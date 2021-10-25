Довыборы в ВР на Черкасщине: Кандидата-двойника "слуги народа" Войцеховского отправили под ночной домашний арест

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области отправил под ночной домашний арест мужчину, который изменил фамилию, имя и отчество, чтобы принять участие в выборах двойником кандидата от "Слуги народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление суда от 14 октября.

В документе отмечается, что промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе № 197 в Черкасской области назначены на 31 октября.

10 сентября ЦИК зарегистрировала кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталия Войцеховского, который занимает должность Золотоношского городского головы в Черкасской области.

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По версии следствия, неустановленные лица подговорили мужчину изменить свои персональные данные и стать тезкой Войцеховского, чтобы вмешаться в избирательный процесс.

Изменение зарегистрировал 14 сентября Деснянский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Киеве, а 20 сентября мужчина подал документы для участия в выборах.

"Таким образом, ЛИЦО_1 через четыре дня после принятия постановления Центральной избирательной комиссии № 333 от 10 сентября 2021 года и за шесть дней до подачи документов в Центральную избирательную комиссию сменил свою фамилию и имя с ЛИЦО_1 в ЛИЦО_4. В своей автобиографии последний отметил должность и место работы, а именно председатель Общественного союза "Золотоношский Общественный Городской Совет", которая созвучна с должности ЛИЦА_2, ИНФОРМАЦИЯ_2, при этом согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информация о таком общественном союзе в этом реестре отсутствует, что свидетельствует, по мнению органов следствия, об умышленных действиях ЛИЦА_1 и неустановленных в настоящее время следствием лиц на незаконное влияние на свободное волеизъявление избирателей", - говорится в документе.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 3 ст. 157 УК Украины как препятствование свободному волеизъявлению избирателей и другому субъекту избирательного процесса, по предварительному сговору группой лиц. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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В то же время, Окружной админсуд Киева постановлением от 6 октября приостановил решение об изменении фамилии, имени и отчества, а также запретил ЦИК использовать измененные данные кандидата на выборах 31 октября.