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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса в Румынии: страна вводит комендантский час и новые ограничения

Вспышка коронавируса в Румынии: страна вводит комендантский час и новые ограничения

Власти Румынии ужесточают карантин из-за роста смертей от коронавируса. В стране снова введут комендантский час и обязательное ношение масок.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы находимся в катастрофической ситуации. Мы видели, как другие страны переживали это, когда не было оружия, а именно вакцины. Мы находимся в такой ситуации, когда получили вакцину, потому что большинство из нас отказались делать прививки. Этой ситуации можно было избежать", - заявил заместитель министра внутренних дел Раед Арафат.

Новые меры вводят на месяц. Гражданам запретят передвижение людей после 22:00, а магазины и рестораны будут работать до 21:00.

Кроме того, для невакцинированных граждан будут действовать дополнительные ограничения. В общественных местах будут проверять наличие COVID-сертификатов. В то же время религиозные службы могут проводиться без этого документа.

Также ношение масок в общественных местах снова станет обязательным, а все частные мероприятия будут запрещены.

Румыния по показателям вакцинации находится почти в конце списка среди европейских стран.

Автор: 

карантин (16729) Румыния (1114) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
ага, а в КНДР вообще никакого ковида нет
Более того, с помощью ковида - в Беларуси онкологию лечат: ни один из тех кто болел раком и заразился ковидом - не умер потом от рака.. все от ковида)
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24.10.2021 17:32 Ответить
+8
Там тоже антивакцинаторы победили над здравый смыслом. Пожинают теперь плоды своих дебильных страхов и предубеждений.
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24.10.2021 17:54 Ответить
+7
Та да. Казалось бы зачем комендантский час вводить. Театр абсурда. Интересно, а вирусу уже сообщили, что он только после 22:00 может заражать?
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24.10.2021 17:40 Ответить
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Ну і нахрена звіздіти? Все ж у відкритому доступі! Нових випадків - 883, при 10 млн. населення. Померло (УВАГА!) + 4 (ЧОТИРИ), а не 400!!! І це при загальній статистиці всього померло 18 тисяч (на 10 мільйонів населення, пілять!)

Поточна статистика по коронавірусу на 24.10.2021 (Португалія)

Населення
10 158 тис.


Всього інфі­ковано
1 084 534
10,7 %

Смер­тельні випадки
18 129
1,7 %

Виду­жали
1 035 450
95,4 %

Наразі хворіють
30 955
2,9 %

з них серйозні
та критичні випадки
60


Зроблено тестів
19 550 680


тестів на 1 млн.
1 924 703
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24.10.2021 18:41 Ответить
ого как смело чувак набрехал. А я поверил, не проверил факты.
вот жеж тролли стараются капец..
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24.10.2021 18:46 Ответить
ты плохо содержание слов понимаешь? сравни смертность от ковида в Португалии по дням за октябрь 2021 года (с вакциной) и за октябрь 2020 года (без вакцины)?
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24.10.2021 18:51 Ответить
Португалия - 86,9% полная вакцинация, а умирает столько же (хоть и немного, но столько же), сколько в октябре год назад без вакцины. (с.)
От пілять! 24.10.20. Португалія, померло +21. Сьогодні +4. Тобто, кількість померлих в ЧОТИРИ рази менше, а не стільки ж! І це при тому. що в Португалії загалом смертність в майже в 1,5 рази нижча, ніж в середньому у світі. Чому, от запитання.
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24.10.2021 19:10 Ответить
а 23го, а 22го, а 21го?
чувак, ты знаешь, что такое "не вырывать из контекста"?
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24.10.2021 19:13 Ответить
Кацап, йди на хрін!

Статистика за жовтень 2020
(кількість по днях)

Дата
Всього
інфі­ковано
Смер­тельні
випадки
Виду­жали

01.10.2020 Чт
854
6
407

02.10.2020 Пт
888
6
422

03.10.2020 Сб
963
12
486

04.10.2020 Нд
904
10
362

05.10.2020 Пн
734
13
247

06.10.2020 Вт
427
14
258

07.10.2020 Ср
944
8
325

08.10.2020 Чт
1278
10
480

09.10.2020 Пт
1394
12
647

10.10.2020 Сб
1646
5
639

11.10.2020 Нд
1090
13
384

12.10.2020 Пн
1249
14
311

13.10.2020 Вт
1208
16
549

14.10.2020 Ср
2072
7
446

15.10.2020 Чт
2101
11
588

16.10.2020 Пт
2608
21
985

17.10.2020 Сб
2153
13
1853

18.10.2020 Нд
1856
19
1081

19.10.2020 Пн
1949
17
966

20.10.2020 Вт
1876
15
1932

21.10.2020 Ср
2535
16
1340

22.10.2020 Чт
3270
16
1293

23.10.2020 Пт
2899
31
1349

24.10.2020 Сб
3669
21
1962

25.10.2020 Нд
2577
19
1035

26.10.2020 Пн
2447
27
1079

27.10.2020 Вт
3299
28
2388

28.10.2020 Ср
3960
24
1657

29.10.2020 Чт
4224
33
1701

30.10.2020 Пт
4656
40
1747

31.10.2020 Сб
4007
39
2831

Усього
65737
536
31750
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24.10.2021 19:16 Ответить
а по 2021 году где? ты знаешь, что значит слово "сравнивать"?
поясняю для альтернативно одаренного
1 октября 2020 года сравнивают с 1 октября 2021 года
2 октября 2020 года сравнивают с 2 октября 2021 года
и так далее
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24.10.2021 20:26 Ответить
Дебіл чи просто кацап?
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24.10.2021 20:28 Ответить
одно другому не мешает. вероятнее всего - он и то и другое.
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24.10.2021 21:24 Ответить
Туди ж!
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/portugal/2020-10/
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24.10.2021 19:18 Ответить
Я перепрошую, але у всьому Світі діагноз КОРОНАВІРУС тим хто має щеплення, лікарі не ставлять. Вони просто мають пневмонію, як одна моя знайома тут в Україні.
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24.10.2021 19:29 Ответить
так - одной твоей знакомой или во ВСЕМ МИРЕ?
то есть результаты тестов у вакцинированных не признаются?
ТАКИХ фейков заковыристых я пока не видел. Это нечто))
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24.10.2021 21:25 Ответить
Вакцинованим майже ніколи не роблять тести. Якось так получається.
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24.10.2021 21:47 Ответить
а от пи..діти не треба...

Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували

Абсолютно реальна історія. Без прізвищ, але реальна

Пару днів тому, в одній лікарні у реанімацію завезли одразу 7 людей із ковід-сертифікатом.
2 щеплення, повна вакцінація.

Завідувач відділенням, м'ягко кажучи, був здивований важкістю симптомів вакцинованих.

Так бути не мало.

За всіма стандартами та практикою, як його особистою, так і світовою - ковід у пацієнтів мав проходити набагато легше.
Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут 7 пацієнтів одразу!

Коротше, заввідділенням включив «режим лікаря Хауса» та провів з кожним індивідуальну бесіду.
Попередив, що є два протоколи лікування.

Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно.

І якщо їх наплутати - то результати будуть дуже сумні((
Ну, я думаю, ви вже здогадались.

Всі 7! Карл - всі сім вакцинованих пацієнтів - купили собі сертифікат

https://glavcom.ua/columns/yemets/vakcinovani-v-reanimaciji-likariv-ce-zdivuvalo-i-os-shcho-voni-zyasuvali-792569.html

бсолютно реальна історія. Без прізвищ, але реальна

Пару днів тому, в одній лікарні у реанімацію завезли одразу 7 людей із ковід-сертифікатом.
2 щеплення, повна вакцінація.

Завідувач відділенням, м'ягко кажучи, був здивований важкістю симптомів вакцинованих.

Так бути не мало.

За всіма стандартами та практикою, як його особистою, так і світовою - ковід у пацієнтів мав проходити набагато легше.
Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут 7 пацієнтів одразу!

Коротше, заввідділенням включив «режим лікаря Хауса» та провів з кожним індивідуальну бесіду.
Попередив, що є два протоколи лікування.

Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно.

І якщо їх наплутати - то результати будуть дуже сумні((
Ну, я думаю, ви вже здогадались.

Всі 7! Карл - всі сім вакцинованих пацієнтів - купили собі сертифікат Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yemets/vakcinovani-v-reanimaciji-likariv-ce-zdivuvalo-i-os-shcho-voni-zyasuvali-792569.html
Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yemets/vakcinovani-v-reanimaciji-likariv-ce-zdivuvalo-i-os-shcho-voni-zyasuvali-792569.html
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25.10.2021 09:28 Ответить
В Шекспіра ще більш моторошні історії . Раджу почитати.
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25.10.2021 20:18 Ответить
а ну тогда у нас и будет 0 болеющих ковидом в этом случае среди вакцинированных.
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24.10.2021 21:33 Ответить
ПНХ ,ботяра (((
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25.10.2021 09:22 Ответить
дельта - БОЛЕЕ смертельный и более заразный штамм вируса, чем даже альфа. Не вводите людей в заблуждение.
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24.10.2021 18:44 Ответить
Послушайте уважаемую ученую. С 18 мин показано, что вакцинированные болеют в 2 раза чаще в пересчете на 100 тыс.
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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05.01.2022 11:12 Ответить
возможно. Мамонты, вон, вымерли. Динозавры - тоже.
Чем люди хуже - тоже вымереть можем.
Кстати, думаю, климатические изменения на эту хрень тоже как-то повлияли.
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24.10.2021 18:45 Ответить
как бы и что?
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24.10.2021 21:26 Ответить
любитель гэбэшных теорий заговора?
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25.10.2021 10:20 Ответить
Согласен население Земли нужно сократить минимум в три раза
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24.10.2021 18:48 Ответить
за счьот Россіі.
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24.10.2021 19:03 Ответить
В Рашке живет не более 150 мил, а вся беда в том чтоубить нужно 2 миллиарда
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24.10.2021 19:06 Ответить
За останніми дослідженнями - 150 мільйонів буде достатньо.
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24.10.2021 19:51 Ответить
Даже никто и не заметит😁
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24.10.2021 20:22 Ответить
там и 80 не живет

это их липовая статистика "чтобы все боялись"
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25.10.2021 10:21 Ответить
Оце рішення, щодо мінімуму обмежень для участі в релігійних заходах - воно правильне. Суто природний відбір для вєрунів повинен працювати на 100% - чим більше осіб, які вірять в боженьку на хмарці, який всіх любить, тому насилає на всіх смертельне випробування, здохне від ковіду - тим краще оточуючім. Бо ті, хто виживуть (а серед них вакцинованих буде більшість) будуть обирати інших у владу і менше в звичайному житті будуть мати впливу на своє життя від оточуючіх вєрунів...
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24.10.2021 20:01 Ответить
Віруюючим теж треба включати мізки..

Але ,звичайно,якщо в Україні вони досі вірять ГУндяєву і РПЦвУ,то відмовляти їх зіграти в "руську рулєтку" з Ковід особливо не буду "напрягатись"...
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25.10.2021 09:31 Ответить
румыния - самая нищая страна ЕС. Украина - самая нищая страна Европы. Что объединяет эти страны? Низкий процент вакцинации населения!
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24.10.2021 21:06 Ответить
А чому самі бідні....бо дурні?
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24.10.2021 22:21 Ответить
В то же время религиозные службы могут проводиться без этого документа.

Источник:
=======
ну и смысл тогда всей этой херни?!

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24.10.2021 21:50 Ответить
Шось згадала, як англійці були у шоці, коли Румунію взяли до ЄС. Вони їх боялись страшенно. Казали, що зараз усі цигани переїдуть жити до Великобританії та усе розворують. Вони і своїх ірландських циган страшенно бояться, а тут ще й румунські понаїдуть. Це мені розповідали родичі, які там живуть
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24.10.2021 23:03 Ответить
- Дешёвые страшилки... Ни Украина, ни Молдова, и через 20 лет НЕ БУДУТ иметь нынешний уровень жизни в Румынии. Мы к сожалению сильно отстали и вечно критикуем румын, а они развивались очень сильно - за последние 5 лет экономия Румынии росла на 6 % - 8 % !!! Самый большой рост среди стран ЕС !
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25.10.2021 09:03 Ответить
румуннів Україна якраз може догнати... років за 10-ть..

але з такою кількістю совкопідарів,що продовжують обирати різномастних популістів -навряд..
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25.10.2021 09:33 Ответить
Конечно оптимизм хорошо, но этого очень мало !
ВВП Румынии почти на 100 ярдов выше Украины, а население более чем в два раза меньше... И не забудьте, экономика Румынии давно интегрировалась в экономику ЕС. Я не со злостью. Просто хочу подчеркнуть значения членства ЕС !!! Удачи нам, удачи и Вам !!!
За 2020 год !


https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLYb61aTTBn3MyN5xdcXnCtjm9tXQ:1635146032919&q=rom%C3%A2nia+produs+intern+brut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MEs2rNQySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsusAHmJUaGQpQYYGhmXEaRASAvkGPAIlbpovzcw4vyMhMVCoryU0qLFTLzSlKL8hSSikpLAPOc8TchAQAA&sa=X&ved=2ahUKEwiui8TTgeXzAhXSgf0HHSUJCy8Qth96BAgQEAI România
248,7 miliarde USD



https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLYb61aTTBn3MyN5xdcXnCtjm9tXQ:1635146032919&q=ucraina+produs+intern+brut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MC8xMtQySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsuuAFClBhgaGZcRpEBZsmGleQYsIhVqjS5KBHIVCgoyk8pLVbIzCtJLcpTSCoqLQEAMevekiABAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiui8TTgeXzAhXSgf0HHSUJCy8Qth96BAgQEAM Ucraina
155,6 miliarde USD



https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLYb61aTTBn3MyN5xdcXnCtjm9tXQ:1635146032919&q=belarus+produs+intern+brut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MDQzLtMySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsusAHmJUaGQpQYAHIBRQaYJRtWkmPAIlappNScxKLSYoWCovwUIJWZV5JalKeQVFRaAgCQAL2aIAEAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiui8TTgeXzAhXSgf0HHSUJCy8Qth96BAgQEAQ Belarus
60,26 miliarde USD


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25.10.2021 10:19 Ответить
Ты не учел то 50% экономики Украины в тени.
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25.10.2021 10:24 Ответить
Ну, в тени есть везде часть экономики...
Но, давай сделаем простую арифметику, даже если это так.
Если добавим 50 % к ВВП Украины что находится в тени, и получим ... 233,4 ярда... , то есть на 15 ярдов всё равно меньше чем в Румынии в официальной части.
Далее, этот ВВП Украины будет на население порядка 40 млн. человек, а ВВП Румынии на 19 млн. человек !!!
Посчитай, даже при этих цифрах, сколько получится ВВП на душу населения...
А вот тут уже полный дискомфорт, чтобы не сказать по другому.
Не хочу никого обидеть, а просто посмотреть реально что такое ЕС !!!
Только после вхождения в ЕС возможно увеличить серьезно свой ВВП. Иначе рост будет медленнее. И тогда по истечении времени Украина сможет, да и должна, обойти Румынию по ВВП. Таки население куда больше. А насчёт ВВП на душу населения, будет гораздо дольше.
Так что чеши свои мозги, а не чужие ))) Без обид )))
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25.10.2021 11:15 Ответить
Це не страшилки, це реакція цивілізованого світу на країни третього світу. Ви думаєте, що вони якось по-іншому на Молдову та Україну реагують? Ми для них так і залишаємося совковим бидлом. Що насправді так і є.
Хоча народ Молдови значно розумніший за нас, тому що обрав до влади достойного президента, дуже розумну та освічену жінку, яка не зрадить свій народ. А наші довбоЗЕби захотіли паржать, от поки вони ржуть -ми котимось у прірву.
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25.10.2021 12:38 Ответить
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