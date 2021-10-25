При инфекционных заболеваниях нет демократии, есть диктатура возбудителя. Не хотите прививаться - сидите дома и платите за свое лечение, - Рубан

В Украине более 10 лет идет антивакцинальная кампания. Уже зафиксирована вспышка полиомиелита, что говорит о том, что ситуация с эпидемиологическим благополучием стала угрожающей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на телеканале "Украина 24" глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

"Антивакцинальная кампания в Украине идет масштабно с 2008 года. Мы можем посмотреть на другие цифры. У нас уже полиомиелит зарегистрирован, а это уже вспышка, это уже опасная ситуация. А почему у нас низкий уровень вакцинации? Потому что не выполняются законы, не выполняется тот закон, который игнорируется всеми, закон, который создан на основании опыта, закон о санэпидблагополучии и защите от инфекционных болезней", - сообщил Рубан.

Он также отметил, что во времена, когда идут эпидемии инфекционных болезней, вакцинация должна быть темой номер один, потому что в это время возбудитель болезни устанавливает свою диктатуру.

"Вакцинация должна быть обязательной - и добровольной, и рекомендованной. Есть право не вакцинироваться, сидите дома и работайте, и платите за свое лечение. Весь мир вакцинируется. И нет при возбудителе, при инфекционных заболеваниях демократии, есть диктатура возбудителя. Мы должны понимать, что такое возбудители и как им противодействовать", - отметил глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

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Ранее Олег Рубан сообщил, какие сегодня в Киеве предпринимаются меры для противостояния эпидемии коронавируса.

"На сегодня по городу Киеву подготовлены более 5,5 тыс. коек. И целое лето департамент здравоохранения и Киевская городская власть готовили дополнительные кровати реанимационные, дополнительные детские кровати, дополнительно кислородные точки. На сегодня колеблется уровень загрузки коек от 40% до 50%, и этот уровень будет устойчивым, если мы будем сдерживать эпидемию специальными инструментами противоэпидемических мер", — сказал Рубан.

Напомним, по данным Минздрава, 20 791 новый случай COVID-19 был зафиксирован в Украине по состоянию на 24 октября 2021 года. В частности, заболели 1533 ребенка и 237 медработников.