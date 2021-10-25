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Мы пока не видим того, что в Украине будет вводиться полный локдаун, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить. Ограничения будут вводить территориально.
Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, президент каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".
"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сообщил Данилов.
Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.
"И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - сообщил секретарь СНБО.
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В цей день 2020 року в Україні відбулись чергові місцеві вибори (депутатів місцевих рад, сільських,селищних, міських голів).
Вийти з реанімації живим лише 50 %. Там не лікують. Допомагають вижити організмові.
Питання в тому, що багато вмирає вдома, бо не може розраховувати на допомогу в реанімації.
Все як заповідала трєтьякова