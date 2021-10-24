Вспышка COVID-19 в Украине: возобновлена деятельность рабочей группы для мониторинга ситуации в регионах
В Украине будет возобновлена рабочая группа, которая будет координировать регионы в борьбе с пандемией COVID-19. Участники группы будут выезжать с целью мониторинга ситуации на местах, чтобы реагировать на текущие проблемы и вызовы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
"Насущные вопросы, которые есть сегодня, - усиление мер эпидемической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидопасности, наращивание темпов вакцинации и возобновление работы группы, будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов по COVID- 19 ", - отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
В состав группы войдут специалисты Минрегиона, МВД, Минздрава и Госпродпотребслужбы.
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добрий день
буфет інституту педіатрії
А так ваши слова напоминают мне соседей, которые выставляют мусор на ночь нам на лестничную клетку, а на замечания начинают гнуть про права, чего мол такого, не сильно и воняет, да и выставляют у своих дверей. Вот смотришь на них, а там полная отмороженность в глазах и уверенность, что у них есть полное право срать тебе на голову.
По поводу законов, не пищите, когда вас не пустят на самолёт, или поезд. Просто прогуляйтесь пешком. Это полезно, свежий воздух, солнечная радиация, выброс эндорфинов.
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРАНЕ УЖЕ РЕШЕНЫ
Эпидемическая ситуация летом в РФ, подрывная работа секты московского сатаната, других агентов Мордора, плодящих ковидиотов...
"Возобновлять" нужно было до первого сентября, когда дети пошли в школу и обменялись там всеми вирусами и всеми штаммами.
Вирусный менингит - слышали? Вирусы гриппа - слышали.
Від ранку думаю про допис одеських волонтерів, які видають кисневі концентратори ковідним хворим. Апарати закінчилися, черга наростає, кожен виклик - це сльози, трагедія, питання життя і смерті.
Дівчата сіли обдзвонювати тих, хто у них отримав ці концентратори раніше. Можливо, там уже відпала потреба?
Ага, відпала іще й як. Хтось тримає у себе про всяк випадок, раптом іще колись знадобиться. Комусь ліньки його везти назад, все руки не доходять. У когось іще яка справа, яка не дозволяє прямо зараз зайнятися вашим концентратором, який все одно їсти не просить, чого ви причепилися.
Ті самі люди, які кілька днів чи тижнів тому так само оббивали пороги фонду і падали в ноги. Готові були за цими приладами пішки бігти серед ночі. Так само ридали і просилися.
Ковід витягнув з людей і проявив найгірше. І я скільки не шукаю, не знаходжу у собі співчуття і толерантності. Хочеться прямо сказати свиням, що вони свині.
Не можна жити лише інтересами власної дупи. Гребти тільки під неї і думати нею ж.
Людей, які не опустили руки і не зневірилися, я вважаю святими. Я б точно розгубила все людинодюбство перед лицем такої суцільної підлості. - https://t.me/c/1329815112/3127 https://t.me/c/1329815112/3127
потому, пожалуйста, не носите маски
https://www.facebook.com/korchynskyi 3 год ·
Цікаво, що за даними Укрзалізниці, 70% провідників, які обслуговують пасажирів у вагонах, не вакциновані.
Оці не вакциновані провідники протизаконно не допускають до вагонів невакцинованих пасажирів.
Гадаю, серед інших працівників Укрзалізниці невакцинованих ще більше, в тому числі серед начальства.
Серед членів Кабінету Міністрів та працівників апарату Кабміну теж більшість не вакциновані. Але вони наказали Укрзалізниці дискримінувати невакцинованих.
Отже, обмежувальні заходи - це не про здоров'я, не про боротьбу з Ковідом. Це про дресирування населення, про незаконне урізання громадянських прав.
Люди мають звикнути підкорятися безглуздим вимогам начальства, аби згодом підкорятися будьяким.
Вакцинація, якщо здійснювати її з необхідною обережністю, вірогідно є доцільною для багатьох людей, віком після п'ятдесяти, а можливо і молодших, якщо підтвердиться, що поширені вакцини не шкодять дітородній функції.
Проте, обмеження громадянських прав, яке супроводжує боротьбу з епідемією, не лише не допомагає її побороти, але є небезпечним злочином.
Люди, які здійснюють цей злочин, будуть жорстоко покарані в майбутньому.
Це при тому, що мені подобаються деякі антиковідні заходи, наприклад вимога носити маски. Вважаю, що наша молодь має звикнути прикривати обличчя, це допомагає від відеокамер нагляду.
Але попри явну корисність маскового режиму для активістів, вимога дотримуватися маскового режиму з боку начальства є незаконною.