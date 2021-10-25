Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные, - Financial Times

Глобальная инициатива COVAX, созданная для обеспечения доступа бедных стран к вакцинам от COVID-19, "в значительной степени провалилась".

Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные страны, которые полагаются на программу COVAX, поддержанную ВОЗ", - сообщает издание.

Миллионы людей в беднейших странах мира еще не получили ни одной дозы, в то время как жители самых богатых стран уже могут ревакцинироваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVAX может изменить правила распределения вакцин против коронавируса в мире

Такое неравенство, предупреждает Financial Times, "может привести к росту заболеваемости и появлению более вирулентных штаммов, а также затормозить восстановление мировой экономики".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в пятницу, что 82 страны могут не достичь поставленной ВОЗ цели - привить 40 процентов населения до конца года.

"В большинстве этих стран это лишь проблема недостаточного и непредсказуемого предложения", - сказал он.

По данным Ресурсного центра Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на воскресенье в мире зарегистрировано 243,3 миллиона случаев COVID-19, около 5 миллионов человек скончались. По данным центра, в мире введено 6,7 миллиарда доз вакцин.

Также читайте: Действие механизма COVAX продолжится и в 2022 году. Потом посмотрим, будет ли в нем потребность, - представитель ВОЗ в Украине Хабихт