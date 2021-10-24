Песков о членстве Украины в НАТО: РФ не может этому помешать, но должна минимизировать последствия
У президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. По его словам, РФ должна минимизировать последствия этого процесса для себя.
С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - заявил он.
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+49 Eight Wonder #490997
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+20 Evro7
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+15 iMedvedeff
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посадить Путина на унитаз, чтоб он сразу сливался по тревоге
Потом разбираешь. Потому что подменка на мелкий ремонт. Туда же наколенники. В зиму термобелье под гражданку. Очки, наушники, перчатки - дык на стрельбище. В аптечке оканчиваются сроки годности... Ну и так далее ))
Рашистская Фашизация напала на Украину и оккупировала часть её территории, надеясь на пятый параграф устава НАТО.
да и бог с ними, убогими
https://www.facebook.com/kapustin.andrei?fref=nf 1 ч ·
Если Кремль так пугает понятие "база НАТО в Украине", то хрен с ней, с базой.
Пусть будет склад.
"Склад НАТО в Украине" можно?
Вот и ладушки...
Ведь для нас важна не вывеска, а складская номенклатура...
Так что, Кремль, не заморачивайся...
А то ведь можно ещё использовать и страшное "бендеровское" обозначение "схрон"...
Небось недобитые "ястребки" ещё помнят...
В белёных хатах под Березно
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы..."
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
Япония, Ю.Корея, Израиль не в НАТО, но чувствуют себя просто замечательно
Или ты хотел, чтобы США еще 20 лет воевали и тратили сотни миллиардов?
ну о чем ему еще переживать??
Так что они могут именно помешать.
Но голосов остальных будет вполне достаточно.
А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
Хотя понятно, ему уже некуда дальше минимизировать, там и так уже...
А потом виталики рассказывают что Шевченко писал на русском, ага
Нету никаких "старославянских" слов, не разгоняй кремлевскую пропаганду