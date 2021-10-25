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Новости Борьба с коронавирусом
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Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные, - Financial Times

Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные, - Financial Times

Глобальная инициатива COVAX, созданная для обеспечения доступа бедных стран к вакцинам от COVID-19, "в значительной степени провалилась".

Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные страны, которые полагаются на программу COVAX, поддержанную ВОЗ", - сообщает издание.

Миллионы людей в беднейших странах мира еще не получили ни одной дозы, в то время как жители самых богатых стран уже могут ревакцинироваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVAX может изменить правила распределения вакцин против коронавируса в мире

Такое неравенство, предупреждает Financial Times, "может привести к росту заболеваемости и появлению более вирулентных штаммов, а также затормозить восстановление мировой экономики".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в пятницу, что 82 страны могут не достичь поставленной ВОЗ цели - привить 40 процентов населения до конца года.

"В большинстве этих стран это лишь проблема недостаточного и непредсказуемого предложения", - сказал он.

По данным Ресурсного центра Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на воскресенье в мире зарегистрировано 243,3 миллиона случаев COVID-19, около 5 миллионов человек скончались. По данным центра, в мире введено 6,7 миллиарда доз вакцин.

Также читайте: Действие механизма COVAX продолжится и в 2022 году. Потом посмотрим, будет ли в нем потребность, - представитель ВОЗ в Украине Хабихт

Автор: 

вакцина (3815) СМИ (3840) COVID-19 (18608) COVAX (36)


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Топ комментарии
+6
І багаті з бідними поділились. Так бідні ще й дурні- не хотять вакцинуватися
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25.10.2021 01:03 Ответить
+5
А в бедных население из-за своей умственной отсталоссти все равно вакцинироваться не хочет.
Бедным странам лучше гробами запасаться.
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25.10.2021 02:33 Ответить
+4
Ни как мы не можем простится с совковым синдромом бедняков, чтоб всем всё поровну. А ведь каждый знает почти с детства---кто платит, то и музыку заказывает. И им играют. Иначе не бывает.
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25.10.2021 01:03 Ответить
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Вакцины с космоса пришли - а злые люди их украли? Или может злые люди бедным странам запретили разрабатывать свои вакцины?
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25.10.2021 00:59 Ответить
І багаті з бідними поділились. Так бідні ще й дурні- не хотять вакцинуватися
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25.10.2021 01:03 Ответить
написано же - получили и бедные и богаты...
и этот раздатчик вакцин хочет, чтобы богатые были здоровы...
ибо богатые плодят богатсво, а бедные - бедность
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25.10.2021 07:15 Ответить
Ни как мы не можем простится с совковым синдромом бедняков, чтоб всем всё поровну. А ведь каждый знает почти с детства---кто платит, то и музыку заказывает. И им играют. Иначе не бывает.
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25.10.2021 01:03 Ответить
Их играют
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25.10.2021 01:10 Ответить
eto realjnostj a tut opjatj obosannoi trjapkoi v mordu ruckim, za supervakcinu sputnik v - Afrika, vsio, ne druzja na veki uzhe.

Namībija aptur 'Sputnik V' izmantošanu pēc DĀR bažām par HIV risku

https://www.delfi.lv/news/arzemes/namibija-aptur-sputnik-v-izmantosanu-pec-dar-bazam-par-hiv-risku.d?id=53709471

Намибия останавливает использование «Спутника V» из-за опасений Южной Африки по поводу риска заражения ВИЧ
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25.10.2021 01:05 Ответить
На этой неделе Южная Африка объявила, что не будет одобрять Sputnik V из-за опасений, что вакцина увеличивает риск заражения ВИЧ среди мужчин.
Министерство здравоохранения Намибии сообщило в заявлении после решения Южной Африки, что вакцинация Sputnik V будет немедленно приостановлена ​​до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не одобрит экстренное использование продукта.

«Причина прекращения инъекции этой вакцины - осторожность, учитывая, что мужчины, получившие Sputnik V, могут подвергаться более высокому риску заражения ВИЧ при контакте с ним», - заявили в министерстве.

Намибия получила в подарок 30 000 доз Sputnik V из Сербии. На сегодняшний день введено менее 120 инъекций.

Aktivno vakcinirujeetsia i to nahren poslali.
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25.10.2021 01:15 Ответить
Кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
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25.10.2021 01:06 Ответить
Кончайте веселиться, делом пора заняться! До утра хотя бы!
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25.10.2021 06:54 Ответить
Все логічно, тому Італія вже вся вакцинована Pfizer та повертається до нормального звичного життя. А ми знову будемо сидіти у локдауні та ховати померлих від ковідуродичів та друзів.
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25.10.2021 01:08 Ответить
Tak v Norge na segodnja otmeneni uzhe paru nedelj vse ogranichenija svjazanije s covid, no jesli v drug jestj splisk zarjazjenija v samoupramvelinje, to mestnaja vlastj prinimajet sami reshenije.
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25.10.2021 01:22 Ответить
Що таке Італія порівняно з США? Та хворіють кляті американці! Може, там дуже багато українців живе? Так і в Італії їх немало!
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25.10.2021 06:47 Ответить
Італійці вже всі вакциновані, саме наші постсовкові дупомийки, які працюють в Італії, не вакцинуються. Вони ж сидять на рускагаварящєй пропаганді, а кацапські антиваксери серуть скрізь. Ну, ви у курсі дєла.
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25.10.2021 12:44 Ответить
"Подумаешь - трагедия!
Просто, на Планете будет меньше некачественных детей"

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25.10.2021 01:10 Ответить
третьякова, вот вы и саморазоблачилась...
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25.10.2021 07:03 Ответить
- Чому ми бідні?

- Тому що дурні.

- Чому дурні?

- Тому що бідні.
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25.10.2021 01:17 Ответить
Те кто хотят быть - вакцына free дятлы ... - обязательно подцепят вирус .... это лишь вопрос времени ... у меня много таких "умников" среди друзей ... итог - смерть , куча профуканого бабла ... и предсмертные стоны родных .... и знаете ... я даже не буду отговаривать "антиваксеров" .. вы должны прочувствовать последствия на своей собственной шкуре ... бугая по аптекам в поисках препаратов которых за овер-дофига бабла или их продают только по спец пропускам(не для потенциальных наркоманов) или их вообще нет. Удачи ... результаты видим уже сейчас.
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25.10.2021 01:21 Ответить
А в бедных население из-за своей умственной отсталоссти все равно вакцинироваться не хочет.
Бедным странам лучше гробами запасаться.
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25.10.2021 02:33 Ответить
в этом тоже зе и 95 виноваты. 100%. моя методичка никогда не брешет.
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25.10.2021 03:35 Ответить
Мало того что Зеля своему дехторату голову морочит - Зеленский сообщил о разработке "уникальной" украинской вакцины от коронавируса (22 октября 2020 года). Но еще Украина отказалась от участия в финансировании разработки вакцин. С таким президентом не знаешь чего больше дурні чи бідні
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25.10.2021 06:35 Ответить
Це було відомо ще до появи короновірусу взагалі в світі! Головне, що ми своєчасно допомогли братському Китаю гарними масками!
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25.10.2021 06:50 Ответить
Коли виділялись кошти на створення вакцин, щоб гарантовано отримати їх потім, чувак на лісапеті казав що ми чемпіони. Тепер отримуємо по остаточному принципу з миру по нитці.
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25.10.2021 07:21 Ответить
Своя рубашка ближе к телу, так работает все и вся в мире. Остальные лозунги чистой воды - популизм.
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25.10.2021 07:54 Ответить
Сколько бабке денег не давай, она их все в церковь занесет. Так и с бедными странами. Сколько им вакцин не давай, никто вакцинироваться не будет, ибо эффект даннинга крюгера
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25.10.2021 10:15 Ответить
 
 