В Беларуси начались "показательные увольнения": с бумажной фабрики перед визитом Лукашенко выгнали 70 участников акций протеста
В Беларуси уволили 70 сотрудников Добрушской бумажной фабрики, которые принимали участие в акциях протеста летом и осенью прошлого года.
Об этом один из рабочих сообщил белорусской службе "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Такое решение связывают с предстоящим визитом Александра Лукашенко на предприятие 29 октября.
Помимо списка уволенных, завод составил еще один список тех, кто примет участие во встрече с Лукашенко. По этому случаю им шьют новую форму.
Эксперты же уверены, таким образом белорусское правительство пытается держать людей в страхе накануне грядущего референдума по новой редакции Конституции.
"Накладывается несколько процессов. Первое - оптимизация персонала, который уйдет… Второе - это политическая зачистка. Когда перед местным чиновником, который хочет выслужиться перед Лукашенко, стоит выбор, какого работника увольнять - естественно, что под увольнение пойдет тот, кто раньше привлекался к административной ответственности, участвовал в митингах. Показательное увольнение - это, среди прочего, укладывается в общую логику поведения белорусских властей. Перед референдумом новой Конституции нагнать страху на население", - сообщил "Дому" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.
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(простите за сарказм)...
Как пример приведу (только Петра не приплетайте и не ищите зрады)
Знакомые выехали по тех. импорту в Беларусь. Приехали на фабрику шоколада. Делают закупку шоколада и конфет, но их удивляют ящики весовых конфет 4-5 кг. Они спросили, а не легче сделать фасовку от 0.5 кг и до 1 кг. Ведь и конечный потребитель сможет столько купить сразу. На что был прямой ответ : нам пофиг, мы на ставках и пофиг объёмы продаж, всё устраивает .
Занавес.
Совоки остался совком.
Кто понял - спасибо. Кто нет - и не поймёте.
Ну с таким подходом, даже если наобророт - менты будут безорыжные, а вы с пулемётами и БТР-ами, всё равно менты вас раскатают.
Потому что у них есть цель, намерение и воля к победе лбой ценой.
А вы - амёбы, неудивительно, что лидера себе такого же выбрали - эталонную амёбу, которая не только абсолютно безвольная, но ещё и тупая, как пробка.
Так что сняли тапки, затарились цветами - и вперёд, на штурм!
Заодно и трусы не забудьте снять.