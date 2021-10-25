"По техническим причинам": в Киеве отменили ряд рейсов городской электрички. СПИСОК
В Киеве отменили часть рейсов городской электрички.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".
"25 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319
Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
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Тобто загалом це біля 14 грн за куб Боротьба з олігархами вийшла на новий рівень
Смійотесь там хоть, зебидло?
При этих извергах интервал ее движения составлял 15-20 минут. Действовал единый билет на электричку и скоростной трамвай.
Прогрессивный Кличко увеличил интервалы до 35-45 минут, а с отменой некоторых рейсов - до 50-60. Про единый билет никто и не вспомнит.
В Маскве в этом году открыли 40 новых станций городской. Все пересадки в течение 90 минут на любые виды транспорта - бесплатно.
Так, для информации.