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Довыборы в ВР на Черкасщине: Кандидата-двойника "слуги народа" Войцеховского отправили под ночной домашний арест

Довыборы в ВР на Черкасщине: Кандидата-двойника

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области отправил под ночной домашний арест мужчину, который изменил фамилию, имя и отчество, чтобы принять участие в выборах двойником кандидата от "Слуги народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление суда от 14 октября.

В документе отмечается, что промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе № 197 в Черкасской области назначены на 31 октября.

10 сентября ЦИК зарегистрировала кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталия Войцеховского, который занимает должность Золотоношского городского головы в Черкасской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция взялась расследовать появление "кандидата-двойника" Войцеховского на довыборах в ВР на Черкасщине

По версии следствия, неустановленные лица подговорили мужчину изменить свои персональные данные и стать тезкой Войцеховского, чтобы вмешаться в избирательный процесс.

Изменение зарегистрировал 14 сентября Деснянский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Киеве, а 20 сентября мужчина подал документы для участия в выборах.

"Таким образом, ЛИЦО_1 через четыре дня после принятия постановления Центральной избирательной комиссии № 333 от 10 сентября 2021 года и за шесть дней до подачи документов в Центральную избирательную комиссию сменил свою фамилию и имя с ЛИЦО_1 в ЛИЦО_4. В своей автобиографии последний отметил должность и место работы, а именно председатель Общественного союза "Золотоношский Общественный Городской Совет", которая созвучна с должности ЛИЦА_2, ИНФОРМАЦИЯ_2, при этом согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информация о таком общественном союзе в этом реестре отсутствует, что свидетельствует, по мнению органов следствия, об умышленных действиях ЛИЦА_1 и неустановленных в настоящее время следствием лиц на незаконное влияние на свободное волеизъявление избирателей", - говорится в документе.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 3 ст. 157 УК Украины как препятствование свободному волеизъявлению избирателей и другому субъекту избирательного процесса, по предварительному сговору группой лиц. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также читайте: "Слуга народа" выдвинет на довыборах в Раду на Черкасщине мэра Золотоноши Войцеховского

В то же время, Окружной админсуд Киева постановлением от 6 октября приостановил решение об изменении фамилии, имени и отчества, а также запретил ЦИК использовать измененные данные кандидата на выборах 31 октября.

Автор: 

суд (25137) Войцеховский (16) досрочные выборы (127) Слуга народа (2636) Черниговская область (1160)


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Топ комментарии
+4
Давно пора почистить избирательньій процесс от "двойников" , явное мошенничество и вмешательство в вьіборьі .
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25.10.2021 05:49 Ответить
+4
Розумієш у чому справа: Ти ляльок-трансформерів у магазині іграшок бачив? Повернеш так - це автомобіль Повернеш інакше - людиноподібний робот От так і ваша "Юля" - в залежності від політичної ситуації то вона одного підтримує то іншого , то "ЗА" якесь рішення , то - "ПРОТИ" Так може у неї і чоловічі риси проявляються і член між ніг (в залежності від ситуації) виростає?!
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25.10.2021 07:03 Ответить
+3
будет смишно если вместо лица №1 выберут лицо №4

хотя какой ху есть больший ху среди них я уже и не знаю
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25.10.2021 02:44 Ответить
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будет смишно если вместо лица №1 выберут лицо №4

хотя какой ху есть больший ху среди них я уже и не знаю
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25.10.2021 02:44 Ответить
Давно пора почистить избирательньій процесс от "двойников" , явное мошенничество и вмешательство в вьіборьі .
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25.10.2021 05:49 Ответить
Розумієш у чому справа: Ти ляльок-трансформерів у магазині іграшок бачив? Повернеш так - це автомобіль Повернеш інакше - людиноподібний робот От так і ваша "Юля" - в залежності від політичної ситуації то вона одного підтримує то іншого , то "ЗА" якесь рішення , то - "ПРОТИ" Так може у неї і чоловічі риси проявляються і член між ніг (в залежності від ситуації) виростає?!
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25.10.2021 07:03 Ответить
Добре ж тебе "торкнуло", ПЕСику кудлатий. Соєвих "канахветок" переїв? Буває. Клізьму пятивідерну тобі в поміч. Лікуйся. Я за тебе вболіваю. Хоча, в вашому випадку, це - невиліковне.
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25.10.2021 08:42 Ответить
І ще. Знаю напевне, що у ПЕСикового "сивочолого брехла" - двійників не буде! Тому що, в падло мати таку фамілію, це - раз, а два - за нього і в єдиному екземплярі, проголосують тількі кончені "********", а їх - не більше 3-5 відсотків.
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25.10.2021 08:52 Ответить
Так це не мене "торкає", а це ти "завівся" Твою "багіню" ніхто не чіпав , поки ти "на гімно схОдить" не почав І що - я неправий щодо її "флюгерства"?
А щодо "клізми" - так вона більше "ВАНОЙ" потрібна - другий десяток років "тужиться", а до "булави" дірваться не може - "гімниста" надто!
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25.10.2021 09:22 Ответить
Лу Рід, Мік Джаггер і Девід Боуї разом тусуються в кафе Royale, 1973 рік.
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25.10.2021 06:25 Ответить
Джон Леннон і Пол Маккартні зі своїми гітарами в Індії, 1968 рік.
Майже банджо)
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25.10.2021 06:27 Ответить
Председателя ЦИК, зарегистрировавшего этого "кандидата" почему не арестовали? Где дело против конторы "слуг народа" в черкасской области, которые утвердили этого псевдокандидата ?
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25.10.2021 06:40 Ответить
Ну по крайней мере с этим начали бороться.
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25.10.2021 06:54 Ответить
«Притча» нових часів.

Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:

Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…

А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:

Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...

І вирішили помінять «поводиря», що обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:

Так де з «рай»?!!!
Завтра…
А сьогодні шо?!!!...

Старий поводир гірко сміється:

А сьогодні - дорога до пекла…
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25.10.2021 06:55 Ответить
Маладиє риганали використовують методи старих. Плоть від плоті.
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25.10.2021 07:14 Ответить
Беркута знову нападають на активістів. Сьогодні молоді хлопці і дівчата вирішили проінформувати клієнтів спортивного клубу СКС про те, що він належить депутату з ОПЗЖ Іллі Ківі. На місці їх чекали колишні беркута режиму Януковича.
https://twitter.com/highlander_free/status/1452291932949041152
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25.10.2021 07:16 Ответить
Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Источник:

Питання до зелених за що , тільки за те , що один зелений захотів стати зеленішим за іншого ? 🤣🤣🤣
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25.10.2021 07:14 Ответить
"Снімай штани, дальшє действивать будім ми". Оцей п'яний (або не п'яний, в даному випадку немає значення) пролєтаріат з трьома актордами на гітарі в кабаку - ваш новий віцеспікер
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
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25.10.2021 07:20 Ответить
Я так и не понял почему " двойник" это изменивший фио а не слуга?

И чё то мне кажется шо у нас не запрещено иметь одинаковые фио.
Если кто то типа " знаменитый" считает шо его проценты заберёт " двойник", то " двойник" точно так же может считать шо его проценты заберёт типа " знаменитый"
Садите тогда обоих.
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25.10.2021 07:21 Ответить
Думаю, що якби двійник був, скажімо, від "Свободи" чи "ЄС", то ніякого арешту і суду не було б і близько.
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25.10.2021 07:38 Ответить
Все правельно . Ублюдків що вибрали Зелупу ніхто і ніколи так не принижував як їх обранець.
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25.10.2021 07:43 Ответить
Щоби думати , потрібно мати мізки , а не зелену плісняву в голові 😡
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25.10.2021 08:17 Ответить
Порохоботы, как всегда, против. И, как всегда, вместе с ОПЗЖ.
Позорная ситуация с двойниками их устраивала
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25.10.2021 08:54 Ответить
Зеленые и их избератели и так обижены на весь мозг, и это их не унизит
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25.10.2021 08:11 Ответить
Незабаром повідомлять, що "невстановлені особи" - це товариші Петра.
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25.10.2021 08:37 Ответить
И ведь отделается же легким испугом! Когда уже за это будут реально сажать? Эта тварь, паразит по сути, который ворует голоса.
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25.10.2021 10:08 Ответить
ви усеклі, що він ворує у СЛУГИ ? Тому й ТІЛЬКИ ТОМУ!!! йго пов"язали...
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25.10.2021 18:56 Ответить
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25.10.2021 10:33 Ответить
 
 