Бывшего генсека МИД Австрии Петерлика подозревают в передаче данных о "Новичке" завербованному ГРУ топ-менеджеру Wirecard Марсалеку

Бывшего генсека МИД Австрии Йоханнеса Петерлика уволили с должности посла Индонезии по подозрению в передаче бывшему топ-менеджеру Wirecard Яну Марсалеку документа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который был подготовлен после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее Время.

По данным издания, дело расследуется по факту злоупотребления служебным положением и нарушения служебной тайны. В документе, как утверждается, была описана формула "Новичка" и процедура его выявления, которую использует ОЗХО.

Ян Марсалек - бывший главный операционный директор системы платежей Wirecard. Летом 2020 года стало известно об исчезновении Марсалека: его подозревали в краже средств клиентов Wirecard на 2 млрд евро, власти Германии и Австрии объявили его в розыск.

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В январе 2021 года центр "Досье" опубликовал расследование, где говорилось, что Марсалек мог быть завербован ГРУ более 20 лет назад и он может скрываться в России на одной из подмосковных резиденций ГРУ. Как предполагали расследователи, все это время Марсалек предоставлял российским разведчикам финансовые услуги, а также докладывал им о контактах с западными спецслужбами и политиками.

По данным Financial Times, Марсалек хвалился перед трейдерами тем, что располагал этими документами. Их содержание могло заинтересовать российские спецслужбы для того, чтобы понять, как далеко ОЗХО продвинулась в расследовании отравления Скрипалей.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Также стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и применила. Роули провел в коме две недели. Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Руслан Чепига). Позже был идентифицирован их координатор - генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.