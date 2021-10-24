МИД РФ о решении Госдепа США отнести граждан России к "бездомным национальностям": Издевательство на грани садизма
В МИД РФ негативно отнеслись к решению Госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию "бездомных".
Об написала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.
"В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить", - отметила она.
По ее словам, "много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального".
Как отметила Захарова, "они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма". "Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?", - утверждает Захарова.
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Є федерація де представлені багато народів: Татарстан, Башкортостан, республіка Саха та ін. Россія, русскіє - видумані назви.
Русський язик створений для потреб держави на базі староболгарського (бо як же країна без офіційної мови) і в побуті його практично не було до становлення більшовизму(85% до 20 -х років не вміли ні читати ні писати відповідно таким собі русським язиком не володіли).
Там, де біла пляма без назви, на політичній карті РФ, повинні бути республіки Меря, Ерзя, Мокша, Водь...Або в крайньому разі автономні округи чи області з такими назвами.
Взагалі великороси це назва введена в обіг Софією Фредерікою Ангальт-Цербстською (Катерина II, династія правила до 1917р.), а нонішніх русскімі назвали по указу Сталіна бо великоросів то всіх повистріляли або втекли, а от ні одного з тої чуді в списку великороссів і не було! Були татари, німці, євреї...
В.Даль в селах і дєрєвнях запитував - ви якої національності? Йому відповідали - ми крєсть'янє! От оці потім по указу і стали русскіми. Цю політику довели до такого абсурду, що якийсь бурят, що ледве володіє тим русскім язиком і точно знає що він по національності бурят зазиває себе русскім!
з ввімкненим звуком - оце верх садизму :Р
Это в Госдепе им ещё польстили. Они не бездомные, а безродные.
PS: манька, а какой ты национальности? Что, кацапка и всё?
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Захарова збацай себе на голову акт дефекации
Отак подивишся
здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !