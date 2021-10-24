МИД РФ о решении Госдепа США отнести граждан России к "бездомным национальностям": Издевательство на грани садизма

В МИД РФ негативно отнеслись к решению Госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию "бездомных".

Об написала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.

"В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить", - отметила она.

По ее словам, "много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального".

Как отметила Захарова, "они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма". "Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?", - утверждает Захарова.

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