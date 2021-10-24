С начала года от боевых действий на Донбассе пострадали 63 мирных жителя, погибли - 15, - ОБСЕ

С начала 2021 года жертвами боевых действий на Донбассе стали 78 мирных жителей. Из них 15 человек погибли, 63 - получили ранения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

За последние две недели (в период с 4 по 17 октября) наблюдатели подтвердили информацию о 6 жертвах среди гражданского населения.

"4 человека вследствие детонации взрывоопасных предметов, а еще 2 пострадали в результате обстрелов. Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 78 человек (15 погибших и 63 раненых)", - говорится в отчете.

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Также в этот период СММ отметила незначительное снижение количества нарушений режима прекращения огня. Было зафиксировано 4 193 нарушения по сравнению с 4 324 за предыдущий двухнедельный период.