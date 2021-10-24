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Заявление Путина об изношенности украинской ГТС свидетельствует, что в России что-то задумали, и это очень тревожно, - Зеркаль

Заявление Путина об изношенности украинской ГТС свидетельствует, что в России что-то задумали, и это очень тревожно, - Зеркаль

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль считает, что заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы украинская ГТС может выйти из строя, свидетельствует, что в России что-то задумали.

Об этом она заявила в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Он очень странно делает акценты в своих выступлениях. Как ему заблагорассудится. Потому что они сейчас не допрокачивают, даже при этих возможностях, за которые они уже заплатили. Они не прокачивают 20% того, что могут прокачивать в Европу. Они сейчас прокачивают на уровне 85 миллионов кубометров в день, а могут прокачивать оплаченные 120", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что нельзя даже сравнивать количество аварий, которые происходят на украинской ГТС и российском маршруте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может "лопнуть совсем". Для наращивания транзита ее нужно привести в нормативное состояние

"А указывать на то, что он так считает, не имея никаких оснований для этого, наводит на мысль, что они, видимо, что-то задумали. И это очень тревожно", - заявила советник главы Минэнерго.

При этом она подчеркнула, что украинская ГТС очень разветвленная, имеет четыре нити.

"Это четыре больших трубы, работающие независимо друг от друга. То есть у нашего оператора ГТС всегда есть возможность маневра. И говорить об изношенности, конечно, можно и целесообразно, так как ее надо модернизировать с точки зрения, во-первых, выбросов, во-вторых, безопасности. И все это можно делать, если ты знаешь, какие у тебя планы на будущее, и сколько ты будешь дальше поставлять, какой у тебя вообще бизнес-прогноз, как будет использоваться твоя труба. А когда мы все время зависим от "политической воли" того, кто поставляет, и когда для России это не товар, а средство политического давления, то мы всегда очень зависим от настроения или политической целесообразности", - отметила Зеркаль.

Также читайте: Заявления РФ об увеличении транзита через Украину - это манипуляции. "Газпром" уже трижды сокращал транзит, - Оператор ГТС

Автор: 

ГТС (994) путин владимир (31540) Зеркаль Елена (292)


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Топ комментарии
+24
и баба Йуля резко активизировалась, не вылазит из эфиров.. я чувствую синхронность событий..
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24.10.2021 20:36 Ответить
+17
ГТС в прекрасном состояии а фантазии КГБшного барана то сказки Венского леса...
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24.10.2021 20:38 Ответить
+16
Задумали...
Бо наші лози два роки ніфіга не робили, навпаки, скрізь нашкодили.
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24.10.2021 20:33 Ответить
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Значит хотят диверсии делать на трубах.
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24.10.2021 22:15 Ответить
..много чего можна свинского сделать, и диверсии, как у себя туфтовые, так и Украине реальные, запустить в трубопроводы гадость какую, компрессоры уничтожащую..., ладно, продолжать не буду))..много есть способов, как принудить европу в запуску сп2...и по ходу что то может может сработать, цар Пу не просто так ляпнул, Зеркаль права...нужно смотреть внимательно, в Украине спецов-антидиверсов, хватает...
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24.10.2021 23:03 Ответить
да, блин
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24.10.2021 23:35 Ответить
"шо-то задумали..."
бред какой-то, напоминает анекдот про мужиков, подозревающих жен в неверности. если коротко, двое из собеседников находят подозрительные вещи в своем доме и подозревают, что их жены им изменяют. третий собеседник говорит, что тоже подозревает свою жену, потому что однажды нашел в своей спальне какого-то голого мужика в постели...
уже всем давно ясно, что именно задумала расея, а зеркаль - подозревает!
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24.10.2021 23:50 Ответить
Украина говорит, что готова сделать транзит дешевым. Даем скидку на 50 процентов. На дополнительный обьем. И ставит Путина в глупое положение. Ему, конечно, болезному, не привыкать, но все же. Предоставляя эту скидку Украина показывает, что в действиях Путина и Газпрома нет экономической логики. Только политическая. И что только исходя из политической целесообразности Путин усугубляет кризис в Европе.
Воспользуется ли Путин предложением? Да, конечно, нет. Этого никто и не ждёт. Но этим Путин ярко подсветит, что использует газ и северный поток 2 как оружие. Повышая этим шансы санкций. И еще и еще раз ставя вопрос о том, что Россия, именно Россия, ненадежный партнер. А Украина, как раз, очень надежный. И готовый поддержать ЕС в меру своих скромных возможностей.
В итоге, Украина ничего не делая больно бьет по Путину.

https://glavcom.ua/columns/fursa/ukrajina-bolyache-vdarila-po-putinu-793383.html
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25.10.2021 00:38 Ответить
Толстый намек на череду аварий на газопроводе вследствие якобы "полной изношенности" трубы.
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25.10.2021 09:30 Ответить
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