, хвилі далі продовжувались?
тобто люди хворіють різними хворобами, але лікарі ставлять діагноз ковід, бо гівнотест видав випадково позитивний результат
2) нічим не доведено ні в теорії, ні на практиці, що введення токсичної бовтанки , яка після двох доз вимикає імунітет (про що кажуть аналізи крові), може хоч якось когось захистити
натякну, що робиться усе можливе, щоб вакцинованим ставити будь-які інші діагнози, наприклад, ГРВІ, пневмонія тощо
офіційний документ німецького міністерства юстиції та захисту прав споживачів (посилання в першому коментарі).
В 2му розділі чітко вказано:
1. безсимптомна особа - особа, яка наразі не має типових симптомів чи інших ознак зараження кoрoнaвiрyсoм; типовими симптомами інфекції кoрoнaвiрyсoм є задишка, новий кашель, лихоманка та втрата нюху або смаку.
2. вaкцинoвaнa особа - безсимптомна особа, яка має свідоцтво про щеплення, видане для неї.
https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__2.html
тобто, якщо вакцинована людина захворіє на ковід, її вважатимуть невакцинованою (бо овна не є безсимптомною)
ще треба розжовувати?
так і виходить, що "99% хворих в лікарні є не щепленими"
Постанова називається "Указ про винятки щодо захисних заходів COVID-19 від 8 травня 2021 року (BAnz AT 05/08/2021 V1)"
В параграфі 1 є перелік визначень для цієї постанови. Там написано, що вакцинованою особою вважється особа без симптомів та із свідоцтвом про щеплення.
А далі, в розділах 2-3 написано що така особа (а також особа, що має негативний тест чи тільки-от одужала від ковіду) може не дотримуватися певних обмежень та заборон, що діють відносно невакцинованих та нетестованих осіб (щодо зібрань, зустрічей, перебування за межами квартири під час заборон, занять спортом тощо).
Але, щоб мати усі ци бенефіти, вакцинована особа повинна не мати респираторних симптомів. Якщо вона має такі симптоми, то відповідно на неї дія цього указу вже не поширюється, і жодних винятків із обмежень вона не матиме.
А Ви зі своєю хибною конспірологічною логікою побачили тут геть інше, ніби вакциновані особи не можуть вважатись захворілими) Смішно та й годі)
Все, зичу Вам міцного фізичного та психічного здоров'я, гуд бай)
"Там написано, що вакцинованою особою вважається особа без симптомів та із свідоцтвом про щеплення."
як кажуть, що написано пером, не вирубати топором
яка в біса конспірологія? може, по-твоєму, наївний хлопчику, корупції не існує? дійсно, кому потрібні ті мільйони, мільярди, трильйони
Що на рівні 5г? Науково доведено, що ця технологія відверто шкодить людському здоров'ю.
https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf
Виходить, що ти аж занадто багато пишеш про те, в чому абсолютно некомпетентний.
Тепер іди далі збирай пляшки по смітниках.
Собирать бутылки - это удел мамкиных конспирологов, а не мой)
Мы с тобой еще один важный вопрос не обсудили. Какую геометрическую форму имеет наша планета по твоему мнению? Гулять так гулять)
как только ты начнешь пить воду из лужи
зачем? объясняю
раз по твоему мнению все радиоизлучения (от вайфая и вышек 5г, например) одинаковы, то и вся вода одинакова (логично, фигли )
так что начинай пить, и не обращай внимания на разные характеристики, типа чистоты
как гуляется?
Один пункт всего не выбил)
Но во всемирный заговор и рептилоидов ты хотя бы веришь?) Прошу, не разочаровывай меня)
у меня выбор прислушиваться к профессору Поллу и еще к более чем сотне ученых и специалистов, на исследования которых опираются выводы данного исследования, или к тебе, безымянной чепухе, которая бездумно ретранслирует пустопорожную херню из зомбоящика
хм и что же мне выбрать? очень сложно
То есть, волны сантиметрового диапазона (частота 24 ГГц), которые не способны проникнуть в тело человека дальше самого верхнего слоя кожи (и это известный многие десятилетия науке факт), по мнению профессора-алармиста проникают сквозь кожу, волосяной покров, кости черепа и достигают мозговых оболочек) Почему тогда радиоволны от передающих антенн спутникового телевидения и спутниковой связи еще не испепелили человечество с земной орбиты? Тоже сантиметровая длина волны.
Человек, делая такие заявления, очевидно вообще не понимает природы и свойств электромагнитных волн, которые известны даже школьникам старших классов, о чем тут еще можно говорить)
И да, ты Wi-Fi выключил? Это смертельная угроза по мнению профессора. Или сидишь в шапочке из фольги, прикрываясь кактусом? ) Боишься прогресса - возвращайся в пещеру.
потрапляє вакцинована людина з ковідом до лікарні
перевіряємо: симптоми є? є
отже за визначенням така людина вважається вже невакцинованою
щось не так?
Суть тієї постанови в тому, що якщо ти захочеш в Німеччині відвідати якийсь масовий захід із кашлем та температурою, тебе туди не пустять в будь-якому випадку, навіть із довідкою про вакцинацію. Логічно? Логічно. Все. Більше нічого вигадувати не треба.
Постанова не має жодного відношення до потрапляння в лікарню чи якогось позбавлення статусу вакцинованого, нема такого, це хворі фантазії)
Відкрий своє посилання, переклади його гуглом і почитай, якщо досі не зрозумів.
Ти мені підняв настрій, невже ти серйозно віриш в ту маючню, що тут пишеш?
https://openvaers.com/covid-data/mortality
Це статистика померлих після вакцинації, а не внаслідок неї.
І я не перевіряв правдивість навіть таких даних.
Смерть от прививки должна быть доказана, а не просто считаться, как будто после = вследствие. Иначе с тем же успехом можно составить таблицу смертности от хлеба или от чая. Когда вакцинируются миллиарды людей, включая стариков и тяжело больных, нет ничего удивительного, что кто-то из них умирает через день-два после прививки. Точно так же, как и за день-два ДО прививки.
Не говоря уже о том, что это вообще левый сайт, данные на который может внести кто угодно. Примерно такой же авторитетный источник информации, как надписи на заборе.
да-да, ищи лохов
хуже то, что ты обращайся, не обращайся, а долго не проживешь
убогий, фактчекерские сайты - это помойка
хватит нести с нее этот вонючий лживый бред
Государство виновно, если не обеспечит всех желающих вакциной. А тут как раз претензий быть не может. Полгода доступны бесплатно все возможные вакцины, разве что Джонсона не видел.
Кто лекарь то этим в реанимациях? Говорили 2 года, что лекарств нет, есть только вакцина!
Теперь молитесь Богу, раз сделали сами такой выбор.
Поэтому, в том , что народ не вакцинирован виноват лично и только Бродский.
Аминь.