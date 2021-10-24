Шмыгаль о военной помощи США Украине: В этом месяце поступило три партии стоимостью $60 млн

Украина получила военную помощь от США. В течение этой недели в нашу страну поступило две партии дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности, прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Всего в этом месяце поступило три таких партии военной помощи, а их стоимость составила почти 60 млн долларов. Благодарны нашим американским партнерам. Это - вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину - является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии", - отметил Шмыгаль.

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