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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ за сутки 4 раза открывали огонь на Донбассе. В сторону Каменки враг бил из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ за сутки 4 раза открывали огонь на Донбассе. В сторону Каменки враг бил из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в сторону Каменки вражескиев вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку от Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новоселовки Второй позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь, заставив врага прекратить огневую активность.

"По состоянию на 7:00 утра 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - сообщили в пресс-центре ОС.

Войска РФ за сутки 4 раза открывали огонь на Донбассе. В сторону Каменки враг бил из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ООС 01

обстрел (27784) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Героям Украіни слава !

Смерть російським катам на нашій землі !
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25.10.2021 07:22 Ответить
On October 24th Russian forces invading Ukraine fired upon defenders four times, striking in the Svitlodarsk Bulge, around occupied Horlivka and north of occupied Donetsk. In one attack the Russians used 120mm mortars.
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25.10.2021 07:25 Ответить
Кацапы готовятся к войне. Это факт.

Сейчас их зомбоящик зомбирует их. Уже не против Порошенка. Уже хохлы неправильные русские и т.п. Это наша земля и т.д.

Когда все будет готово …. Ну и естественно ждут стечение обстоятельств. И момент. Возможно где то под выборы президента они будут готовы.
Как это будет?

Как только у них пойдёт внутренне ограничение интернета, значит они уже готовы.
Массового вторжения не будет. Этой подготовки не скроишь от спутника.
Нужна провокация. Все войны так начинались. Кацапы в этом спецы.
Сценарий. Кого запустить на мясо? Естественно Орло. Там также зомбируют, что часть донецкой обл оккупировали хохлы.

Далее по плану можно с севера на Харьков и с Крыма в сторону Домбаса. Но это будут десантные части.
Итого. Для старта нужна провокация. Ущемление рускаязычных. А ещё лучше «хохлы убивают русских». И из Ордло рванут на спасение.
Провокация. Сейчас они мучаются, что бы придумать. Не взрывать же дома или троллейбусы. Организовать драку Хохлов с рускаязычными? Геноцид рускаязычных? Руская церковь, тоже вариант.

итого. Нужно следить за их даже мелкими движениями в донецкой вокруг Донецка и в луганской в стороне Северодонецке.
пс. Я не прав? Время два года. Все увидите.
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25.10.2021 13:14 Ответить
 
 