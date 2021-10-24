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МИД РФ о решении Госдепа США отнести граждан России к "бездомным национальностям": Издевательство на грани садизма

МИД РФ о решении Госдепа США отнести граждан России к

В МИД РФ негативно отнеслись к решению Госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию "бездомных".

Об написала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.

"В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить", - отметила она.

По ее словам, "много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального".

Как отметила Захарова, "они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма". "Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?", - утверждает Захарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп США отнес граждан России к "бездомным национальностям"

Автор: 

виза (1240) Госдепартамент США (1851) россия (96125) США (27101) Захарова Мария (380)


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Топ комментарии
+100
Это тролинг высшего разряда а не издевательство ))
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24.10.2021 17:56 Ответить
+79
Слушать официальных лиц Мордора, вот это - "издевательство на грани садизма"

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24.10.2021 17:58 Ответить
+62
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24.10.2021 18:06 Ответить
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Страница 3 из 3
І це не дивно, а закономірно що немає такої країни чи навіть автономної області з назвою Россія.
Є федерація де представлені багато народів: Татарстан, Башкортостан, республіка Саха та ін. Россія, русскіє - видумані назви.
Русський язик створений для потреб держави на базі староболгарського (бо як же країна без офіційної мови) і в побуті його практично не було до становлення більшовизму(85% до 20 -х років не вміли ні читати ні писати відповідно таким собі русським язиком не володіли).
Там, де біла пляма без назви, на політичній карті РФ, повинні бути республіки Меря, Ерзя, Мокша, Водь...Або в крайньому разі автономні округи чи області з такими назвами.

Взагалі великороси це назва введена в обіг Софією Фредерікою Ангальт-Цербстською (Катерина II, династія правила до 1917р.), а нонішніх русскімі назвали по указу Сталіна бо великоросів то всіх повистріляли або втекли, а от ні одного з тої чуді в списку великороссів і не було! Були татари, німці, євреї...
В.Даль в селах і дєрєвнях запитував - ви якої національності? Йому відповідали - ми крєсть'янє! От оці потім по указу і стали русскіми. Цю політику довели до такого абсурду, що якийсь бурят, що ледве володіє тим русскім язиком і точно знає що він по національності бурят зазиває себе русскім!
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24.10.2021 20:48 Ответить
Демонструвати хярю гобліна-маши, та ще й з відкритим вихлопним отвором
з ввімкненим звуком - оце верх садизму :Р
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24.10.2021 20:48 Ответить
В МИД РФ негативно отнеслись к решению Госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию "бездомных".
Это в Госдепе им ещё польстили. Они не бездомные, а безродные.
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24.10.2021 20:49 Ответить
та не, все очень гуд, такой национальности как "русский" не существует, под этим набором букоф, подразумевается описание особей, отдалённо напоминающей вид гомосапиенс, но с полной атрофией всего присущего человеку, а именно : совести, сочувствия, любви...
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24.10.2021 20:51 Ответить
Лесь Подерев'янський - чім відрізняються русські від українців? Та всім! Вони від усього світу відрізняються як неандертальці.
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24.10.2021 21:18 Ответить
З Вашого дозволу, пане, попрошу Вас не приписувати неандертальців до сруских покидьків! І Пану Подерев'янському (теж його слухав) передайте моє зауваження!
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24.10.2021 21:23 Ответить
не лише т.з. рузкіх, а й такої країни "росія" немає, американці на мапі не знайшли, то й приписали їх до "бездомної національності", глаз узге, значіт рузге.
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25.10.2021 11:39 Ответить
А зачем кацапам ломиться в клятую Америку? Есть же такие прекрасные страны, как Куба, Сирия, Северная Корея, в конце концов.
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24.10.2021 20:52 Ответить
для москалей самый лучший вариант - это утопиться где то в сибирском болоте и никому не доставлять проблем!!
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24.10.2021 21:17 Ответить
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24.10.2021 20:52 Ответить
Жиринжопский предложил Путлеру учредить на РАБссии День БОМЖатника Шарикова.... комуняки Зюганова обещают поддержать идею...
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24.10.2021 21:22 Ответить
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24.10.2021 22:04 Ответить
Манька захерова, не верю! Не верю и всё, ты бы хоть для доказательства "Яблочко" сплясала бы!
PS: манька, а какой ты национальности? Что, кацапка и всё?
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24.10.2021 21:26 Ответить
Издевательство на грани садизма
========================
Захарова збацай себе на голову акт дефекации
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24.10.2021 22:54 Ответить
На РАБссии даже якуто-монголы рюсские,за удмурто-калмыков и говорить нечего чистокровные АРИЙЦЫ
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24.10.2021 21:28 Ответить
А кому,власне,цікаво,що там меле ця кацапська *****?
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24.10.2021 21:32 Ответить
Определение правильное - БОМЖ гражданства нет жилья нет ...
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24.10.2021 21:37 Ответить
Кажись в 32 Томе полн.собр.соч. чЛенина написано...,на сегодня РАБссия - самое тупое ,зачуханое и самое не образованное в Мире быдло...РАБы не мы,мы не РАБы... и наоборот...
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24.10.2021 21:39 Ответить
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24.10.2021 21:41 Ответить
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24.10.2021 21:43 Ответить
А Чернеко де? Затоптали?
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25.10.2021 16:48 Ответить
А зачем мокшам американские визы? Что они забыли во вражеской стране? Пусть путешествуют по своей болотной недоразвитой *********...Кремлёвская крыса очень любит в тайге отсиживаться и в Америку не просится....
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24.10.2021 22:06 Ответить
Руssкім свиням скрізь не раді.
Отак подивишся
здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !
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24.10.2021 22:35 Ответить
а ближче підійдеш, москаль.
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25.10.2021 13:17 Ответить
бомжи *** , **** тут Маха Муконосова бакланить то уже, сдавайтесь лучше амерам, чем китаиса, "вяликие")))
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24.10.2021 23:09 Ответить
пьяная захерова:
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24.10.2021 23:20 Ответить
Издевательство на грани садизма это публикация фотографий Машки сто грамм трезвому
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24.10.2021 23:34 Ответить
А чевой энто ху*лостанцы "обиделись" на правду?, - на правду не обижаются, - обтекайте.
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24.10.2021 23:47 Ответить
вот это американцы поддали работы маньке-аблигацыи... манька теперь ни спать, ни есть, ни пить не будет... будет судорожно ответ соображать...
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25.10.2021 05:43 Ответить
маша --- выпей пару флаконов боярышника --- потом на сьезд единоросов . посидиш рядом с пидором -гундяевым и скрепы встанут на место --- ты на этом собрании получиш оргазм от гордости за свою бензоколонку и обнуленного царя-- ***** . а америка хай себе и дальше ..загнивает.. зачем она тебе АМЕРИКА
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25.10.2021 06:19 Ответить
Правильно, немає такої національності. Є мордва, ерзя, мокша, інші фінр-угрські народи, ненці, тюрські народи. А от росіян не було і немає
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25.10.2021 06:46 Ответить
блііін, то тільки обмеження на іміграційну візу, а я то думав, що на всі візи! Облом! Скільки там тих москалів імігрує в сша в рік??? дуже мало!
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25.10.2021 08:01 Ответить
Ті "садисти" ще не поступили з рашкою як з "великим, нєрушімим", поки що за вудила смикають, щоб не брикалися.
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25.10.2021 08:21 Ответить
я давно утверждал что русские и цыгане это одно и тоже - как цыгане определяются состоянием духа так и русские иначе как пояснить что украинский еврей Жириновский является русским или калмык Ленин тоже русский, да кого не возьми то украинец, то тувинец то узбек, а все русские - какие то они бездомные
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25.10.2021 08:27 Ответить
вопиющий акт оголтелой русофобии от вашингтонского обкома и американских товарищей
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25.10.2021 08:42 Ответить
Маша распутіна?! Це тая, що п'є горілку та гупає підборами витанцьовуючи щось на зразок "калинки-малинки"?! Так її заяви мають ВЕЛИЧЕЗНИЙ ЗМІСТ та вкрай вагомі!
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25.10.2021 08:57 Ответить
Граждане великой и могучей рфии едут к проклятущим пиндосам и в загнивающую гейропу. Не скрепно как-то.
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25.10.2021 10:11 Ответить
Ну , что ежики РОссии??Довыёживались!! САми создаёте препоны, высылаете дипломатов и консуловСША, запрещаете им нанимать на работу российских служащих, а теперь визжите как резанные грязные поросята!!Так вам и надо!!,Не до человеки типа , путина, Лаврова. захаровой и прочесй российской необразованной нечисти!! Вы и действительно есть недальновидные, бомжи и недоумки!!
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25.10.2021 10:12 Ответить
Ничего удивительного - они и есть бомжи: МОК же лишил их и флага, и герба, и гимна. Пусть теперь "бомжи" до Польши рачкуют - там очень обрадуются этой "ядирнайсверхждиржаве" в очереди за печатью.
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25.10.2021 10:58 Ответить
моксели, а зачем вам эти поганые визы в эту богомерзкую омерику? неуж-то в рашке плохо?
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25.10.2021 12:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5D84acKrc0o&ab_channel=2%D0%90 я русский )
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25.10.2021 12:53 Ответить
То ли еще будет, ой - йой- йой!
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25.10.2021 12:53 Ответить
.
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25.10.2021 13:13 Ответить
Ты чьих русская будешь?
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25.10.2021 13:18 Ответить
Це ти у Маньки питаєш?
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25.10.2021 20:46 Ответить
Не хватает одной буквы на кепке - GIMNO.
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25.10.2021 13:58 Ответить
В МИД РФ негативно отнеслись к решению Госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию "бездомных". Может американцы и правы ведь у русских как и у советских нет свого государства ,а есть только столица Мацква(в 1991г ссср распалось для советских, а у русских на карте Московии и её колоний нет государства русского)
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25.10.2021 13:16 Ответить
А что обидного ? Русские скитаются по свету... то они в Украине, то в Абхазии, то в Осетии, то в Ливии, то в Грузии, то в Сирии... то в Беларуси.... бомжи и есть...
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25.10.2021 16:24 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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25.10.2021 17:59 Ответить
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