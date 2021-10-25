Довыборы в ВР на Черкасщине: Кандидата-двойника "слуги народа" Войцеховского отправили под ночной домашний арест
Золотоношский горрайонный суд Черкасской области отправил под ночной домашний арест мужчину, который изменил фамилию, имя и отчество, чтобы принять участие в выборах двойником кандидата от "Слуги народа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление суда от 14 октября.
В документе отмечается, что промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе № 197 в Черкасской области назначены на 31 октября.
10 сентября ЦИК зарегистрировала кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталия Войцеховского, который занимает должность Золотоношского городского головы в Черкасской области.
По версии следствия, неустановленные лица подговорили мужчину изменить свои персональные данные и стать тезкой Войцеховского, чтобы вмешаться в избирательный процесс.
Изменение зарегистрировал 14 сентября Деснянский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Киеве, а 20 сентября мужчина подал документы для участия в выборах.
"Таким образом, ЛИЦО_1 через четыре дня после принятия постановления Центральной избирательной комиссии № 333 от 10 сентября 2021 года и за шесть дней до подачи документов в Центральную избирательную комиссию сменил свою фамилию и имя с ЛИЦО_1 в ЛИЦО_4. В своей автобиографии последний отметил должность и место работы, а именно председатель Общественного союза "Золотоношский Общественный Городской Совет", которая созвучна с должности ЛИЦА_2, ИНФОРМАЦИЯ_2, при этом согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информация о таком общественном союзе в этом реестре отсутствует, что свидетельствует, по мнению органов следствия, об умышленных действиях ЛИЦА_1 и неустановленных в настоящее время следствием лиц на незаконное влияние на свободное волеизъявление избирателей", - говорится в документе.
Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 3 ст. 157 УК Украины как препятствование свободному волеизъявлению избирателей и другому субъекту избирательного процесса, по предварительному сговору группой лиц. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
В то же время, Окружной админсуд Киева постановлением от 6 октября приостановил решение об изменении фамилии, имени и отчества, а также запретил ЦИК использовать измененные данные кандидата на выборах 31 октября.
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хотя какой ху есть больший ху среди них я уже и не знаю
А щодо "клізми" - так вона більше "ВАНОЙ" потрібна - другий десяток років "тужиться", а до "булави" дірваться не може - "гімниста" надто!
Майже банджо)
Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:
Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…
А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:
Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...
І вирішили помінять «поводиря», що обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:
Так де з «рай»?!!!
Завтра…
А сьогодні шо?!!!...
Старий поводир гірко сміється:
А сьогодні - дорога до пекла…
https://twitter.com/highlander_free/status/1452291932949041152
Питання до зелених за що , тільки за те , що один зелений захотів стати зеленішим за іншого ? 🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
И чё то мне кажется шо у нас не запрещено иметь одинаковые фио.
Если кто то типа " знаменитый" считает шо его проценты заберёт " двойник", то " двойник" точно так же может считать шо его проценты заберёт типа " знаменитый"
Садите тогда обоих.
Позорная ситуация с двойниками их устраивала