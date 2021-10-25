Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные, - Financial Times
Глобальная инициатива COVAX, созданная для обеспечения доступа бедных стран к вакцинам от COVID-19, "в значительной степени провалилась".
Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные страны, которые полагаются на программу COVAX, поддержанную ВОЗ", - сообщает издание.
Миллионы людей в беднейших странах мира еще не получили ни одной дозы, в то время как жители самых богатых стран уже могут ревакцинироваться.
Такое неравенство, предупреждает Financial Times, "может привести к росту заболеваемости и появлению более вирулентных штаммов, а также затормозить восстановление мировой экономики".
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в пятницу, что 82 страны могут не достичь поставленной ВОЗ цели - привить 40 процентов населения до конца года.
"В большинстве этих стран это лишь проблема недостаточного и непредсказуемого предложения", - сказал он.
По данным Ресурсного центра Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на воскресенье в мире зарегистрировано 243,3 миллиона случаев COVID-19, около 5 миллионов человек скончались. По данным центра, в мире введено 6,7 миллиарда доз вакцин.
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и этот раздатчик вакцин хочет, чтобы богатые были здоровы...
ибо богатые плодят богатсво, а бедные - бедность
Namībija aptur 'Sputnik V' izmantošanu pēc DĀR bažām par HIV risku
https://www.delfi.lv/news/arzemes/namibija-aptur-sputnik-v-izmantosanu-pec-dar-bazam-par-hiv-risku.d?id=53709471
Намибия останавливает использование «Спутника V» из-за опасений Южной Африки по поводу риска заражения ВИЧ
Министерство здравоохранения Намибии сообщило в заявлении после решения Южной Африки, что вакцинация Sputnik V будет немедленно приостановлена до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не одобрит экстренное использование продукта.
«Причина прекращения инъекции этой вакцины - осторожность, учитывая, что мужчины, получившие Sputnik V, могут подвергаться более высокому риску заражения ВИЧ при контакте с ним», - заявили в министерстве.
Намибия получила в подарок 30 000 доз Sputnik V из Сербии. На сегодняшний день введено менее 120 инъекций.
Aktivno vakcinirujeetsia i to nahren poslali.
Просто, на Планете будет меньше некачественных детей"
- Тому що дурні.
- Чому дурні?
- Тому що бідні.
Бедным странам лучше гробами запасаться.