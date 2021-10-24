COVID-19 в Эстонии: из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов
В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма сообщила, что медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает их возможности.
"Меры, которые не используются в обычных обстоятельствах, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи", - сказала Харма.
Это значит, что пациенты, которе находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить койки для больных коронавирусом. Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи.
Отмечается, что коек в больницах Эстонии пока достаточно и больницы могут принять 600 пациентов, однако проблема в нехватке медперсонала.
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лікувати від чого? вони ж від вакцини безсмертними стають)))
В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.
Даже если за год переболеют ковидом все население страны, то вымрет около 2% их населения. Для Беларуси это около 200 тыс чкловек. И так каждый год. Так что вымирать они могут довольно долго. Вот только почему-то с середины 2020 Беларусь перестала подавать данные об общей смертности в ООН, а в 2021 стали завозить толпы мигрантов.
Кстати, ЗекоМанда перестали давать данные о смертности в Украине с декабря 2019.
"Населе́ние Белору́ссии - совокупность людей, проживающих на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии . По оценке на 1 января 2021 года, население республики составило 9 349 645https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-belstat2021-1 [1] . С начала 2015 года по январь 2018 года прирост населения составил 10,7 тыс. человек. Естественная убыль населения в январе - сентябре 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года уменьшилась на 75,3 % и составила 1545 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-autogenerated5-2 [2] . Миграционный прирост в январе - сентябре 2014 года составил 8474 человека"
За девять месяцев мигранты дали прирост населения Беларуси почти такой же, как за три года естественный прирост. И это задолго до того, как Лука стал пачками ввозить мигрантов.
Вот тут хорошая статья о реальных масштабах эпидемии в Беларуси
https://www.currenttime.tv/a/smertnost-v-belarusi/31401342.html Сколько же людей умерли от коронавируса? Официально в 2020 году - 1424 человека, а к концу марта 2021-го - 2247. Но согласно показателям избыточной смертности ("золотой стандарт", по которому определяют масштабы эпидемии коронавируса) - на порядок больше. В Беларуси в 2020 году избыточная смертность составила 25 тысяч человек. Это реальная смертность (145 тысяч) минус прогнозируемая смертность на основе данных предыдущих лет (120 тысяч). 25 тысяч человек за 2020 год - это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти.
А недоверчивы не Вы один.
https://www.currenttime.tv/a/smertnost-v-belarusi/31401342.html "Киберпартизаны" - анонимные белорусские хакеры, объявившие о поддержке протестующих в стране, в июле 2021 года рассказали о взломе массива данных со всеми персональными данными белорусов - информационной системы "Паспорт". Редакции Настоящего Времени тогда удалось подтвердить взлом: по запросу хакеры прислали данные двух граждан страны (которые согласились поучаствовать в эксперименте по просьбе журналистов), включая их фото и техническую информацию из паспортов. Эта непубличная информация попала к "Киберпартизанам" в результате спецоперации "Жара" - они утверждают, что физически проникли на объекты МВД Беларуси, "открыли несколько доступов" во внутренние сети и "продолжают работать в них", несмотря на попытки властей остановить утечки.
Саме тому до цих пір немає адекватних розслідувань походження вірусу - щоб не вийти на самих себе!!
А спалахи вірусу знову йдуть по всій вакцинованій Європі!