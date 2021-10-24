Песков об отказе РФ от отношений с НАТО: Это агрессивный блок, созданный против нашей страны

Отказ России от отношений с НАТО ничего страшного не повлечет, усилия РФ по развитию взаимодействия с альянсом все равно были тщетными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

При этом Песков открыто обвинил НАТО в "агрессивной политике" в адрес РФ.

Агрессивная позиция НАТО - она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал он.

Песков уверяет, что несмотря на "агрессивность" блока НАТО, Россия якобы всегда выступала за развитие отношений.

"Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", - сказал Песков.

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