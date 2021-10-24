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В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Галины Хатчинс

В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Галины Хатчинс

Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени Галины Хатчинс, оператора из Украины, которая трагически погибла во время съемок фильма "Ржавчина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте института.

"Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Хатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в замечательных историях", – сообщается в институте.

Сейчас AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии.

Супруг Хатчинс Мэтт в Twitter выразил благодарность за создание фонда и призвал всех, кто хочет почтить ее память, отправлять свои пожертвования в этот фонд.

Thank you to Halyna's friends and mentors at AFI for establishing a scholarship to honor her memory and support aspiring female cinematographers. Anyone seeking to honor her memory, please direct your giving to this fund. https://t.co/I5ci67uleU

— Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застреленная Болдуином во время съемок фильма в США Хатчинс имела гражданство Украины: консульство выясняет обстоятельства, - МИД

Ранее СМИ сообщили, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин.

Автор: 

кино (1536) стипендии (206) США (27094) убийство (6505)


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Топ комментарии
+5
я у шоці. . . а наші захисники і захисниці просто захищають від росіянської агресії Землю і їм тільки "СЛАВА" . . .
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24.10.2021 15:00 Ответить
+4
чел хотя бы аву сменил, а то такое чувство что он неплохо так обрадовался от потери супруги
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24.10.2021 15:17 Ответить
+3
Красивый жест
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24.10.2021 15:34 Ответить
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я у шоці. . . а наші захисники і захисниці просто захищають від росіянської агресії Землю і їм тільки "СЛАВА" . . .
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24.10.2021 15:00 Ответить
ну АFI в штатах.... причем здесь наши защитники .. или всех на стипендию от института киноискусств США
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24.10.2021 15:15 Ответить
чел хотя бы аву сменил, а то такое чувство что он неплохо так обрадовался от потери супруги
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24.10.2021 15:17 Ответить
ну тут может действительно убийство, патроны подменить плевое дело, наверное, особенно в кино где всем пофигу. только нету Коломбо, Пуаро и т.п. чтобы этим заняться
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24.10.2021 18:47 Ответить
и бубочка скоро раскумарится и орден выпишит. или звание "народного"...
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24.10.2021 15:25 Ответить
Красивый жест
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24.10.2021 15:34 Ответить
Осень не всегда бывает золотой - бывает и ржавой.
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24.10.2021 16:29 Ответить
Думаю, что в США есть у кого попросить средства на финансирование стипендии! Возможно, она будет международной. В мире очень мало женщин -операторов, тем более успешных. И не в настоящее время, а начиная со времен более-менее массового кинематографа. Наши ультрапатриоты хотя бы как-то откликнулись нормально, как люди на эту трагедию, а не срали через рот, уши и дрыстали через очко по поводу гибели украинки...
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24.10.2021 16:51 Ответить
Из мемуаров Алека Болдуина (Сан Квентин, 2028 г). "Я ей сто раз говорил, что это был просто секс. Сделай аборт - в чем проблема? А она как заведенная - "кохання, кохання, дитина, дитина"... Да еще этот киношник подвязался - мол, все знаю, все раскажу под присягой ... ****".
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24.10.2021 20:06 Ответить
Навіщо ти на весь світ розповідаєшь исторію твоеї появі від своїх батьків-алкоголіків?
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24.10.2021 23:25 Ответить
 
 