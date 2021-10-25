Войска РФ за сутки 4 раза открывали огонь на Донбассе. В сторону Каменки враг бил из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, в сторону Каменки вражескиев вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Неподалеку от Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Новоселовки Второй позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь, заставив врага прекратить огневую активность.
"По состоянию на 7:00 утра 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Смерть російським катам на нашій землі !
Сейчас их зомбоящик зомбирует их. Уже не против Порошенка. Уже хохлы неправильные русские и т.п. Это наша земля и т.д.
Когда все будет готово …. Ну и естественно ждут стечение обстоятельств. И момент. Возможно где то под выборы президента они будут готовы.
Как это будет?
Как только у них пойдёт внутренне ограничение интернета, значит они уже готовы.
Массового вторжения не будет. Этой подготовки не скроишь от спутника.
Нужна провокация. Все войны так начинались. Кацапы в этом спецы.
Сценарий. Кого запустить на мясо? Естественно Орло. Там также зомбируют, что часть донецкой обл оккупировали хохлы.
Далее по плану можно с севера на Харьков и с Крыма в сторону Домбаса. Но это будут десантные части.
Итого. Для старта нужна провокация. Ущемление рускаязычных. А ещё лучше «хохлы убивают русских». И из Ордло рванут на спасение.
Провокация. Сейчас они мучаются, что бы придумать. Не взрывать же дома или троллейбусы. Организовать драку Хохлов с рускаязычными? Геноцид рускаязычных? Руская церковь, тоже вариант.
итого. Нужно следить за их даже мелкими движениями в донецкой вокруг Донецка и в луганской в стороне Северодонецке.
пс. Я не прав? Время два года. Все увидите.