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Высокая цена на газ повлияет на будущий урожай, так как останавливаются заводы, производящие удобрения, - Зеркаль

Высокая цена на газ повлияет на будущий урожай, так как останавливаются заводы, производящие удобрения, - Зеркаль

Рост цен на газ может повлиять не только на тарифы жилищно-коммунальных услуг, но и на аграрный сектор.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в условиях роста цен многие предприятия прекращают работу, что, в свою очередь, влияет на химическую промышленность.

"Все мы сейчас говорим о ценах на газ в привязке к нашим домам, но, опять-таки, если посмотреть чуть дальше, то это будет иметь влияние и на урожай следующего года. Потому что для того, чтобы начинать все сельскохозяйственные работы, нужно иметь также и удобрения. А удобрения производятся из газа. И сейчас останавливаются заводы, которые производят эти удобрения, потому что оно просто становится золотым", - пояснила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Путина об изношенности украинской ГТС свидетельствует, что в России что-то задумали, и это очень тревожно, - Зеркаль

Однако, по словам советника министра, украинское правительство рассчитывает на продолжение транзита и реверс газа из-за границы: "то есть все это очень комплексная картинка, где все зависит от наличия всех элементов в системе".

Автор: 

Газ (10237) Зеркаль Елена (292) удобрения (53)


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Топ комментарии
+7
вопрос в другом. Кому конкретно так важно продолжать транзит мордовских газов? Кто стрижет у нас с этого бабло? Или так спрашивать нельзя потому что это реформа?
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25.10.2021 00:24 Ответить
+7
Сейчас с хорошим урожаем хлеб по 20 грн. Значит в следующем году будет по 40. Конец эпохи бедности как никак
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25.10.2021 01:04 Ответить
+6
Так весной и так населению цену поднимут, и нехило поднимут. За полгода нарид привыкнет и смирится. А до многих и вообще не доходит, что цена на газ это не только платежки за отопление но и на все производство, включая продукты.
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25.10.2021 01:47 Ответить
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"елдой на рояле не расколешь" правильно, конечно. Но ее же об рояль и не раскуришь...
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25.10.2021 01:04 Ответить
Коров начнут держать.
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25.10.2021 08:18 Ответить
Ох ты и дура - помолчала бы лучше, тебе невдомек что уже лет 6 так точно, все покупают импортные удобрения потому как своих давно нет. Кретинка вангуешь на повышение цены на муку и хлеб?
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25.10.2021 00:22 Ответить
Сейчас с хорошим урожаем хлеб по 20 грн. Значит в следующем году будет по 40. Конец эпохи бедности как никак
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25.10.2021 01:04 Ответить
Я так понимаю, вы обо всем знаете с 9 этажа?) Где и чего нет?) Зачем ВРЕТЕ?)
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25.10.2021 02:50 Ответить
У меня соседи фермеры, один очень не мелкий, вижу откуда фуры с удобрениями приходят, да они и сами секрета из этого не делают. Так что 9 этаж это скорее всего о вас...
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25.10.2021 18:44 Ответить
"Дура" - це ти! Добрива бувають різні І газ при їх виготовленні може буть використаний не тільки як компонент при хімічних реакціях але й як енергоносій Комбінати по випуску азотних добрив працюють в Україні досі і Україна є одним з основних виробників та експортерів аміаку в світі А на підприємствах використовують метод Габера При ньому гази азот і водень нагрівають до 500 градусів і пропускають через каталізатор Як ти думаєш - ЩО служить енергоносієм?
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25.10.2021 04:19 Ответить
Я доведу ваше мнение до знакомых фермеров, а то они дураки то казахские то какие то европейские удобрения фурами тащат )
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25.10.2021 18:47 Ответить
Ти не "ёрничай" Якщо ти думаєш що добрива - це 2-3 десятки найменувань то ти глибоко помиляєшся Їх сотні! Тільки основних азотних (для різних рослин і різних типів грунтів) - близько півсотні найменувань (У мене батько агрономом був так що я трохи "наблотикався") Одне підприємство "заточене" на крупновалове виробництво не більше десятка найменувань Тому виробництво їх в СРСР охоплювало ВСЮ територію країни Коли Союз розвалився виробництво продовжили і поставляли добрива і далі але вже не в союзні республіки а в незалежні країни Відкрий "прайс-листи" Того ж Сєвєродонецького ВО чи черкаського "Азоту" і почитай
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25.10.2021 18:59 Ответить
А я не ёрничаю и к вам обращаюсь на вы между прочим. Какие таскают от казахов точно не скажу - говорили что там дешевле потому там и берут а европейские там сложный состав и нужны именно такие - пытались по доброте душевной в который раз и мне отсыпать для огорода, но я отказываюсь, я за органические земледелие, хотя урожай и не большой но все безопасно и вкусное. А на полях к сожалению без химии и спец семян уже сносного урожая не добиться, что пугает.
То Ви повинні бути у курсі цих проблем? Може і нам розкажете чому так відбувається?
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25.10.2021 21:14 Ответить
с год назад отечественные производители азотных удобрений, требовали от кабмина расторгать контракты на импортные удобрения...
ибо наши и сами могли извлечь прибыль из воздуха, пока газ не дорожал...
как поступил кабмин не знаем, но пол-бейрута снесло этими недорогими аммонитами...
короче, как и с масками: продали дешего, покупаем втридорога
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25.10.2021 07:25 Ответить
вопрос в другом. Кому конкретно так важно продолжать транзит мордовских газов? Кто стрижет у нас с этого бабло? Или так спрашивать нельзя потому что это реформа?
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25.10.2021 00:24 Ответить
"стричь" должно государство. И так было после 14 года. Но тупой тупин себе двумя северными потоками в ногу себе выстрелил и войну с Украиной начал.
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25.10.2021 01:25 Ответить
Не вижу я у вас логики. Путин на балтийском побережье уже построил заводы по выпуску удобрений. Там на одном заводе выпускаю два миллиона тонн в год. Там и транспортировка с балтийского порта выгоднее чем их транзит через страны восточной Европы. Как раз для этого строили и северные потоки.
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16.02.2022 21:15 Ответить
Никакой проблемы нет. Легко можно купить кацапские удобрения реверсом через ту же Словакию.
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25.10.2021 00:29 Ответить
Сомневаюсь что кацапы свои нерентабельные заводы не останавливают.
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25.10.2021 03:38 Ответить
азотные удобрения производят из воздуха, нагреваемого сожженным газом...чем дешевле газ, тем дешевле удобрения...потому их строят на газопроводах, поближе к потребителю, чтобы минимально сократить транспортировки колесным или водным транспортом
украинские Азоты для ссср - самые удобные по этим составляющим...плюс рядом граница и черноморские порты
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25.10.2021 07:35 Ответить
Значить буде пустувати наша земля.
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25.10.2021 00:30 Ответить
что вы говорите ...
почему не предусмотрели ?
а ведь это уже не экономическое преступление , а подрыв нацбезопасности
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25.10.2021 00:30 Ответить
Товарищ Си сказал НАДО - значит НАДО.
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25.10.2021 01:09 Ответить
Фишка в том, что для населения власть не подняла. Многие хлопают этой победе. Но, чуваки и чувихи, подняли для заводов, для промышленного комплекса.
Поясню: они на продукцию уже взвентят и мы её купим. Поверьте, они в ущерб не будут работать, в по факту наша комуналка и выйдет с подорожанием.
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25.10.2021 00:35 Ответить
Ты предлагаешь поднять и для населения?

Хлопаю твоему предложению.
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25.10.2021 00:51 Ответить
Так весной и так населению цену поднимут, и нехило поднимут. За полгода нарид привыкнет и смирится. А до многих и вообще не доходит, что цена на газ это не только платежки за отопление но и на все производство, включая продукты.
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25.10.2021 01:47 Ответить
Мы покупаем газ в Европе? В Европе.
Газ подорожал? Подорожал.
Т.е. цена газа для населения нехило подскочит? Подскочит.
Подскочит весной? Весной.
Но вы с предлагаете поднять цену на газ для населения прямо сейчас?
Нормальная логика.
А то, что цена на многие услуги и товары зависят от цены газа, это понятно.
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25.10.2021 03:32 Ответить
Думаю, що один сезон можна і пропустити внесення добрив. Наші фермери стільки туди влили в гонці за рекордами-треба землі перепочинок дати.
А владі нарешті посправжньому зайнятися власним видобуванням
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25.10.2021 01:06 Ответить
Вот так и Зеля рассуждает.
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25.10.2021 06:31 Ответить
И вот таким нехитрым образом борьба с выбросами парниковых газов в Китае приводит к голоду в Египте.
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25.10.2021 01:08 Ответить
Взвинтят цены на всю сельхоз. продукцию. Хотя о чём это я. Взвинтят цены на ВСЁ. Что там после конца эпохи нищеты идёт?
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25.10.2021 01:25 Ответить
Серьезно? А не для етого вы закрывали АЕС и вводили *зельоные тарифы*? А кто нам постоянно рассказывает что высокие тарифы и налоги для народа ето хорошо и чем мы больше платим тем быстрее мы станем как в Европе? Кто нам рассказывает что дешовые автомобили ето плохо, даешь каждому новенькие дорогие авто по 40тыс. Евро и бензин по 50грн. Почему то хозяева заводов вдруг завыли от ростущих цен на газ, а как с народа дерете три шкуры так всем пофиг.
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25.10.2021 01:48 Ответить
Да нас рать. Не лечите нас сказками. Цены на товары и продукты зависят только от наглости производителей и продавцов. Ну был у нас дешовый газ и что то я не помню дешовых продуктов. Закройте експорт подешевеют продукты.
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25.10.2021 01:53 Ответить
Тогда производители продуктов займутся чем-то другим более прибыльным и совсем жрать будет нечего
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25.10.2021 02:38 Ответить
Вы даже не помните как пишеться слово дешёвый, не то что "дешовые продукты."
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25.10.2021 03:35 Ответить
а вы, как пишется слово пишется, а не то, что ,,пишетЬся,,
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25.10.2021 07:39 Ответить
Все кто в теме скупали зерновые Black Sea фьючерсы еще с августа месяца.

https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/black-sea-wheat-corn-and-sunflower-oil-fob-platts-futures/october-international-grains-update-2021.html?itm_source=cmegroup&itm_medium=news_tile&itm_campaign=black_sea.html#black-sea-wheat-futures
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25.10.2021 03:34 Ответить
Если бы только заводы по производству удобрений останавливались. Останавливаются предприятия по производству любой керамики, начиная от плитки, заканчивая унитазами. Кому предстоит ремонт , стоит при задуматься.
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25.10.2021 07:07 Ответить
Лана, ты лучше скажи, куда сейчас деваются примерно 2 млрд.$ в год, которые параша платит за транзит (пока транзита нет) по принципу- "качай или плати"? За эти деньги можно даже по 1000$ за 1000 м3 купить (только не у параши) 2 млрд.м3 газа и поставлять его тому, кому это действительно надо (речь не об удобрениях, а о школах, больницах, котельных...) по старой цене.
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25.10.2021 07:30 Ответить
Украина получает за транзит газа $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км. Протяженность УГТС 1192,48 км.Т.е. стоимость транзита 31,72 долларов. 31,72 х 40 млрд кубов = 1,268 млрд долларов. Но это - выручка. Транзит газа имеет свою себестоимость. Макогон утверждал, что осуществление транзита стоит около миллиарда. Может он и преувеличил, но не сильно намного. Ценность транзита для украинской власти в другом.
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25.10.2021 08:48 Ответить
Но порядок сумм и мои выводы относительно их разворовывания от этого не меняются.
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25.10.2021 13:38 Ответить
Совершенно нелепый посыл " даже по 1000$ за 1000 м3 купить (только не у параши)". А какой вред параше от того, что её газ вместо Украины купит другой покупатель? Ведь по любому, раз Украина потребляет чей то газ, то на рынке потребность в газе растёт. Значит освободившиеся от Украины объёмы купят другие страны. Какое то зловещее выражение про назло бабушке отморожу уши, приобретает буквальный смысл.
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29.10.2021 22:53 Ответить
Зря ты здесь напукал. Смысл в том, чтобы деньги из параши не платить обратно в парашу.
А рынок- он и без параши разберётся, какая цена газа будет всех устраивать.
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30.10.2021 13:41 Ответить
Не "рааасия", а вонючая параша, которая будет уничтожена физически, и её остатки разделены на десятки вменяемых государств. Но поклонники }{уйла до этого не доживут- им там места не будет. Так понятнее стало?
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30.10.2021 16:45 Ответить
Ну хуже ведь не будет, правильно Владимир Александрович?😁😁😁😁
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25.10.2021 09:02 Ответить
Кстати. кто то заметил падём цены на газ после того как клоун Молдове кубометры пообещал. Одесская обл. Если шо.
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25.10.2021 09:07 Ответить
Поздравляю. У нас появился новый оракул. Лепит хрень для идиотов, а боты кричат - лана в президенты. Чистите зубы с пастой-а боты опять, лану в президенты. Подмывайтесь после туалета-лану в президенты. Бенябаксы отмываютс
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25.10.2021 10:41 Ответить
Сначала газовая удавка из-за неспособности работать с партнерами по остановке путинской трубы. Потом оттоки финансов и рост цен на все. Бонус от ЗЕ
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25.10.2021 14:53 Ответить
 
 