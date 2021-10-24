С начала года от боевых действий на Донбассе пострадали 63 мирных жителя, погибли - 15, - ОБСЕ
С начала 2021 года жертвами боевых действий на Донбассе стали 78 мирных жителей. Из них 15 человек погибли, 63 - получили ранения.
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
За последние две недели (в период с 4 по 17 октября) наблюдатели подтвердили информацию о 6 жертвах среди гражданского населения.
"4 человека вследствие детонации взрывоопасных предметов, а еще 2 пострадали в результате обстрелов. Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 78 человек (15 погибших и 63 раненых)", - говорится в отчете.
Также в этот период СММ отметила незначительное снижение количества нарушений режима прекращения огня. Было зафиксировано 4 193 нарушения по сравнению с 4 324 за предыдущий двухнедельный период.
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в бой он позвал их ...
данбасских придурков
первыми погибшими на Донбассе были альфовцы
которых тупо начали расстреливать на трассе
спецурики из мордора
благодари их мразь, за то что они раздмухали там войну
пока ты бросался под БТРы, чтоб не пустить ВСУ и верил кремлёвским пропангандонам, когда они рассказывали про "визитку Яроша"
патамуша в 2014-м было пох