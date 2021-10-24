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Гибель украинки Хатчинс в США: Расследование сосредоточилось на двух членах съемочной группы

Гибель украинки Хатчинс в США: Расследование сосредоточилось на двух членах съемочной группы

Расследование несчастного случая, в результате которого в США погибла оператор Галина Хатчинс, сосредоточилось на специалисту по оружию и помощнику режиссера, который дал актеру Алеку Болдуину пистолет.

Некоторые подробности инцидента появились в судебных документах, поданных офисом шерифа округа Санта-Фе для получения ордера на обыск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Однако пока никакие конкретные обвинения не предъявлены.

В документах говорится, что помощник режиссера Дэйв Голлс, который передал пистолет Болдуину, назвал его "холодным", что указывает на отсутствие боевых патронов.

Помощник режиссера не знал, что в пистолете есть боевые патроны, утверждает детектив Департамента шерифа Санта-Фе в документах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пистолете убившего оператора из Украины Болдуина был один патрон - боевой, - профсоюз

Болдуин сразу после выстрела передал пистолет Ханне Гутьеррес - ответственной за оружие на площадке. По документам, она вынула стреляную гильзу и передала ее и пистолет депутатам, когда они прибыли.

Ни Голлс, ни Гутьеррес публично не комментировали ситуацию.

По сообщениям в СМИ, стрельба произошла через несколько часов после того, как несколько членов съемочной группы покинули ее из-за жалоб на условия труда.

Компания Rust Movie Productions, которая занимается производством фильма "Ржавчина", заявила, что ей не было известно об официальных жалобах, однако пообещала "продолжить сотрудничать с властью Санта-Фе" одновременно с собственной проверкой.

Также читайте: Застреленная Болдуином во время съемок фильма в США Хатчинс имела гражданство Украины: консульство выясняет обстоятельства, - МИД

Режиссер Дэвид Соуза, который был ранен выстрелом и госпитализирован, впервые прокомментировал инцидент 23 октября, заявив, что "опустошен" известием о смерти Хатчинс.

"Она была хорошей, яркой, невероятно талантливой, билась за каждый дюйм и всегда поощряла меня работать лучше", - сказал он в комментарии Deadline.

Ранее СМИ сообщили, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин.

Автор: 

расследование (3045) США (27101) убийство (6505) Болдуин Алек (7)


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Топ комментарии
+13
Явно якась підстава. Хтось зумисне підклав бойовий патрон, розраховуючи на жертви.
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24.10.2021 22:11 Ответить
+12
Шкода Галину
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24.10.2021 22:16 Ответить
+12
я вот на секунду не задумался какой она национальности. Тут тролли рашенские сейчас любят раздувать антисемитскую тему - одна из фишек.
что касается национальности - знаете, после 14 года когда миллионы этнических украинцев в Рашке показали себя полными кацапами и после того как в АТО воевали какие угодно национальности, в том числе евреи - я придерживаюсь принципа Ататюрка.
Когда его спросили, кого он считает турком, он сказал -того, кто знает турецкий язык и сам считает себя турком.
По-моему - гениально и просто.
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24.10.2021 22:44 Ответить
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Враховуючи, що був конфлікт, не виключно, що хтось з його учасників вирішив таким чином продемонтструвати неналежність умов праці і правил безпеки. При цьому, він (вона) не бажали чиєїсь смерті, а лише хотіли налякати.
Друга версія - банальна халатність. Вечором стріляли по пляшках чи ще кудись. Забули патрон. Змінились відповідальні за зброю, один одному сказав "окей". Хтось не перевірив, чи взяв не той револьвер - і от результат.
Для умисного убивства потрібен мотив. Звідси важко його розгледіти.
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25.10.2021 11:06 Ответить
Как здесь не вспомнить о береженного бог бережет и шо гвинтiвка раз в год стреляет - это аксиома , не требующая доказательств, даже для непросвещенных.
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25.10.2021 12:32 Ответить
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