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Песков о членстве Украины в НАТО: РФ не может этому помешать, но должна минимизировать последствия

Песков о членстве Украины в НАТО: РФ не может этому помешать, но должна минимизировать последствия

У президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. По его словам, РФ должна минимизировать последствия этого процесса для себя.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг - Путину: Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - это оборонительный Альянс

Автор: 

НАТО (10057) Песков Дмитрий (1932) россия (96107) членство в НАТО (1531)


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Топ комментарии
+49
Насрать под себя - лучшее, что может сделать лаптеногий.
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24.10.2021 14:37 Ответить
+20
Можешь убиться об стену, вместе со своим ******
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24.10.2021 14:38 Ответить
+15
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24.10.2021 14:56 Ответить
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Насрать под себя - лучшее, что может сделать лаптеногий.
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24.10.2021 14:37 Ответить
к сожалению это не так.
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24.10.2021 14:45 Ответить
Почему? Ведь всегда так было, где лаптеногий обосрался - там и остался, навсегда.
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24.10.2021 14:46 Ответить
вот именно. На Московии жизнь холопа или типа гражданина ничего не значит. Но есть у московитов пословица: "Что взято - то свято". Примеры захваченных территорий, я думаю, приводить не надо. А надо нам готовится и серьезно, так чтобы усы Пескова, это все что от этой мрази и осталось
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24.10.2021 14:51 Ответить
минимицация последствий НАТЫ с гиперзвуковыми ракетами на хуторе Михайловском - это
посадить Путина на унитаз, чтоб он сразу сливался по тревоге
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24.10.2021 14:46 Ответить
У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО
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24.10.2021 14:47 Ответить
"Но мы можем минимизировать последствия" - сесть на бутылку
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24.10.2021 15:31 Ответить
Видимо им придется чаще менять подгузники.
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24.10.2021 21:20 Ответить
Это он типа намекает на полномасштабное вторжение в Украину? Ну-ну..
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24.10.2021 14:37 Ответить
Это он намекает что все лаптеногие петушк
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24.10.2021 14:39 Ответить
Вторжение неизбежно в любом случае (точнее продолжение уже начавшегося вторжения).
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24.10.2021 14:52 Ответить
Тревожный рюкзак не разобрал еще? Это ж вечная проблема. Стараешься, собираешь снарягу, укладываешь.

Потом разбираешь. Потому что подменка на мелкий ремонт. Туда же наколенники. В зиму термобелье под гражданку. Очки, наушники, перчатки - дык на стрельбище. В аптечке оканчиваются сроки годности... Ну и так далее ))
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24.10.2021 15:03 Ответить
И ты будешь в первых рядах?
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24.10.2021 15:51 Ответить
Какая разница, в которых рядах он будет. Человек говорит дельную вещь, которую всем нужно послушать и осмыслить : военное столкновение РФ и Украины неизбежно. Я об этом с начала 2000-х говорю и привык к ехидным комментариям. Поэтому нам надо строить новую Украину, при этом не забывая об армии и обороне. Но, с другой стороны, членство в НАТО дает больше шансов жить мирно - вон, прибалты в НАТО и ни один кацап не рассуждает, за сколько часов он дойдет до Таллинна. А ещё лучше - базы с крылатыми ракетами в городе с символическим названием Дружба, более известном по железнодорожной станции "Хутор-Михайловский", которая в нем находится. Вот крылатые ракеты с боеголовкой в десяток мегатонн были бы точно гарантией того, что кацапы молча откладывали бы кирпичи за забором в Суземке, но боялись даже косо посмотреть в сторону Украины.
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24.10.2021 19:39 Ответить
Є надія, що розвал Імперії Зла почнеться з її національних околиць ще до повномасштабної війни, але за нашого сприяння всіма доступними методами. Чечня - то була перша ластівка.
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24.10.2021 21:26 Ответить
Можешь убиться об стену, вместе со своим ******
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24.10.2021 14:38 Ответить
Російськомовність в Україні - це холуйство. В Росії також, бо для кожного корінного народу Росії російська мова є чужою. Холуї збираються мінімізіравать паслєдствія.
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24.10.2021 14:38 Ответить
Минимизация последствий - это по сути открытая угроза.
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24.10.2021 14:39 Ответить
Ежей голой жопой пущай запугивает
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24.10.2021 15:49 Ответить
Надувні Іскандери вздовж кордонів точно розставлять.
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24.10.2021 21:28 Ответить
О вантуз ***** нарисовался. Та ПТН, вантуз
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24.10.2021 14:39 Ответить
мінімізіруй-чеши з Криму та Донбасу, падлюка мокшанська.
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24.10.2021 14:40 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/1/9/6/c/196cd71b726b40c34ddf61916d8c816e/censor_news_middle8.jpghttps://images.cnscdn.com/images/1/9/6/c/196cd71b726b40c34ddf61916d8c816e/original.jpgХОЛОДОМОРОМ.
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24.10.2021 14:40 Ответить
Интересно как представители власти от советского нарида Украины решат эту проблему с Московией?
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24.10.2021 14:42 Ответить
И ещё...Німеччина пожертвувала Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID 19 - газета "Северный Поток 2"
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24.10.2021 14:45 Ответить
Ти пальчик свій засунь, краще, собі в сраку і погрожуй ТАМ глистам, чмо на підсосі.
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24.10.2021 17:22 Ответить
"Не может помешать"... Только тем и занимается в отношении Украины что мешает развиваться.
Рашистская Фашизация напала на Украину и оккупировала часть её территории, надеясь на пятый параграф устава НАТО.
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24.10.2021 14:41 Ответить
успешная Украина - приговор большевисткому правительству. с 1917 года последователи членина так ничего и не смогли придумать, чем решать свои проблемы за счет Украины.
да и бог с ними, убогими
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24.10.2021 14:59 Ответить
Та НІ, ніякого "Бог с німі", з ними чорт і горіти ЇМ в пеклі.
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24.10.2021 17:24 Ответить
https://www.facebook.com/kapustin.andrei?__cft__[0]=AZVPNexE4zfXlkNPrgD5TA0XfXI9G-RzAKLDXFKzutrmYl5pvBMjXg7kdrquipUPEM930BolLtTRiK7tix4RbLtCSsCRvWMoBv2KFyvkXHEqibhdTY5RUaNW5gPI9XjN_5s&__tn__=-UC%2CP-R Капустин Андрей

https://www.facebook.com/kapustin.andrei?fref=nf 1 ч ·



Если Кремль так пугает понятие "база НАТО в Украине", то хрен с ней, с базой.

Пусть будет склад.

"Склад НАТО в Украине" можно?

Вот и ладушки...

Ведь для нас важна не вывеска, а складская номенклатура...

Так что, Кремль, не заморачивайся...

А то ведь можно ещё использовать и страшное "бендеровское" обозначение "схрон"...

Небось недобитые "ястребки" ещё помнят...
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24.10.2021 14:41 Ответить
Можна и кладовка или чулан.
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24.10.2021 16:19 Ответить
Вважаю, що цим ********* не можна йти на ЖОДНІ поступки, навіть, в дрібницях. Тому тільки ПОВНОЦІННЕ І ПОВНОПРАВНЕ ЧЛЕНСТВО В НАТО ІЗ РОЗМІЩЕННЯМ ВІЙСЬКОВИХ БАЗ І СТРАТЕГІЧНИХ ЯДЕРНИХ ОЗБРОЄНЬ НА КОРДОНІ з косорилією.
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24.10.2021 17:29 Ответить
разбомбите еще раз свой город? или взорвете дома своих граждан?
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24.10.2021 14:43 Ответить
Ці гопники кремлівські прекрасно розуміють - як тільки вони розв"яжуть повномасштабну війну на заході Китай відкрито почне анексію Сибіру Приховано вони її вже провели - зараз китайців там уже більше ніж місцевих жителів Вони тримають в руках основне виробництво продовольства і продуктві ринки в містах сибіру А в Росії всі революції починалися саме з "перебоїв з продовольством"!
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24.10.2021 14:45 Ответить
Японці, гадаю, теж без діла сидіти не будуть!
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24.10.2021 14:49 Ответить
Как только НАТО втянется в войну с рф, Китай тут же оккупирует Тайвань. Это его первоочередная задача. Сибирь - ...надцатая, после Монголии и Казахстана.
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24.10.2021 14:59 Ответить
А хто сказав про війну з НАТО? Кацапи будуть з нами воювать! І цього китайцям вистачить!
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24.10.2021 15:01 Ответить
А... Ну тогда конечно. А чего ж не захватили Сибирь в 2008 или в 2014?
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24.10.2021 15:02 Ответить
Приводу не було! У Грузії росіяни прикрилися осетинами а в Криму - "референдумом народа Крыма" а тепер нема чим прикриваться Тепер якщо попруть - то вже відкрито і китайці скажуть: "Їм - можна а нам - ні?" Крім того з початком агресії Росія перекине до кордонів України основну масу своїх найбільш боєздатних формувань чим полегшить китайцям питання окупації Сибіру
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24.10.2021 15:10 Ответить
Думаю всё закончится за пару недель и Китай просто не успеет собрать и перекинуть дивизии к Амуру.
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24.10.2021 15:12 Ответить
Ничего никуда перекидывать не надо - эти "дивизии" давно уже за Уралом и рожают новых китайцев от российских баб. Я думаю, Китай никуда не спешит и воевать с Мордором не хочет, он его и так переварит...
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24.10.2021 15:29 Ответить
Вони (ті дивізії) УЖЕ на Амурі! І не думай що вони на південь від його берегів Вони вже в самому Сибіру! Чи ти думаєш що ті "фермери" і "торгаші" на ринках знають тільки "рубашка майка часы риса і "тофу"?! Вони там не стільки "на заробітках" скільки - "за велінням партії" Готуються до створення "Сибірської народної республіки" Мрії сибіряків про це так і залишаться мріями - вони могли-б її створить у 90-ті А зараз вони будуть "чужими на святі життя" і або підуть у "прислугу" до китайців або переселяться в європейську частину Росії Чи ти думаєш - чого "кремлівські" так жмуть на Україну? "Життєвий простір" звільнить хочуть! Бо знають що їх "порвуть" біженці якщо вони не дадуть їм "ласий шматок"взамін Сибіру
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24.10.2021 15:58 Ответить
Думаю Зеленский запретит колонизацию рашки до выплаты репараций.
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24.10.2021 16:39 Ответить
Сміяться у якому місці?
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24.10.2021 16:52 Ответить
Ты думаешь? Есть чем? ***** там у вас ещё не здохло?
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24.10.2021 18:29 Ответить
тебе свиноцабаке сколько селёдки на две недели нужно...?
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24.10.2021 17:48 Ответить
блін, та знайдуть привід! Штибу того же: "волєізявленіє"!
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24.10.2021 15:13 Ответить
Вони нашим "волєиз"явлєнієм" уже вдавилися під Широкіно Мар"їнкою Пісками і в ДАПі
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24.10.2021 15:21 Ответить
"...Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы..."
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
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24.10.2021 15:24 Ответить
ооооо )))) появляются НОТКИ безнадеги влияния на Украину !!!! росиянам САМИМ надо будет содержать свою территорию , самим надо будет ее ЗАЩИЩАТЬ от китайцев !!!! у нас самих полно ДЕЛ !!!
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24.10.2021 14:48 Ответить
_Фашисты прикидываются белыми и пушистыми... твари! На самом деле они не только могут, но и уже помешали. В 2007 через своих шавок в НАТО - франция и хермания. И сейчас изо всех сил ставят палки в колёса.
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24.10.2021 14:48 Ответить
Вот потому надо ложить болт на то НАТО и просто проситься в официальные союзники США.

Япония, Ю.Корея, Израиль не в НАТО, но чувствуют себя просто замечательно
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24.10.2021 14:51 Ответить
Афганистану это расскажи...
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24.10.2021 15:09 Ответить
Ну сорян, если местные чурбаны, за 20 лет, так и не поняли, что свою страну необходимо защищать им самим - кто им доктор? Тут никакие союзники не помогут, ели чо

Или ты хотел, чтобы США еще 20 лет воевали и тратили сотни миллиардов?
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24.10.2021 15:11 Ответить
Лучше конечно же положить болт на *****, и на советы лахтинской мрази
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24.10.2021 15:53 Ответить
Письков о члене..
ну о чем ему еще переживать??
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24.10.2021 14:51 Ответить
Кацапы накупили достаточное количество политиканов в Германии, Франции, Италии, Венгрии, Австрии.
Так что они могут именно помешать.
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24.10.2021 14:53 Ответить
Австрия не в НАТО, а так да.
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24.10.2021 14:55 Ответить
Я этого не знал.
Но голосов остальных будет вполне достаточно.
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24.10.2021 15:00 Ответить
Песков не в курсе что еще со второй мировой в Украине в шахтах Нато прятало свои базы?
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24.10.2021 14:56 Ответить
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24.10.2021 14:56 Ответить
Як казав один мацкаль: "Срав ні".
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24.10.2021 17:35 Ответить
Дурные кацапы. Чтобы Украина не вступила в НАТО,захватила Крым и Донбасс. Теперь НАТО неизбежно для них. И ракеты по всей их границе. Дебилы опять перехитрили себя ))
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24.10.2021 14:57 Ответить
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24.10.2021 14:58 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром.

А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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24.10.2021 15:01 Ответить
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24.10.2021 15:04 Ответить
😂 він не пацан, він Ху@ло
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24.10.2021 15:15 Ответить
С Вами трудно не согласиться. Согласен с каждым Вашим словом!
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24.10.2021 18:45 Ответить
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известным бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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24.10.2021 15:02 Ответить
Пусть Письков свой хер минимизирует лучше.
Хотя понятно, ему уже некуда дальше минимизировать, там и так уже...
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24.10.2021 15:04 Ответить
иногда предпочтительней пролезть куда-нить с черного хода, даже если он напоминает анальное отверстие
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24.10.2021 15:06 Ответить
Кто о чём, а лаптеногие гомосеки о любимом занятии
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24.10.2021 15:55 Ответить
ваши кацапские забавы...)
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24.10.2021 17:51 Ответить
"мінімізація" в їхньому розумінні - це, як мінімум, окупувати лівобережну Україну, а то й вийти на кордони 1939року.
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24.10.2021 15:11 Ответить
в 14-році хйло прямо говорило,що йому Західна Україна не потрібна,постійний головний біль
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24.10.2021 15:23 Ответить
Найкращий спосіб мінімізації наслідків для Рашки, це самоліквідуватися...
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24.10.2021 15:13 Ответить
По поводу ,,росiйськомовностI,,в Украине. ,, Русьская правда,,Я Мудрого в 1016 году написана на на смеси старославянских и т н русских слов. Гоголь писал на русском, Шевченко,конституция П Орлика- на русском..Когда появился этот язык не было не что русских, не было московитов- были дикие племена жившие под карягами в лесах и евшие траву( брусника.....).Киев научил московских попов грамоте в конце 16 века...Большой вопрос чей русский язык? Процентов на 99 он язык Руси , к которой эрзя- меря- угро- финно- монголы не имеют ни малейшего отношения. Русского языка- нет, как и нет такой национальности- русского нет ничего. Где сейчас в федеративно- территориальной федерации находится русская республика?Может она была в ссср?Русский , русское, русские- это фейк, это сказки- никогда не было и нет.Сейчас в России две нации - Российская и русская , состоящие из нескольких десятков национальностей- парадокс. В четвёртом поколении вы не найдёте ни одного русского- Толстой( Товштейн) еврей иммигрировали из Германии, Пушкин- абессинский еврей, Достоевский - литвин из Пинской, Петр1 - татарин как и сотни самых известных русских фамилий, все московские князья от Даниила до династии Романовых- татары.......Русский язык- язык Руси- Украины.
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24.10.2021 15:23 Ответить
Шевченко матюкался с Перербургским издателем, наборщики которого не отбивали дупля в українській мові , и набирали херзна шо вместо его стихов

А потом виталики рассказывают что Шевченко писал на русском, ага

Нету никаких "старославянских" слов, не разгоняй кремлевскую пропаганду
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24.10.2021 15:29 Ответить
Що ти несеш,він...бище? Правда Ярослава писана українською(руською) мовою а ніяким там, "на руском". Йди вивчи буквар, лапоть, а потім будеш ТУТ, розповідати разом з арєстовічєм-аваковим-мєндєль пра "украінскій-руський", гнида заслана.
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24.10.2021 17:44 Ответить
Но мы можем минимизировать последствия" - сесть на бутылку
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24.10.2021 15:26 Ответить
всех пох.на мнение изгоев 404 с кацапии
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24.10.2021 15:41 Ответить
Минимизировать последствия...Чтоб и дальше продолжать заниматься своим главным делом-ГРАБИТЬ РОССИЮ,ПОКА НАРОД НЕ ПРОСНЕТСЯ.Время идет , а они все спят.
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24.10.2021 16:17 Ответить
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24.10.2021 16:18 Ответить
Песков больше Путина говорит.Не понятно кто настоящий?
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24.10.2021 16:18 Ответить
Макс Полиграф. Без истерик. Я был уверен, что на украинском , в споре с одним русским фашистом, но Шевченко и Гоголь писали на русском языке. Внимательно почитай мой комент- т н русский язык- это язык Киевской Руси( корректнее- Руси), рутенов, русьских, Русов - УКРАИНЦЕВ. Язык московитов - эрзя- монголов - андрофагов - это вой зверей в лесу. Где ты увидел кремлевскую пропаганду?Прочитав мой пост в Кремле повесятся( чего я им и желаю
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24.10.2021 17:02 Ответить
вообще то русню раньше називали каноцефалами - (собакоголовыми).
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24.10.2021 17:54 Ответить
писькаструев уже не скрывая блеет о том что вяликую на мордовию нужно уничтожить вместе с эрзей и удмуртами там обитающими.
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24.10.2021 17:52 Ответить
Alex el.....Хоть и считаю себя украинским ультра- националистом,очень плохо отношусь к тупорылой одноклеточной быдлоте, своей украинской. Козляра, ты хоть до ста считать умеешь?Кроме мычания ты что нибудь умеешь. Сколько слов знаешь
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24.10.2021 17:54 Ответить
Igr44 Любопытно. Кто называл и когда
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24.10.2021 18:04 Ответить
на старых картах русня изобразалась на фоне белого пятна тартарии как собакоголовые, андрофаги ( людоеды) и моноподы ( одноногие).
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24.10.2021 19:02 Ответить
Ну хоть что то от главного писькова признали шо вони не можуть
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24.10.2021 19:35 Ответить
Найкраща відповідь України на цапські дії, це ядерні ракети НАТО на кордоні з кацапією.
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25.10.2021 00:53 Ответить
 
 