Неравномерное распределение вакцин отдаляет победу над пандемией коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус
У человечества есть все инструменты для преодоления пандемии COVID-19. Прежде всего, вакцина.
Такие слова главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса приводит Le Journal de Montreal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Об этом он заявил на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.
"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты", - заявил Гебрейесус.
Глава ВОЗ объяснил, что "мир неразумно использовал эти инструменты". Именно поэтому пандемия далека от завершения.
Гебрейесус заявил, что ВОЗ планировала:
- вакцинировать 40% населения каждой страны до конца 2021 года;
- а также 70% - к середине 2022 года.
Но из-за неравномерного распределения вакцин эта цель далека от выполнения. Глава ВОЗ добавил: "Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки, будут соответствовать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу".
В конце октября 2021 года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 продлится на год дольше, чем предполагалось. Это означает, что коронакризис может "легко затянуться до 2022 года". Причина – медленные темпы вакцинации в бедных странах.
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