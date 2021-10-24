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До конца суток ожидаются порывы ветра. В Киеве объявлено штормовое предупреждение

До конца суток ожидаются порывы ветра. В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Украинские синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве до конца дня. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

Сообщается, что в ближайшие часы в Киеве и до конца суток 24 октября ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

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Автор: 

Гидрометцентр (665) Киев (25667) погода (2819) штормовое предупреждение (130)


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интересно рояль штормом покоцает или стихия тут бессильна?
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24.10.2021 15:04 Ответить
Самое главное успеть написать первым.Ты как то к роялям не равнодушен,каждое второе слово-рояль.Или спирт Рояль покоя не дает?А может ты рояльный копрофаг?😂🌷×××
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24.10.2021 17:40 Ответить
https://ua.sinoptik.ua/ Прогноз погоды

ничего подобного не показывает. Максимум 4,8 в 21-00 4,6, а в 24 вообще 2. Из московии, что ли штормовое по Киеву взяли?
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24.10.2021 15:13 Ответить
синоптик - москальский ресурс.
Сегодня и узнаем кто прав.
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24.10.2021 15:21 Ответить
Совсем чокнулся Это https://ua.sinoptik.ua/
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24.10.2021 15:27 Ответить
Хоч він і "москальський" але на даний час - найбільш правдивий Я відслідковую ще "Гісметео" і "РП5" - останнім часом їх прогнози стали менш точними
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24.10.2021 17:02 Ответить
Не могу понять 15-18м/с и уже паника.у кацапов вообще стены рушатся при 20 м . Тут может месяц- полтора такой дуть ,без него как то уже и не привычно.
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24.10.2021 15:28 Ответить
 
 