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Новости Агрессия России против Украины
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Шмыгаль о военной помощи США Украине: В этом месяце поступило три партии стоимостью $60 млн

Шмыгаль о военной помощи США Украине: В этом месяце поступило три партии стоимостью $60 млн

Украина получила военную помощь от США. В течение этой недели в нашу страну поступило две партии дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности, прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Всего в этом месяце поступило три таких партии военной помощи, а их стоимость составила почти 60 млн долларов. Благодарны нашим американским партнерам. Это - вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину - является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Третья партия груза помощи США для ВСУ прибыла в Украину, - Минобороны. ФОТО

Автор: 

россия (96125) США (27101) Донбасс (26957) ВСУ (6683)


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Топ комментарии
+9
США - спасибо.
Если бы не "выбор мудрого нарида" - помощь была бы более серьёзной.
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24.10.2021 17:53 Ответить
+5
Може штати тут базу свою побудують..
Вона і так в нас буде , це лише питання часу.
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24.10.2021 18:02 Ответить
+5
нє... у нас військова таємниця ціна газу українського видобування, хто був за кермом авто трухіна, чому стріляли в кефіра а влучили у шофера.. ну і доза найвеличнійшого... а все інше... фігня...
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24.10.2021 18:07 Ответить
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Ключевое слово - "помощь".
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24.10.2021 17:52 Ответить
А хто тебе запитує?
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24.10.2021 17:56 Ответить
"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"(с)
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24.10.2021 17:56 Ответить
Мокша готовий хутіну в пиняходи кланятись.
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24.10.2021 18:03 Ответить
Да это знакомый ник набутылочника) Для таких как он бесполезно что либо писать, основной посыл для других, которые будут читать)
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24.10.2021 18:10 Ответить
А при чём тут Шмыголь? Мы же уже слышали от него, что задолженности перед военными якобы нет, а оказалось есть. Непонятно правда, зачем так откровенно надо было брехать. И теперь вот опять всплыл
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24.10.2021 17:52 Ответить
Бубочка наверняка бьётся головой о стену, из-за того, что эти 60 миллионов не получится разворовать на "Великому Крадівництве"!
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24.10.2021 17:52 Ответить
Дмитрий Чекалкин

https://twitter.com/hashtag/Sound%D0%A7%D0%B5%D0%BA?src=hashtag_click #SoundЧек

Один із колишніх керівників «Інтера» підтвердив мені, що саме під час перебування Зеленського керівником цього телеканалу були максимальні суми, які неофіційно виділялись російським керівництвом, на підтримку цього антиукраїнського телеканалу - до 60-70 млн.$ на рік.
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24.10.2021 18:08 Ответить
а хіба це не військова таємниця?
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24.10.2021 17:53 Ответить
нє... у нас військова таємниця ціна газу українського видобування, хто був за кермом авто трухіна, чому стріляли в кефіра а влучили у шофера.. ну і доза найвеличнійшого... а все інше... фігня...
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24.10.2021 18:07 Ответить
США - спасибо.
Если бы не "выбор мудрого нарида" - помощь была бы более серьёзной.
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24.10.2021 17:53 Ответить
Та, да.
Если бы ещё и американцы другого президента выбрали.
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24.10.2021 18:01 Ответить
Не в обиду, но не американцы не того президента себе выбрали, а 73% "лишь бы не было войны" совковые у нас клована президентом выбрали.
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24.10.2021 18:09 Ответить
Украине уже надо оружие посерьезней.
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24.10.2021 18:00 Ответить
Бyде Порох бyде поsерезней тим паче vони з Президентом SША дрyзі
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24.10.2021 18:03 Ответить
"по" шо?
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24.10.2021 18:05 Ответить
Може штати тут базу свою побудують..
Вона і так в нас буде , це лише питання часу.
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24.10.2021 18:02 Ответить
А би ж тільки не при Зе
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24.10.2021 18:05 Ответить
А почему?
Чем быстрее - тем лучше.
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24.10.2021 18:07 Ответить
Макsим Моsкovич З-біл рysького мірy
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24.10.2021 18:13 Ответить
У вас клава глючит.
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24.10.2021 18:26 Ответить
Или внедряете латиницу?
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24.10.2021 18:28 Ответить
За 2,5 рокu Зе-- тормознyv vsі розробки Yкраїнsькі і нічого не потрапиало до Армії -на чий запит цікаvо
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24.10.2021 18:18 Ответить
главное-закупить побольше турецких корветов
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24.10.2021 18:30 Ответить
Вот сейчас хрюшки и не будет😂🌷×××
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24.10.2021 18:37 Ответить
Аргентина з Колумбією помагають чи нє? Ну, хоча б Охвісу Препіздента?
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24.10.2021 19:15 Ответить
Мовчи, шмигаль За мудрого зійдеш.
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24.10.2021 19:41 Ответить
Странно. Странно, что ещё присылают военную помощь. Для оп лучше бы перевели сватов на амерску и запустили у америкосов - это да, пошло бы баблишко ***********.
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24.10.2021 20:05 Ответить
 
 