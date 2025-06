В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Галины Хатчинс

Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени Галины Хатчинс, оператора из Украины, которая трагически погибла во время съемок фильма "Ржавчина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте института.

"Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Хатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в замечательных историях", – сообщается в институте.



Сейчас AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии.



Супруг Хатчинс Мэтт в Twitter выразил благодарность за создание фонда и призвал всех, кто хочет почтить ее память, отправлять свои пожертвования в этот фонд.





Thank you to Halyna's friends and mentors at AFI for establishing a scholarship to honor her memory and support aspiring female cinematographers. Anyone seeking to honor her memory, please direct your giving to this fund. https://t.co/I5ci67uleU