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В Раде введут ответственность за несоблюдение регламента: депутатов будут штрафовать, - "слуга народа" Корниенко

В Раде введут ответственность за несоблюдение регламента: депутатов будут штрафовать, -

В Верховной Раде планируют изменить регламент, в частности ввести штрафы за его нарушение.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы изменения в регламент, конечно, будем предлагать. Не уверен, что сразу будем предлагать ответственность, потому что там у нас много исследований было, как лучше парламенту работать. Рекомендовали парламентских приставов, чтобы драки останавливать... Как минимум нужно ввести ответственность за несоблюдение регламента, чтобы депутаты начали штрафы платить. Как показал опыт с правками, наказание рублем работает", - сказал он.

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Автор: 

ВР (29275) регламент (226) штраф (1287) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+9
Разумкова вигнали, тепер можна і дотримуватись регламенту.
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24.10.2021 23:53 Ответить
+6
Штрафом их?) ахаха. Детей их помощниками поставят по обмену и всё ок. Не смешите, не квартал ведь
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24.10.2021 23:53 Ответить
+4
"Рекомендовали парламентских приставов, чтобы драки останавливать... "
Так вот что нам мешает... Драки лучших представителей нации... А приставов как будете уполномочивать по хлебалу неприкосновенных пистдить?
Позорище, пля...
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24.10.2021 23:55 Ответить
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Штрафом их?) ахаха. Детей их помощниками поставят по обмену и всё ок. Не смешите, не квартал ведь
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24.10.2021 23:53 Ответить
Разумкова вигнали, тепер можна і дотримуватись регламенту.
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24.10.2021 23:53 Ответить
Это твой кумир?
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25.10.2021 01:05 Ответить
А это оправдание для нарушения закона?
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25.10.2021 02:36 Ответить
Нынешняя ВР=изначальное нарушение закона! Само ее "назначение"!
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25.10.2021 10:05 Ответить
"Рекомендовали парламентских приставов, чтобы драки останавливать... "
Так вот что нам мешает... Драки лучших представителей нации... А приставов как будете уполномочивать по хлебалу неприкосновенных пистдить?
Позорище, пля...
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24.10.2021 23:55 Ответить
А может сразу взять и отменить.... парламент?

Король-солнце уже взошел
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25.10.2021 00:02 Ответить
Бородатая бабушка примеряет корону украинского королевства. Зебилы зебилят, выживальцы выживают, неокоммунисты в третьем поколении тарифят. Настоящие Украинцы не договариваются о мире, а воюют до сих пор в тысячелетней войне за Независимость!
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25.10.2021 00:58 Ответить
Стефанчука и 200+ слуг сразу накажут или у этих - абонемент?
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25.10.2021 00:03 Ответить
А може відразу вішать?
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25.10.2021 00:06 Ответить
Шлюх тоже пригласить.
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25.10.2021 00:08 Ответить
Их там хватает, причем, обоих полов!
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25.10.2021 09:19 Ответить
Хто буде утримувати приставів?
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25.10.2021 00:09 Ответить
Корейцы.
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25.10.2021 10:14 Ответить
А корейці там з якого переляку?
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25.10.2021 10:16 Ответить
А ты ? Избиратель зедебила.Те кто выбрал,зедебилов тот и будет содержать.
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25.10.2021 10:19 Ответить
наказание рублем работает в хлеву моржовском!
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25.10.2021 01:07 Ответить
Но это уже после того, как СН нарушали напрополую регламент.
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25.10.2021 02:35 Ответить
А може там караул ще виставити. Желєзняк у них там свій є.
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25.10.2021 08:09 Ответить
 
 