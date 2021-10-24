До конца суток ожидаются порывы ветра. В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Украинские синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве до конца дня. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинский Гидрометцентр.
Сообщается, что в ближайшие часы в Киеве и до конца суток 24 октября ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).
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ничего подобного не показывает. Максимум 4,8 в 21-00 4,6, а в 24 вообще 2. Из московии, что ли штормовое по Киеву взяли?
Сегодня и узнаем кто прав.