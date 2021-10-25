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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 14 634 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 25 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За прошедшую неделю сделаны более 1 500 000 прививок!

За сутки 24 октября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 02 зафиксированы 14 634 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 999, медработников - 173)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 02101 331 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 75 240 человек, полностью иммунизирован - 26 091 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 02 госпитализированы - 3 912 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 02 летальных случаев - 330;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 02 выздоровели - 4 598 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Пришла в приемное, дала $100", - в реанимациях Одессы берут деньги за госпитализацию больных коронавирусом. ФОТОфакт

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 02 заболели - 2 784 039 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 380 374 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 02 летальных случаев - 64 202;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 14 021 250.

С начала прививочной кампании привиты 8 965 694 человека, из них получили одну дозу - 8 965 692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 15 955 360 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели 12

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
https://ibigdan.livejournal.com/27449493.htm Ещё раз о вакцинации и правах


Мне тут недавно закидывал один товарищ, что, мол, права и свободы - священны, нельзя заставлять людей вакцинироваться или принуждать их к этому. Это, мол, противоречит их конституционным правам, после чего (хехе, ирония, бессердечная ты с*ка), самозабанился, тем самым отказав мне в праве на свободу слова. Тоже, кстати, конституционном. Ну то такое - идиотом в ленте меньше, с меня не убудет.

Суть же претензий я, все же, разберу.

Значит, смотрите как устроен этот мир: мы все живем в условиях ограниченной свободы. Например, мы ограничиваем себя в свободе ездить по любой стороне улицы. Или в свободе садиться за руль пьяным. Мы ограничиваем себя в праве запускать дроны возле взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Мы очень охотно лишаем некоторых права свободно передвигаться за сущие пустяки: убийства, грабежи, насилие. Мы отказываем в свободе совести сектантам, и в свободе слова коммунистам, нацистам и прочим тоталитарным упырям. Мы даже иногда пренебрегаем правом отказа от медицинской помощи и принудительно лечим людей. Ба, да что там лечить - мы даже не даем несчастным водителям использовать весь спидометр, за который, если что, честно уплочено! Разве это не ужасно?!

Так что lest face it: мы - чудовища.

Но мы это делаем, конечно, не потому, что у нас тут заговор или диктатура. Мы лишаем себя и других части их свободы потому, что это - явления, несущие угрозу нашей безопасности.

Потому, что псих с топором - опасен. Потому, что коммунизм - убивает миллионами. Потому, что в ДТП каждый год гибнут тысячи. Мы взвешиваем риски "за" и риски "против", и говорим "окей, знаете что? Давайте мы все будем чуть менее свободны, зато чуть более живы". И тех, кто нарушает эти запреты - мы наказываем. Даже если жертв - нет. Нарушил ПДД - штраф. Пострелял в потолок в ТЦ - сел. Просто и понятно: каждый, кто несет хоть малейшую опасность социальному контракту - тому надобно настучать по башке а попутно, лишить прав и свобод. Nothing personal, rly.

Когда мы говорим о "праве не прививаться", мы должны понимать, что речь идет не только о личных, но и о коллективных последствиях решения. Этот момент может быть несколько неочевиден, потому тут надо немного детальнее разобрать, пожалуй.

Прежде всего, стоит обрисовать суть проблемы. Любая эпидемия имеет два аспекта: медицинский и социальный. Например, "классическая" бубонная чума сейчас не косит города не потому, что у нас к ней иммунитет, а потому, что мы как социум переросли те явления, которые делали ее вспышку вероятной. Мы улучшили санитарные условия, мы создали медицинские службы, и еще до кучи, мы вооружились лекарствами и средствами диагностики. И в медицинском и в социальном аспекте мы эту болезнь преодолели. Вспышки случаются в малоразвитых странах, или в регионах с низкой бытовой гигиеной или плохой медициной (что, собственно, и характерно для малоразвитых стран).

Тоже самое можно сказать и про туберкулез. Хотя в Украине и зарегистрировано около полумиллиона больных, но, например, в странах "первого мира" туберкулез встречается немногим чаще той же чумы - практически никогда. Ряд стран даже отменили прививки от этой болезни. То есть, и тут мы видим, что комбинация социальных и медицинских факторов позволили победить болезнь в ряде стран.

С ковидом дела обстоят ровно аналогичным образом: существуют социальный и медицинский аспект болезни. Первый определяет то, насколько стремительно она способна распространяться, и какие ресурсы каждый социум может направить на борьбу с ней (ресурсы зависят от экономики, а экономика - от социума), второй определяет то, какими инструментами мы располагаем для лечения самой болезни.

Вакцина - это как раз из второго раздела. Как и все, связанное с вирусами, она не лечит болезнь непосредственно, а влияет на способность организма сопротивляться ей. Дело тут в том, что поскольку напрямую убивать вирусы мы не умеем (т.к. они, в общем-то и не совсем живы), то остается одна-единственная стратегия: дать организму возможность выработать иммунитет к заразе.

Все антивирусные препараты так или иначе сведены к этой идее: мы либо тормозим распространение вируса как умеем, и выигрываем время для иммунитета, либо готовим иммунитет к встрече с врагом заблаговременно. Все остальное лечение сводится к банальному снятию симптомов. Трудно дышать - даем кислород. Воспалены ткани - вводим стероиды. Все для того, чтобы дать время организму разобраться с инфекцией своими методами. Иначе пока мы не умеем, увы (и потому, кстати, бессмысленны все эти "умные" вопросы "почему не создают лекарство?!". Да потому, что его нет, и на текущем уровне науки - не предвидится).

И да - все вакцины, вне зависимости от технологии производства, сводятся к одному и тому же: научить организм бороться с инфекцией. Потому когда в зомби фильмах герои колят укушенному вакцину, и того быстренько попускает, это все херня на постном масле. Организму нужно порядка двух недель для выработки иммунного ответа на возбудителя (и потому, кстати, укололся и побежал в поезд - не очень стратегия поведения: может выйти даже хуже, чем если просто не колоть ничего - ресурсы иммунитета, как и ресурсы медицинской системы - не безграничны).
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25.10.2021 09:16 Ответить
+8
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25.10.2021 08:30 Ответить
+8
Таким образом, медицинский компонент преодоления эпидемии у нас уже в руках. Возможно, он не идеален, но мы как вид впервые столкнулись с подобным вызовом в современном мире, и реагируем как умеем. Вероятно, позже все ошибки соберут в кучу и проанализируют, и сделают из них какие-то выводы. Но пока что мы идем наощупь потому, что мы идем первыми.

Что до социального компонента, то тут все намного хуже. Проблема ковида в том, что он абсолютно толерантен к уровню гигиены, достатка и социального статуса. Шансы подхватить болячку есть у всех от президентов до бомжей, и прилететь может хоть в приполярье, хоть в тропиках Новой Гвинеи. То есть как ни делай города чище, лучше и краше, а это не спасет, как это было раньше с чумой или тб. На этот раз, менять надо не среду обитания, а наши привычки и обычаи жизни в ней.

Тут, опять же, несколько аспектов. Первый и главный - если мы хотим минимизировать ущерб от эпидемии (я сейчас исключительно про цену в жизнях), то мы должны создать условия, когда медицинская система способна выиграть максимум времени для каждого тяжелобольного на формирование иммунного ответа организма. Напоминаю, что иммунитет - это единственное наше оружие против вирусов. Никакие вирусные ингибиторы не способны вылечить болезнь - только замедлить ее ход.

В случае с ковидом под ресурсами мы, как правило, понимаем реанимационные мероприятия, кислородные баллоны плюс всевозможные медикаменты для лечения сопутствующих инфекций или осложнений. И если с медикаментами еще худо-бедно можно справится за счет наращивания закупок, то вот с кислородом или с аппаратами ИВЛ (часть реанимационных мероприятий) дела обстоят сложнее - быстро и легко нарастить производство, распределение итп крайне проблематично ввиду сложности и дороговизны оборудования. И если богатые страны еще могут тупо завалить проблему баблом, то бедные - нет. А Украина как раз из бедных стран, если кто не заметил. А раз мы не можем залить медицинскую систему шальными деньгами, то нам кровь из носу надо уменьшить поток пациентов в реанимациях и на кислороде, чтобы оставшимся хватало мест и воздуха дожить до выздоровления.

Как мы можем уменьшить поток пациентов? Двумя путями: увеличить количество легких больных и уменьшить количество новых заражений как таковых. С первым нам помогает вакцина: если ты вакцинирован, то твои шансы легко пережить болезнь растут, это, в свою очередь, означает, что тебе не нужен баллон, или, тем более - ИВЛ, чтобы дышать. А, значит, растут шансы у кого-то другого получить свой заветный баллон с кислородом, или совсем уж штучное место в реанимации.

Со вторым тоже проблем особо нет: масочный режим и минимизация контактов с людьми позволяют уменьшить риск заражения как таковой. То есть, меньше шансов, что переносчики кого-либо заразят, меньше больных, меньше нагрузка на систему. И напротив - чем активнее люди общаются, чем активнее противостоят вакцинации и противоэпидемиологическим мерам, тем больше заражений, тем больше будет занято коек в реанимации, тем больше людей просто не успеют дождаться своего баллона с О2 или своего аппарата ИВЛ, из-за чего умрут.

И вот мы подходим к вопросу о принуждении к маскам, прививкам и всему прочему. Конечно, если рассматривать вопрос исключительно с точки зрения конкретного индивида, то это - вопиющее беззаконие. Ведь какое кому дело, буду я колоть себе вакцину или нет, заболею я или буду здоров? Мое тело, мое дело, вся херня.

Но мы-то живем не каждый на своей планете. Мы каждый день взаимодействуем с десятками, если не сотнями или тысячами людей. Мы едем в одном транспорте, сидим в одних кинотеатрах, едим в одних кафе. Каждое из этих взаимодействий несет для каждого из его участников риск заразиться. И если каждый не захочет минимизировать риски для окружающих, то в целом проиграют все, ведь когда понадобится, то и шансы на получение столь необходимых медицинских ресурсов будут минимальны - у медицинской системы их попросту не будет.

Мы охотно поражаем в правах за пьяное вождение, хотя это его право - употреблять алкоголь, равно как и его право - водить свой автомобиль. Просто "пересечение" этих прав снижает вероятность выживания индивидов вокруг, а потому нами строжайше порицается. И я не вижу никакой разницы между понижением шансов "дожить до зимы" для других через ДТП, и понижением шансов для других через усугубление социальной компоненты эпидемии. И то и другое, в конечном итоге, будет стоить кому-то жизни.

В конце-концов, каждый идиот, отправившийся на тот свет с поддельным сертификатом о вакцинации в кармане, занял чье-то место в больнице. Место, которое могло бы спасти чью-то жизнь, если бы этот кретин не рвал тельник за свободы, а немного пораскинул мозгами. Ведь в сухом остатке, он убивает не только себя, но и всех тех, кто не получил необходимые для выживания ресурсы.

Потому нет, я не считаю принуждение к вакцинации через поражение в правах чем-то ужасным. Это - вовсе не вопрос личного выбора или личной безопасности, равно как не вопрос прав или свобод. Ты либо играешь в команде, и повышаешь шансы всех вокруг увидеть как Маск колонизирует Марс, либо ты играешь против всех, но тогда не стоит удивляться, когда прилетит по шапке - в этом не будет ничего личного, только желание повысить шансы для себя и близких.

https://www.facebook.com/the.yozh/posts/998053500742573 Oleksii Osypenko
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25.10.2021 09:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А це те,що реально може здобувати мудрий наріт ЗЕбанатів. Всесвітню ганьбу.
https://ukrainian.voanews.com/a/kovid-vacsinaciya-v-ukraini/6283557.html Світові ЗМІ про Україну : фейкові довідки про щеплення, низький рівень вакцинації та найвищий рівень смертності від Ковід-19
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25.10.2021 08:28 Ответить
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25.10.2021 08:30 Ответить
63 тисячі померлих від COVID-19? Брехня,на кшталт російської «статистикі». В цей мортіролог потрапляють лише померлі з позитивним ПЛР. Реальна смертність більше в 3-5 разів! Навіть в лікарнях, ми-лікарі не надаємо до СЕС данні про померлих з негативним ПЛР, а що по далеких селах?
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25.10.2021 08:31 Ответить
А у селах у веселих і люди веселі! Помирають, як і 5 років тому від інфаркту, інсульту, злоякісних пухлин, діабетів 1 і 2 і кашляють на коронавірус! Правда, в селах на відстані 30 км від Києва може і не така ситуація!
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25.10.2021 09:15 Ответить
Чхають на коронавірус ще й тому, що майже всі влітку привились від ковіду! Безкоштовно же ж! А це дуже вагомий аргумент! Але, помирають від того, що я вже сказав...
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25.10.2021 09:22 Ответить
Естественный отбор в действии, пока тупость человеческая побеждает логику и науку.
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25.10.2021 11:52 Ответить
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25.10.2021 08:49 Ответить
Все наши проблемы это не Лигитимный, не Пасечник, не Слуга Урода и т.д., а "МУДРЫЙ НАРИД" который их коронует.
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25.10.2021 11:46 Ответить
В 21 веке в процессе эволюции подыхают, в первую очередь, самые тупорылые. Напомню, что у тех кто умер/умрет в этом месяце был июль, август, сентябрь и частично октябрь, чтобы вакцинироваться. Если учесть, что сейчас прививают везде где только можно, то вакцинироваться могут даже через чур занятые. Было бы желание и мозги.
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25.10.2021 08:34 Ответить
наркоман Зеленський першим показав приклад, що аналізи можна підробляти
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25.10.2021 08:36 Ответить
А вторым показал пример диабетик Порошенко.
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25.10.2021 08:54 Ответить
Наркоман в пріходє?
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25.10.2021 08:57 Ответить
У тебя же доказательства, что он подделал анализы? Так предъяви, мне лично наплевать на твоего друга Зелю, но следует быть объективным. Предъяви докази, что Зеля подделал, ил ты ********.
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25.10.2021 09:10 Ответить
То лишь бы пукнуть. Тупым все мешают сделать прививку, даже Президент ))))
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25.10.2021 09:16 Ответить
Наркоман Зеленський мало того що підробив аналізі він їх навіть не здав)
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25.10.2021 09:22 Ответить
Зря ты так! Диабетики не пьют! Хотя по последним данным научной медицины, подтвержденным многочисленными опытами на живых людях 1,5-2 литра сухонького и кисленького диабетикам не повредят!
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25.10.2021 09:46 Ответить
Петр Алексеевич все же не строго придерживался указаний врачей, что даже было видно в интервью и других его публичных эскападах.
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25.10.2021 09:48 Ответить
Наверное Петя баловался "сухарем"! А когда жена и медики расслаблялись, баловался и "вискарем"! Ну, да бог ему - судья!
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25.10.2021 10:24 Ответить
Как по мне,вакцинация, это бизнес,а забота о здоровье на десятом месте.
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25.10.2021 12:15 Ответить
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25.10.2021 08:50 Ответить
В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні 459 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE міст , 886 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83 селищ міського типу , 27163 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE села та 1323 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 селища .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Померло 330 человік, зафіксовано 14 634 нових випадків зараження.
Беремо калькулятор.
1 померлий на 2 міста (виключаємо селища міського типу, села і селища) і 31 захворівший на місто (виключаємо селища міського типу, села і селища).
Питання - це рівень епідемії, який дозволяє порушувати конституційне право людей на працю і пересування?
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25.10.2021 08:55 Ответить
Нам просто навязчиво раз раз разом приводят абсолютные цифры в пример, не акцентируя внимание на относительных.
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25.10.2021 13:40 Ответить
У віруса вихідні?, чи"пандемія" пішла на спад?
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25.10.2021 09:01 Ответить
Пропоную ковід-медиків, лаборантів відправити в оплачувані відпустки місяців на зо три! І ковід зникне, тобто перетвориться на звичайні соплі з кашлянням, підвищеною температурою, що лікуються чаєм з малиновим варенням, або українською горілкою з перцем (де вона?) Або його "заб"ють" проблеми хворих зі зло"якісними пухлинами, гіпертонією, інфарктами, інсультами, діабетників, СПІД, і ще багатьох важких захворювань... А відтак народ знову негарний: то не хоче маски носити, то не вакцинується, навіть безкоштовно! В локдаун його і тарифоцид, особливо пов"язаний з цінами на газ і опалення...
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25.10.2021 09:58 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27449493.htm Ещё раз о вакцинации и правах


Мне тут недавно закидывал один товарищ, что, мол, права и свободы - священны, нельзя заставлять людей вакцинироваться или принуждать их к этому. Это, мол, противоречит их конституционным правам, после чего (хехе, ирония, бессердечная ты с*ка), самозабанился, тем самым отказав мне в праве на свободу слова. Тоже, кстати, конституционном. Ну то такое - идиотом в ленте меньше, с меня не убудет.

Суть же претензий я, все же, разберу.

Значит, смотрите как устроен этот мир: мы все живем в условиях ограниченной свободы. Например, мы ограничиваем себя в свободе ездить по любой стороне улицы. Или в свободе садиться за руль пьяным. Мы ограничиваем себя в праве запускать дроны возле взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Мы очень охотно лишаем некоторых права свободно передвигаться за сущие пустяки: убийства, грабежи, насилие. Мы отказываем в свободе совести сектантам, и в свободе слова коммунистам, нацистам и прочим тоталитарным упырям. Мы даже иногда пренебрегаем правом отказа от медицинской помощи и принудительно лечим людей. Ба, да что там лечить - мы даже не даем несчастным водителям использовать весь спидометр, за который, если что, честно уплочено! Разве это не ужасно?!

Так что lest face it: мы - чудовища.

Но мы это делаем, конечно, не потому, что у нас тут заговор или диктатура. Мы лишаем себя и других части их свободы потому, что это - явления, несущие угрозу нашей безопасности.

Потому, что псих с топором - опасен. Потому, что коммунизм - убивает миллионами. Потому, что в ДТП каждый год гибнут тысячи. Мы взвешиваем риски "за" и риски "против", и говорим "окей, знаете что? Давайте мы все будем чуть менее свободны, зато чуть более живы". И тех, кто нарушает эти запреты - мы наказываем. Даже если жертв - нет. Нарушил ПДД - штраф. Пострелял в потолок в ТЦ - сел. Просто и понятно: каждый, кто несет хоть малейшую опасность социальному контракту - тому надобно настучать по башке а попутно, лишить прав и свобод. Nothing personal, rly.

Когда мы говорим о "праве не прививаться", мы должны понимать, что речь идет не только о личных, но и о коллективных последствиях решения. Этот момент может быть несколько неочевиден, потому тут надо немного детальнее разобрать, пожалуй.

Прежде всего, стоит обрисовать суть проблемы. Любая эпидемия имеет два аспекта: медицинский и социальный. Например, "классическая" бубонная чума сейчас не косит города не потому, что у нас к ней иммунитет, а потому, что мы как социум переросли те явления, которые делали ее вспышку вероятной. Мы улучшили санитарные условия, мы создали медицинские службы, и еще до кучи, мы вооружились лекарствами и средствами диагностики. И в медицинском и в социальном аспекте мы эту болезнь преодолели. Вспышки случаются в малоразвитых странах, или в регионах с низкой бытовой гигиеной или плохой медициной (что, собственно, и характерно для малоразвитых стран).

Тоже самое можно сказать и про туберкулез. Хотя в Украине и зарегистрировано около полумиллиона больных, но, например, в странах "первого мира" туберкулез встречается немногим чаще той же чумы - практически никогда. Ряд стран даже отменили прививки от этой болезни. То есть, и тут мы видим, что комбинация социальных и медицинских факторов позволили победить болезнь в ряде стран.

С ковидом дела обстоят ровно аналогичным образом: существуют социальный и медицинский аспект болезни. Первый определяет то, насколько стремительно она способна распространяться, и какие ресурсы каждый социум может направить на борьбу с ней (ресурсы зависят от экономики, а экономика - от социума), второй определяет то, какими инструментами мы располагаем для лечения самой болезни.

Вакцина - это как раз из второго раздела. Как и все, связанное с вирусами, она не лечит болезнь непосредственно, а влияет на способность организма сопротивляться ей. Дело тут в том, что поскольку напрямую убивать вирусы мы не умеем (т.к. они, в общем-то и не совсем живы), то остается одна-единственная стратегия: дать организму возможность выработать иммунитет к заразе.

Все антивирусные препараты так или иначе сведены к этой идее: мы либо тормозим распространение вируса как умеем, и выигрываем время для иммунитета, либо готовим иммунитет к встрече с врагом заблаговременно. Все остальное лечение сводится к банальному снятию симптомов. Трудно дышать - даем кислород. Воспалены ткани - вводим стероиды. Все для того, чтобы дать время организму разобраться с инфекцией своими методами. Иначе пока мы не умеем, увы (и потому, кстати, бессмысленны все эти "умные" вопросы "почему не создают лекарство?!". Да потому, что его нет, и на текущем уровне науки - не предвидится).

И да - все вакцины, вне зависимости от технологии производства, сводятся к одному и тому же: научить организм бороться с инфекцией. Потому когда в зомби фильмах герои колят укушенному вакцину, и того быстренько попускает, это все херня на постном масле. Организму нужно порядка двух недель для выработки иммунного ответа на возбудителя (и потому, кстати, укололся и побежал в поезд - не очень стратегия поведения: может выйти даже хуже, чем если просто не колоть ничего - ресурсы иммунитета, как и ресурсы медицинской системы - не безграничны).
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25.10.2021 09:16 Ответить
Таким образом, медицинский компонент преодоления эпидемии у нас уже в руках. Возможно, он не идеален, но мы как вид впервые столкнулись с подобным вызовом в современном мире, и реагируем как умеем. Вероятно, позже все ошибки соберут в кучу и проанализируют, и сделают из них какие-то выводы. Но пока что мы идем наощупь потому, что мы идем первыми.

Что до социального компонента, то тут все намного хуже. Проблема ковида в том, что он абсолютно толерантен к уровню гигиены, достатка и социального статуса. Шансы подхватить болячку есть у всех от президентов до бомжей, и прилететь может хоть в приполярье, хоть в тропиках Новой Гвинеи. То есть как ни делай города чище, лучше и краше, а это не спасет, как это было раньше с чумой или тб. На этот раз, менять надо не среду обитания, а наши привычки и обычаи жизни в ней.

Тут, опять же, несколько аспектов. Первый и главный - если мы хотим минимизировать ущерб от эпидемии (я сейчас исключительно про цену в жизнях), то мы должны создать условия, когда медицинская система способна выиграть максимум времени для каждого тяжелобольного на формирование иммунного ответа организма. Напоминаю, что иммунитет - это единственное наше оружие против вирусов. Никакие вирусные ингибиторы не способны вылечить болезнь - только замедлить ее ход.

В случае с ковидом под ресурсами мы, как правило, понимаем реанимационные мероприятия, кислородные баллоны плюс всевозможные медикаменты для лечения сопутствующих инфекций или осложнений. И если с медикаментами еще худо-бедно можно справится за счет наращивания закупок, то вот с кислородом или с аппаратами ИВЛ (часть реанимационных мероприятий) дела обстоят сложнее - быстро и легко нарастить производство, распределение итп крайне проблематично ввиду сложности и дороговизны оборудования. И если богатые страны еще могут тупо завалить проблему баблом, то бедные - нет. А Украина как раз из бедных стран, если кто не заметил. А раз мы не можем залить медицинскую систему шальными деньгами, то нам кровь из носу надо уменьшить поток пациентов в реанимациях и на кислороде, чтобы оставшимся хватало мест и воздуха дожить до выздоровления.

Как мы можем уменьшить поток пациентов? Двумя путями: увеличить количество легких больных и уменьшить количество новых заражений как таковых. С первым нам помогает вакцина: если ты вакцинирован, то твои шансы легко пережить болезнь растут, это, в свою очередь, означает, что тебе не нужен баллон, или, тем более - ИВЛ, чтобы дышать. А, значит, растут шансы у кого-то другого получить свой заветный баллон с кислородом, или совсем уж штучное место в реанимации.

Со вторым тоже проблем особо нет: масочный режим и минимизация контактов с людьми позволяют уменьшить риск заражения как таковой. То есть, меньше шансов, что переносчики кого-либо заразят, меньше больных, меньше нагрузка на систему. И напротив - чем активнее люди общаются, чем активнее противостоят вакцинации и противоэпидемиологическим мерам, тем больше заражений, тем больше будет занято коек в реанимации, тем больше людей просто не успеют дождаться своего баллона с О2 или своего аппарата ИВЛ, из-за чего умрут.

И вот мы подходим к вопросу о принуждении к маскам, прививкам и всему прочему. Конечно, если рассматривать вопрос исключительно с точки зрения конкретного индивида, то это - вопиющее беззаконие. Ведь какое кому дело, буду я колоть себе вакцину или нет, заболею я или буду здоров? Мое тело, мое дело, вся херня.

Но мы-то живем не каждый на своей планете. Мы каждый день взаимодействуем с десятками, если не сотнями или тысячами людей. Мы едем в одном транспорте, сидим в одних кинотеатрах, едим в одних кафе. Каждое из этих взаимодействий несет для каждого из его участников риск заразиться. И если каждый не захочет минимизировать риски для окружающих, то в целом проиграют все, ведь когда понадобится, то и шансы на получение столь необходимых медицинских ресурсов будут минимальны - у медицинской системы их попросту не будет.

Мы охотно поражаем в правах за пьяное вождение, хотя это его право - употреблять алкоголь, равно как и его право - водить свой автомобиль. Просто "пересечение" этих прав снижает вероятность выживания индивидов вокруг, а потому нами строжайше порицается. И я не вижу никакой разницы между понижением шансов "дожить до зимы" для других через ДТП, и понижением шансов для других через усугубление социальной компоненты эпидемии. И то и другое, в конечном итоге, будет стоить кому-то жизни.

В конце-концов, каждый идиот, отправившийся на тот свет с поддельным сертификатом о вакцинации в кармане, занял чье-то место в больнице. Место, которое могло бы спасти чью-то жизнь, если бы этот кретин не рвал тельник за свободы, а немного пораскинул мозгами. Ведь в сухом остатке, он убивает не только себя, но и всех тех, кто не получил необходимые для выживания ресурсы.

Потому нет, я не считаю принуждение к вакцинации через поражение в правах чем-то ужасным. Это - вовсе не вопрос личного выбора или личной безопасности, равно как не вопрос прав или свобод. Ты либо играешь в команде, и повышаешь шансы всех вокруг увидеть как Маск колонизирует Марс, либо ты играешь против всех, но тогда не стоит удивляться, когда прилетит по шапке - в этом не будет ничего личного, только желание повысить шансы для себя и близких.

https://www.facebook.com/the.yozh/posts/998053500742573 Oleksii Osypenko
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25.10.2021 09:16 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27449493.html?view=comments#comments 494 комментария
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25.10.2021 09:18 Ответить
Запостили т.е.
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25.10.2021 13:48 Ответить
Дико плюсую!!!
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25.10.2021 09:19 Ответить
Понравился плакат сталинских времен, судя по одежде! Да и по шприцу - тоже! Правда жест такой, как вроде бы пациент должен сам себя уколоть в жопу этим шприцом!
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25.10.2021 10:07 Ответить
Раз уж вы заплатили ибигдана из ЖЖ, то тоже себе позволю подобное, хоть и другого автора:

https://germanych.livejournal.com/378650.html
В общем, что я хочу сказать. Болезнь такая существует. И от неё даже умирают люди. По данным ВОЗ в мире на 22 октября 2021 года от COVID-19 умерли почти пять миллионов человек. Правда, в процентах от численности населения Земли это составляет около 0,07%, что как нельзя лучше коррелируется с данными моих таблиц; но ведь 0,07%, звучит не так ужасно, как пять миллионов, правда?

При этом хочу обратить внимание, что ВОЗ не даёт почти никакой статистике по этим смертям, кроме привязки к странам. Как распределяется возраст умерших? Болели ли они на момент смерти от COVID-19 какой-либо другой болезнью, особенно тяжёлыми (рак, диабет, почки, туберкулёз, СПИД и т.п.)? Согласитесь, если старый человек, страдающий диабетом умирает на фоне COVID-19 - это совсем не тоже самое, что и смерть от COVID-19 совершено здорового не старого человека. Но ни ВОЗ, ни кто-либо другой не даёт информации о том, сколько, например, умерло от COVID-19 совершенно здоровых людей в возрасте от 20 до 45 лет. Ну как пример.
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25.10.2021 13:47 Ответить
Первый коммент у Ибигдана, кмк, вполне подойдёт ответом Вашему посту:

Да очень просто:
1. Ты не вакцинировался, потому что "у тебя права"
2. Ты заболел и свалился с осложнениями в реанимацию (а почти все в реанимации - не вакцинированы)
3. А я попал в ДТП, меня привезли в реанимацию, а там ты лежишь, потому что не привился
4. А я умер, потому что мне места не хватило

Это уже повод вакцинировать тебя принудительно и говорить, что у тебя нет права на отказ от вакцинации, если нет специального медицинского отвода.
https://ibigdan.livejournal.com/27449493.html?view=comments#comments
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25.10.2021 14:24 Ответить
Я точно так же могу проехать в маршрутке с "не бойтесь, я вакцинирован" безмасочником, который вполне может болеть и может меня заразить. Он переболеет в лёгкой форме, а меня увезут в морг. Ну, и какие у кого права в данном случае будут?
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25.10.2021 16:04 Ответить
Вы вакцинированы? -- Вас в морг не заберут, потому как даже если Вы и заболеете, то Ваш организм уже готов к встрече с вирусом и под ИВЛ Вас не пустит (не должен). А невакс-безмасочник демонстрирует своё пребрежение и наплевательство к окружающим и к государству, потому как оно -- быдло, думает только о себе, да и то неправильно.
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25.10.2021 16:28 Ответить
Не вакцинирован. И писал я о ваксе-безмасочнике.
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25.10.2021 16:33 Ответить
В Дании и Норвегии маски отменили, когда процент вакцинации приблизился к 80%. При 15% никто этого делать не будет.
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25.10.2021 16:44 Ответить
Вакцинирован + во всех оществ.местах (транспорт, магазы...) ношу маску.
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25.10.2021 17:15 Ответить
Вот и я так же, разве что не привит. А вот те, кто вакцинировался и не носят, дескать у меня тут чуть ли не панацея от всего в крови, те в моих глазах не просто идиоты, а опасные идиоты, способные и сами заразиться, и других заразить.
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25.10.2021 17:32 Ответить
Любого безмасочника сейчас рассматриваю как дебила.
Ношение маски сейчас == тест на интллект.способности: есть маска -- норм, нет маски -- ты сам признался
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25.10.2021 17:17 Ответить
Только не подумайте, что я Вас к чему-то уговариваю-убеждаю!
Это моя кочка зрения, случайно совпавшая с мнением многих миллионов цивилизованных граждан Европы-Омерики и проч.развитых стран.
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25.10.2021 16:31 Ответить
Умное оправдание грабежа...
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25.10.2021 12:20 Ответить
Так анти-ковидная ж вакцинация БЕСПЛАТНА. Нет?
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25.10.2021 12:31 Ответить
Хороший тест на IQ!
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25.10.2021 22:57 Ответить
Выходные у статистиков. Завтра сплюсуются те, кого на выходных непосчитали.
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25.10.2021 09:17 Ответить
Тоді цифра на сьогодні повинна дорівнювати нулю...
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25.10.2021 09:25 Ответить
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25.10.2021 09:21 Ответить
Друзі, слідкуйте за зволоженням своїх помешкань. Помітила що до отплювального сезону у кімнаті була вологість 45-50%. З допомогою зволожувача повітря за годину вдавалось розігнати до 55-60% (комфортна для мене вологість).
Сьогодні зволожувач вся ніч і весь день працює на максимумі, а вологість не піднімалась вище 53%. Тримається на 48%.

У сезон короновірусу, грипу і ГРВІ ваша слизова оболонка ваш найкращий друг!
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25.10.2021 20:09 Ответить
 
 