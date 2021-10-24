Планирующим поступить в 2022 году на политологию, журналистику или психологию придется сдавать ВНО по математике

Значение сертификата внешнего независимого оценивания по математике при поступлении в вузы в 2022 году возрастет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на osvita.ua.

Для поступления в вуз на бакалавриат абитуриенты будут подавать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум в случае проведения творческого конкурса). При таком условии первым конкурсным предметом традиционно является украинский язык или украинский язык и литература.

В то же время, по сравнению со вступительной кампанией 2021 года, роль математики будет повышена для поступления на специальности "Политология", "Журналистика", "Социальная работа", "Социальное обеспечение", где математика станет вторым обязательным конкурсным предметом.

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Также изменения коснулись "Международных отношений". В частности, для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" результат ВНО по математике стал третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор.

Это же касается и поступления на специальность "Международные экономические отношения", для вступления на которую математика стала вторым обязательным предметом.

В то же время при поступлении на все специальности отрасли "Здравоохранение" у поступающих появится выбор - вместо второго обязательного предмета математики абитуриент сможет выбрать математику или биологию.

Результаты ВНО по математике традиционно будут необходимы поступающим на специальности, связанные с информационными технологиями, инженерией, коммуникациями, производством, строительством, социальной работой, транспортом и тому подобное.

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ВНО по математике нужно для поступления на такие специальности: начальное образование; среднее образование (математика); среднее образование (физика); среднее образование (информатика); среднее образование (трудовое обучение и технологии); дизайн ("Графический дизайн", "Дизайн одежды", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн"); менеджмент социокультурной деятельности; экономика; политология; социология; психология; журналистика; учет и налогообложение; финансы, банковское дело и страхование; менеджмент; маркетинг; предпринимательство, торговля и биржевая деятельность; Науки о Земле; физика и астрономия; прикладная физика и наноматериалы; математика; статистика; прикладная математика; инженерия программного обеспечения; компьютерные науки; компьютерная инженерия; системный анализ; кибербезопасность; информационные системы и технологии; прикладная механика; материаловедение; отраслевое машиностроение; аварийная и ракетно-космическая техника; судостроение; металлургия; электроэнергетика; электротехника и электромеханика; энергетическое машиностроение; атомная энергетика; теплоэнергетика; гидроэнергетика; автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии; метрология и информационно-измерительная техника; микро- и наносистемная техника; химические технологии и инженерия; электроника; телекоммуникации и радиотехника; авионика; пищевые технологии; технологии защиты окружающей среды; горное дело; нефтегазовая инженерия и технологии; издательство и полиграфия; деревообрабатывающие и мебельные технологии; архитектура и градостроительство; строительство и гражданская инженерия; геодезия и землеустройство; гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии; лесное хозяйство; садово-парковое хозяйство; агроинженерия; социальная работа; социальное обеспечение; вооружение и военная техника; национальная безопасность; пожарная безопасность; гражданская безопасность; правоохранительная деятельность; речной и морской транспорт; авиационный транспорт; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; транспортные технологии; публичное управление и администрирование; международные экономические отношения; международное право.