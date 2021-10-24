В Беларуси начались "показательные увольнения": с бумажной фабрики перед визитом Лукашенко выгнали 70 участников акций протеста

В Беларуси уволили 70 сотрудников Добрушской бумажной фабрики, которые принимали участие в акциях протеста летом и осенью прошлого года.

Об этом один из рабочих сообщил белорусской службе "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Такое решение связывают с предстоящим визитом Александра Лукашенко на предприятие 29 октября.

Помимо списка уволенных, завод составил еще один список тех, кто примет участие во встрече с Лукашенко. По этому случаю им шьют новую форму.

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Эксперты же уверены, таким образом белорусское правительство пытается держать людей в страхе накануне грядущего референдума по новой редакции Конституции.

"Накладывается несколько процессов. Первое - оптимизация персонала, который уйдет… Второе - это политическая зачистка. Когда перед местным чиновником, который хочет выслужиться перед Лукашенко, стоит выбор, какого работника увольнять - естественно, что под увольнение пойдет тот, кто раньше привлекался к административной ответственности, участвовал в митингах. Показательное увольнение - это, среди прочего, укладывается в общую логику поведения белорусских властей. Перед референдумом новой Конституции нагнать страху на население", - сообщил "Дому" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.