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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси начались "показательные увольнения": с бумажной фабрики перед визитом Лукашенко выгнали 70 участников акций протеста

В Беларуси начались

В Беларуси уволили 70 сотрудников Добрушской бумажной фабрики, которые принимали участие в акциях протеста летом и осенью прошлого года.

Об этом один из рабочих сообщил белорусской службе "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Такое решение связывают с предстоящим визитом Александра Лукашенко на предприятие 29 октября.

Помимо списка уволенных, завод составил еще один список тех, кто примет участие во встрече с Лукашенко. По этому случаю им шьют новую форму.

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Эксперты же уверены, таким образом белорусское правительство пытается держать людей в страхе накануне грядущего референдума по новой редакции Конституции.

"Накладывается несколько процессов. Первое - оптимизация персонала, который уйдет… Второе - это политическая зачистка. Когда перед местным чиновником, который хочет выслужиться перед Лукашенко, стоит выбор, какого работника увольнять - естественно, что под увольнение пойдет тот, кто раньше привлекался к административной ответственности, участвовал в митингах. Показательное увольнение - это, среди прочего, укладывается в общую логику поведения белорусских властей. Перед референдумом новой Конституции нагнать страху на население", - сообщил "Дому" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Автор: 

Беларусь (7920) протест (5862) увольнение (2685)


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Топ комментарии
+13
знаете,мне их не жаль,у них просто был свой путь который назывался "мы сами знаем как...таракан зассал...майдана нам не надо..."отдельных людей жаль Андрюша Зельцер,земля тебе периной.
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24.10.2021 22:47 Ответить
+10
ну хоть не расстреляли... или не повесили перед проходной - чтобы бульбофюрер видел работу карательной машины...
(простите за сарказм)...
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24.10.2021 22:40 Ответить
+9
Сами виноваты. У них был шанс отправить картофельного диктатора в Ростов, но они испугались ОМОНовцев...
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24.10.2021 22:58 Ответить
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ну хоть не расстреляли... или не повесили перед проходной - чтобы бульбофюрер видел работу карательной машины...
(простите за сарказм)...
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24.10.2021 22:40 Ответить
страх - к свободе рычаг !
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24.10.2021 22:43 Ответить
НЕТ!
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24.10.2021 23:08 Ответить
Почему только перед приездом преза?
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24.10.2021 22:47 Ответить
Місцеві дуполизи вислужились перед царем.
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24.10.2021 23:08 Ответить
это его ставленники, а не собственники фабрики
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25.10.2021 05:48 Ответить
лукавый пока всех болотных рабов по болотам не сгноит не успокоется.
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24.10.2021 22:47 Ответить
знаете,мне их не жаль,у них просто был свой путь который назывался "мы сами знаем как...таракан зассал...майдана нам не надо..."отдельных людей жаль Андрюша Зельцер,земля тебе периной.
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24.10.2021 22:47 Ответить
как говорят обитатели менцких болот достойны своей участи. теперь им главное успеть перед приходом мусоров приготовить цветочки и снять белые кроссовки.
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24.10.2021 22:51 Ответить
Ты жертвам гулага советского тоже самое скажи .
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25.10.2021 02:09 Ответить
Не переживайте, гулаг тоже у Луки наверняка в процессе постройки. Так что скоро на экранах, как и хотели. Все лучшие советские достижения, как Лука и обещал
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25.10.2021 10:32 Ответить
Все вірно! Акції "ми не майдануті" та "поцілуй омонівця" сьогодні дають закономірні результати!
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25.10.2021 10:10 Ответить
Сами виноваты. У них был шанс отправить картофельного диктатора в Ростов, но они испугались ОМОНовцев...
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24.10.2021 22:58 Ответить
Не было у них никакого шанса . Ибо не вооруженные не подготовленные массы людей без лидеров сидящих в тюрьме обречены на поражение против росийского ФСБ и холуев лукашистов . Диванные стратеги типа тебя всегда знают как надо только сами кроме вони ничего делать не умеют .
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25.10.2021 02:12 Ответить
"... без лидеров, сидящих в тюрме..." Це яких, тіхановського і бабарику? Так вони ж і були від фсб направлені по завданню кремля, щоб протестами примусити Луку до інтеграції в союз. Тому й були квіточки, а через три дні був даний відбій. Та раптом видворена Свєта взялася до справи, підбурюючи Захід.
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25.10.2021 07:07 Ответить
Так ведь Лука их заранее предупредил.
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24.10.2021 23:05 Ответить
бацку за жабры бульбой не возьмешь
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24.10.2021 23:06 Ответить
работников то уволили но если присмотреться то на фото видно что здание фабрики в красно-белых тонах национального флага ( лукашенковскую тряпку флагом Беларуси не считаю ) ох и матерые вредители там засели
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24.10.2021 23:07 Ответить
Как сказал бы В. Цой «люди в мире делятся на две категории - одни колят тратуарную плитку, а других увольняют с бумажной фабрики после того как они в насочках на скамеечке постояли».
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24.10.2021 23:15 Ответить
Что сказать, совок и всё.
Как пример приведу (только Петра не приплетайте и не ищите зрады)
Знакомые выехали по тех. импорту в Беларусь. Приехали на фабрику шоколада. Делают закупку шоколада и конфет, но их удивляют ящики весовых конфет 4-5 кг. Они спросили, а не легче сделать фасовку от 0.5 кг и до 1 кг. Ведь и конечный потребитель сможет столько купить сразу. На что был прямой ответ : нам пофиг, мы на ставках и пофиг объёмы продаж, всё устраивает .
Занавес.
Совоки остался совком.
Кто понял - спасибо. Кто нет - и не поймёте.
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24.10.2021 23:37 Ответить
У нас фасовки конфет тоже не по 0,5; 1 кг, а по несколько кг. Для этого достаточно зайти в Сельпо.
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25.10.2021 00:15 Ответить
Плохо смотрите. В Сильпо всё весовые конфеты и печенье держат 0.5 кг конечному потребителю.
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25.10.2021 00:25 Ответить
Ну наскільки я чув , білоруси найбільше переживали , щоб у них "нєбіло как на Майданє" . Тож їхні сподівання справдилися . Абсолютно протилежний результат.
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25.10.2021 00:01 Ответить
Революцию в тапочках и перчатках не делают.
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25.10.2021 00:43 Ответить
ну вот когда белоруское сопротивление будут финансирвать и готовить как палестинский Хамаз , тогда от лукашенко полетят кровавые ошметки и росийские наемники умоются собственной кровью . а пока безоружные люди по определению не могут противостоять вооруженному до зубов диктаторскому режиму поддерживаемому московским режимом .
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25.10.2021 02:15 Ответить
Кто мешал 300-тысячной толпе в пустом городе сделать хоть что-то? Всемто этого песни с танцами устроили, придурки. Вам хоть все деньги мира принеси - только более дорогие цветы ментам будете дарить. Слили страну и тявкать уже бесполезно. Труп можно закапывать.
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25.10.2021 10:44 Ответить
На Майдані спалили БТР , який пробував штурмувати барикади. Закидали пляшками і він згорів . Україна не росія .
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25.10.2021 06:38 Ответить
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25.10.2021 10:12 Ответить
Как раз наоборот - шанса проиграть не было абсолютно. Если бы было стремление. Но все лидеры хором орали, что они за мир во всём мире и пресекали любые попытки активистов что-то делать, сами же объявляли их провокаторами и сдавали ментам (!).

Ну с таким подходом, даже если наобророт - менты будут безорыжные, а вы с пулемётами и БТР-ами, всё равно менты вас раскатают.

Потому что у них есть цель, намерение и воля к победе лбой ценой.

А вы - амёбы, неудивительно, что лидера себе такого же выбрали - эталонную амёбу, которая не только абсолютно безвольная, но ещё и тупая, как пробка.
Так что сняли тапки, затарились цветами - и вперёд, на штурм!

Заодно и трусы не забудьте снять.
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25.10.2021 10:50 Ответить
Полицейское государство, никак не иначе!
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25.10.2021 05:00 Ответить
Ну це вже вибирай, або полицейское та незалежне, або прийдуть до влади чужі заробітчани і зруйнують не тільки порядок, але й економіку та добробут.
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25.10.2021 07:21 Ответить
импотент мстит Матери Беларуси -народу
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25.10.2021 06:50 Ответить
Переплутав Білорусь з Україною.
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25.10.2021 07:23 Ответить
Зачем о них вообще писать?
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25.10.2021 09:04 Ответить
А склолько там вообще рабочих? остальные либо ссыкло либо шестерки жополизы...почему не забастовать всем и всем коллективом перед прихездом луки забастовку объявить..и тогда уже уволят не их а ******** начальника
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25.10.2021 09:19 Ответить
ну по цветочку то им подарили?
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25.10.2021 13:44 Ответить
 
 