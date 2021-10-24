Планирующим поступить в 2022 году на политологию, журналистику или психологию придется сдавать ВНО по математике
Значение сертификата внешнего независимого оценивания по математике при поступлении в вузы в 2022 году возрастет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на osvita.ua.
Для поступления в вуз на бакалавриат абитуриенты будут подавать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум в случае проведения творческого конкурса). При таком условии первым конкурсным предметом традиционно является украинский язык или украинский язык и литература.
В то же время, по сравнению со вступительной кампанией 2021 года, роль математики будет повышена для поступления на специальности "Политология", "Журналистика", "Социальная работа", "Социальное обеспечение", где математика станет вторым обязательным конкурсным предметом.
Также изменения коснулись "Международных отношений". В частности, для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" результат ВНО по математике стал третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор.
Это же касается и поступления на специальность "Международные экономические отношения", для вступления на которую математика стала вторым обязательным предметом.
В то же время при поступлении на все специальности отрасли "Здравоохранение" у поступающих появится выбор - вместо второго обязательного предмета математики абитуриент сможет выбрать математику или биологию.
Результаты ВНО по математике традиционно будут необходимы поступающим на специальности, связанные с информационными технологиями, инженерией, коммуникациями, производством, строительством, социальной работой, транспортом и тому подобное.
ВНО по математике нужно для поступления на такие специальности: начальное образование; среднее образование (математика); среднее образование (физика); среднее образование (информатика); среднее образование (трудовое обучение и технологии); дизайн ("Графический дизайн", "Дизайн одежды", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн"); менеджмент социокультурной деятельности; экономика; политология; социология; психология; журналистика; учет и налогообложение; финансы, банковское дело и страхование; менеджмент; маркетинг; предпринимательство, торговля и биржевая деятельность; Науки о Земле; физика и астрономия; прикладная физика и наноматериалы; математика; статистика; прикладная математика; инженерия программного обеспечения; компьютерные науки; компьютерная инженерия; системный анализ; кибербезопасность; информационные системы и технологии; прикладная механика; материаловедение; отраслевое машиностроение; аварийная и ракетно-космическая техника; судостроение; металлургия; электроэнергетика; электротехника и электромеханика; энергетическое машиностроение; атомная энергетика; теплоэнергетика; гидроэнергетика; автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии; метрология и информационно-измерительная техника; микро- и наносистемная техника; химические технологии и инженерия; электроника; телекоммуникации и радиотехника; авионика; пищевые технологии; технологии защиты окружающей среды; горное дело; нефтегазовая инженерия и технологии; издательство и полиграфия; деревообрабатывающие и мебельные технологии; архитектура и градостроительство; строительство и гражданская инженерия; геодезия и землеустройство; гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии; лесное хозяйство; садово-парковое хозяйство; агроинженерия; социальная работа; социальное обеспечение; вооружение и военная техника; национальная безопасность; пожарная безопасность; гражданская безопасность; правоохранительная деятельность; речной и морской транспорт; авиационный транспорт; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; транспортные технологии; публичное управление и администрирование; международные экономические отношения; международное право.
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выпускники, способные анализировать и писать не станут журналистами
Нехрен учить дебилов в вузах.
Пусть идут в пту или работать.
Був к нас в групі араб, тупий як пробка, але інтеграли та інші алгебраїчні закаракулі вправно рішав.
математика, як і всі дисципліни з високим рівнем абстрактного, найкраще даються людям з традиційних, т. зв. синкретичних культур
про це добре розписав Маршалл МакЛюен у "Галактиці Гутенберга"
У них ганебно її не знати.
До речі, всі інші іноземці навіть українську вивчили.
Хіба ви не знаєте хто у вашому оточенні розумний а хто не надто? Це очевидні речі.
Де ви таке прочитали?
Так, базова арифметика, звісно, потрібна всім (бо рахувати треба вміти не лише на калькуляторі), але інтеграли і теореми з геометрії не особливо пригодяться в житті значній кількості людей із вищою освітою.
Получать высшее образование в кабинетах бывшего детского садика без базы высших учебных заведений - НЕВОЗМОЖНО!
Суть злочину: ці діячі побудували систему, при якій діткам "важливих і потрібних людей" персонал УЦОЯО магічним чином робив "правильні" скани аркушів з хрестиками в потрібних квадратиках.
Як? Та в фотошопі малювали і в базі замінювали. Так, аби ці "правильні дітки" отримували 99% балів і могли потрапити на "бюджетні місця" в будь-який ВУЗ. Вони і потрапляли з такими сертифікатами і такими "знаннями". Якраз зараз всі ці дітки вже декілька років, як "з відзнаками" закінчили відповідні ВУЗ-и і тепер починають перебирати до своїх "високоінтеллектуальних" ручок бізнеси батьків, влаштовуються "помічниками депутатів", "заступниками директорів" та "суддями", звісно.
Карні справи були, а відклику "сертифікатів ЗНО" - не було.
Отак і живемо.
Наверно могут обойтись без математики - музыканты, танцовщики, художники и т.п.
Медикам должна быть без выбора математика. Как можно доверять свое здоровье людям со слабым логическим мышлением.
Журналисты это 4-я власть. Математика обязательно. Может быть тогда будет меньше и примитивных статей.
Бо для мене (якщо припустити, що всі в школі математику все ж таки вчили) просто загадка: ЯК більшість людей в країні погоджується працювати за "менше 14 тисяч в місяць". Бо проста арифметика та здоровий глузд каже: якщо в твого начальника кожного року нова дача та новий мерседес, а в тебе 14 тисяч в місяць, то ти ідіот, раз далі погоджуєшся за ці копійки працювати.
И до речі, переважній більшості музикантів, танцівниць, художників як раз конче і потрібна математика, бо всі вони зараз існують не на ставці, в державному театрі чи державній художній майстерні, а є "самозайнятими творчими особами", які САМІ заробляють, самі все рахують, самі платять податки і розраховуються з постачальниками, замовниками та покупцями тощо.
В Китаї також все таке є.А злодіїв страчують вибірково.Ці хто віддає накази на страту,самі не менші злодії.
А вище я сказав, що не всім потрібна математика. Навів приклади. А репери, спортсмени можуть обійтись не тільки без математики, але й взагалі без вищої освіти і добре заробляти. Якось так.
Із нових вузів за останні 25-30 років дійсно якісними виявилися одиниці - типу Могилянки чи Острозької академії.
Математика - свого роду тест на здатність до навчання, але дійсно дуже складний і тому малопопулярний в учнів.
36. Было бы хорошо, если бы эти знания требовало само государство и если бы лиц, занимающих высшие государственные должности, приучали заниматься математикой и в нужных случаях к ней обращаться. (Платон)
І ще:користуючись нагодою хочу поцікавитися у "високолобих" технарів: який з гуманітарних предметів змусив ваших колег спровокувати Куренівську трагедію, аварію на ЧАЕС, загадити Україну найбруднішою у світі хімічною промисловістю...список продовжіть самі.
Короче кажучи: інтелектуальній обмеженості знання з математики не зарадять!
Той, хто вже здобув ступінь магістра чи бакалавра, має право не складати тих іспитів, а на основі першої освіти здобути другу. Це ж елементарно. Хіба що скласти ЄВІ з англійської та фахове випробування. Бо є багато тих, хто вже здобув потрібну освіту без математики. Це по-перше.
По-друге, я ще не бачив документів, де б це офіційно прописали, що той, хто хоче вступити на журфак, має скласти ЗНО з математики. Скиньте, хоч подивлюсь. А про ДПА у формі ЗНО казали, це чув. Так поясніть людям докладніше!
По-третє, я дуже радий, що для філологів не вигадали цю маячню з математикою, бо журналістика - це і є кастрована філологія, тільки там ще навчають, як гарно вигадувати та писати статті.
І насамкінець додам, що ви маєте мислити критично. Це просто стаття, у якій сказано про хворі фантазії уряду України. АЛЕ діти не винні, що їх погано навчають, і якщо країна потопає від незнання математики, то не треба кусати всіх відразу, можна зламати зуби.