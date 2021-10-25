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Новости Борьба с коронавирусом
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При инфекционных заболеваниях нет демократии, есть диктатура возбудителя. Не хотите прививаться - сидите дома и платите за свое лечение, - Рубан

При инфекционных заболеваниях нет демократии, есть диктатура возбудителя. Не хотите прививаться - сидите дома и платите за свое лечение, - Рубан

В Украине более 10 лет идет антивакцинальная кампания. Уже зафиксирована вспышка полиомиелита, что говорит о том, что ситуация с эпидемиологическим благополучием стала угрожающей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на телеканале "Украина 24" глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

"Антивакцинальная кампания в Украине идет масштабно с 2008 года. Мы можем посмотреть на другие цифры. У нас уже полиомиелит зарегистрирован, а это уже вспышка, это уже опасная ситуация. А почему у нас низкий уровень вакцинации? Потому что не выполняются законы, не выполняется тот закон, который игнорируется всеми, закон, который создан на основании опыта, закон о санэпидблагополучии и защите от инфекционных болезней", - сообщил Рубан.

Он также отметил, что во времена, когда идут эпидемии инфекционных болезней, вакцинация должна быть темой номер один, потому что в это время возбудитель болезни устанавливает свою диктатуру.

"Вакцинация должна быть обязательной - и добровольной, и рекомендованной. Есть право не вакцинироваться, сидите дома и работайте, и платите за свое лечение. Весь мир вакцинируется. И нет при возбудителе, при инфекционных заболеваниях демократии, есть диктатура возбудителя. Мы должны понимать, что такое возбудители и как им противодействовать", - отметил глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предпосылок для локдауна в Киеве нет, но ситуация с COVID-19 ухудшается, - Рубан

Ранее Олег Рубан сообщил, какие сегодня в Киеве предпринимаются меры для противостояния эпидемии коронавируса.

"На сегодня по городу Киеву подготовлены более 5,5 тыс. коек. И целое лето департамент здравоохранения и Киевская городская власть готовили дополнительные кровати реанимационные, дополнительные детские кровати, дополнительно кислородные точки. На сегодня колеблется уровень загрузки коек от 40% до 50%, и этот уровень будет устойчивым, если мы будем сдерживать эпидемию специальными инструментами противоэпидемических мер", — сказал Рубан.

Напомним, по данным Минздрава, 20 791 новый случай COVID-19 был зафиксирован в Украине по состоянию на 24 октября 2021 года. В частности, заболели 1533 ребенка и 237 медработников.

эпидемия (789) Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+20
Коли в тебе є COVID-сертифікат
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25.10.2021 07:58 Ответить
+18
АмосовFM: Те, що Зеленський видалив пост про вакцинацію зі свого інстаграму показує справжнє ставлення Банкової до пандемії: людські життя - це харашо, але рейтинги дорожче.
Коронавірус - незручна тема, вона не дає жодних бонусів, а тому президенту треба від неї дистанціюватися.
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25.10.2021 07:45 Ответить
+18
От-от, вже тепліше: а то тріщать, вирячивши більма про "добровільність".
Так-так, диктатура і примус.

А чому ж закончик не хочете прийняти про обов*язкову та примусову ковідну експериментальну вакцинку ?

Зараз в нас на роботі (як і щороку) колотимуть ВСІМ БАЖАЮЧИМ вакцину від грипу.
І ніхто ні кого не примушує, не відсторонює і не виганяє додому. Не треба звітувати начальству, хто вколовся, хто ні, ніхто не перевіряє в інших установах. Це - добровільно і анонімно.

Чому такі особливі умови лише одній-єдиній субстанції, без якої тиск і обмеження прав ?

Про лікування за власні кошти:
1. люди платять податки
2. і платять достатньо за лікування також

"Борець", норму закону покажи, за якою прописано нещеплену людину лікувати інакше, ніж щеплену: за гроші і закрити її вдома, диктатор недороблений.
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25.10.2021 08:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
АмосовFM: Те, що Зеленський видалив пост про вакцинацію зі свого інстаграму показує справжнє ставлення Банкової до пандемії: людські життя - це харашо, але рейтинги дорожче.
Коронавірус - незручна тема, вона не дає жодних бонусів, а тому президенту треба від неї дистанціюватися.
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25.10.2021 07:45 Ответить
Т.Березовець охарактеризував клоуна як рейтингового наркомана, для якого рейтинг понад усьо.
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25.10.2021 07:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zCz0AKhD4vg https://www.youtube.com/watch?v=zCz0AKhD4vg


Чудны дела твои, Господи!
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25.10.2021 07:55 Ответить
Ну шо пані та панове, зізнавайтеся у кого де штирх-код
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25.10.2021 07:46 Ответить
Тебе вже скільки разів штрикнули,що ти такий активний?
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25.10.2021 07:50 Ответить
перша доза була Астра, а друга Файзер і шо?
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25.10.2021 07:53 Ответить
Та хужє нє будєт...
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25.10.2021 07:54 Ответить
Коли в тебе є COVID-сертифікат
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25.10.2021 07:58 Ответить
Ти - живий!
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25.10.2021 09:41 Ответить
Сертификат дали на дії, когда 2 разных прививки было?
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25.10.2021 12:07 Ответить
Хто не хоче експериментувать з антиковідною вакциною той буде експериментувать з самим «КОВІДом»
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25.10.2021 07:53 Ответить
Не переймайтесь. Усіх вже давно чіпували через каву. Спеціальною добавкою.
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25.10.2021 08:32 Ответить
Я більше чим впевнений що люди які "перехитрили" всіх на виборах і люди які "перехитрили" масонів це одні й ті ж люди.
ЗЕбанати так?
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25.10.2021 08:52 Ответить
Теж так думав раніше. Але ні. Виявилося, що тупість може проявлятися по-різному. Звичайно, більшість зє-виборців і антиваксерів перетинаються (суто математично - і там і там 70+ відсотків), але є багато людей, які не голосували за зє і проти вакцинації.
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25.10.2021 12:06 Ответить
Що пан Рубан скаже про розповсюдження туберкульозу, хто винен?
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25.10.2021 07:49 Ответить
Сухоти - хвороба соціальна. Це на додачу до відмови мамочок вакцинувати дітей БЦЖ. А нині - й вакцини нема, бо роSSійського виробництва.
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25.10.2021 08:34 Ответить
Окремо, для особливо "освідчених": винні ті, хто не вакцінувався! Крапка!
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25.10.2021 09:45 Ответить
Ага. Точно ідіотизму.
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25.10.2021 08:03 Ответить
Нет когда весь мир говорит обратное,тогда похоже ,что ты идиот.Или кацарылый провокатор.
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25.10.2021 08:07 Ответить
А Вы лично весь мир опросили и точно знаете что он говорит?
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25.10.2021 09:58 Ответить
Не надо никого спрашивать .Есть статистика смертности и госпитализации. Этого достаточно ,для здравомыслящих людей.
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25.10.2021 10:01 Ответить
Так что, как понимаю, это не весь мир сказал, а отдельные лица в статистике? Причем в статистике как минимум поданной однобоко. Т.е. только по ковиду. Без учета заболеваемости и смертности по другим болезням. Когда смотреть с учетом остальных болезней и смертности то картина будет более удручающая. И ковид там далеко не первую скрипку играть будет.
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25.10.2021 10:53 Ответить
Ты вообще про что ? 95-97% больных которые попали в больницу не привиты,99,3-99.7% тех кто кислородо-зависим и в реанимациях то же не привиты.Какая тебе еще нужна статистика ,провокатор?
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25.10.2021 11:34 Ответить
Я вообще-то об этом

https://economics.segodnya.ua/economics/enews/smertnost-v-ukraine-podskochila-ot-chego-lyudi-umirali-chashche-vsego-1580321.html Эксперты Госстата проанализировали и причины смерти украинцев. Оказалось, что больше всего наших соотечественников умерли от:

болезней системы кровообращения - 276 070 смертей;
новообразований (злокачественные опухоли) - 49 448 смертей;
коронавируса - 37 077 смертей;
внешних факторов (отравления, несчастные случаи, самоубийства и прочие) - 18 627 смертей;
болезней органов пищеварения - 16 040 смертей.

В чем собственно моя провокация?
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25.10.2021 11:41 Ответить
В том что из за больных ковидом ,которые заняли все больницы ,негде и некому будет лечить ,то что ты перечисляешь выше.Что не понятно? Больные с болезнями кровообращения ,заняли все больницы и реанимации одновременно?
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25.10.2021 11:56 Ответить
А что, больные ковидом заняли все больницы одновременно? Или им таки выделены целевые стационары и койки? А вообще-то по кровообращению не знаю, а вот с онко пришлось т.с. столкнуться. Супруга переболела. И отвечу, что в онко стационарах лежат все одновременно. И мест не хватало всегда. Часто-густо в коридорах люди лежат. Причем постоянно. А Вы об этом не знали? Ну да, это же не ковид. Это нигде не освещается в СМИ.
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25.10.2021 12:11 Ответить
Представь себе,все.В каждом городе в областном центре оставлены по одной которые принимают экстренных больных.но да же уже у них лежат больные с ковидом+все 100% районные больницы.Я не знаю в каком штате США не хватает мест в онко -стационаре.
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25.10.2021 12:19 Ответить
Представь себе,все.
Извините, не представлю. Потому как даже тут на сайте писалось, что для ковидных больных выделяются специальные стационары и места в них. И причем тут Штаты я вообще не понял. Если Вы о флажке, то просто не обращайте внимания на него. Я сейчас в рабочей сетке сижу - работаю. Сюда только периодически подглядываю и поддерживаю диалог. А мест не хватает к примеру в полтавском онко стационаре. Вы даже себе масштабы не можете представить сколько сейчас на сегодняшний день людей с онко заболеваниями. Да это и понятно. Нигде же никто не пишет об этой проблеме. А если и упоминают, то вскользь как что-то незначительное.
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25.10.2021 12:29 Ответить
Не знаю что тебе пишут на каких сайтах. Специальные стационары и места в них...Уже все ,из за таких как ты кончились.Место в коридоре и очередь в реанимацию и сосок кислорода ,если он вообще есть в больнице.
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25.10.2021 12:33 Ответить
Вы из какой больницы сейчас пишете?
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25.10.2021 12:35 Ответить
Людина, яка не здатна коми розставити правильно у своєму пості, корчить з себе експерта... Бугагага, дуже смішно! Тупим і неграмотним слова не давали!
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25.10.2021 09:33 Ответить
а не пошёл бы ты нахер, человек с фамилией Рубан?
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25.10.2021 08:00 Ответить
Вот точно так необходимо говорить в приемных отделениям ,антивакцинаторам.
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25.10.2021 08:08 Ответить
Та не вопрос. Перестаньте брать с них налоги - будете иметь право их послать. А так покуда и Вы сами за их счет вакцинируетесь.
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25.10.2021 10:00 Ответить
Пойди ты - так будет лучше многим!
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25.10.2021 09:46 Ответить
кому многим? двум клоунам?))
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25.10.2021 09:55 Ответить
Тобто, антивакцинальна кампанія почалась ще при Йущенку?
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25.10.2021 08:00 Ответить
Ще раніше.
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25.10.2021 08:36 Ответить
От-от, вже тепліше: а то тріщать, вирячивши більма про "добровільність".
Так-так, диктатура і примус.

А чому ж закончик не хочете прийняти про обов*язкову та примусову ковідну експериментальну вакцинку ?

Зараз в нас на роботі (як і щороку) колотимуть ВСІМ БАЖАЮЧИМ вакцину від грипу.
І ніхто ні кого не примушує, не відсторонює і не виганяє додому. Не треба звітувати начальству, хто вколовся, хто ні, ніхто не перевіряє в інших установах. Це - добровільно і анонімно.

Чому такі особливі умови лише одній-єдиній субстанції, без якої тиск і обмеження прав ?

Про лікування за власні кошти:
1. люди платять податки
2. і платять достатньо за лікування також

"Борець", норму закону покажи, за якою прописано нещеплену людину лікувати інакше, ніж щеплену: за гроші і закрити її вдома, диктатор недороблений.
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25.10.2021 08:10 Ответить
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25.10.2021 08:25 Ответить
Я скажу так: местные ЦЕНЗОРОВСКИЕ ковид диссиденты и коронабесы, а так же ваксеры и антивакцинаторы это пыль и грязь под ногтями людей с фейсбука. Какой я вчера лютый трешак перед сном прочитал, что вакцина это проделка сатаны, рептилоидов и пришельцов с планеты Нибиру. Куда тут простому цензорчянину
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25.10.2021 09:16 Ответить
Про лікування за власні кошти:
1. люди платять податки
2. і платять достатньо за лікування також

та невже ?

є розцінки приватних лікарень.

Перебування в палаті інтенсивної терапії (до 12 годин) без медикаментозного супроводу

1350 грн

Перебування в палаті інтенсивної терапії (доба) без медикаментозного супроводу 2100 грн
https://asklepiy.com/price/vzrosloe-otdelenie/neyrokhirurgiya/statsionar-i-pit/






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25.10.2021 10:07 Ответить
Закон не приймуть, бо це стаття і відповідальність. Навіть виробники "зіскочили".
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25.10.2021 11:46 Ответить
Я Вам там на одній гілці лінки поставила про інші країни (відповідала на Ваше посилання), все знесли.
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25.10.2021 16:33 Ответить
А еще вакцинацию привязывают не к номеру паспорта, который не пишут в заявлении на добровольную вакцинацию, а к номеру мобильного телефона - потом СБУ легко будет ставит на прослушку тех, кем из оппозиционно настроенных заинтересуется.
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25.10.2021 18:07 Ответить
Любимое занятие бездельников и неучей,коими является сегодня подавляющее кол-во "учёных" и "врачей" это заниматься подобной болтовней.
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25.10.2021 08:31 Ответить
мы уже грипп победили, теперь ковид... вот только почему справка по ковиду действительна только год? может ковид не победим как насморк?
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25.10.2021 08:39 Ответить
полгода ащето
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25.10.2021 10:01 Ответить
Это что за служба такая,какой то хмырь выдвигает заявления будто бы он не простой и ничтожный взяткособиратель,а король Киева и решала всех важных вопросов.
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25.10.2021 08:55 Ответить
Коли влада порушує закони та права людей в період пандемій - то де гарантії що ці пандемії не будуть створені штучно?
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25.10.2021 08:58 Ответить
Привился?
Сиди дома и не заражай окружающих!
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25.10.2021 09:04 Ответить
Зато можно отомстить недругу. В легкой форме не видно, что ты инфицирован и можешь тесно контактировать с жертвой
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25.10.2021 09:11 Ответить
Статья 130 УК.
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25.10.2021 13:12 Ответить
*** бычий Рубан. нет у нас бесплатного лечения от даже обыкновеного воспаления легких. был такой случай скорая даже не выехала по вызову. лечился дома с помощю ветиринара ставили капельницы тот же ветеринар ибо диагноз был налицо о чем ты гланольствуешь это вас собак лечат бесплатно
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25.10.2021 09:04 Ответить
Согласен со всем в плане вакцинации при пандемиях и пр. ужасах (а не как сейчас), НО при условии - госудасрство как ГАРАНТ берет на себя все риски (смерть в следствии,инвалидность и пр.).А не как сейчас "добровольная" но в случае чего никто не виноват уколотый сам захотел.
Если б люди ВНИМАТЕЛЬНО читали инфобюлетни пфайзеров,модерн - то увидели б что в США эти уколы одобренны в рамках экстренного приминения по их законодательству (каким боком наши туда мажуться хз) и США в течение года для СВОИХ граждан несет полную ответственность по возмещению ущерба здоровью.
Добровольная и принудительная отличаються степенью ответственности и соответственно подхода к самой прививке
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25.10.2021 09:10 Ответить
А о каких последствиях вакцинации идет речь? Можно подробней?
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25.10.2021 09:14 Ответить
Согласно амеров - смерть в следствии, инвалидность, непереносимость и пр. Там законы работают,поэтому просто так бы не писали.И выплаты не маленькие при последствиях, и то не хотят колоться.
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25.10.2021 09:24 Ответить
Вы описали мгновенные последствия. Интересно в долгосрочной перспективе последствия вакцинации. Если человек не умер и не стал инвалидом сразу после прививки, то что его ждет через пару лет, вот что я имел ввиду под словом "последствия"
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25.10.2021 09:28 Ответить
МОжет ,надеются, что все ненужныё уколотые перемрут и последствий не будет
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25.10.2021 09:41 Ответить
Они не знают, Пол. И им пелвать. Они учитывают (с большим кол-вом оговорок) последствия в течение 30 дней после.
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25.10.2021 09:42 Ответить
Ну на то он и эксперимент (вакцина та эксперементальная), все будет видно через года.Может он вообще многоуровневый .И хз какие цели. США помоему единственные кто озвучил гарантии возмещения в течении года и то только своим и на территории , понятное дело что все геморно в случае чего доказывать, но факт остаеться фактом.
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25.10.2021 10:56 Ответить
США может себе это позволить, у них госдолг 28 триллионов долларов.)
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25.10.2021 12:10 Ответить
https://americanmilitarynews.com/2021/09/army-flight-surgeon-says-pilots-risk-sudden-cardiac-death-from-covid-vaccine-side-effect/
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25.10.2021 11:58 Ответить
Пандемія це свого роду Світова війна людства проти збудника хвороби. Тому і методи боротьби з епідеміями здавна нагадували у всі часи військові дії. Особисто я сприймаю істот з середніми віками в головах, тобто антивакцерів різного роду, як дезертирів та агентуру ворога людства. Уряди, якщо вони взагалі на щось здатні, повинні поводитись з такими відповідним чином.
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25.10.2021 09:16 Ответить
йде війна за перевлаштування економічного та соціального світоустрію (нажаль, тут - в направленні ще більшого пригнічення народів) в межах планети... і всі ми - вільні чи невільні учасники цього глобального процесу...
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25.10.2021 09:25 Ответить
Ну а ті хто зазнає терор з боку уряду має повне моральне право дати адекватну відсіч. Результат громадянська війна. Браво.
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25.10.2021 10:07 Ответить
лучше воспринимайте вакциноскептиков
как евреев, которые дезертировали от концлагерей
во время холокоста, это будет адекватнее
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25.10.2021 11:01 Ответить
Рубан намолол чепухи и сам не понял, что он сказал.
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25.10.2021 09:26 Ответить
"Вспышка полиомиелита" - это ОДИН зафиксированный случай.
Ты еще про очереди в крематорий расскажи.
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25.10.2021 09:41 Ответить
Но это же не просто ОДИН случай.

Это случай вакциноассоциированного полиомиелита.
То есть от живой вакцины ОПВ, мутировавшим вирусом.
Если всех не привить после этого на ОПВ - случай так и останется единственным,
массовости не будет же. Вот он и волнуется.
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25.10.2021 10:58 Ответить
Что-что? Так это еще и вакциноассоциированный полиомиелит? Я знаю что это такое - а потому так удивлен.
Скажи, а есть пруфы этого? Что именно вакциноассоциированный? Дам одному товарищу почитать.
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25.10.2021 11:01 Ответить
придется гуглить, пруфа сходу не найду
устаю от этих срачей, уже лень копить ссылки
кажется что все это бесполезно
все на эмоциях, никто нихера не проверяет..

кста, легче будет нагуглить «Израиль, 2013, полиомиелит» -
там была эпидемия без случаев заболевания вообще, это самый крутняк что можно сотворить
они нашли в сточных водах тот вирус и объявили массовую вакцинацию
Прикол был в том, что в ОПВ (живой вакцине) вирус способен давать потомство,
потому, строго говоря - каждый привитый заразен (родителям рекомендуют
по крайней мере несколько недель ухаживать за ребенком осторожнее).
Ну и понятно, что попадает в сточные воды с калом тот вирус.
И они давай всех вакцинировать той же ОПВ, кажется.
И Господь явил чудо - в сточных водах вирус перестали находить (я не говорю, что он пропал, но находить перестали). Тогда как-то успокоились.
Все это рекомендую читать только с Израилських сайтов, хз кто и как после переврал это.
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25.10.2021 11:06 Ответить
Та я к тому, что такой случай был в 2019 году, про это писали. А про тот, который в этом - такого не писали.
Понял, поинтересуюсь.
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25.10.2021 11:09 Ответить
https://dumskaya.net/news/polio-152785/?fbclid=*************************************************************
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25.10.2021 11:54 Ответить
Неправда, заболели дети и лежат парализованные от полиемилита в семье принципиальных антиваксеров с Ривенской области.
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25.10.2021 12:11 Ответить
У вас в слове «ребенок» - шесть ошибок, исправьте пожалуйста
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25.10.2021 16:20 Ответить
Там еще вроде бы одна девочка у них в семье заболела.
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25.10.2021 22:09 Ответить
Дебилы. Мединдустрия постоянно изобретает эпидемии. Это все было придурочный. В этот раз политики с радостью подмахнули и толкают антимедицинский бред. Вирус папилломы человека (ВПЧ), атипичной пневмонии (ТОРС или SARS), коровьем бешенстве (ГЭКРС или BSE), гепатите C, СПИДе, лихорадке Эбола и полиомиелите. Однако этот вирусный хаос игнорирует фундаментальные научные факты: существование, патогенность и смертельные последствия этих агентов никогда не были доказаны. Мир идиотизма. Скрин сделан
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25.10.2021 09:51 Ответить
Ты чо, прикалываешься?) Уже и гепатита и спида не существует?) От чего тогда фредди мерькьюри умер?) Вирусы прекрасно видно под электронным микроскопом)
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25.10.2021 12:14 Ответить
Не уводи в сторону тему. Где написано не существует? И для тебя лично: Меркьюри принадлежал к первому поколению пациентов, которые получали полную нагрузку AZT (1500 мг в день). В конце он выглядел как
ходячий скелет, и умер в Лондоне 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет. Его тупо залечили высокотоксичным препаратом. Так же как и Рудольфа нуриева, бывшего чемпиона Уимблдона Артура Эша и сотни тысяч людей, которые могли спокойно жить. И «управляющий СПИДом» тогда был - фанфары - Энтони Фаучи.
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25.10.2021 12:41 Ответить
Про токсичность препаратов от СПИДА я в курсе. Но ВИЧ есть, его видно в микроскоп.

То есть ты на полном серьезе считаешь, что вирусов не существует?)
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25.10.2021 14:22 Ответить
В курсе ты, ага) И ты считаешь, как я считаю ты считаешь)
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25.10.2021 15:55 Ответить
Я да, я читал книжки тоже про фальсификацию, и что ВИЧ нет.
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25.10.2021 22:08 Ответить
этот ******** забыл про закон, который гарантирует бесплатную медицину ? благодаря таким отбросам-балаболам мы имеем
ситуацию когда сначала требуют по 18 евро за прививку, а потом, когда нищее население не несёт бабло придумывают схему торговли сертификатами, зачем барыгам эта вакцинация ?
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25.10.2021 10:15 Ответить
демократия либо есть, либо ее нет. немножко демократия, а немножко нет - так не бывает. товарищ сралин вполне наглядно продемонстрировал, что происходит, когда все решают за тебя. и начиналось все с малого. на паРаше вот тоже по чуть-чуть, по чуть-чуть, незаметно там закончилась демократия, сям немножко урезали и докатились до гулага-2. стоит только начать.
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25.10.2021 10:55 Ответить
А почему Рубан думает, что он - возбудитель?
Он хоть жену-то свою возбуждает? Сомневаюсь, рожа довольно мерзкая...
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25.10.2021 11:00 Ответить
Да и так уже берут бабло с больных. Правда на карман. Таварищ просто не в долях.
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25.10.2021 11:36 Ответить
Александр-II Освободитель

Рубан-I Возбудитель
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25.10.2021 17:30 Ответить
 
 