Войска РФ трижды открывали огонь с начала суток. В сторону Каменки враг стрелял из 120-мм минометов, - ООС

С начала текущих суток, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что в сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Вблизи Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого сообщается, что в направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения", - добавили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки на Донбассе ранены двое воинов, зафиксировано три российских обстрела, - штаб ООС