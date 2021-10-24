Вспышка коронавируса в Румынии: страна вводит комендантский час и новые ограничения

Власти Румынии ужесточают карантин из-за роста смертей от коронавируса. В стране снова введут комендантский час и обязательное ношение масок.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы находимся в катастрофической ситуации. Мы видели, как другие страны переживали это, когда не было оружия, а именно вакцины. Мы находимся в такой ситуации, когда получили вакцину, потому что большинство из нас отказались делать прививки. Этой ситуации можно было избежать", - заявил заместитель министра внутренних дел Раед Арафат.

Новые меры вводят на месяц. Гражданам запретят передвижение людей после 22:00, а магазины и рестораны будут работать до 21:00.

Кроме того, для невакцинированных граждан будут действовать дополнительные ограничения. В общественных местах будут проверять наличие COVID-сертификатов. В то же время религиозные службы могут проводиться без этого документа.

Также ношение масок в общественных местах снова станет обязательным, а все частные мероприятия будут запрещены.

Румыния по показателям вакцинации находится почти в конце списка среди европейских стран.