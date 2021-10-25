Неравномерное распределение вакцин отдаляет победу над пандемией коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус

У человечества есть все инструменты для преодоления пандемии COVID-19. Прежде всего, вакцина.

Такие слова главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса приводит Le Journal de Montreal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Об этом он заявил на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты", - заявил Гебрейесус.

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Глава ВОЗ объяснил, что "мир неразумно использовал эти инструменты". Именно поэтому пандемия далека от завершения.

Гебрейесус заявил, что ВОЗ планировала:

- вакцинировать 40% населения каждой страны до конца 2021 года;

- а также 70% - к середине 2022 года.

Но из-за неравномерного распределения вакцин эта цель далека от выполнения. Глава ВОЗ добавил: "Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, контролирующих поставки, будут соответствовать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу".

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В конце октября 2021 года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 продлится на год дольше, чем предполагалось. Это означает, что коронакризис может "легко затянуться до 2022 года". Причина – медленные темпы вакцинации в бедных странах.