Войска РФ за сутки 4 раза открывали огонь на Донбассе. В сторону Каменки враг бил из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в сторону Каменки вражескиев вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку от Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новоселовки Второй позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь, заставив врага прекратить огневую активность.

"По состоянию на 7:00 утра 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - сообщили в пресс-центре ОС.