РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10905 посетителей онлайн
Новости
7 050 88

Песков об отказе РФ от отношений с НАТО: Это агрессивный блок, созданный против нашей страны

Песков об отказе РФ от отношений с НАТО: Это агрессивный блок, созданный против нашей страны

Отказ России от отношений с НАТО ничего страшного не повлечет, усилия РФ по развитию взаимодействия с альянсом все равно были тщетными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

При этом Песков открыто обвинил НАТО в "агрессивной политике" в адрес РФ.

Агрессивная позиция НАТО - она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал он.

Песков уверяет, что несмотря на "агрессивность" блока НАТО, Россия якобы всегда выступала за развитие отношений.

"Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", - сказал Песков.

Читайте также: Песков о членстве Украины в НАТО: РФ не может этому помешать, но должна минимизировать последствия

Автор: 

агрессия (1705) НАТО (10057) Песков Дмитрий (1932) россия (96107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+42
Всё перевёрнуто с ног на голову. Брехливые кацапские твари.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:39 Ответить
+41
Странные вы люди цапы! Сами ко всем лезите, пакости делаете, убиваете, врете! Гадите чем только можете, а когда нарываетесь на ответку воете, что вас никто не любит, все ненавидят..сами вооружаетесь, открыто нападаете на соседей. А соседи должны вас спрашивать, вооружаться им или нет, что б дать вам отпор? Так ведь никогда не будет!
показать весь комментарий
24.10.2021 15:40 Ответить
+39
не против ссср, а от ссср
показать весь комментарий
24.10.2021 15:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блок был создан немного раньше
показать весь комментарий
24.10.2021 15:34 Ответить
Після війни, але точно проти срср!!
показать весь комментарий
24.10.2021 15:40 Ответить
не против ссср, а от ссср
показать весь комментарий
24.10.2021 15:43 Ответить
проти агресії радянського союзу - 1949 рік і на чолі срср був кривавий Сталін!
показать весь комментарий
24.10.2021 15:50 Ответить
советы планировали нанести ядерный удар по Авиньону и захватить Лиссабон
показать весь комментарий
24.10.2021 16:00 Ответить
Піськін забув, що "агресивне" НАТО було створено, коли РФ навіть у планах не було...
показать весь комментарий
24.10.2021 16:22 Ответить
РФ створено для загрози миру у всьому світі.
показать весь комментарий
24.10.2021 19:11 Ответить
Не нужно путать причины и следствие)
показать весь комментарий
24.10.2021 15:45 Ответить
Против совка и стран Варшавского договора. А теперь рашисты остались одни против мощного военного блока. И тяфкают словами бункерного карлика с помощью говорящих усов. От слов этих самых усов тупин сам же уже отказывался. Политика подворотни вершина тупинского вяличия.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:47 Ответить
Ви дуже делікатний: "... с помощью говорящих усов". Це гаварящій туалєтний йоршік
показать весь комментарий
24.10.2021 16:02 Ответить
Ну в этом рашозоопарке есть еще и сливной бачок.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:53 Ответить
И как, при таком раскладе, случилось что ссср в НАТО просилось?
показать весь комментарий
24.10.2021 21:49 Ответить
СРСР повернувся!!!
показать весь комментарий
24.10.2021 16:46 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 15:35 Ответить
Хе-хе. рашагопник обломал себе зубы и теперь верещит, что его агрессируют
показать весь комментарий
24.10.2021 15:38 Ответить
Всё перевёрнуто с ног на голову. Брехливые кацапские твари.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:39 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 15:44 Ответить
золотые слова..
показать весь комментарий
24.10.2021 15:59 Ответить
Пипискин как всегда, брешет, как сивый мерин. НАТО создано для ЗАЩИТЫ европейской цивилизации от дикой лаптекопытной орды.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:39 Ответить
Странные вы люди цапы! Сами ко всем лезите, пакости делаете, убиваете, врете! Гадите чем только можете, а когда нарываетесь на ответку воете, что вас никто не любит, все ненавидят..сами вооружаетесь, открыто нападаете на соседей. А соседи должны вас спрашивать, вооружаться им или нет, что б дать вам отпор? Так ведь никогда не будет!
показать весь комментарий
24.10.2021 15:40 Ответить
Так они друг друга ненавидят.на одном сайте начали выкладывать скрины названий сетей вайфая которые ловит домашний компьютер " соседи пи.сы, пошли на х... , х.. вам а не вайфай "и тд. лишний раз убедился насколько же они все таки ублюдки
показать весь комментарий
24.10.2021 15:52 Ответить
Пшел на! Псина.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:41 Ответить
Агрессивный блок НАТО.
Израильская военщина.
Звериный оскал капитализма.

Дурко не знает, что все решения в НАТО принимаются консенсусом, то есть - чтобы напасть на кого-нибудь, блоку НАТО нужно чтобы ЗА были все страны-члены. Если кто-то один против - решение не принято. Как при таких условиях НАТО может быть "агрессивным"?
Вернее - знает, просто врёт как всегда...
показать весь комментарий
24.10.2021 15:42 Ответить
так простейший пример сцыкунства и отказа от выполнени договора. ОДКБ!!! Азербайджан начинает войну с Арменией! Армения член ОДКБ!!! Где согласно договору ВС рашки,,Беларуси.. Казахстана...и наконец Таджикистана...обязанные согласно договора стать на защиту союзника?! Поджали хвост и трусливо выглядывали из за угла.. наблюдая за работой турецких Байрактаров? И рашка посцыкивала в штаны... не сильно распинаясь в защиту Армении. А как же ДОГОВОР? Правильно! Не стоит и бумажки в туалете армянского Генштаба!! Рашка герой была в Грузии.. и то обгадилась потеряв за несколько дней больше десятка самолётов... А теперь представьте..что кто то пригрозит да той же Турции....Хотя она и сама разотрёт в песок желающих грозить. Так что трусливый рассейский шакал будет выть.. гадить... смердеть....и далее.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:09 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 15:43 Ответить
******* усатая и тут спи-дела
показать весь комментарий
24.10.2021 15:44 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 15:45 Ответить
Доча напевно страждає від агресії у Франції.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:47 Ответить
Ее нигеры шлангами приучают терпеть НАТУ везде!)
показать весь комментарий
24.10.2021 15:49 Ответить
Чмо усатое, кому ***** нужна ваша недострана фашисткая? Кто будет с вами воевать, с нищебродами задрипаными?? Вы такую значимость себе придаете. Спуститесь с небес на землю. Ваше место у параши, там и сидите
показать весь комментарий
24.10.2021 15:55 Ответить
1949г. создание НАТО..
1991г. создание РФ..
Терминатор должен вернуться в прошлое и научить пользоваться презервативами родителей Писькова..
показать весь комментарий
24.10.2021 15:55 Ответить
Полноценно блок НАТО был сформирован в 1955г. Тогда когда вступила и Турция. А уже в 1956г совдепия ввела танки в Будапешт, и до сих пор нет точной цифры убитых венгров---много очень. Так риторический вопрос---что зря блок сформировали? Ели успели. Не будь блока---полезли бы танки дальше на Запад.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:29 Ответить
ядерного оружия боялись.. строили противоядерную инфраструктуру..
в 1954г. ядерные ученьки на Тоцком полигоне, как генеральная репетиция предстоящей ядерной войны в Европах, когда по планам ГенШтаба СССР светящиеся от радиации красноармейцы должны были штурмовать столицы Франции и Англии..
показать весь комментарий
24.10.2021 16:34 Ответить
Это вообще отдельная тема. Сколько пацанов тогда вернулись со срочной без отметки в военном билете по части облучения---счёт на десятки тысяч! Умирали потом через год, два и далее. И не каких компенсаций. Догадывались родственники---но боялись ходить просить. Только при бровеносце как то чуть вылазить стало, предупреждали там чуть, но деньгами хрен на ны! Тут комуняки без коментариев. Копать поздно. Та и архивы у братанов северных. И скорее сгорели давно. В 1991 г костры пылали в областных управах кгб прямо во дворах гаражах внутренних по всей той стране.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:50 Ответить
Цапы в лице Уйла Владимировича 3 раза просились в этот агрессивный блок!
показать весь комментарий
24.10.2021 15:56 Ответить
"НАТО хочет сдерживать нас - это агрессия".
ППц у москалей понимание агрессии.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:58 Ответить
я взагалі не розумію навіщо цю істоту публікувати.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:59 Ответить
Чтобы дурь была видна.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:07 Ответить
трохи більше базікає, ніж *****. Більше цинічних новин касапії дізнаємось
показать весь комментарий
24.10.2021 16:08 Ответить
Пока Шойгу грозит войной ЕС, его дочь Ксения развлекается в Италии Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу "засветилась" на отдыхе в Италии.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:59 Ответить
НАТО - це агресивний блок, створений Тевтонським орденом проти протомоскаля Александра Ординського Невського
показать весь комментарий
24.10.2021 15:59 Ответить
Уж-ж такое оно агрессивное это НАТО, что уже агрессивно начало отгораживаться и строить пока заборы в Литве и Польше, раньше отгородилась Эстония от этого скаженного лепрозория, вместе с его сателлитом. Что показательно, мы все-таки первые скромненький заборчик инициативой Сени установили от этой орды. Хиленький, на все-таки забор. Жаль, что не на всей протяженности. И на линию Маннергейма пока не тянет. А хотелось бы.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:04 Ответить
У него была веская причина: он был занят насаживанием тебя на бутылку
показать весь комментарий
24.10.2021 23:12 Ответить
Действительно, не только бездомные, но и безмозглые.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:05 Ответить
совком тхнуло...
показать весь комментарий
24.10.2021 16:06 Ответить
В сегоднящей России сейчас живут максимум 120 млн. человек и занимают всего 6/10 спизженной у сотен народов территорий 1/7 Земного Шара. Почти половина "россиян" проживают по 1 человеку на 300 км. "обжитой" территории России, остальная половина России это незаселенные земли. И тем не менее московиты со своей вековой жадностью и наглостью поставили весь мир раком. Все Мировые войны в истории человечества начиная с 1459 годов начинала Московия и обязательно не одна, а покупала за огромные деньги на свою сторону чужих продажных политиков, а значит и их страны. Если какая нибудь из купленных Московией стран прекращала войну, то кацапы сразу или оккупировали эту страну-"союзницу" или сами прекращали воевать и уходили в свои московские болота. Вспомните все Мировые войны в Европе с 1500 годов, все эти войны развязывала Московия.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:12 Ответить
Кстати, на Наполеона напала именно Московия после Тильзитскийского договора, подписанного Наполеоном и российским цареи немцем Александром-1 в 1807 году о "ненападении". Сейчас Тильзит (теперь Советск) в Калининградской области Московии значится, а веками был немецким.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:50 Ответить
Альо, ник Степан, шо там у вас в Ленинграде ? Видимо дожди ? Я когда-то при Совке получал судно из Германии, что-бы перегнать его в Украину. Это был 1987 год а наша фальшь-труба уже тогда, при Горбатом, на судне была покрашена не красным серпасто-молоткастным цветом , а ховто-блакитним кольором. Мы тогда в Ленинграде стояли больше месяца с Флагом и фальш-трубой Украинскими а еще прошли через Неву, Волго-Балт, Онегу, Ладогу, Волго-Дон, пришли в Ростов-на Дону и только там на нас напали "данские кизяки" с криками "хахлы прадажные" за что они от нашей команды и получили писдюлей прямо на набережной Ростова. А ночью мы с судном ушли и через день уже были в Украинском Крыму в Украинском городе Ялта. Читай не путинскую, а настоящую историю, кацап под ником Степан.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:42 Ответить
- ДЕРЖИ ВОРА !!! Крикнул вор. Также и Песков...
показать весь комментарий
24.10.2021 16:16 Ответить
Выдумки мавзолейных шизофреников.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:16 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 16:17 Ответить
Весь світ створений проти вашої країни ?
чи просто ви -Недоробленні?
показать весь комментарий
24.10.2021 16:17 Ответить
_На агрессивный блок НАТО - в лице Польши - фашистская расия безнаказанно напала в 2010! И показательно, демонстративно убила высшее политическое и военное руководство! НАТА даже не пукнула в ответ...
показать весь комментарий
24.10.2021 16:28 Ответить
Сказал гражданин страны НАТО, ох цирк лол
показать весь комментарий
24.10.2021 16:38 Ответить
давняя тактика кремлядей, во всех своих преступлениях обинять других, и особенно тех кто от этих преступллений пострадал, или тех кто хочет себя от них обезопасить
показать весь комментарий
24.10.2021 16:42 Ответить

***** опечалено агрессивными действиями агрессивного блока НАТО
показать весь комментарий
24.10.2021 16:45 Ответить
опечаленное *****, которое опечалено агрессивными действиями агрессивного блока НАТО
показать весь комментарий
24.10.2021 16:48 Ответить
- Я больше никогда-никогда не буду есть грибы...
- Почему???
- Да я им вчера обещал...
показать весь комментарий
24.10.2021 21:09 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 16:46 Ответить
рай *****, в который оно попадет в случае ядерной войны, или в любом другом случае...
показать весь комментарий
24.10.2021 16:47 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 16:50 Ответить
Дуже агресивний блок , що не дозволяє російсько-фашистським загарбникам окуповувати чужі території , вбивати та грабувати людей і займатися мародерством .
показать весь комментарий
24.10.2021 16:56 Ответить
Всякий, кто решится обороняться от миролюбивой роССиюшки - агрессор.
Пургомёт Песков Димка.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:57 Ответить
Кацапстан саме агресивне геополітичне угруповання у світі яке в усі часи жило і живе за гопницьким принципом, якщо ви не з нами тоді ви проти нас...
показать весь комментарий
24.10.2021 17:00 Ответить
Для захисту від парашки, бо та дурна недокраїна вже добряче в сусідів землі повідкусювала.
показать весь комментарий
24.10.2021 17:05 Ответить
Письке стоит порыться в своем пустом черепе. НАТО-это универсальная страшилка ещё с древних совковых времён. И чем больше "наша страна" погружается в гавно-тем агрессивнее становится блок НАТО.
показать весь комментарий
24.10.2021 17:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Griss3i2BD4&t=1s Российский спутник-шпион «Космос-2551» сгорел и упал в США. Видео.

До 2015 года основной парк спутников оптической разведки Минобороны представляли короткоживущие аппараты типа "Зенит" и им подобные, которые отснятые пленки сбрасывали на землю. Кое-кто из них еще в строю. Говорить про скорость получения и обработки данных тут бесполезно. США перешли на цифровую передачу данных через ретрансляторы еще в 70-е годы прошлого века.

2. В 2013 и 2015 годах РФ с помощью европейских друзей осилила два спутника оптической разведки третьего поколения "Персона" и вывела их на орбиту. Был еще третий, но он сдох в космосе. Свой ресурс они выработали, но вроде как пока ещё не падают с орбиты и находятся в строю. Данные они пересылают по радиоканалу через спутники-ретрансляторы "Гарпун" (хз какой у них срок работы).

3. Качество оптики на "Персоне" и малых российских спутниках серии "Разбег", коими частично хотят заменить "Персону", вроде бы как приближается (!) к американской оптике полувековой давности. У пары старых аппаратов "Барс" (плёнка сбрасывается) - вовсе не приближается .

4. У РФ нет спутников для получения радиолокационных изображений (ни гражданских, ни военных), способных видеть сквозь облачный покров и проводить наблюдения в ночное время.

Резюме: РФ попросту мало что видит с орбиты. С другой стороны, зачем ей это, ведь для вывоза древесины, угля или удобрений это совершенно не нужно и даже излишне.

http://uaport.net/news/ua/t/2110/23/31753540
показать весь комментарий
24.10.2021 17:27 Ответить
Водки агрессивно не дали, супостаты.
показать весь комментарий
24.10.2021 17:30 Ответить
Об угрозе со стороны России не нужно забывать ибо угроза со стороны СССР доя Польши была такой же реальной , как реальна угроза со строны НАТО для России.
Вспоминая 1933-1939 года в Германии и то что США спонсировало Германию , как минимум кредитами на 1 млрд. так и частными инвесторами на остальные суммы, так и Британией на тот же 1 млрд. но уже фунтов стерлингов , а это на тот момент более 2 млрд. долларов.
Украина конечно не Германия ибо технологически и военно не имеет такого потенциала , но в отношении России она близка.
Украину некоторые используют как Германию Адольфа в отношении России , Россия использует Украину как наконечник копья в отношении ЕС и НАТО - как троянского коня. Вопрос лишь в том кто одержит победу чужими руками.
показать весь комментарий
24.10.2021 17:34 Ответить
кто бы не одержал победу - тебе сидеть на бутылке
показать весь комментарий
24.10.2021 23:17 Ответить
рашисты до сих пор даже не допускают мысли о том ,
что нельзя просто так взять и нарушить границы другого государства, каким бы оно ни было, а не то что залезть с оружием, к соседу в квартиру и отнять её часть
показать весь комментарий
24.10.2021 17:46 Ответить
Расскажите, историки, Пескову, для, чего создавался НАТО. Это жесть, когда не компетентные исторически высказывания, льются из уст советников президентов ядерных государств! 👹👹👹👹👹👹👹👹
показать весь комментарий
24.10.2021 17:49 Ответить
_Ох ты и шляпа... Такая наивность - это уже слабоумие. Правда думаешь твари так говорят потому, что не знают?
показать весь комментарий
24.10.2021 19:08 Ответить
наконец то никаких больше ИГР! всё стало на свои места... дальше без коментарий....
показать весь комментарий
24.10.2021 18:32 Ответить
Писюнкоф, вирус русофобии, 3 лишних хромосомы твоей бестолковке, тебе соломой не спрятать... =)))
показать весь комментарий
24.10.2021 18:46 Ответить
Подстригите усики женскому органу
показать весь комментарий
24.10.2021 19:34 Ответить
придурок с п*д...й под носом, НАТО создано было, чтобы противостоять агрессивному сесесеру после ВМВ, который откусил пол-Европы, превращая освобожденные от нацистской Германии страны в своих бесправных сателитов, создано, как оборонительный союз западных демократий.

А ежели ты, туалетный ерш, равняешь свою вшивую бензоколонку паРашу с СССР, ты просто идиЁт, паРаша по мощи и авторитету послевоенному сесесеру и в подметки не годится, но всяких прибабаханных, которые постоянно гадят, хватает, здесь и азиопская паРаша, и Северная корея, и Иран, и...Китай вполне может взбеситься...так шта, не льси себе, уродец, вовсе не только паРаша на уме у НАТО, но в данный момент именно обосРашка особо нарывается на изоляцию и всяческое противодействие.
показать весь комментарий
24.10.2021 19:43 Ответить
Спросить бы у усатого пургоносца , а как так получилось ,что весь Варшавский блок переметнулся к "агрессору" ,а теперь и бывшие союзные республики ...кто уже, а кто просится ?? Одной миролюбивой мацковии со всеми не совладать...И бомбы краденые не помогут. Может надо поискать причины поближе?
показать весь комментарий
24.10.2021 20:02 Ответить
Сначала был блок НАТО ,а потом появились тараканы в виде пЕскова
показать весь комментарий
24.10.2021 20:52 Ответить
салдаты НАТЫ заставили рачку акупировать Крым и часть Дамбаса
показать весь комментарий
24.10.2021 21:23 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2021 09:05 Ответить
 
 