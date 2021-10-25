Передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата была совершена под давлением, - Варфоломей
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он рассказал в интервью кипрской газете Politis, которое было опубликовано 24 октября.
"Резкая реакция Московского Патриархата вызвана тем, что спустя века Константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве", – отметил Варфоломей в беседе с изданием, приуроченной к 30-летию его пребывания на патриаршем престоле.
Патриарх считает, что передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата при правлении Константинопольского патриарха Дионисия IV в последней четверти XVII века была совершена под давлением.
"Моего предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче", – указал патриарх.
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.
Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.
Решение о предоставлении ПЦУ автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года Русская православная церковь разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
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https://dumskaya.net/news/bozhya-apteka-tut-lechat-rak-kovid-i-teh-komu-ne-153203/ Простейший пример для похода фискалов
Тому первим кроком потрібно повернути Києвопечерську і Почаївську лаври в лоно ПЦУ.
А вот государство могло бы их выдавливать, пропагандировать правильную автокефальную церковь, не давать землю МПЦ, и т.д.
но ничего этого не делается, увы. Потому что Зеля - неверующий. он даже не еврей. Он просто - никто.
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил в интервью кипрской газете «Politis», которое было опубликовано 24 октября 2021 года, что «вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость». Следует отметить, что в этом торжественном для Украины событии, имеется заслуга и пятого Президента Украины - пана Петра Порошенко.
В книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского имеются некоторые исторические сведения, о которых даже не догадываются овцы и козлы из российской неканонической самопровозглашенной безблагодатной псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева.
Когда московский патриархат отделился от Константинопольского Патриарха, то почти 140 лет московская патриархия была непризнанным неканоническим образованием. Как нынешние путинские: «Приднестровье», «ДНР» и «ЛНР».
Ситуация развивалась следующим образом. Константинопольский Патриарх Дионисий нуждался в деньгах и соболях. Потомки Золотой Орды преподнесли Патриарху небольшой подарок: «три сорока (120 шкур) соболей и двести червонцев» (стр. 403) и конфликт был улажен, а московская патриархия была канонизирована.
Собравшийся в 1687 году Патриарший Собор Константинополя осудил аферу с передачей Киевской митрополии Москве и назвал эту процедуру - «актом симонии», т.е. взяточничеством.
Православного коррупционера патриарха Дионисия принявшего российскую взятку «три сорока соболей и двести червонцев» Собор лишил патриаршего достоинства.
Таким образом, передача Киевской митрополии под юрисдикцию московского патриархата через год была признана противоправным неканоническим и весьма грешным деянием.
После 1687 года нет ни одного документа, который бы подтвердил каноничную (законную) передачу Константинополем Киевской митрополии Московскому патриархату.
Поэтому говорить о «двухтысячелетней» истории московского патриархата не совсем корректно.
- в 2018 році було викрито фальсифікації МП щодо акту, підписаного три століття тому. РПЦ, звісно, цього не визнає, як і інші підвладні їй структурні одиниці почалася підготовка до автокефалії, в 2019 підписаний томос.
церкву в Україні окупували, як і наші території. зомбують вірян на єдність з московією і роблять ворогами тих, хто відвойовує власну незалежну церкву. дуже шкода, що великий прошарок громадян не усвідомлює цього.
каноническое право писали византийские монахи и богословы, и других толкователей в мире не существует..
Пам*ятаєте "Механі́чний апельси́н" - культовий роман Ентоні Берджеса - так от дуже було б правильно до кацапського недофюрера ***** застосувати ті ж методи, що і до головного антигероя книги (в кіно британський актор Енді Макдауел). Тільки примусово читати ***** книгу "Країна Моксель".
И да....туалетная бумага в рулонах в совке впервые появилась для лохтората в 1974 году КАРЛ! ДО ЭТОГО ТЕРЛИ СРАКИ ГАЗЕТАМИ ПРАВДА)
Так же - и с дружбой народов))
И тут москали облажались
За натиск. Я вже не кажу про відлучення.