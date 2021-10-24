До конца суток ожидаются порывы ветра. В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Украинские синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве до конца дня. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

Сообщается, что в ближайшие часы в Киеве и до конца суток 24 октября ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Читайте также: В Украине объявлено штормовое предупреждение