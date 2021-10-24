Гибель украинки Хатчинс в США: Расследование сосредоточилось на двух членах съемочной группы

Расследование несчастного случая, в результате которого в США погибла оператор Галина Хатчинс, сосредоточилось на специалисту по оружию и помощнику режиссера, который дал актеру Алеку Болдуину пистолет.

Некоторые подробности инцидента появились в судебных документах, поданных офисом шерифа округа Санта-Фе для получения ордера на обыск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Однако пока никакие конкретные обвинения не предъявлены.

В документах говорится, что помощник режиссера Дэйв Голлс, который передал пистолет Болдуину, назвал его "холодным", что указывает на отсутствие боевых патронов.

Помощник режиссера не знал, что в пистолете есть боевые патроны, утверждает детектив Департамента шерифа Санта-Фе в документах.

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Болдуин сразу после выстрела передал пистолет Ханне Гутьеррес - ответственной за оружие на площадке. По документам, она вынула стреляную гильзу и передала ее и пистолет депутатам, когда они прибыли.

Ни Голлс, ни Гутьеррес публично не комментировали ситуацию.

По сообщениям в СМИ, стрельба произошла через несколько часов после того, как несколько членов съемочной группы покинули ее из-за жалоб на условия труда.

Компания Rust Movie Productions, которая занимается производством фильма "Ржавчина", заявила, что ей не было известно об официальных жалобах, однако пообещала "продолжить сотрудничать с властью Санта-Фе" одновременно с собственной проверкой.

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Режиссер Дэвид Соуза, который был ранен выстрелом и госпитализирован, впервые прокомментировал инцидент 23 октября, заявив, что "опустошен" известием о смерти Хатчинс.

"Она была хорошей, яркой, невероятно талантливой, билась за каждый дюйм и всегда поощряла меня работать лучше", - сказал он в комментарии Deadline.

Ранее СМИ сообщили, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин.