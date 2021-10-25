Высокая цена на газ повлияет на будущий урожай, так как останавливаются заводы, производящие удобрения, - Зеркаль
Рост цен на газ может повлиять не только на тарифы жилищно-коммунальных услуг, но и на аграрный сектор.
Об этом в интервью Радіо Свобода заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в условиях роста цен многие предприятия прекращают работу, что, в свою очередь, влияет на химическую промышленность.
"Все мы сейчас говорим о ценах на газ в привязке к нашим домам, но, опять-таки, если посмотреть чуть дальше, то это будет иметь влияние и на урожай следующего года. Потому что для того, чтобы начинать все сельскохозяйственные работы, нужно иметь также и удобрения. А удобрения производятся из газа. И сейчас останавливаются заводы, которые производят эти удобрения, потому что оно просто становится золотым", - пояснила Зеркаль.
Однако, по словам советника министра, украинское правительство рассчитывает на продолжение транзита и реверс газа из-за границы: "то есть все это очень комплексная картинка, где все зависит от наличия всех элементов в системе".
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То Ви повинні бути у курсі цих проблем? Може і нам розкажете чому так відбувається?
ибо наши и сами могли извлечь прибыль из воздуха, пока газ не дорожал...
как поступил кабмин не знаем, но пол-бейрута снесло этими недорогими аммонитами...
короче, как и с масками: продали дешего, покупаем втридорога
украинские Азоты для ссср - самые удобные по этим составляющим...плюс рядом граница и черноморские порты
почему не предусмотрели ?
а ведь это уже не экономическое преступление , а подрыв нацбезопасности
Поясню: они на продукцию уже взвентят и мы её купим. Поверьте, они в ущерб не будут работать, в по факту наша комуналка и выйдет с подорожанием.
Хлопаю твоему предложению.
Газ подорожал? Подорожал.
Т.е. цена газа для населения нехило подскочит? Подскочит.
Подскочит весной? Весной.
Но вы с предлагаете поднять цену на газ для населения прямо сейчас?
Нормальная логика.
А то, что цена на многие услуги и товары зависят от цены газа, это понятно.
А владі нарешті посправжньому зайнятися власним видобуванням
https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/black-sea-wheat-corn-and-sunflower-oil-fob-platts-futures/october-international-grains-update-2021.html?itm_source=cmegroup&itm_medium=news_tile&itm_campaign=black_sea.html#black-sea-wheat-futures
А рынок- он и без параши разберётся, какая цена газа будет всех устраивать.