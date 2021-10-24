Шмыгаль о военной помощи США Украине: В этом месяце поступило три партии стоимостью $60 млн
Украина получила военную помощь от США. В течение этой недели в нашу страну поступило две партии дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"В частности, прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Всего в этом месяце поступило три таких партии военной помощи, а их стоимость составила почти 60 млн долларов. Благодарны нашим американским партнерам. Это - вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину - является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии", - отметил Шмыгаль.
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Один із колишніх керівників «Інтера» підтвердив мені, що саме під час перебування Зеленського керівником цього телеканалу були максимальні суми, які неофіційно виділялись російським керівництвом, на підтримку цього антиукраїнського телеканалу - до 60-70 млн.$ на рік.
Если бы не "выбор мудрого нарида" - помощь была бы более серьёзной.
Если бы ещё и американцы другого президента выбрали.
Вона і так в нас буде , це лише питання часу.
Чем быстрее - тем лучше.