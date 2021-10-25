В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 14 634 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 25 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За прошедшую неделю сделаны более 1 500 000 прививок!

За сутки 24 октября в Украине:

зафиксированы 14 634 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 999, медработников - 173)

101 331 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 75 240 человек, полностью иммунизирован - 26 091 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 912 человек;

летальных случаев - 330;

выздоровели - 4 598 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Пришла в приемное, дала $100", - в реанимациях Одессы берут деньги за госпитализацию больных коронавирусом. ФОТОфакт

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 784 039 человек;

выздоровели - 2 380 374 человека;

летальных случаев - 64 202;

проведено ПЦР-тестов - 14 021 250.

С начала прививочной кампании привиты 8 965 694 человека, из них получили одну дозу - 8 965 692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 15 955 360 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.





