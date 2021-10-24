Вспышка COVID-19 в Украине: возобновлена деятельность рабочей группы для мониторинга ситуации в регионах

В Украине будет возобновлена рабочая группа, которая будет координировать регионы в борьбе с пандемией COVID-19. Участники группы будут выезжать с целью мониторинга ситуации на местах, чтобы реагировать на текущие проблемы и вызовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

"Насущные вопросы, которые есть сегодня, - усиление мер эпидемической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидопасности, наращивание темпов вакцинации и возобновление работы группы, будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов по COVID- 19 ", - отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

В состав группы войдут специалисты Минрегиона, МВД, Минздрава и Госпродпотребслужбы.

Читайте также: Субсидии в "красных" зонах будут начислять по-новому - с учетом увеличенных на 50% соцнормативов