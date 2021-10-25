"По техническим причинам": в Киеве отменили ряд рейсов городской электрички. СПИСОК

В Киеве отменили часть рейсов городской электрички.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".

"25 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319

Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

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