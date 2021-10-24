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Новости Коронавирус и карантин
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После перехода Ривненщины в "красную" зону могут ввести ограничения для внутриобластного транспорта, - ОГА

После перехода Ривненщины в

Ривненская область в полночь 26 октября перейдет в "красную" зону карантина. В областной государственной администрации не исключат, что после этого могут ввести ограничения на внутриобластные поездки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Rivne Media".

Как заявил начальник управления инфраструктуры ОГА Федор Мисюра, сейчас на межобластном соединении действует правило, что пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус. Однако, по его словам, такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

Мисюра отметил необходимость проведения разъяснительной работы среди водителей на внутриобластных маршрутах о необходимости вакцинации от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: в "желтой" зоне остались только четыре региона, в "красной" - шесть. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1244)


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Топ комментарии
+4
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24.10.2021 17:10 Ответить
+3
Ну тот как бы сложнее относительно кантрафакта и домашнего производства организовать. Хотя думаю и тут наш народ выкрутится.
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24.10.2021 17:33 Ответить
+2
Уже давно на кантрафакт и домашнего производства переходят благодаря повышению акцизов и индикативов. Данное нововведение только подстегнет данный процесс. Это нашему правительству все равно что выстрелить себе в голову. Причем дважды.
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24.10.2021 17:14 Ответить
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24.10.2021 17:10 Ответить
Уже давно на кантрафакт и домашнего производства переходят благодаря повышению акцизов и индикативов. Данное нововведение только подстегнет данный процесс. Это нашему правительству все равно что выстрелить себе в голову. Причем дважды.
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24.10.2021 17:14 Ответить
А остановить транспорт и остановить продажи в магазинах - это другое?
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24.10.2021 17:24 Ответить
Ну тот как бы сложнее относительно кантрафакта и домашнего производства организовать. Хотя думаю и тут наш народ выкрутится.
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24.10.2021 17:33 Ответить
Нада просто начінать вакцініроватся
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24.10.2021 17:11 Ответить
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24.10.2021 17:35 Ответить
интересно, а музыкант сможет сбацать на рояли реквием але похоронный марш, а то усе грает несерьезный музон
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24.10.2021 17:17 Ответить
Пік пандемії у нас тому що не вакцинувались. А не вакцинувались з двох причин:

а)бо дурні,

б)бо міністри Степанов та Ляшко.

А міністри Степанов і Ляшко у нас тому, що у нас президент Зеленський. А президент Зеленський тому, що 43% виборців були дурні і його вибрали. Бачите - все зійшлось и отримало своє пояснення
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24.10.2021 17:52 Ответить
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24.10.2021 20:44 Ответить
- А из чего вашу колбасу делают?

- Не скажу.

- Почему?

- Чтоб это выговорить, надо лет 5 на химическом факультете учиться.
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24.10.2021 20:49 Ответить
В Румунии и Молдавии Зеленского нет,однако.
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24.10.2021 18:36 Ответить
 
 