При инфекционных заболеваниях нет демократии, есть диктатура возбудителя. Не хотите прививаться - сидите дома и платите за свое лечение, - Рубан
В Украине более 10 лет идет антивакцинальная кампания. Уже зафиксирована вспышка полиомиелита, что говорит о том, что ситуация с эпидемиологическим благополучием стала угрожающей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на телеканале "Украина 24" глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.
"Антивакцинальная кампания в Украине идет масштабно с 2008 года. Мы можем посмотреть на другие цифры. У нас уже полиомиелит зарегистрирован, а это уже вспышка, это уже опасная ситуация. А почему у нас низкий уровень вакцинации? Потому что не выполняются законы, не выполняется тот закон, который игнорируется всеми, закон, который создан на основании опыта, закон о санэпидблагополучии и защите от инфекционных болезней", - сообщил Рубан.
Он также отметил, что во времена, когда идут эпидемии инфекционных болезней, вакцинация должна быть темой номер один, потому что в это время возбудитель болезни устанавливает свою диктатуру.
"Вакцинация должна быть обязательной - и добровольной, и рекомендованной. Есть право не вакцинироваться, сидите дома и работайте, и платите за свое лечение. Весь мир вакцинируется. И нет при возбудителе, при инфекционных заболеваниях демократии, есть диктатура возбудителя. Мы должны понимать, что такое возбудители и как им противодействовать", - отметил глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве.
Ранее Олег Рубан сообщил, какие сегодня в Киеве предпринимаются меры для противостояния эпидемии коронавируса.
"На сегодня по городу Киеву подготовлены более 5,5 тыс. коек. И целое лето департамент здравоохранения и Киевская городская власть готовили дополнительные кровати реанимационные, дополнительные детские кровати, дополнительно кислородные точки. На сегодня колеблется уровень загрузки коек от 40% до 50%, и этот уровень будет устойчивым, если мы будем сдерживать эпидемию специальными инструментами противоэпидемических мер", — сказал Рубан.
Напомним, по данным Минздрава, 20 791 новый случай COVID-19 был зафиксирован в Украине по состоянию на 24 октября 2021 года. В частности, заболели 1533 ребенка и 237 медработников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коронавірус - незручна тема, вона не дає жодних бонусів, а тому президенту треба від неї дистанціюватися.
Чудны дела твои, Господи!
ЗЕбанати так?
https://economics.segodnya.ua/economics/enews/smertnost-v-ukraine-podskochila-ot-chego-lyudi-umirali-chashche-vsego-1580321.html Эксперты Госстата проанализировали и причины смерти украинцев. Оказалось, что больше всего наших соотечественников умерли от:
болезней системы кровообращения - 276 070 смертей;
новообразований (злокачественные опухоли) - 49 448 смертей;
коронавируса - 37 077 смертей;
внешних факторов (отравления, несчастные случаи, самоубийства и прочие) - 18 627 смертей;
болезней органов пищеварения - 16 040 смертей.
В чем собственно моя провокация?
Извините, не представлю. Потому как даже тут на сайте писалось, что для ковидных больных выделяются специальные стационары и места в них. И причем тут Штаты я вообще не понял. Если Вы о флажке, то просто не обращайте внимания на него. Я сейчас в рабочей сетке сижу - работаю. Сюда только периодически подглядываю и поддерживаю диалог. А мест не хватает к примеру в полтавском онко стационаре. Вы даже себе масштабы не можете представить сколько сейчас на сегодняшний день людей с онко заболеваниями. Да это и понятно. Нигде же никто не пишет об этой проблеме. А если и упоминают, то вскользь как что-то незначительное.
Так-так, диктатура і примус.
А чому ж закончик не хочете прийняти про обов*язкову та примусову ковідну експериментальну вакцинку ?
Зараз в нас на роботі (як і щороку) колотимуть ВСІМ БАЖАЮЧИМ вакцину від грипу.
І ніхто ні кого не примушує, не відсторонює і не виганяє додому. Не треба звітувати начальству, хто вколовся, хто ні, ніхто не перевіряє в інших установах. Це - добровільно і анонімно.
Чому такі особливі умови лише одній-єдиній субстанції, без якої тиск і обмеження прав ?
Про лікування за власні кошти:
1. люди платять податки
2. і платять достатньо за лікування також
"Борець", норму закону покажи, за якою прописано нещеплену людину лікувати інакше, ніж щеплену: за гроші і закрити її вдома, диктатор недороблений.
1. люди платять податки
2. і платять достатньо за лікування також
та невже ?
є розцінки приватних лікарень.
Перебування в палаті інтенсивної терапії (до 12 годин) без медикаментозного супроводу
1350 грн
Перебування в палаті інтенсивної терапії (доба) без медикаментозного супроводу 2100 грн
https://asklepiy.com/price/vzrosloe-otdelenie/neyrokhirurgiya/statsionar-i-pit/
Сиди дома и не заражай окружающих!
Если б люди ВНИМАТЕЛЬНО читали инфобюлетни пфайзеров,модерн - то увидели б что в США эти уколы одобренны в рамках экстренного приминения по их законодательству (каким боком наши туда мажуться хз) и США в течение года для СВОИХ граждан несет полную ответственность по возмещению ущерба здоровью.
Добровольная и принудительная отличаються степенью ответственности и соответственно подхода к самой прививке
как евреев, которые дезертировали от концлагерей
во время холокоста, это будет адекватнее
Ты еще про очереди в крематорий расскажи.
Это случай вакциноассоциированного полиомиелита.
То есть от живой вакцины ОПВ, мутировавшим вирусом.
Если всех не привить после этого на ОПВ - случай так и останется единственным,
массовости не будет же. Вот он и волнуется.
Скажи, а есть пруфы этого? Что именно вакциноассоциированный? Дам одному товарищу почитать.
устаю от этих срачей, уже лень копить ссылки
кажется что все это бесполезно
все на эмоциях, никто нихера не проверяет..
кста, легче будет нагуглить «Израиль, 2013, полиомиелит» -
там была эпидемия без случаев заболевания вообще, это самый крутняк что можно сотворить
они нашли в сточных водах тот вирус и объявили массовую вакцинацию
Прикол был в том, что в ОПВ (живой вакцине) вирус способен давать потомство,
потому, строго говоря - каждый привитый заразен (родителям рекомендуют
по крайней мере несколько недель ухаживать за ребенком осторожнее).
Ну и понятно, что попадает в сточные воды с калом тот вирус.
И они давай всех вакцинировать той же ОПВ, кажется.
И Господь явил чудо - в сточных водах вирус перестали находить (я не говорю, что он пропал, но находить перестали). Тогда как-то успокоились.
Все это рекомендую читать только с Израилських сайтов, хз кто и как после переврал это.
Понял, поинтересуюсь.
ходячий скелет, и умер в Лондоне 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет. Его тупо залечили высокотоксичным препаратом. Так же как и Рудольфа нуриева, бывшего чемпиона Уимблдона Артура Эша и сотни тысяч людей, которые могли спокойно жить. И «управляющий СПИДом» тогда был - фанфары - Энтони Фаучи.
То есть ты на полном серьезе считаешь, что вирусов не существует?)
ситуацию когда сначала требуют по 18 евро за прививку, а потом, когда нищее население не несёт бабло придумывают схему торговли сертификатами, зачем барыгам эта вакцинация ?
Он хоть жену-то свою возбуждает? Сомневаюсь, рожа довольно мерзкая...
Рубан-I Возбудитель