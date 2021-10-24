После перехода Ривненщины в "красную" зону могут ввести ограничения для внутриобластного транспорта, - ОГА
Ривненская область в полночь 26 октября перейдет в "красную" зону карантина. В областной государственной администрации не исключат, что после этого могут ввести ограничения на внутриобластные поездки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Rivne Media".
Как заявил начальник управления инфраструктуры ОГА Федор Мисюра, сейчас на межобластном соединении действует правило, что пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус. Однако, по его словам, такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.
Мисюра отметил необходимость проведения разъяснительной работы среди водителей на внутриобластных маршрутах о необходимости вакцинации от коронавируса.
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а)бо дурні,
б)бо міністри Степанов та Ляшко.
А міністри Степанов і Ляшко у нас тому, що у нас президент Зеленський. А президент Зеленський тому, що 43% виборців були дурні і його вибрали. Бачите - все зійшлось и отримало своє пояснення
- Не скажу.
- Почему?
- Чтоб это выговорить, надо лет 5 на химическом факультете учиться.