ВСУ восстанавливают расформированную Хомчаком "Аэроразведку" как Центр инноваций и оборонных технологий
"Аэроразведка" - подразделение ВСУ, созданное по волонтерской инициативе в 2015 году, а в 2020 году расформированное, восстановит деятельность как Центр инноваций и оборонных технологий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.
Центр должны создать до конца этого года, о чем 7 октября сообщил гендиректор Директората политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны Сергей Максимов во время брифинга по вопросам цифровой трансформации.
Эту информацию прокомментировали бывшие специалисты подразделения "Аэроразведки", который в Вооруженных силах Украины имел официальное название Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления (военная часть А2724).
"Впервые руководство министерства начало информировать гражданское общество о состоянии и перспективах цифровой трансформации - это наглядный пример следования принципам гражданского демократического контроля. Основные озвученные тезисы:
- необходимость изменения фреймворка разработки приложений для сектора безопасности и обороны;
- необходимость формирования единого информационного пространства;
- интеграция концепции FMN в политики ИТ;
- приоритет развития способностей в некинетических доменах противоборства (киберпространство, космос)
- нормирование работы и взаимодействия всех субъектов ИТ-отрасли Министерства обороны.
Эти предложения команда "Аэроразведки" доносила до руководства Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и гражданского общества последние пять лет", - подеркнули в подразделении.
Отмечается, что общее видение дальнейшего развития цифровой трансформации были конвертированы в решение МО о возрождении команды "Аэроразведки" (А2724) в формате Центра инноваций и развития оборонных технологий.
"Как было отмечено, легендарная часть и ее уникальные проекты должно быть восстановлены до конца этого года. Новый формат функционирования предусматривать дополнительные функции в новосозданной вертикали ИТ Министерства обороны, в том числе управленческие.
Конечно, "субъективные управленческие решения" по ликвидации воинской части и предоставление так называемого нового дыхания "Аэроразведке" не могли не иметь последствий. К сожалению, лабораторию роботизированных систем вряд ли удастся восстановить в новосозданном Центре на том же уровне. Однако мы намерены нарастить свои способности в сфере разработки информационных систем и кибербезопасности.
Преступные решения, которые были приняты для уничтожения наших достижений, экосистемы и субъектности в формате воинской части А2724, не будут забыты.
Мы подчеркиваем, что это происходило с целью сокрытия преступления, которое до сих пор расследуется СБУ. Мы не остановимся и постараемся, чтобы эти позорные события стали уроком и были сделаны выводы для будущих поколений. Не установление виновных в ИКР "Калина" не родило отсутствие терпимости к коррупции. Мы не имеем права не осознать этот опыт", - говорится в публикации.
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сама емблема - вояки українські вояки 1918-1920 рр. говорить сама за себе - аеророзвідка зявилась разм із появою літаків і була основним призначенням літаків у Першу світову. Десь читав, що тоді за день у німецьких та французских штабах аналізували тисячі аерофотознімків.
Хомчак як мінімум дебіл, а може й шпигун-шкідник
і ніхто не звертає уваги, що (якщо конкретно на цьому прикладі):
а) втрачений час, який ворог використав на свою користь;
б) в цей час була підірвана наша обороноздатність;
в) ну й відновлення зруйнованого завжди коштує дорожче.
ви направду вважаєте, що воно змінює систему?
Дмитро написав, що на руйнацію совкової системи може бути замало й двох президентських термінів, оскільки сьогодні особою, яка обіймає посаду президента є зеленське, оскільки сьогодні це зеленське та його оточення пхає меседжи про те, що воно попхається на другий термін, якщо не встигне зробити все заплановане, то я цілком логічно припустив, що Дмитро веде мову про другий термін зеленського, якщо ні, то, я впевнений, він цілком може сказати це сам.
ні про який другий термін він нічого не говорив,лише про те що за 30років незалежності ні один гетьман не зміг побороти системв совкову.А що до двох термінів,то не обов'язково що він мав на увазі Зелупу,він говорив за всих президентів, що навіть і двох термінів не вистачить ..
на жаль, не всі це бачать.
а ми тут з вами списи ламаємо.
Зокрема у https://drive.google.com/file/d/1c0ak7td9OyUWnsYHCwJErFlBN_Tp_7EM/view звіті аудиторів стверджується, що система «Дзвін»:
несумісна з аналогічними системами країн-членів НАТО;
не має відкритих програмних інтерфейсів за міжнародними стандартами, що ускладнює її подальшу інтеграцію з іншим софтом;
не ефективно працює з картами;
унеможливлює оперативний і автоматичний обмін даними через окремі сервери за рівнем таємності;
частково побудована на ліцензійному програмному забезпеченні сторонніх виробників, подальше використання яких під питанням.
За поданням Міністерства оборони, ДБР почало розслідування щодо можливої корупції в ЗСУ при фінансуванні розробки систем управління військами (кримінальне провадження №4202000000000209).
Журналіст https://www.ukrmilitary.com/2021/02/dzvin-ne-vidpovidae-standartam-nato.html Юрій Бутусов заявив , що ситуація викликала черговий конфлікт між Міноборони (Таран) та керівництвом ЗСУ (Хомчак): «Найгостріший кулуарний скандал викликала відмова Міноборони фінансувати подальшу розробку систем управління військами «Дзвін», «Простір». Системи розробляються і фінансуються багато років, на «Дзвін» пішло 700 млн грн, «Простір» розробляється з 2010-го року!»
Вам кажуть про несумісність з FMN та інші проблеми, а ви говорите що, СБУ не знайшло складу злочину. Може легше буде зрозуміти по іншому: "аудит: система ніразу не схожа на танк. СБУ: ми не бачимо порушень в цьому бульдозері."
Квартиры это мелочи.....
Соответственно все командиры и около 300 бойцов спокойно вышли из "окружения" другой дорогой. Те, кто поверил пэдре и х-лу пошли в "зелёный коридор"
Підставою для такого рішення стала окрема думка трьох військовослужбовців військової частини «Аеророзвідка» - вона просувала свій проєкт системи управління військами «Дельта», яка брала участь в спільних маневрах з НАТО. Це окрема думка стало підставою для рішення Тарана призупинити фінансування, і в 2020-му році на «Дзвін» не витрачено ні копійки.
Хто правий і хто винен - без доступу до секретних матеріалів технічних завдань і впровадження з боку зробити неможливо, необхідний незалежний експертний аналіз.
Після цього Хомчак і командування ЗСУ без всяких розумних підстав «Аеророзвідку» знищили, в грудні оголошено про розформування частини. Один із засновників «Аеророзвідки» Ярослав Гончар був змушений звільнитися з ЗСУ взагалі. Очевидно, що однією з причин розформування є вельми примітивна помста за критику системи «Дзвін». Командування ЗСУ без всяких розумних підстав блокує розвиток свого ж проєкту «Дельта». - https://www.ukrmilitary.com/2021/02/dzvin-ne-vidpovidae-standartam-nato.html
Афера началась только в тот момент, когда "аэроразведкой" было дано заключение о непригодности спроектированной системы.
Но зелебобинным очень не нравится идея сажать в тюрьму инженеров за плохую работу или саботаж, и школьных учителей вместе с родителями за некачественное воспитание детей.
Когда Аэроразведка дала негативное заключение на Дзвин ее немедленно расформировали, что Вас удивляет?
Что касается решения разблокировать Дзвин, то что простите делать государству выбросившему 580 миллионов гривен? Которые уже давно распиляны и потрачены... Покупать импортный продукт заплатив 300 млн? Понятно, что разумнее минимизировать потери и запустить хоть что-то. Что касается сертификации Дельты, то Дельта разрабатывалась без специального финансирования и имеет другую структуру и другую систему передачи данных, обеспечивающую существенно меньшее время на передачу информации. Это кстати важнейший показатель, второй после безопасности данных. Разумно иметь бесплатную альтернативу Дзвину, которая может его заменить если окажется удобнее и надежнее.
Дзвин разблокировали после того как убедились в отсутствии нарушений и его соответствию потребностям конечного пользователя.
Не нужно сравнивать Дзвин и Дельту - это разные продукты. С разным функционалом. Первый - система. Второй - программа. Их сравнивать не корректно. Нельзя сравнивать автомобиль с колесом автомобиля. Дельта не может быть альтернативой Двину, так как обеспечивает только ситуационную осведомленнось, в отличие от Дзвина, который кроме ситуационной осведомленности обеспечивает полный цикл управления
ГРУ? Вы серьезно? А Вы точно из Украины? Страна, где есть такая структура очень заинтересована, чтобы Дзвин никогда не запустили.
И еще интересный факт: не знаю, как у Вас, а в Украине по одному и тому же делу дважды обратиться в суд нельзя. Не смотря на сроки исковой давности.
2) "Дважды обратиться в суд нельзя" Бггг. Вот это правильное замечание, говорящее про Вас очень много. Это на Западе по уголовным делам решение нельзя пересмотреть. А у нас "по вновь открывшимся обстоятельствам" все можно. Посмотрите фильм Бигуса по Медведчуку, как переиграли решения всех судов, включая апелляцию.
Розформування та відновлення, це вже ПУСТІ матеріальні затрати. І це без урахування втрати морального та людського факторів.
А в данному випадку "розформування" - передбачає повну ліквідацію підрозділу з передачею всієї документації в архів.
Потому что не через демократические - это для них может быть летально.