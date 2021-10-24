Вспышка коронавируса в Румынии: страна вводит комендантский час и новые ограничения
Власти Румынии ужесточают карантин из-за роста смертей от коронавируса. В стране снова введут комендантский час и обязательное ношение масок.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы находимся в катастрофической ситуации. Мы видели, как другие страны переживали это, когда не было оружия, а именно вакцины. Мы находимся в такой ситуации, когда получили вакцину, потому что большинство из нас отказались делать прививки. Этой ситуации можно было избежать", - заявил заместитель министра внутренних дел Раед Арафат.
Новые меры вводят на месяц. Гражданам запретят передвижение людей после 22:00, а магазины и рестораны будут работать до 21:00.
Кроме того, для невакцинированных граждан будут действовать дополнительные ограничения. В общественных местах будут проверять наличие COVID-сертификатов. В то же время религиозные службы могут проводиться без этого документа.
Также ношение масок в общественных местах снова станет обязательным, а все частные мероприятия будут запрещены.
Румыния по показателям вакцинации находится почти в конце списка среди европейских стран.
Пожалуйста, подождите...
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Поточна статистика по коронавірусу на 24.10.2021 (Португалія)
Населення
10 158 тис.
Всього інфіковано
1 084 534
10,7 %
Смертельні випадки
18 129
1,7 %
Видужали
1 035 450
95,4 %
Наразі хворіють
30 955
2,9 %
з них серйозні
та критичні випадки
60
Зроблено тестів
19 550 680
тестів на 1 млн.
1 924 703
вот жеж тролли стараются капец..
От пілять! 24.10.20. Португалія, померло +21. Сьогодні +4. Тобто, кількість померлих в ЧОТИРИ рази менше, а не стільки ж! І це при тому. що в Португалії загалом смертність в майже в 1,5 рази нижча, ніж в середньому у світі. Чому, от запитання.
чувак, ты знаешь, что такое "не вырывать из контекста"?
Статистика за жовтень 2020
(кількість по днях)
Дата
Всього
інфіковано
Смертельні
випадки
Видужали
01.10.2020 Чт
854
6
407
02.10.2020 Пт
888
6
422
03.10.2020 Сб
963
12
486
04.10.2020 Нд
904
10
362
05.10.2020 Пн
734
13
247
06.10.2020 Вт
427
14
258
07.10.2020 Ср
944
8
325
08.10.2020 Чт
1278
10
480
09.10.2020 Пт
1394
12
647
10.10.2020 Сб
1646
5
639
11.10.2020 Нд
1090
13
384
12.10.2020 Пн
1249
14
311
13.10.2020 Вт
1208
16
549
14.10.2020 Ср
2072
7
446
15.10.2020 Чт
2101
11
588
16.10.2020 Пт
2608
21
985
17.10.2020 Сб
2153
13
1853
18.10.2020 Нд
1856
19
1081
19.10.2020 Пн
1949
17
966
20.10.2020 Вт
1876
15
1932
21.10.2020 Ср
2535
16
1340
22.10.2020 Чт
3270
16
1293
23.10.2020 Пт
2899
31
1349
24.10.2020 Сб
3669
21
1962
25.10.2020 Нд
2577
19
1035
26.10.2020 Пн
2447
27
1079
27.10.2020 Вт
3299
28
2388
28.10.2020 Ср
3960
24
1657
29.10.2020 Чт
4224
33
1701
30.10.2020 Пт
4656
40
1747
31.10.2020 Сб
4007
39
2831
Усього
65737
536
31750
поясняю для альтернативно одаренного
1 октября 2020 года сравнивают с 1 октября 2021 года
2 октября 2020 года сравнивают с 2 октября 2021 года
и так далее
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/portugal/2020-10/
то есть результаты тестов у вакцинированных не признаются?
ТАКИХ фейков заковыристых я пока не видел. Это нечто))
Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували
Абсолютно реальна історія. Без прізвищ, але реальна
Пару днів тому, в одній лікарні у реанімацію завезли одразу 7 людей із ковід-сертифікатом.
2 щеплення, повна вакцінація.
Завідувач відділенням, м'ягко кажучи, був здивований важкістю симптомів вакцинованих.
Так бути не мало.
За всіма стандартами та практикою, як його особистою, так і світовою - ковід у пацієнтів мав проходити набагато легше.
Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут 7 пацієнтів одразу!
Коротше, заввідділенням включив «режим лікаря Хауса» та провів з кожним індивідуальну бесіду.
Попередив, що є два протоколи лікування.
Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно.
І якщо їх наплутати - то результати будуть дуже сумні((
Ну, я думаю, ви вже здогадались.
Всі 7! Карл - всі сім вакцинованих пацієнтів - купили собі сертифікат
https://glavcom.ua/columns/yemets/vakcinovani-v-reanimaciji-likariv-ce-zdivuvalo-i-os-shcho-voni-zyasuvali-792569.html
бсолютно реальна історія. Без прізвищ, але реальна
Пару днів тому, в одній лікарні у реанімацію завезли одразу 7 людей із ковід-сертифікатом.
2 щеплення, повна вакцінація.
Завідувач відділенням, м'ягко кажучи, був здивований важкістю симптомів вакцинованих.
Так бути не мало.
За всіма стандартами та практикою, як його особистою, так і світовою - ковід у пацієнтів мав проходити набагато легше.
Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут 7 пацієнтів одразу!
Коротше, заввідділенням включив «режим лікаря Хауса» та провів з кожним індивідуальну бесіду.
Попередив, що є два протоколи лікування.
Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно.
І якщо їх наплутати - то результати будуть дуже сумні((
Ну, я думаю, ви вже здогадались.
Всі 7! Карл - всі сім вакцинованих пацієнтів - купили собі сертифікат Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yemets/vakcinovani-v-reanimaciji-likariv-ce-zdivuvalo-i-os-shcho-voni-zyasuvali-792569.html
Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yemets/vakcinovani-v-reanimaciji-likariv-ce-zdivuvalo-i-os-shcho-voni-zyasuvali-792569.html
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
Чем люди хуже - тоже вымереть можем.
Кстати, думаю, климатические изменения на эту хрень тоже как-то повлияли.
это их липовая статистика "чтобы все боялись"
Але ,звичайно,якщо в Україні вони досі вірять ГУндяєву і РПЦвУ,то відмовляти їх зіграти в "руську рулєтку" з Ковід особливо не буду "напрягатись"...
Источник:
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ну и смысл тогда всей этой херни?!
але з такою кількістю совкопідарів,що продовжують обирати різномастних популістів -навряд..
ВВП Румынии почти на 100 ярдов выше Украины, а население более чем в два раза меньше... И не забудьте, экономика Румынии давно интегрировалась в экономику ЕС. Я не со злостью. Просто хочу подчеркнуть значения членства ЕС !!! Удачи нам, удачи и Вам !!!
За 2020 год !
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https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLYb61aTTBn3MyN5xdcXnCtjm9tXQ:1635146032919&q=rom%C3%A2nia+produs+intern+brut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MEs2rNQySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsusAHmJUaGQpQYYGhmXEaRASAvkGPAIlbpovzcw4vyMhMVCoryU0qLFTLzSlKL8hSSikpLAPOc8TchAQAA&sa=X&ved=2ahUKEwiui8TTgeXzAhXSgf0HHSUJCy8Qth96BAgQEAI România
248,7 miliarde USD
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https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLYb61aTTBn3MyN5xdcXnCtjm9tXQ:1635146032919&q=ucraina+produs+intern+brut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MC8xMtQySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsuuAFClBhgaGZcRpEBZsmGleQYsIhVqjS5KBHIVCgoyk8pLVbIzCtJLcpTSCoqLQEAMevekiABAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiui8TTgeXzAhXSgf0HHSUJCy8Qth96BAgQEAM Ucraina
155,6 miliarde USD
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https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLYb61aTTBn3MyN5xdcXnCtjm9tXQ:1635146032919&q=belarus+produs+intern+brut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MDQzLtMySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsusAHmJUaGQpQYAHIBRQaYJRtWkmPAIlappNScxKLSYoWCovwUIJWZV5JalKeQVFRaAgCQAL2aIAEAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiui8TTgeXzAhXSgf0HHSUJCy8Qth96BAgQEAQ Belarus
60,26 miliarde USD
Но, давай сделаем простую арифметику, даже если это так.
Если добавим 50 % к ВВП Украины что находится в тени, и получим ... 233,4 ярда... , то есть на 15 ярдов всё равно меньше чем в Румынии в официальной части.
Далее, этот ВВП Украины будет на население порядка 40 млн. человек, а ВВП Румынии на 19 млн. человек !!!
Посчитай, даже при этих цифрах, сколько получится ВВП на душу населения...
А вот тут уже полный дискомфорт, чтобы не сказать по другому.
Не хочу никого обидеть, а просто посмотреть реально что такое ЕС !!!
Только после вхождения в ЕС возможно увеличить серьезно свой ВВП. Иначе рост будет медленнее. И тогда по истечении времени Украина сможет, да и должна, обойти Румынию по ВВП. Таки население куда больше. А насчёт ВВП на душу населения, будет гораздо дольше.
Так что чеши свои мозги, а не чужие ))) Без обид )))
Хоча народ Молдови значно розумніший за нас, тому що обрав до влади достойного президента, дуже розумну та освічену жінку, яка не зрадить свій народ. А наші довбоЗЕби захотіли паржать, от поки вони ржуть -ми котимось у прірву.