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Новости Создание Поместной Церкви
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Передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата была совершена под давлением, - Варфоломей

Передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата была совершена под давлением, - Варфоломей

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он рассказал в интервью кипрской газете Politis, которое было опубликовано 24 октября.

"Резкая реакция Московского Патриархата вызвана тем, что спустя века Константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве", – отметил Варфоломей в беседе с изданием, приуроченной к 30-летию его пребывания на патриаршем престоле.

Патриарх считает, что передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата при правлении Константинопольского патриарха Дионисия IV в последней четверти XVII века была совершена под давлением.

"Моего предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче", – указал патриарх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет обратился к Зеленскому, чтобы президент попросил у патриарха Варфоломея новый Томос для Украины

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

Решение о предоставлении ПЦУ автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года Русская православная церковь разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Варфоломей (240) Томос (259) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+78
а не пришло ли время изгнать раскольников рускай православной церкви с территории Украины и отобрать у них все, что было забрано кацапами незаконно... заодно подчистить дьячков с поддьячными...
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25.10.2021 07:59 Ответить
+70
Давно пора прогнати із Украіни цю гундяівську секту антихристів і наших лютих ворогів !
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25.10.2021 08:02 Ответить
+32
Кацапи ********** бавиться у "референдуми" в інших країнах От хай і пожинають плоди - перехід приходів під крило ПЦУ є своєрідним "волевиявленням народу"
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25.10.2021 08:01 Ответить
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а не пришло ли время изгнать раскольников рускай православной церкви с территории Украины и отобрать у них все, что было забрано кацапами незаконно... заодно подчистить дьячков с поддьячными...
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25.10.2021 07:59 Ответить
Давно пора прогнати із Украіни цю гундяівську секту антихристів і наших лютих ворогів !
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25.10.2021 08:02 Ответить
Кацяпську секту москальських попів, геть з України, але взагалі, це монгольські шамани, ось туди в Улан Батор їх і переселимо.
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25.10.2021 19:02 Ответить
суд потрiбeн алe совок нe дасть
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25.10.2021 08:04 Ответить
Фактов для суда предостаточно...достаточно просто натравить налоговую, санэпидоров и пожарных....А так же начать кошмарить спонсоров

https://dumskaya.net/news/bozhya-apteka-tut-lechat-rak-kovid-i-teh-komu-ne-153203/ Простейший пример для похода фискалов
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25.10.2021 09:11 Ответить
я за юридичну констатацiю захвату. бeз цього усi твоi контори нe почнуть шабаш
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25.10.2021 09:30 Ответить
Гак минимум нужно с них брать арендную плату, за пользование недвижимостью
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25.10.2021 08:11 Ответить
Справа в тому, що в УкраЇні культові споруди належать членам приходу. Деякі культові споруди, які мають історичну важність належать державі і передані в оренду тій чи іншій концесії.
Тому первим кроком потрібно повернути Києвопечерську і Почаївську лаври в лоно ПЦУ.
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25.10.2021 09:40 Ответить
отличное решение. если хочется гражданской войны.
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25.10.2021 10:30 Ответить
..какой еще войны, епта, если то, что прадеды Руси киевской строили-высвячивали Церкви- Лавры, а московиты-оху-ыны, так звали их ордынцы, улуса московсковского понаехалы в разные годы, поукрали и аннексировали их по всей Украине?!дубья захочется кому сильно упоротому, так огребут на раз...
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25.10.2021 14:17 Ответить
Церьков, в селе приход за свои - прихода, а Киевская лавра и пр. а земля?
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25.10.2021 19:51 Ответить
Но земля то державна, либо коммунальная. А ставочки аренды весьма льготны. Если привести их к рыночному уровню бюджеты хорошо пополнятся. Участки у них большие, да все больше в центре городов.
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25.10.2021 20:39 Ответить
Точно.
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25.10.2021 19:47 Ответить
Пока это не реально, и думаю в ближайшее время тоже, а может и в будущем , уж очень их тут много , и расея бабла вливает много, тут уже не чисто Вера, это уже политика
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25.10.2021 08:19 Ответить
изгонять силой - себе дороже выйдет.
А вот государство могло бы их выдавливать, пропагандировать правильную автокефальную церковь, не давать землю МПЦ, и т.д.
но ничего этого не делается, увы. Потому что Зеля - неверующий. он даже не еврей. Он просто - никто.
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25.10.2021 10:29 Ответить
Закат гундяевского православия.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил в интервью кипрской газете «Politis», которое было опубликовано 24 октября 2021 года, что «вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость». Следует отметить, что в этом торжественном для Украины событии, имеется заслуга и пятого Президента Украины - пана Петра Порошенко.

В книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского имеются некоторые исторические сведения, о которых даже не догадываются овцы и козлы из российской неканонической самопровозглашенной безблагодатной псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева.

Когда московский патриархат отделился от Константинопольского Патриарха, то почти 140 лет московская патриархия была непризнанным неканоническим образованием. Как нынешние путинские: «Приднестровье», «ДНР» и «ЛНР».

Ситуация развивалась следующим образом. Константинопольский Патриарх Дионисий нуждался в деньгах и соболях. Потомки Золотой Орды преподнесли Патриарху небольшой подарок: «три сорока (120 шкур) соболей и двести червонцев» (стр. 403) и конфликт был улажен, а московская патриархия была канонизирована.

Собравшийся в 1687 году Патриарший Собор Константинополя осудил аферу с передачей Киевской митрополии Москве и назвал эту процедуру - «актом симонии», т.е. взяточничеством.

Православного коррупционера патриарха Дионисия принявшего российскую взятку «три сорока соболей и двести червонцев» Собор лишил патриаршего достоинства.

Таким образом, передача Киевской митрополии под юрисдикцию московского патриархата через год была признана противоправным неканоническим и весьма грешным деянием.

После 1687 года нет ни одного документа, который бы подтвердил каноничную (законную) передачу Константинополем Киевской митрополии Московскому патриархату.

Поэтому говорить о «двухтысячелетней» истории московского патриархата не совсем корректно.
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25.10.2021 10:33 Ответить
ложь на лжи и ложью погоняет...вся история московии, от рождения- Крещения и до названия, сплошной фальшак!!! фейлд стейт!на 10 части суши планеты Земля!
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25.10.2021 14:21 Ответить
В Україні нічого не зміниться при цій владі. Приходи які хотіли перейти до ПЦУ заблоковані владою. Бо здебільшого регіонали(слуги народу) ходять лишень до МПЦ. Бо тільки там дав на лапу і все, гріхи відпущені. Такий собі магаз де можна купити все що завгодно навіть наркоту і безакцизний алкоголь.
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25.10.2021 13:43 Ответить
Кацапи ********** бавиться у "референдуми" в інших країнах От хай і пожинають плоди - перехід приходів під крило ПЦУ є своєрідним "волевиявленням народу"
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25.10.2021 08:01 Ответить
мало пeрeходять
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25.10.2021 08:06 Ответить
Рады бы переходить, но ОПа тормозит процесс. Сильно сомневаюсь, что при зе-шобле хоть приход сумел покинуть московскую секту и присоединиться к ПЦУ.
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25.10.2021 09:25 Ответить
є. у цьому роцi 1 пцу виграла суд за будiвлю. судились рiк чи два. цe шо мeнi за рiк новина попалася
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25.10.2021 09:28 Ответить
эти переходы можно и нужно стимулировать. Но никто этого не делает.
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25.10.2021 10:31 Ответить
обирають варiант будувати нову цeркву а нe боротися за стару (споруду). i рпц клeпає собi уciлєнно новi цeркви. iх вжe нiхто нe вiдвойовуватимe
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25.10.2021 08:09 Ответить
а можна подати до суду за насильництво? мабуть спочатку трeба в сeрeдинi Украiни вирок винeсти потiм в мiжнароднi йти
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25.10.2021 08:03 Ответить
якщо коротко: - в 988 році утворилася після хрещення Русі Київська митрополія - перша українська християнська церква. вона була канонічною частиною Константинопольского патріархату
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25.10.2021 08:05 Ответить
- в 1686 році підписаний акт, в якому Московському патріархату були надані деякі права стосовно Київської метрополії, а саме право на поставлення в чин Київського митрополита (хіротонія). МП ж трактував домовленості в свою користь і підпорядкував Київську метрополію повністю.
- в 2018 році було викрито фальсифікації МП щодо акту, підписаного три століття тому. РПЦ, звісно, цього не визнає, як і інші підвладні їй структурні одиниці почалася підготовка до автокефалії, в 2019 підписаний томос.
церкву в Україні окупували, як і наші території. зомбують вірян на єдність з московією і роблять ворогами тих, хто відвойовує власну незалежну церкву. дуже шкода, що великий прошарок громадян не усвідомлює цього.
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25.10.2021 08:07 Ответить
Як там казали зебіли? Термос на хліб не намажеш.
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25.10.2021 08:05 Ответить
...в таком случае дело в точку выведут только юристы! Правда на этой грешной Земле, как правило побеждают Адвокаты Дьявола. Поэтому нужно чаще ходить в Церковь...хотя, нет: тут сейчас набегут Зелёные дьяволята и будут настойчиво требовать из вакцианизованной необходимости Придерживаться Социальной Дистанции с ... Богой /Прости, Господи!!!/
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25.10.2021 08:09 Ответить
какие нафиг юристы!..
каноническое право писали византийские монахи и богословы, и других толкователей в мире не существует..
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25.10.2021 08:21 Ответить
Было 2 собора (съезда церквей) в Константинополе, которые и утвердили передачу Киева Москве. Так что предали тогда Киевскую митрополию братья по вере.
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25.10.2021 08:36 Ответить
Вова Крупський тоже був юрістом.

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25.10.2021 19:48 Ответить
Хан Батый когда сочинял Мокшандию на болотах тамошних в 1237 году не присоединял это быдло к Золотой орде,быдло то было ленивое,вечно бухое и зачуханое... Сегоднящние Шариковы РАБссии ничем не отличались от тех типа древних угро-фино быдлосов...правда седня глушат Боярышник...
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25.10.2021 08:10 Ответить
бурлаки с волги...
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25.10.2021 08:12 Ответить
Воровать историю конечно можно,но вы меня звыняйте...,это произошло в 1721 году...,через почти 800 лет после начала Киевской Руси 988 года и ее Крещения...,"братья" блин... За такой период времени Мацковия столько Мифов насочиняла что хватит на 100 государств....включая Чукчандию с Калмыкией и прочими Якутами... Мифотворцы долбанные...
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25.10.2021 08:23 Ответить
что мешает сейчас создавать свои мифы или рассказывать правду?
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25.10.2021 10:32 Ответить
"Країна Моксель" В. Білинський - історична правда, яка руйнує всі російські міфи.....
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25.10.2021 22:53 Ответить
Рюсский народ есть,а дома для них на территолрии РАБссии сегодня нет,так что Госдеп точно определил БОМЖатник РАБссия...а не Рюссия
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25.10.2021 08:29 Ответить
Нема русскава народа. Є русскаязичьнає насєлєніє.
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25.10.2021 08:42 Ответить
Такі вони хинова-моксель-московити, що і храми захоплюють за допомогою сили, вбивств, підкупів та брехні. Геть з України московьких попів і їх підлабузників. Небуде їм прощення, бо коли була можливість перейти в ПЦУ, яка отрнимала Томос і визнана, як колишня Київська митрополія та коли у нас війна з москалями, то ці попи були і є на боці агресора і сатаністів, які вбивають найкращих синів і дочок. Хто заблудився - той перейшов ще на протязу 2015-2019 років, а решта вороги.
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25.10.2021 08:32 Ответить
Видатний український письменник та дослідник Володимир Брониславович Біліньский видав 6 книжок з приводу історії тих часів,..."країна Моксіль або Московія",а його лєкціі є у Ютьюбі та не одна чи дві...Будь ласочка купуйте вивчайте та Моцкалят тупим по мордяці давайте...
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25.10.2021 08:40 Ответить
Недоімперські кацапидли ненавидять Білінського самою лютою ненавистю. Взагалі-то вони роблять вигляд, що такого історика не існує, бо привести хоч щось аргументоване проти його досліджень не можуть. Тому, якщо українцями при аргументації в полеміках з кацапами згадується Білінський, вони просто захлинаються від люті.
Пам*ятаєте "Механі́чний апельси́н" - культовий роман Ентоні Берджеса - так от дуже було б правильно до кацапського недофюрера ***** застосувати ті ж методи, що і до головного антигероя книги (в кіно британський актор Енді Макдауел). Тільки примусово читати ***** книгу "Країна Моксель".
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25.10.2021 09:01 Ответить
Як казав Тарас Григорович Шевченко,не злим,тихим словом....
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25.10.2021 08:45 Ответить
Московского патриархата православной церкви никогда не существовало и сейчас такого нет, и не предвидится. На масковии в древние времена образовалась религиозная опухоль, секта болотных обитателей, которая назвала себя "патриархатом "...И до сегодняшнего дня эта секта "МПЦ" отравляет религиозное сообщество, оскверняет веру в Бога, служит орудием кремлёвской пропаганды насилия, войны, террора....
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25.10.2021 08:49 Ответить
Так это давно известно.А выводы где?...
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25.10.2021 08:52 Ответить
Вывод для рюсских Шариковых простой...,выучить белоруську мову,раз они заграбастали Лукашенковский Колхоз...
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25.10.2021 08:56 Ответить
Не МААСКОВСЬКИЙ патріархат, а ПАРХАТРІАТ!
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25.10.2021 09:03 Ответить
Ну , а https://www.youtube.com/watch?v=PYdslDL8ttU цей який?
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25.10.2021 13:29 Ответить
Московиты-раскольники геть с Украины на свои болота!
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25.10.2021 09:08 Ответить
Я когда студентом был,часто задавал себе вопрос, глядя на карту дохлого ССсра и Норвегии... Почему Викинги живут по людски,а в этом советском дерьме даже туалетная бумага повальный дефицит ,от Камчатки до Кенигсберга...
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25.10.2021 09:09 Ответить
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25.10.2021 09:10 Ответить
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25.10.2021 09:11 Ответить
Хліба немає, тільки повно гуталіну. Вони самі про це співають.
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25.10.2021 09:19 Ответить
Какую страну проспали!)
И да....туалетная бумага в рулонах в совке впервые появилась для лохтората в 1974 году КАРЛ! ДО ЭТОГО ТЕРЛИ СРАКИ ГАЗЕТАМИ ПРАВДА)
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25.10.2021 09:22 Ответить
В 1974 году мне было всего 5 годиков...
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25.10.2021 09:24 Ответить
Значит помнишь самый вкусный в мире американский пломбир и эскимо!) Совок купил линии у США...наладку тоже делали проклятые пиндосы)
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25.10.2021 09:27 Ответить
Помню...но не сильно любил сладкое даже конфеты,когда мама приносила зубы болели сильно...
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25.10.2021 09:32 Ответить
Селянам паспорта то же на руки выдали в 70-х) но не забывайте....в СеРуСеРу рабства не было! Как в какой то Африке или США! Прости Господи)
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25.10.2021 09:33 Ответить
И расизма не было)) Только анекдоты про негров.
Так же - и с дружбой народов))
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25.10.2021 15:06 Ответить
Но при этом с засраными сраками грозили всему миру ядерной дубиной) ВЯЛИЧИЕ?
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25.10.2021 09:24 Ответить
А зараз ви себе відчуваєте, як в Норвегії... Проте, в СРСР черги стояли до магазинів, а зараз до смітників...
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25.10.2021 19:14 Ответить
Це точно.. у нас в Простоквашине Гуталину завались и жизнь зашибись...кот Матроскин правду сказал...зашибись...
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25.10.2021 09:22 Ответить
Как говорится: у старых грехов - длинные тени.
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25.10.2021 09:46 Ответить
У свій час, коли ми отримали Томос, потрібно було зробити останній крок-назвати цю церкву так, як вона мусить називатися:Російська православна церква в Україні. Впевнений, що за кілька років число її прихожан зменшилобся в рази. Але Петіятоді займався Томосом лише для того, щоб підняти свій плінтусний рейтинг. А коли зрозумів, що високо не підніме, то втратив інтерес до української церкви. А до Україні в нього інтересу не було ніколи.
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25.10.2021 10:04 Ответить
та говори уже "термос", тебе же хочется
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25.10.2021 10:21 Ответить
сам то понял чего написал?))что значит назвать президенту РПЦвУ?..закон же есть о таком переименовании, но не исполняется он москальней- понаехалами и своими придурками- манкуртами в рясах, причем тут Порошок?)))
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25.10.2021 14:32 Ответить
очень важное заявление, кстати
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25.10.2021 10:20 Ответить
Давно пришла пора выгнать с территории Украины Эту Православную церковь Московского патриархата!!Жечь её калёным железом и мечом и забыть её на все времена!Это же не МЦПУ , а вражеское российское гнездо в середине Украины!!
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25.10.2021 10:22 Ответить
Есть такой путь.... Церква должна платить налоги...
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25.10.2021 11:18 Ответить
За кордоном краще знають історію України і її церкви ніж тут, бо починаючи з Петра Кривавого, в народі московії Першого і збоченки Катьки Другої всі рукописи з України-Руси були забрані і фальшувалися на московії: що переписали, щось кудись вписали, щось виправили, а щось спалили. В свій час навіть похід Мініха в Крим був виключно для спалення бібліокетаки і архіву Ханського палацу, де лежала частина і нашої історії(переписка з ханами, укладення договорів і зіичайно розписка московії перед ханами, що вони є їх слуги).
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25.10.2021 12:01 Ответить
Книги начали жечь еще когда первый московский гарнизон зашел на земли левобережной Гетьманщины
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25.10.2021 15:04 Ответить
что и требовалось доказать ! Приехал за зарплатой в госдеп , узнав , что ему уменьшили ставку - расстроился и слёг с приступом . Оклемался болезный , отрабатывает американские денежки , не успеет - госдеп поможет встретиться с господом .....
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25.10.2021 12:29 Ответить
вы отброс ******** Гундяева ?
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25.10.2021 12:43 Ответить
совсем одичалый ипонулся?) санитаров хоть вызови, длб...
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25.10.2021 14:33 Ответить
як на мене то давно вже пробив час всіх москальських посіпак-попів і іншу нечість підсрачниками гнати до кодонів і нехай ідуть і в ***** смокчуть а все що належить украіні забрати а на рахунок томоса--клоуну я не вірю воно жид і на нашу віру йому все одно
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25.10.2021 12:29 Ответить
Все що належить Україні забрати, те що знаходиться на нашій українській території все українське, вигнати кацяпску попівську нечисть з голими дупами.
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25.10.2021 19:11 Ответить
Поп Онуфрий, грязный убдюдочный кусок дерьма, должен бвть отправлен к ******** Гундяеву верхом на Паше Мерседесе вместе с прочими московскими попами
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25.10.2021 12:47 Ответить
Как может человек подданый Турции!!! Гос служащий Турции!! Получающий деньги от турецкого бюджета!!! Кстати мусульман!!! Судить о православных - шиза!!! Так может проваславных в рабство мусульманам отдаст?!!! Срам и стыд!!! Исум как это!!!
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25.10.2021 13:44 Ответить
4 Рима не будет москалю и не мечтай даже, уже и на самой московии, рпц эта водочно -сигаретная барыжная, по всем швам трещит... истери хоть до падучей оху-ын, так ордынцы москалей звали, поржом))
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25.10.2021 14:38 Ответить
К стати третий Рим официально был провозглашен в Тырново- столице Болгарского царства, примерно после изгнания крестоносцев из Константинополя.
И тут москали облажались
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25.10.2021 15:02 Ответить
Эрдоган использует Ворфоломея в своих интересах!! А люд хлопает в лодоши..... как стадо - включаем мозги!!!
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25.10.2021 13:47 Ответить
а ты уверен что они у тебя есть?..это же извилина одна, в пасти начинающаяся, в жопе заканчивающаяся...дохтуру покажись, он подтвердит, у всех манкуртов так происходит...
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25.10.2021 14:41 Ответить
Залишилось визнати московський "патріархат" терористичної організацією що чинить злочини проти людяності .
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25.10.2021 14:16 Ответить
Я так понимаю что заставили турки, которые на то время владели Константинополем. Только вот они были на стороне гетьмана Дорошенко который с московитами воевал... Значит не турки, им не выгодно. Но это не точно
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25.10.2021 15:01 Ответить
Под давлением....Как впрочем и всё у москалей.Например Минские соглашения исполнены под давлением военной силы.Та же сертификация СП идёт под давлением на Молдову и шантажом газовым геноцидом.Пора перестать удивляться,имея дело со страной террористом.Варфоломею респект
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25.10.2021 15:45 Ответить
Господа, о чем речь? Московский Патриархат, которому передавалась Киевская митрополия, был ликвидирован Петром Первым. Вместо него была создана госструктура - Священный Синод, ликвидированный в 1917-м большевиками. Нынешний "Московский Патриархат" был создан Сталиным после Второй Мировой войны как филиал КГБ, ставший после распада СССР филиалом ФСБ. Никакой исторической связи с патриархатом, которому пусть даже под давлением передавалась Киевская Митрополия эти филиалы спецслужб во главе с Гюндявым не имеют.
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25.10.2021 16:21 Ответить
москальский сатанат, вообще, не пойми чего, убогие ряженые, департамент НКВД-КГБ-ФСБ.
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25.10.2021 18:28 Ответить
Важко не погодитись з цим шановним патріархом.
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25.10.2021 18:06 Ответить
Это все круто, но лучше быть атеистом и не зависеть ни от каких богов, тем более на улице чай не средневековье.
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25.10.2021 18:08 Ответить
а гундяйка проти...

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25.10.2021 18:26 Ответить
Ще більш справедливо було б залишити назву Руська Православна Церква лише для нашої церкви. А їх назвати московською православною церквою.
За натиск. Я вже не кажу про відлучення.
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26.10.2021 21:31 Ответить
 
 