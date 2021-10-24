Заявление Путина об изношенности украинской ГТС свидетельствует, что в России что-то задумали, и это очень тревожно, - Зеркаль

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль считает, что заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы украинская ГТС может выйти из строя, свидетельствует, что в России что-то задумали.

Об этом она заявила в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Он очень странно делает акценты в своих выступлениях. Как ему заблагорассудится. Потому что они сейчас не допрокачивают, даже при этих возможностях, за которые они уже заплатили. Они не прокачивают 20% того, что могут прокачивать в Европу. Они сейчас прокачивают на уровне 85 миллионов кубометров в день, а могут прокачивать оплаченные 120", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что нельзя даже сравнивать количество аварий, которые происходят на украинской ГТС и российском маршруте.

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"А указывать на то, что он так считает, не имея никаких оснований для этого, наводит на мысль, что они, видимо, что-то задумали. И это очень тревожно", - заявила советник главы Минэнерго.

При этом она подчеркнула, что украинская ГТС очень разветвленная, имеет четыре нити.

"Это четыре больших трубы, работающие независимо друг от друга. То есть у нашего оператора ГТС всегда есть возможность маневра. И говорить об изношенности, конечно, можно и целесообразно, так как ее надо модернизировать с точки зрения, во-первых, выбросов, во-вторых, безопасности. И все это можно делать, если ты знаешь, какие у тебя планы на будущее, и сколько ты будешь дальше поставлять, какой у тебя вообще бизнес-прогноз, как будет использоваться твоя труба. А когда мы все время зависим от "политической воли" того, кто поставляет, и когда для России это не товар, а средство политического давления, то мы всегда очень зависим от настроения или политической целесообразности", - отметила Зеркаль.

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