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Новости Борьба с коронавирусом
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Неравномерное распределение вакцин отдаляет победу над пандемией коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус

Неравномерное распределение вакцин отдаляет победу над пандемией коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус

У человечества есть все инструменты для преодоления пандемии COVID-19. Прежде всего, вакцина.

Такие слова главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса приводит Le Journal de Montreal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Об этом он заявил на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты", - заявил Гебрейесус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные, - Financial Times

Глава ВОЗ объяснил, что "мир неразумно использовал эти инструменты". Именно поэтому пандемия далека от завершения.

Гебрейесус заявил, что ВОЗ планировала:

- вакцинировать 40% населения каждой страны до конца 2021 года;

- а также 70% - к середине 2022 года.

Но из-за неравномерного распределения вакцин эта цель далека от выполнения. Глава ВОЗ добавил: "Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки, будут соответствовать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу".

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В конце октября 2021 года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 продлится на год дольше, чем предполагалось. Это означает, что коронакризис может "легко затянуться до 2022 года". Причина – медленные темпы вакцинации в бедных странах.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Я не розумію, навіщо всюди показувати неосвіченого цигана? він на відробці отриманих бабок.
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25.10.2021 02:17 Ответить
+2
Ефіопія найкраща країна світу! Україна має стати новою Ефіопією.
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25.10.2021 01:56 Ответить
+1
дядя Адік тобі аплодує!
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25.10.2021 02:19 Ответить
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Ефіопія найкраща країна світу! Україна має стати новою Ефіопією.
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25.10.2021 01:56 Ответить
Ой чорна я си чорна

https://www.youtube.com/watch?v=Xd9y1KRdBHs

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25.10.2021 10:34 Ответить
Бідні країни вимруть, заможні країни стануть ще заможнішими. Все логічно. Нєфіг розмножувати дармоїдів та паразитів, нехай краще живуть ті, хто для цього все робить.
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25.10.2021 02:08 Ответить
дядя Адік тобі аплодує!
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25.10.2021 02:19 Ответить
Я не розумію, навіщо всюди показувати неосвіченого цигана? він на відробці отриманих бабок.
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25.10.2021 02:17 Ответить
Адік би тобою пишався! Він теж не любив чорношкірих та циган.
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25.10.2021 02:42 Ответить
Я маю друзів циган. Але не подобається мені саме цей, а не всі. Хоча косяк визнаю .
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25.10.2021 03:21 Ответить
Тедрос Аданом Гебреисус. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
https://www.youtube.com/watch?v=RoNYGlT3GFk&ab_channel=PETER
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25.10.2021 03:10 Ответить
ВОЗ и сам Гебрейесус, умышленно переводят стрелки на богатые страны, типа, они виноваты. Сами не могут расследовать причины возникновения этого вируса, и уверены, что с последствиями должны бороться все. Сперва дайте ответ - кто виновен в создании этого вируса, и все расходы повесьте на виновника. Не хочет платить за свои ошибки - отобрать все активы и вернуть в каменный век, чтобы всем был урок - как поступают со странами, нашкодившими и отказывающими нести ответственность.
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25.10.2021 03:38 Ответить
Вирус делает человечество лучше - тупые вымирают первыми.
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25.10.2021 03:40 Ответить
Мітинг антивакцинаторів на центральному ринку Чернігова. Серед неосвічених базарників гасла проголошує спеціально заїхавший «правозахисник». А між «літаками з хімією», «вигаданим вірусом» та «вбивчою вакциною», звучать також і чіткі заклики до повалення конституційного ладу.
https://twitter.com/Neo_Right_UA/status/1451994265165475846
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25.10.2021 06:42 Ответить
Доки будуть жити коронообдристанти. доти буде продовжуватись барандемія
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25.10.2021 07:29 Ответить
 
 