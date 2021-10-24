Песков об отказе РФ от отношений с НАТО: Это агрессивный блок, созданный против нашей страны
Отказ России от отношений с НАТО ничего страшного не повлечет, усилия РФ по развитию взаимодействия с альянсом все равно были тщетными.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
При этом Песков открыто обвинил НАТО в "агрессивной политике" в адрес РФ.
Агрессивная позиция НАТО - она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал он.
Песков уверяет, что несмотря на "агрессивность" блока НАТО, Россия якобы всегда выступала за развитие отношений.
"Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", - сказал Песков.
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Израильская военщина.
Звериный оскал капитализма.
Дурко не знает, что все решения в НАТО принимаются консенсусом, то есть - чтобы напасть на кого-нибудь, блоку НАТО нужно чтобы ЗА были все страны-члены. Если кто-то один против - решение не принято. Как при таких условиях НАТО может быть "агрессивным"?
Вернее - знает, просто врёт как всегда...
1991г. создание РФ..
Терминатор должен вернуться в прошлое и научить пользоваться презервативами родителей Писькова..
в 1954г. ядерные ученьки на Тоцком полигоне, как генеральная репетиция предстоящей ядерной войны в Европах, когда по планам ГенШтаба СССР светящиеся от радиации красноармейцы должны были штурмовать столицы Франции и Англии..
ППц у москалей понимание агрессии.
ОрдинськогоНевського
чи просто ви -Недоробленні?
***** опечалено агрессивными действиями агрессивного блока НАТО
- Почему???
- Да я им вчера обещал...
Пургомёт Песков Димка.
До 2015 года основной парк спутников оптической разведки Минобороны представляли короткоживущие аппараты типа "Зенит" и им подобные, которые отснятые пленки сбрасывали на землю. Кое-кто из них еще в строю. Говорить про скорость получения и обработки данных тут бесполезно. США перешли на цифровую передачу данных через ретрансляторы еще в 70-е годы прошлого века.
2. В 2013 и 2015 годах РФ с помощью европейских друзей осилила два спутника оптической разведки третьего поколения "Персона" и вывела их на орбиту. Был еще третий, но он сдох в космосе. Свой ресурс они выработали, но вроде как пока ещё не падают с орбиты и находятся в строю. Данные они пересылают по радиоканалу через спутники-ретрансляторы "Гарпун" (хз какой у них срок работы).
3. Качество оптики на "Персоне" и малых российских спутниках серии "Разбег", коими частично хотят заменить "Персону", вроде бы как приближается (!) к американской оптике полувековой давности. У пары старых аппаратов "Барс" (плёнка сбрасывается) - вовсе не приближается .
4. У РФ нет спутников для получения радиолокационных изображений (ни гражданских, ни военных), способных видеть сквозь облачный покров и проводить наблюдения в ночное время.
Резюме: РФ попросту мало что видит с орбиты. С другой стороны, зачем ей это, ведь для вывоза древесины, угля или удобрений это совершенно не нужно и даже излишне.
http://uaport.net/news/ua/t/2110/23/31753540
Вспоминая 1933-1939 года в Германии и то что США спонсировало Германию , как минимум кредитами на 1 млрд. так и частными инвесторами на остальные суммы, так и Британией на тот же 1 млрд. но уже фунтов стерлингов , а это на тот момент более 2 млрд. долларов.
Украина конечно не Германия ибо технологически и военно не имеет такого потенциала , но в отношении России она близка.
Украину некоторые используют как Германию Адольфа в отношении России , Россия использует Украину как наконечник копья в отношении ЕС и НАТО - как троянского коня. Вопрос лишь в том кто одержит победу чужими руками.
что нельзя просто так взять и нарушить границы другого государства, каким бы оно ни было, а не то что залезть с оружием, к соседу в квартиру и отнять её часть
А ежели ты, туалетный ерш, равняешь свою вшивую бензоколонку паРашу с СССР, ты просто идиЁт, паРаша по мощи и авторитету послевоенному сесесеру и в подметки не годится, но всяких прибабаханных, которые постоянно гадят, хватает, здесь и азиопская паРаша, и Северная корея, и Иран, и...Китай вполне может взбеситься...так шта, не льси себе, уродец, вовсе не только паРаша на уме у НАТО, но в данный момент именно обосРашка особо нарывается на изоляцию и всяческое противодействие.