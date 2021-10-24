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С начала года от боевых действий на Донбассе пострадали 63 мирных жителя, погибли - 15, - ОБСЕ

С начала года от боевых действий на Донбассе пострадали 63 мирных жителя, погибли - 15, - ОБСЕ

С начала 2021 года жертвами боевых действий на Донбассе стали 78 мирных жителей. Из них 15 человек погибли, 63 - получили ранения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

За последние две недели (в период с 4 по 17 октября) наблюдатели подтвердили информацию о 6 жертвах среди гражданского населения.

"4 человека вследствие детонации взрывоопасных предметов, а еще 2 пострадали в результате обстрелов. Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 78 человек (15 погибших и 63 раненых)", - говорится в отчете.

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Также в этот период СММ отметила незначительное снижение количества нарушений режима прекращения огня. Было зафиксировано 4 193 нарушения по сравнению с 4 324 за предыдущий двухнедельный период.

Автор: 

ОБСЕ (4883) Донбасс (26957) потери (4428)


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Топ комментарии
+2
Местные жители, не лучше. Они звали русьге мир. Они его получили. И самое печальное, что они до сих пор не изменили свои убеждения...
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24.10.2021 23:00 Ответить
+2
мойщик машин, ростовский урка,
в бой он позвал их ...
данбасских придурков
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24.10.2021 23:04 Ответить
+1
Из мавзолейного зомбоящика они знают, кто их убивает
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25.10.2021 00:19 Ответить
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Самиє чєсниє запарєбріковиє сми зкажуть що знову Україна винна...
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24.10.2021 22:56 Ответить
да уж, натворили дел в Украине эти "бездомные национальности"...
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24.10.2021 22:56 Ответить
Местные жители, не лучше. Они звали русьге мир. Они его получили. И самое печальное, что они до сих пор не изменили свои убеждения...
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24.10.2021 23:00 Ответить
слесарю - слесарево
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24.10.2021 23:04 Ответить
мойщик машин, ростовский урка,
в бой он позвал их ...
данбасских придурков
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24.10.2021 23:04 Ответить
Убеждения не изменили, потому что знают кто их убивает
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24.10.2021 23:46 Ответить
Из мавзолейного зомбоящика они знают, кто их убивает
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25.10.2021 00:19 Ответить
какие нах "убеждения" гнида ты кацапская
первыми погибшими на Донбассе были альфовцы
которых тупо начали расстреливать на трассе
спецурики из мордора
благодари их мразь, за то что они раздмухали там войну
пока ты бросался под БТРы, чтоб не пустить ВСУ и верил кремлёвским пропангандонам, когда они рассказывали про "визитку Яроша"
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25.10.2021 00:27 Ответить
По ЧЬИМ городам стреляла ркка с 1941-го по 1944-й???? ЧЬЕ мирное население находилось в этих городах???
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25.10.2021 03:10 Ответить
Это с обеих сторон? Интересно конкретные цифры по обе стороны фронта.
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24.10.2021 22:59 Ответить
Найвеличніший миролюбець не закінчив війну? А нахвалявся.
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24.10.2021 23:00 Ответить
Домбасу звиздець. Домбасян розкидало по світу, а багато і загинуло.
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24.10.2021 23:16 Ответить
сча бамбасу - звыздець
патамуша в 2014-м было пох
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24.10.2021 23:27 Ответить
 
 