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COVID-19 в Эстонии: из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов

COVID-19 в Эстонии: из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов

В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма сообщила, что медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает их возможности.

"Меры, которые не используются в обычных обстоятельствах, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи", - сказала Харма.

Это значит, что пациенты, которе находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить койки для больных коронавирусом. Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи.

Отмечается, что коек в больницах Эстонии пока достаточно и больницы могут принять 600 пациентов, однако проблема в нехватке медперсонала.

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Автор: 

Эстония (1450) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Таким образом, Эстония решит вопрос с кацапским населением своей страны
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24.10.2021 14:29 Ответить
+7
Як не колють, а колективний імунетет все ніяк не хоче вироблятися... А там дві дози отримало вже 55% від всього населення.
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24.10.2021 14:40 Ответить
+7
Ну прям по методичке - вакцинированные не заражаются.- если заболели то болеют легко.- если заболели тяжело то они справку купили .
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24.10.2021 15:08 Ответить
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Ну человек, решивший вакцинироваться, полагаю продумал и просчитал на что он идет и зачем бумагу подписывает перед вакцинацией. Так что его выбор - его право. Каждый волен распоряжаться своей жизнью как ему заблагорассудится.
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24.10.2021 15:40 Ответить
"Чемпіони світу" засекретили угоду з пфайзером на 30 років. І населення, яке штрикають їхньою ширкою не в курсі, на яких умовах їх продали на досліди заплямованій фарма-компанії.
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24.10.2021 23:11 Ответить
Ага, и с Модерной 70% и с компанией, выпускающей Синовак-Короновак 70 и еще с Астразенекой 70. Осталось где-то взять 280% населения. Может животных тоже вакцинировать? Каких ни будь крокодилов, например....
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24.10.2021 23:52 Ответить
Сегодня вам уже ответил глава воз- напомнил об обязательствах правительств уколоть не менее 40% до нового года . Кстати модерна тоже американская , астразенека в начале того года получила 1 миллиард от правительства США ( условия само собой коммерческая тайна) видимое разнообразие иногда только видимое, в 60 лет это уже стоит понять .ну а Китай уже довольно таки крупный игрок в мире чтобы и самому играть хотя ему и пытаются мешать
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25.10.2021 16:33 Ответить
Ага, модерна и Зенека потратили на разработки по миллиарду, чтоб создать видимость разнообразия... Жги еще, конспиролог.
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25.10.2021 16:50 Ответить
Прионы у вас уже добрались до мозга
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25.10.2021 17:17 Ответить
Стоп. А вакцинованих від чого вакцинувати? Вони ж не хворіють, або дуже легко хворіють.
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24.10.2021 15:06 Ответить
А уяви як ти потрапиш до невацинованого лікаря...
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24.10.2021 15:07 Ответить
Тогда он согласно личным моральным установкам откажется от лечения
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24.10.2021 15:10 Ответить
Ой, боюсь, что он в таком случае вообще без лечения останется.
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24.10.2021 15:12 Ответить
"Лікувати потрібно в першу чергу вакцинованих "
лікувати від чого? вони ж від вакцини безсмертними стають)))
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24.10.2021 15:09 Ответить
просто уси эскулапы свалили в европу, туда, где платят багаче
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24.10.2021 15:09 Ответить
Та ні друже, достатньо перечитати перші два речення.

В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.
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24.10.2021 15:11 Ответить
Ну а в Эстонии внезапно приняли разрешение своей армии стрелять по гражданским
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24.10.2021 15:12 Ответить
"Нехватка" медиков говорит только о том что вся эта "прекрасная"медицина мирового уровня рассчитана на лечение( причем результат не обязательно положительный,главное побольше фармацевтики купить) состоятельных людей и не рассчитана на массу и тем более не запрограммированная на борьбу с эпидемиями. Наоборот. Все что было эффективно для этого планомерно уничтожается. Различные природные препараты и физиотерапия дискредитируются. В результате имеем роботов,питающихся полиэтиленом и потребляющих все больше фармпрепаратов. И все "здравохранение" нацелено именно на это.
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24.10.2021 15:20 Ответить
Золотые слова. Хваленая европейская медицина потерпела оглушительное фиаско.
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24.10.2021 15:42 Ответить
Что интересно у всех соседей жесть что творится а в Белоруссии даже масочный режим отменили.
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24.10.2021 15:29 Ответить
И что? Белорусы я так понимаю вымерли все уже?
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24.10.2021 15:43 Ответить
Интересно, почему все антиваксеры так говняют с математикой? Наверное, они много болели в школе...
Даже если за год переболеют ковидом все население страны, то вымрет около 2% их населения. Для Беларуси это около 200 тыс чкловек. И так каждый год. Так что вымирать они могут довольно долго. Вот только почему-то с середины 2020 Беларусь перестала подавать данные об общей смертности в ООН, а в 2021 стали завозить толпы мигрантов.
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24.10.2021 18:24 Ответить
Вот на счет мигрантов тока не надо. Там цель иная - транзит оных в ЕС. Сама Беларусь мигрантам не интересна. Собственно говоря Украина также. Да и с процентом смертности у Вас тоже с математикой не то. Если все население заболеет, то тогда и процент смертности нужно пересчитывать на все население, а это если верить статистике примерно 0,048%. Да и данные вроде как https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/ тут по состоянию на 24.10.2021
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24.10.2021 18:36 Ответить
Вот сайт ООН. Выставь в фильтрах "Беларусь" и 2020 и 2021 года. Данные обрываются июнем 2020 года со смертностью за месяц 13016 человек. В июне 2019 в Беларуси умерло 9263 человека.
Кстати, ЗекоМанда перестали давать данные о смертности в Украине с декабря 2019.
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24.10.2021 19:13 Ответить
А когда там санкции ввели против бацьки? Мож он на них обиделся и лично им не дает данных, а те в свою очередь из непрямых источников не публикуют. Может же такое быть. Наш то сайт минфин их где-то берет.
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24.10.2021 19:31 Ответить
http://data.un.org/Data.aspx?q=deaths+by+month&d=POP&f=tableCode%3A65 http://data.un.org/Data.aspx?q=deaths+by+month&d=POP&f=tableCode%3A65

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24.10.2021 19:15 Ответить
По поводу неинтересности - такого числа явно неславянских водителей такси и развозчиков пиццы я никогда раньше не видел. Да и негры на улицах чаще стали встречаться.
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24.10.2021 19:18 Ответить
Вы из Беларуси пишете? Бо у нас в центре Украины я подобного не наблюдаю. Все те же, что и раньше были. Меншинства встречаются. Но не часто. Как собственно и раньше было.
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24.10.2021 19:27 Ответить
Я пишу о ситуации в Киеве. А по Беларуси можешь посмотреть здесь
"Населе́ние Белору́ссии - совокупность людей, проживающих на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии . По оценке на 1 января 2021 года, население республики составило 9 349 645https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-belstat2021-1 [1] . С начала 2015 года по январь 2018 года прирост населения составил 10,7 тыс. человек. Естественная убыль населения в январе - сентябре 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года уменьшилась на 75,3 % и составила 1545 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-autogenerated5-2 [2] . Миграционный прирост в январе - сентябре 2014 года составил 8474 человека"
За девять месяцев мигранты дали прирост населения Беларуси почти такой же, как за три года естественный прирост. И это задолго до того, как Лука стал пачками ввозить мигрантов.
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24.10.2021 19:33 Ответить
Т.е. мигранты получили гражданство Беларуси, хотите сказать?
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24.10.2021 19:38 Ответить
Читать умеешь? попытайся еще раз. "Населе́ние Белору́ссии - совокупность людей, проживающих на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии ."
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24.10.2021 20:08 Ответить
Проживать может кто угодно. Так что мигрант если не резидент, то это аж никак не говорит, что он выбрал конечной целью проживания Беларусь.
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24.10.2021 20:20 Ответить
Но скрывать убыль населения даже временное проживание мигрантов вполне может помочь.
Вот тут хорошая статья о реальных масштабах эпидемии в Беларуси
https://www.currenttime.tv/a/smertnost-v-belarusi/31401342.html Сколько же людей умерли от коронавируса? Официально в 2020 году - 1424 человека, а к концу марта 2021-го - 2247. Но согласно показателям избыточной смертности ("золотой стандарт", по которому определяют масштабы эпидемии коронавируса) - на порядок больше. В Беларуси в 2020 году избыточная смертность составила 25 тысяч человек. Это реальная смертность (145 тысяч) минус прогнозируемая смертность на основе данных предыдущих лет (120 тысяч). 25 тысяч человек за 2020 год - это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти.
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24.10.2021 20:50 Ответить
Ну во-первых реальные масштабы по версии активных оппонентов власти. Я обычно к сильно полярной информации отношусь с осторожностью. Ну и временное проживание мигрантов врядли может помочь в статистике, т.к. они же не граждане Беларуси.
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24.10.2021 20:59 Ответить
Вы считаете, что власти Беларуси каждый раз перепись проводят? Обычные люди замечают, если квартиры пустуют, а если вместо пожилого человека в квартире появляется молодой иностранец - думают, что сдали квартиру.
А недоверчивы не Вы один.
https://www.currenttime.tv/a/smertnost-v-belarusi/31401342.html "Киберпартизаны" - анонимные белорусские хакеры, объявившие о поддержке протестующих в стране, в июле 2021 года рассказали о взломе массива данных со всеми персональными данными белорусов - информационной системы "Паспорт". Редакции Настоящего Времени тогда удалось подтвердить взлом: по запросу хакеры прислали данные двух граждан страны (которые согласились поучаствовать в эксперименте по просьбе журналистов), включая их фото и техническую информацию из паспортов. Эта непубличная информация попала к "Киберпартизанам" в результате спецоперации "Жара" - они утверждают, что физически проникли на объекты МВД Беларуси, "открыли несколько доступов" во внутренние сети и "продолжают работать в них", несмотря на попытки властей остановить утечки.
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24.10.2021 23:48 Ответить
нет доказательств, что излишняя смертность вызвана каким-то ковидом
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24.10.2021 23:26 Ответить
Разом з афганцями і Африкою.
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24.10.2021 23:12 Ответить
Потому что Белоруссия не уничтожила систему инфекционных больниц и санстанций, как это сделала Украина. А в Европе такого вообще не было. Спасибо Супрун.
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24.10.2021 16:06 Ответить
В Эстонии мест нет? А в Италии с 31 октября-Свобода полная без вакцин и ковид-паспортов.Как ЭТО понять?? Кто врет?
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24.10.2021 16:41 Ответить
Ковид - всемирная ложь, выгодная всем полит-козлам и другим, стригущим с этого бабки
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24.10.2021 21:29 Ответить
Тролі! Ви фсьо врьоті!
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24.10.2021 23:33 Ответить
Кто врьот? Ти!
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24.10.2021 23:34 Ответить
Зайди в ТикТок и Ютуб. прогуляйся там.
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26.10.2021 11:35 Ответить
набагато простіший грип вже десятиліттями не можуть побороти щорічними вакцинаціями! Чому всі думають, що ситуація може бути краща з цим вірусом, який розроблений у військовій лабі в китаї в тому числі і на гроші америки???
Саме тому до цих пір немає адекватних розслідувань походження вірусу - щоб не вийти на самих себе!!

А спалахи вірусу знову йдуть по всій вакцинованій Європі!
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25.10.2021 07:37 Ответить
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