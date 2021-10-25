Передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата была совершена под давлением, - Варфоломей

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он рассказал в интервью кипрской газете Politis, которое было опубликовано 24 октября.

"Резкая реакция Московского Патриархата вызвана тем, что спустя века Константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве", – отметил Варфоломей в беседе с изданием, приуроченной к 30-летию его пребывания на патриаршем престоле.

Патриарх считает, что передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата при правлении Константинопольского патриарха Дионисия IV в последней четверти XVII века была совершена под давлением.

"Моего предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче", – указал патриарх.

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Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

Решение о предоставлении ПЦУ автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года Русская православная церковь разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.