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Новости Агрессия России против Украины
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ВСУ восстанавливают расформированную Хомчаком "Аэроразведку" как Центр инноваций и оборонных технологий

ВСУ восстанавливают расформированную Хомчаком

"Аэроразведка" - подразделение ВСУ, созданное по волонтерской инициативе в 2015 году, а в 2020 году расформированное, восстановит деятельность как Центр инноваций и оборонных технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Центр должны создать до конца этого года, о чем 7 октября сообщил гендиректор Директората политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны Сергей Максимов во время брифинга по вопросам цифровой трансформации.

Эту информацию прокомментировали бывшие специалисты подразделения "Аэроразведки", который в Вооруженных силах Украины имел официальное название Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления (военная часть А2724).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов

"Впервые руководство министерства начало информировать гражданское общество о состоянии и перспективах цифровой трансформации - это наглядный пример следования принципам гражданского демократического контроля. Основные озвученные тезисы:

- необходимость изменения фреймворка разработки приложений для сектора безопасности и обороны;

- необходимость формирования единого информационного пространства;

- интеграция концепции FMN в политики ИТ;

- приоритет развития способностей в некинетических доменах противоборства (киберпространство, космос)

- нормирование работы и взаимодействия всех субъектов ИТ-отрасли Министерства обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военная разведка показала, как вывезла группу гражданских лиц из Афганистана. ВИДЕО

Эти предложения команда "Аэроразведки" доносила до руководства Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и гражданского общества последние пять лет", - подеркнули в подразделении.

Отмечается, что общее видение дальнейшего развития цифровой трансформации были конвертированы в решение МО о возрождении команды "Аэроразведки" (А2724) в формате Центра инноваций и развития оборонных технологий.

"Как было отмечено, легендарная часть и ее уникальные проекты должно быть восстановлены до конца этого года. Новый формат функционирования предусматривать дополнительные функции в новосозданной вертикали ИТ Министерства обороны, в том числе управленческие.

Конечно, "субъективные управленческие решения" по ликвидации воинской части и предоставление так называемого нового дыхания "Аэроразведке" не могли не иметь последствий. К сожалению, лабораторию роботизированных систем вряд ли удастся восстановить в новосозданном Центре на том же уровне. Однако мы намерены нарастить свои способности в сфере разработки информационных систем и кибербезопасности.

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Преступные решения, которые были приняты для уничтожения наших достижений, экосистемы и субъектности в формате воинской части А2724, не будут забыты.

Мы подчеркиваем, что это происходило с целью сокрытия преступления, которое до сих пор расследуется СБУ. Мы не остановимся и постараемся, чтобы эти позорные события стали уроком и были сделаны выводы для будущих поколений. Не установление виновных в ИКР "Калина" не родило отсутствие терпимости к коррупции. Мы не имеем права не осознать этот опыт", - говорится в публикации.

Автор: 

Минобороны (9416) оборона (5230) разведка (4193) IT-индустрия (244) ВСУ (6683)


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Топ комментарии
+53
Очень важная новость,а хомяк-просто гнида...
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24.10.2021 19:32 Ответить
+33
Этот пидстаркуватый "молодожён" в чине четырёхквартирного генерала принёс как ВСУ так и всей стране огромный ущерб и вред.
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24.10.2021 19:36 Ответить
+24
Він робив що йому приказали в ОПі.
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24.10.2021 19:38 Ответить
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Очень важная новость,а хомяк-просто гнида...
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24.10.2021 19:32 Ответить
+ 100 !!!

сама емблема - вояки українські вояки 1918-1920 рр. говорить сама за себе - аеророзвідка зявилась разм із появою літаків і була основним призначенням літаків у Першу світову. Десь читав, що тоді за день у німецьких та французских штабах аналізували тисячі аерофотознімків.

Хомчак як мінімум дебіл, а може й шпигун-шкідник
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24.10.2021 20:08 Ответить
Хомчак , це воєнначальник з геніаьнольної літери, якому особисто довіряв сам ГАРАНТ.
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24.10.2021 20:30 Ответить
Точніше, з генітальної літери!
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25.10.2021 11:16 Ответить
та вся сьогоднішня влада суцільний шкідник
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25.10.2021 10:16 Ответить
Правильно, надо сначала разогнать, а потом снова сформировать, и так многократно и по кругу
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24.10.2021 19:32 Ответить
Главное для украинских чиновников на этом "по кругу" заработать
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24.10.2021 19:56 Ответить
власне, якщо ви помітили, це і є сутністю всіх зеленських "реформ": руйнувати те добре, що було створене раніше, щоб потім створити знов але з іншою назвою й записуючи це собі в досягнення.
і ніхто не звертає уваги, що (якщо конкретно на цьому прикладі):
а) втрачений час, який ворог використав на свою користь;
б) в цей час була підірвана наша обороноздатність;
в) ну й відновлення зруйнованого завжди коштує дорожче.
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24.10.2021 21:02 Ответить
Молодец что увидел такую закономерность. Но методика эта существует как минимум со времен фараонов в Египте. Украинцы такую методику воспринимают как "шахрайство", но у потомков изобретателей этой методы это называется "коммерческими практиками".
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24.10.2021 21:07 Ответить
Видите ли, Хомчак и ему подобные персонажи существовали при всех наших Гетманах и руководили нашей никакой безопасностью и их реально сотни. Многие ушли на НЕзаслуженную пенсию и осваивают деньги налогоплатильщиков, некоторые уже и помереть безнаказанными успели. Сейчас главное разрушить систему, при которой вот ЭТО вот сможет подниматься на средние, а тем более высокие руководящие должности и тут реально даже двух президентских сроков вряд ли хватит. Совок очень живуч и инерционален
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24.10.2021 21:25 Ответить
двох президентських термінів зеленського?
ви направду вважаєте, що воно змінює систему?
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25.10.2021 09:06 Ответить
а ти що читати не вмієш,де ти міг побачити що хвалять Зелупу?Він все вірно говорить,лайк я поставив.
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25.10.2021 10:18 Ответить
мені глибоко бійдуже який коментар, що ти лайкнув, ми з тобою не знайомі.
Дмитро написав, що на руйнацію совкової системи може бути замало й двох президентських термінів, оскільки сьогодні особою, яка обіймає посаду президента є зеленське, оскільки сьогодні це зеленське та його оточення пхає меседжи про те, що воно попхається на другий термін, якщо не встигне зробити все заплановане, то я цілком логічно припустив, що Дмитро веде мову про другий термін зеленського, якщо ні, то, я впевнений, він цілком може сказати це сам.
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25.10.2021 10:28 Ответить
а ти не думав що мені теж байдуже що ти там говориш😂
ні про який другий термін він нічого не говорив,лише про те що за 30років незалежності ні один гетьман не зміг побороти системв совкову.А що до двох термінів,то не обов'язково що він мав на увазі Зелупу,він говорив за всих президентів, що навіть і двох термінів не вистачить ..
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25.10.2021 11:06 Ответить
хоча,можливо я і помиляюся,нехай сам автор відповість.
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25.10.2021 11:08 Ответить
нарешті. почекаємо.
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25.10.2021 11:44 Ответить
Хоча я бвльше схильний до своєї попередньої думки,тому що він казав про совок який і потрібно перемогти.А як всим нам відомо то ЗЕлупа це і є суцільний совок-малорос...так що без варіантів.
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25.10.2021 12:23 Ответить
"...ЗЕлупа це і є суцільний совок-малорос..."
на жаль, не всі це бачать.
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25.10.2021 12:52 Ответить
Дмитро вирішив відмовчатися.
а ми тут з вами списи ламаємо.
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28.10.2021 10:34 Ответить
Розформуванню «Аеророзвідки» передував скандал з автоматизованою системою управління ЗС України «Дзвін-АС», фінансування розробки якої було припинене Міноборони після аудиту та висновків експертів «Аеророзвідки» щодо неспроможності системи забезпечити процес бойового управління через не відповідність ******** умовам.




Зокрема у https://drive.google.com/file/d/1c0ak7td9OyUWnsYHCwJErFlBN_Tp_7EM/view звіті аудиторів стверджується, що система «Дзвін»:

несумісна з аналогічними системами країн-членів НАТО;
не має відкритих програмних інтерфейсів за міжнародними стандартами, що ускладнює її подальшу інтеграцію з іншим софтом;
не ефективно працює з картами;
унеможливлює оперативний і автоматичний обмін даними через окремі сервери за рівнем таємності;
частково побудована на ліцензійному програмному забезпеченні сторонніх виробників, подальше використання яких під питанням.

За поданням Міністерства оборони, ДБР почало розслідування щодо можливої корупції в ЗСУ при фінансуванні розробки систем управління військами (кримінальне провадження №4202000000000209).

Журналіст https://www.ukrmilitary.com/2021/02/dzvin-ne-vidpovidae-standartam-nato.html Юрій Бутусов заявив , що ситуація викликала черговий конфлікт між Міноборони (Таран) та керівництвом ЗСУ (Хомчак): «Найгостріший кулуарний скандал викликала відмова Міноборони фінансувати подальшу розробку систем управління військами «Дзвін», «Простір». Системи розробляються і фінансуються багато років, на «Дзвін» пішло 700 млн грн, «Простір» розробляється з 2010-го року!»
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24.10.2021 19:34 Ответить
Як пояснити, що на брифінгу з цифрової трансформації заявили, що робота "Дзвін" розблокована, а технічна експертиза, проведена під патронатом СБУ, не знайшла ніяких порушень та спростувала тези аудиту? Для мене це загадка
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24.10.2021 20:25 Ответить
А хіба це, суперечить попередній тезі? Вам говорять про тепле, а ви про синє.
Вам кажуть про несумісність з FMN та інші проблеми, а ви говорите що, СБУ не знайшло складу злочину. Може легше буде зрозуміти по іншому: "аудит: система ніразу не схожа на танк. СБУ: ми не бачимо порушень в цьому бульдозері."
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25.10.2021 09:48 Ответить
Ще раз: ТЕХНІЧНА експертиза не шукала склад злочину, аперевіряла саме технічні рішення. Несумсність з системами нато виявилось фейком, неефективна робота з картами - фейк, унеможливлює обмін даними - фейк і так далі по списку. Інформацію отримали очільники МО, після чого на брифінгу сказали, що робота розблокована і буде завершена. І що найголовніше - це наскільки система задовольняє вимоги в автоматизації процесів управління військами кінцевого споживача - ГОУ та КОС - задовольняє. Зрештою, побачимо
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25.10.2021 17:12 Ответить
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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24.10.2021 20:53 Ответить
Молодчиночки!!!
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24.10.2021 19:34 Ответить
Этот пидстаркуватый "молодожён" в чине четырёхквартирного генерала принёс как ВСУ так и всей стране огромный ущерб и вред.
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24.10.2021 19:36 Ответить
Вы забыли о том, что он, будучи старшим офицером, командующим операцией в Илловайске, дезертировал, оставив окруженных без командования, связи с Генштабом.
Квартиры это мелочи.....
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24.10.2021 20:09 Ответить
Не забыл. Перечислять все "подвиги" этой гниды - повесть написать.
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24.10.2021 20:52 Ответить
ИлЛовайске? Понятно
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25.10.2021 04:52 Ответить
Это враньё. На самом деле ни один из комбатов не выполнил приказ пэдры идти через "зелёный коридор", который был договорняком с х-лом.

Соответственно все командиры и около 300 бойцов спокойно вышли из "окружения" другой дорогой. Те, кто поверил пэдре и х-лу пошли в "зелёный коридор"
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25.10.2021 10:54 Ответить
А куда смотрел "главнокомандующий"? Не он-ли его назначил?
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25.10.2021 09:32 Ответить
Оно смотрело в объектив кинокамеры т.к. снимался очередной видостик для умственно недоразвитых ЗеДолбо...бов.
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25.10.2021 11:11 Ответить
На конференції про проблеми створення територіальної оборони військові показували «Дзвін», встановлений в штабі ТрО Сухопутних військ. Однак Міністерство оборони за результатами аудиту зробила висновок, що програма «Дзвін» не відповідає заданим параметрам і вимагає додаткової перевірки.

Підставою для такого рішення стала окрема думка трьох військовослужбовців військової частини «Аеророзвідка» - вона просувала свій проєкт системи управління військами «Дельта», яка брала участь в спільних маневрах з НАТО. Це окрема думка стало підставою для рішення Тарана призупинити фінансування, і в 2020-му році на «Дзвін» не витрачено ні копійки.

Хто правий і хто винен - без доступу до секретних матеріалів технічних завдань і впровадження з боку зробити неможливо, необхідний незалежний експертний аналіз.

Після цього Хомчак і командування ЗСУ без всяких розумних підстав «Аеророзвідку» знищили, в грудні оголошено про розформування частини. Один із засновників «Аеророзвідки» Ярослав Гончар був змушений звільнитися з ЗСУ взагалі. Очевидно, що однією з причин розформування є вельми примітивна помста за критику системи «Дзвін». Командування ЗСУ без всяких розумних підстав блокує розвиток свого ж проєкту «Дельта». - https://www.ukrmilitary.com/2021/02/dzvin-ne-vidpovidae-standartam-nato.html
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24.10.2021 19:37 Ответить
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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24.10.2021 20:54 Ответить
хомчака за такий,прямо скажу - злочин,не меньше,треба за мудя підвісити і вилити на цю погань відро лайна😠
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24.10.2021 19:37 Ответить
Він робив що йому приказали в ОПі.
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24.10.2021 19:38 Ответить
Можливо що й так і скоріш за все що так. Але....це не підстава для якогось пом'якшення щодо цих його діянь.
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24.10.2021 19:43 Ответить
Це натяк - починати треба не з нього.
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24.10.2021 19:45 Ответить
Вы посмотрите когда началась афера с Дзвіном... В 2016 году!
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24.10.2021 19:47 Ответить
Знаете почему зелебобинных видно даже если они "инкогнито"? Потому что очевидно - новые военные системы управления очень нужны, и поэтому в 2016-м был дан старт проекту "Дзвiн". А виновны в том, что результаты этого НИОКР оказались не соответсвующими реальным требованиям, инженеры и прочие непосредственные исполнители этой работы, а не те, кто эту разработку заказал или утвердил.
Афера началась только в тот момент, когда "аэроразведкой" было дано заключение о непригодности спроектированной системы.
Но зелебобинным очень не нравится идея сажать в тюрьму инженеров за плохую работу или саботаж, и школьных учителей вместе с родителями за некачественное воспитание детей.
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24.10.2021 20:35 Ответить
Не врите пожалуйста, я знаю все детали от разработчиков. Систему управления к 2016 году полностью разработали специалисты Аэроразведки. Она называлась Дельта и была успешно протестирована по совместимости с НАТО. Но им обьяснили, что они не сертифицированы и мол нужно чисто формально найти фирму, которая сертифицирована. А потом оказалось, что появилась компания Еверест, которая собирала одноименные компьютеры и не являлась разработчиком софтвера, и начала делать НОВУЮ систему управления! Почему новую? Потому что аферисты планировали распилить все возможные деньги, включая деньги на техзадание. 580 млн грн было выкинуто (причем импортная программа используемая НАТО стоит почти в два раза меньше ), аудит СБУ показал что программа Дзвин не совместима с НАТО, а важнейший программный модуль для передачи данных куплен у стороннего разработчика и не прошел проверку на безопасность данных. Кто же организовал эту аферу? Могу только перечислить подписантов: Виктор Муженко, Владимир Рапко, Виктор Артюхович, Родион Тимошенко. Верховным Главнокомандующим тогда был Порошенко.
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24.10.2021 21:06 Ответить
К сожалению вы только подтвердили своё звание "зелебобинный". Причем любой инженер, не имеющий склонности к откатам, по вашему тексту легко поймет, что вы никогда ничего самостоятельно не разрабатывали, и уж тем более никогда не управляли хотя бы скромной компанией из 10-15 инженеров. Ничего не знаю про компанию "Еверест" или компьютеры с таким названием. И главнй вопрос, а почему "аэроразведку" расформировали после критического отзыва на уже обновленную разработку "Дзвiн" ?
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24.10.2021 21:27 Ответить
Если Вы далеки от компьютеров и не знаете про компанию Эверест, то могли бы просто погуглить. Я управлял двумя небольшими компаниями, и хотя это были не разработчики принципы управления одни и те же. Как впрочем и критерии оценки результатов.
Когда Аэроразведка дала негативное заключение на Дзвин ее немедленно расформировали, что Вас удивляет?
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24.10.2021 22:46 Ответить
Нещодавно проведена експертиза технічних рішень. Займався цим Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ з залученням провідних експертів. Система (до речі, сертифікована Держспецзв'язку) повністю забезпечує функціонал автоматизованого управління військами, порушень не виявлено. На брифінгу щодо цифрової трансформації заявили, що Дзвін розблокований, робота буде закінчена. Щось це не дуже відповідає тому, що Ви написали. А щодо Дельти, то на цьому ж брифінгу сказали, що тільки у наступному році її спробують сертифікувати в Держспецзв'язку. Та й взагалі не коректно порівнювати Дельту і Дзвін. Це як порівнювати банківську програму Приват24 з банківською системою держави. Те, що робить Дельта, в Дзвоні реалізовано одним з сервісів. Те, що робить Дзвін, у Дельті не реалізовано. Від слова "взагалі"
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24.10.2021 21:32 Ответить
А на основании чего Вы считаете, что Дзвин существенно лучше Дельты? Вы разработчик? Или конечный пользователь, работающий с двумя системами?
Что касается решения разблокировать Дзвин, то что простите делать государству выбросившему 580 миллионов гривен? Которые уже давно распиляны и потрачены... Покупать импортный продукт заплатив 300 млн? Понятно, что разумнее минимизировать потери и запустить хоть что-то. Что касается сертификации Дельты, то Дельта разрабатывалась без специального финансирования и имеет другую структуру и другую систему передачи данных, обеспечивающую существенно меньшее время на передачу информации. Это кстати важнейший показатель, второй после безопасности данных. Разумно иметь бесплатную альтернативу Дзвину, которая может его заменить если окажется удобнее и надежнее.
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24.10.2021 22:57 Ответить
НА основании того, что я знаком с обоими продуктами.
Дзвин разблокировали после того как убедились в отсутствии нарушений и его соответствию потребностям конечного пользователя.
Не нужно сравнивать Дзвин и Дельту - это разные продукты. С разным функционалом. Первый - система. Второй - программа. Их сравнивать не корректно. Нельзя сравнивать автомобиль с колесом автомобиля. Дельта не может быть альтернативой Двину, так как обеспечивает только ситуационную осведомленнось, в отличие от Дзвина, который кроме ситуационной осведомленности обеспечивает полный цикл управления
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25.10.2021 00:31 Ответить
О чем мы спорим? Когда импортный аналог стоит в два раза дешевле, бессмысленно что-либо обсуждать. Безусловно создание Дзвина это классический распил денег, когда сознательно отказываются от развития бесплатного продукта в пользу личного обогащения.
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25.10.2021 09:10 Ответить
ДБР распила не нашло, СБУ распила не нашла. У Вас, видимо, какие-то свои источники про распил. Думаю, стоит поставить в известность ДБР и СБУ.
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25.10.2021 17:13 Ответить
Это примерно как с Вами расплачиваются новой купюрой, которая выглядит идеально, светится в УФ, одна проблема - купюра в 300 грн... СБУ и ГРУ распил не искали, никто не пробивал дальнейшее движение денег, никто не смотрел статьи расходов, анализировал соподрядчиков и т.д. и т.п. Такую сумму невозможно вывести без следов. Поживем увидим, в 2024 при правильной квалификации срок давности еще не закончится.
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25.10.2021 20:30 Ответить
То есть при том, что СБУ и ДБР не нашли ни економических ни технических нарушений, Вы говорите про настоящую купюру в 300 грн? Это ж какая каша дожна быть в голове?
ГРУ? Вы серьезно? А Вы точно из Украины? Страна, где есть такая структура очень заинтересована, чтобы Дзвин никогда не запустили.
И еще интересный факт: не знаю, как у Вас, а в Украине по одному и тому же делу дважды обратиться в суд нельзя. Не смотря на сроки исковой давности.
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26.10.2021 10:29 Ответить
1) Банальная описка ГБР на ГРУ, не нужно дебильной конспирологии.
2) "Дважды обратиться в суд нельзя" Бггг. Вот это правильное замечание, говорящее про Вас очень много. Это на Западе по уголовным делам решение нельзя пересмотреть. А у нас "по вновь открывшимся обстоятельствам" все можно. Посмотрите фильм Бигуса по Медведчуку, как переиграли решения всех судов, включая апелляцию.
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26.10.2021 21:44 Ответить
Банально - не банально... Главное, что Дзвин разблокировали и войска получат нормальную систему
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27.10.2021 21:43 Ответить
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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24.10.2021 20:56 Ответить
Основная идея этого заказного "опровержения" аудиторы не должны рыться в программном коде. Извините, а кто должен? Все эти размышления не имеют даже малейшего смысла из-за цены, импортная программа стоит в два раза дешевле и не потребовала бы многих лет разработки.
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24.10.2021 21:15 Ответить
очень - очень нужное дело... там столько было самородков и спецов... вы себе не представляете!!!
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24.10.2021 19:43 Ответить
Ещё много что придётся восстанавливать после зелёных
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24.10.2021 19:44 Ответить
Это очень хорошая новость. Гончар произвел на меня впечатление разумного и порядочного человека.
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24.10.2021 19:52 Ответить
Спасибо, поржал!
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24.10.2021 20:11 Ответить
https://analytics.hvylya.net/236982-reformatori-ukrajinskoji-armiji-znayomtes-yaroslav-gonchar-ekspert-z-finansovih-operaciy https://analytics.hvylya.net/236982-reformatori-ukrajinskoji-armiji-znayomtes-yaroslav-gonchar-ekspert-z-finansovih-operaciy

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24.10.2021 20:12 Ответить
Как неожиданно
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24.10.2021 19:53 Ответить
Це добре. Та у мене питання. Хто понесе відповідальність за розформування підрозділу? Зеленський, хомчак? Хто?
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24.10.2021 20:16 Ответить
А яку відповідальність? Кодекс, стаття? І за що? Формування та розформування - це звичайний процес. Розформували одну в/ч, підпорядковану Командуванню військ зв'язку, створили інший підрозділ, підпорядкований Міністерстіву оборони напряму
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24.10.2021 20:28 Ответить
Створили інший та відновлюють розформований.
Розформування та відновлення, це вже ПУСТІ матеріальні затрати. І це без урахування втрати морального та людського факторів.
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24.10.2021 20:38 Ответить
Це називається "перепідпорядкування", а не розформування. Щось ви переплутали.
А в данному випадку "розформування" - передбачає повну ліквідацію підрозділу з передачею всієї документації в архів.
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24.10.2021 20:45 Ответить
в/ч розформована, наскільки я знаю. Військовослужбовці в/ч перейшли на інші посади у ВІТІ. Центр інновацій - це зовсім інша юридична особа
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24.10.2021 20:52 Ответить
Давайте запитаємо у пана Бутусова.
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24.10.2021 20:37 Ответить
Давайте. До пана Бутусова, теж, багато питань.
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24.10.2021 20:40 Ответить
В каком действии клоунады этого цирка будет действовать эта айророзведка? Клоун устроил цирк во всей Украине. Ха-ха-ха
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24.10.2021 20:17 Ответить
А шо такое аЙроразведка?
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25.10.2021 04:57 Ответить
Пора захаровой проккоментировать это событие!
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24.10.2021 20:27 Ответить
Питання Монастирському і Венедіктовій - чому Хомчак не сидить і скільки ще ви будете протирати штани тупо отримуючи величезні зарплати.Дармоїди.
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24.10.2021 20:28 Ответить
Если не брать в расчёт, шо хорошего и плохого сделал для Украины зелёный,, то я бы дал ему два пожизненных за одну кадровая политику.
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24.10.2021 20:32 Ответить
Интересно услышать список "хорошего", ведь об этом можно говорить даже про покойника!
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24.10.2021 20:43 Ответить
Пане, Бутусов, а як же - "На мой взгляд, Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей," А він, гамнюк, розформував "аеророзвідку, яку тепер з нуля потрібно відновлювати.
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24.10.2021 20:35 Ответить
Журналисты переобуваются очень быстро, у них это основа успеха в профессии. Просто сейчас уже практически очевидно, что зеленый титаник утащит на дно очень много пассажиров, и умные корабельные крысы решили спустить свою шлюпку на воду пока это возможно.
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24.10.2021 20:53 Ответить
После ЗЕ и его паскуд все прийдется восстанавливать.
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24.10.2021 20:36 Ответить
Сейчас больше вопрос в том, что зе и зеленые, будучи связанными "одной цепью", власть через демократические процедуры не отдадут ну никак, от слова совсем.
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24.10.2021 21:00 Ответить
Им же хуже.

Потому что не через демократические - это для них может быть летально.
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25.10.2021 02:31 Ответить
Чудово ! Але хто ж це розформування "зробив разом" свого часу?!https://www.youtube.com/watch?v=GDSt71YK6GY
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24.10.2021 20:37 Ответить
А от цікаво - де відкопали таку емблему? Це форма ще 30-40-х років минулого століття.
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24.10.2021 20:48 Ответить
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24.10.2021 21:18 Ответить
Какой штат? Триста минетчиц и давалок? Или войска спросят, на хрен надо..
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24.10.2021 21:08 Ответить
Хомчак, як агент хабаду, накоїв багато лиха України. Гнида блохаста, прибери його, боже, з поверхні Землі!
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24.10.2021 21:08 Ответить
Не очень радостная новость для генштаба паРашки...
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24.10.2021 21:24 Ответить
Це точно! Особливо якщо Центр інновацій очолить Утюшев М.М. Тоді генштаб парашки очікує смерть від істеричного реготу
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24.10.2021 22:03 Ответить
Хомчака за то,что расформировал такое важное подразделение, понизить в звании,как минимум.
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24.10.2021 21:56 Ответить
Высокотехнологичные решения для армии нужны не только в аэроразведке...впрочем, новому министру, если отставка старого правда, будет виднее...
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24.10.2021 22:15 Ответить
Хомчак виконував забаганки найвеличнішого нєлоха, тому судити тре обох...
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24.10.2021 22:20 Ответить
Любопытно узнать логику Хомчака. Чье распоряжение он выполнял?
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25.10.2021 00:26 Ответить
Це державна зрада! Аеророзвідка була дуже потужною та здобувала важливу розвідувальну інформацію, а була розформована щоб "очі" мало бачили під час відведення військ, що є черговою державною зрадою!
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25.10.2021 00:43 Ответить
Аеророзвідка - громадська організація. Її ніхто не розформовував, вона існує по сьогодні і продовжує функціонувати. Розформували військову частину, яка знаходилась в Києві на території ВІТІ, А2724. Рішення про розформування приймав Степаненко - Командувач військ зв'язку.
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25.10.2021 06:20 Ответить
как там поживается хомчачку... хотелось бы, чтобы земля под ним горела....
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25.10.2021 05:56 Ответить
Я давно говорил что этот Иловайский дезертир и предатель УКРАИНЫ Хомчак давно должен сидеть на скамье подсудимых, но способность нащего клоуна и офшорного барыги Зеленского, собирать вокруг себя одних предателей , дебилов, неучей и посудомойчицы общества приводит к тому , что Украина терпит поражения с Россией на всех фронтах!!
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25.10.2021 09:58 Ответить
хомчак, таран (издал приказ о разоружении украинских воинов, поставивший их под безответный огонь руSSни), вся верхушка ЗСУ-предатели!, агенты ермака-Козыря и демченко, провалили все, что только можно. Их ждет награда в москве !, а какая награда их ждет в Украине?
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25.10.2021 10:14 Ответить
Хо.чак по сути виновен в Иловайске, он его курировал и руководил, а запрет аеророзведки только подтверждает его антиукраинкую позицию
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25.10.2021 11:19 Ответить
Иловайского дезертира Хомчака за расформирование аэроразведки- под суд!
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25.10.2021 12:31 Ответить
а рыло хомчаку начистить... слабо?
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25.10.2021 19:36 Ответить
 
 