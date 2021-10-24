В Раде введут ответственность за несоблюдение регламента: депутатов будут штрафовать, - "слуга народа" Корниенко

В Верховной Раде планируют изменить регламент, в частности ввести штрафы за его нарушение.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы изменения в регламент, конечно, будем предлагать. Не уверен, что сразу будем предлагать ответственность, потому что там у нас много исследований было, как лучше парламенту работать. Рекомендовали парламентских приставов, чтобы драки останавливать... Как минимум нужно ввести ответственность за несоблюдение регламента, чтобы депутаты начали штрафы платить. Как показал опыт с правками, наказание рублем работает", - сказал он.

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