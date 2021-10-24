ВСУ восстанавливают расформированную Хомчаком "Аэроразведку" как Центр инноваций и оборонных технологий

"Аэроразведка" - подразделение ВСУ, созданное по волонтерской инициативе в 2015 году, а в 2020 году расформированное, восстановит деятельность как Центр инноваций и оборонных технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Центр должны создать до конца этого года, о чем 7 октября сообщил гендиректор Директората политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны Сергей Максимов во время брифинга по вопросам цифровой трансформации.

Эту информацию прокомментировали бывшие специалисты подразделения "Аэроразведки", который в Вооруженных силах Украины имел официальное название Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления (военная часть А2724).

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"Впервые руководство министерства начало информировать гражданское общество о состоянии и перспективах цифровой трансформации - это наглядный пример следования принципам гражданского демократического контроля. Основные озвученные тезисы:

- необходимость изменения фреймворка разработки приложений для сектора безопасности и обороны;

- необходимость формирования единого информационного пространства;

- интеграция концепции FMN в политики ИТ;

- приоритет развития способностей в некинетических доменах противоборства (киберпространство, космос)

- нормирование работы и взаимодействия всех субъектов ИТ-отрасли Министерства обороны.

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Эти предложения команда "Аэроразведки" доносила до руководства Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и гражданского общества последние пять лет", - подеркнули в подразделении.

Отмечается, что общее видение дальнейшего развития цифровой трансформации были конвертированы в решение МО о возрождении команды "Аэроразведки" (А2724) в формате Центра инноваций и развития оборонных технологий.

"Как было отмечено, легендарная часть и ее уникальные проекты должно быть восстановлены до конца этого года. Новый формат функционирования предусматривать дополнительные функции в новосозданной вертикали ИТ Министерства обороны, в том числе управленческие.

Конечно, "субъективные управленческие решения" по ликвидации воинской части и предоставление так называемого нового дыхания "Аэроразведке" не могли не иметь последствий. К сожалению, лабораторию роботизированных систем вряд ли удастся восстановить в новосозданном Центре на том же уровне. Однако мы намерены нарастить свои способности в сфере разработки информационных систем и кибербезопасности.

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Преступные решения, которые были приняты для уничтожения наших достижений, экосистемы и субъектности в формате воинской части А2724, не будут забыты.

Мы подчеркиваем, что это происходило с целью сокрытия преступления, которое до сих пор расследуется СБУ. Мы не остановимся и постараемся, чтобы эти позорные события стали уроком и были сделаны выводы для будущих поколений. Не установление виновных в ИКР "Калина" не родило отсутствие терпимости к коррупции. Мы не имеем права не осознать этот опыт", - говорится в публикации.