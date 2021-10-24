Песков о членстве Украины в НАТО: РФ не может этому помешать, но должна минимизировать последствия

У президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. По его словам, РФ должна минимизировать последствия этого процесса для себя.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - заявил он.

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