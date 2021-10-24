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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ трижды открывали огонь с начала суток. В сторону Каменки враг стрелял из 120-мм минометов, - ООС

Войска РФ трижды открывали огонь с начала суток. В сторону Каменки враг стрелял из 120-мм минометов, - ООС

С начала текущих суток, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что в сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Вблизи Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого сообщается, что в направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения", - добавили в штабе. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки на Донбассе ранены двое воинов, зафиксировано три российских обстрела, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27760) Донбасс (26957) наемники рф (2091) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки 😠
Про це розповіла народна депутатка Соломія Бобровська на "5 каналі".
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24.10.2021 17:17 Ответить
+3
А що ви хотіли від брехливого клоуна і зрадника 😡
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24.10.2021 17:33 Ответить
+3
Ви насправді вірите в те , що мертветчука посадять ?😀
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24.10.2021 17:34 Ответить
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Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки 😠
Про це розповіла народна депутатка Соломія Бобровська на "5 каналі".
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24.10.2021 17:17 Ответить
Тайний наказ, про який журналістка якимось чином дізналась. Видно вона свічку тримала
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24.10.2021 17:59 Ответить
Да, тайный, из ОПы все сразу становится явным и дурно пахнущим. Фабрика ОПы может вырабатывать только продукт дурнопахнущий коричневого цвета.
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24.10.2021 18:15 Ответить
Стіни також мають вуха , невже не чули про таке ?
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24.10.2021 20:03 Ответить
А що ви хотіли від брехливого клоуна і зрадника 😡
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24.10.2021 17:33 Ответить
Эти расияне могут так ненароком попасть в своего кума - кремлёвскага агента ,,мертведчука,, ! Хотя для него непонятно что лучше - отсидеть оставшуюся никчемную жизнь в тюряге, или умереть от своих фашиков !
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24.10.2021 17:30 Ответить
Ви насправді вірите в те , що мертветчука посадять ?😀
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24.10.2021 17:34 Ответить
Та достаточно глянуть на его ник, чтобы понять какая там каша в голове)))
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24.10.2021 17:41 Ответить
В неділю "найомнікі" працюють? Бо на тижні у Цензора - війська РФ. Як ви там визначаєте?
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24.10.2021 17:47 Ответить
Если эти животные не понимают человеческий язык, значит надо моментально отвечать огнеметом, другого варианта не вижу.
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24.10.2021 17:50 Ответить
Если поймаете кацапов...Пацаны,не ведите их в плен. На камеру заставьте назвать имена,часть,откуда - и казните их нахер ! Больше толку будет. Они посмотрят видео и перестанут ехать к нам. Бо ссыкотно.
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24.10.2021 18:32 Ответить
не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения" Из автомата очередь дали?
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24.10.2021 18:33 Ответить
Вчера дважды ,сегодня трижды. Ну и нафик нам это знать ???
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24.10.2021 20:50 Ответить
Царь Давид с украинским народом! Иисус Навин с Киевом! Иуда Маккавей с героями АТО! Поражаем Святым Огнём оккупантов путинских и не участвуем в политических спорах! Вставай на Святую Войну за Христа! Бог хочет мести за Украину! Дух Святой проклинает врагов Украины и Сирии!! В Библии очень много примеров героизма! Мы должны воивать с оккупантами с помощью науки, техники, математики, химии, биологии... Мы не должны молиться на НАТО! Поражать врагов Украины!!!
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25.10.2021 00:04 Ответить
 
 