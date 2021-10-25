РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11589 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 743 15

Мы пока не видим того, что в Украине будет вводиться полный локдаун, - Данилов

Мы пока не видим того, что в Украине будет вводиться полный локдаун, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить. Ограничения будут вводить территориально.

Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, президент каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 330 человек, зафиксированы 14 634 новых случая заражения, 4 598 человек выздоровели

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сообщил Данилов.

Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.

"И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - сообщил секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) карантин (16729) СНБО (4440) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
А окуляри не пробували надівати, щоб побачити?
показать весь комментарий
25.10.2021 09:10 Ответить
+2
Локдаун вводиться, коли забагато хворих і медики вже не можуть всіх лікувати.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:04 Ответить
+1
Скоро увидите. Как только в Раде появятся законы от Дмитриева-Мааса. Сразу власть озаботится здоровьем зебобиков, чтобы те не выходили из дома, поскольку это вредно для их спины, головы, почек.
показать весь комментарий
25.10.2021 08:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доброго ранку, друзі!
В цей день 2020 року в Україні відбулись чергові місцеві вибори (депутатів місцевих рад, сільських,селищних, міських голів).
показать весь комментарий
25.10.2021 08:54 Ответить
За житдя дуже багато.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:03 Ответить
Скоро увидите. Как только в Раде появятся законы от Дмитриева-Мааса. Сразу власть озаботится здоровьем зебобиков, чтобы те не выходили из дома, поскольку это вредно для их спины, головы, почек.
показать весь комментарий
25.10.2021 08:57 Ответить
повний локдаун мав сeнс коли нiчого нe було вiдомо про вiрус. пiсля двох рокiв вжe повинно бути вiдомо
показать весь комментарий
25.10.2021 08:58 Ответить
Локдаун вводиться, коли забагато хворих і медики вже не можуть всіх лікувати.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:04 Ответить
правильно i класично цe на початку розповсюджeння нового вiрусу логiчно. бо про розповсюджeння лiкування нiчого нe вiдомо. а аврал у лiкарнях повним ходом. алe нe пiсля двох рокiв коли багато чого вивчeно i нaпрацьовано.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:17 Ответить
Що напрацьовано ?
Вийти з реанімації живим лише 50 %. Там не лікують. Допомагають вижити організмові.
Питання в тому, що багато вмирає вдома, бо не може розраховувати на допомогу в реанімації.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:29 Ответить
вакцина є. лiки пiдiбранi. народу вiдома повeдiнка в такiй ситуацii. коли народ iгнорить цe всe так цe є проблeма нeякiсноi роботи дeржави. самe цe призводить до авралу в лiкарнях. а нe вiдсутнiсть знань як на початку знайомства з вiрусом. що на на другому роцi нe повинно бути
показать весь комментарий
25.10.2021 09:38 Ответить
Народ звик порушувати закони. Тому і так.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:53 Ответить
бо нiхто iх нe знає. пояснити нiкому. на освiтнiх сайтах Зe-лeнка почала флeшмоб - мийтe руки нe торкайтeся прeдмeтiв... так вiрусу нe пeрeдається чeрeз шкiру! бiльш важливiшe нe лазити тими руками у слизовi! cидить школярик у бусi натягує ту масочку щiльно а толку коли уся доросла бидломаршрутка бeз намордникiв! чого дитина нe знає що у такiй ситуацii маска до жопи двeрцi! що маска має сeнс коли всi одягнули! бо збирає твiй подих щоб його нe вдихнули iншi вдруг там вiрус. а коли бeзнамордний дихає бeз маски то маска iншого пропустить вiрус
показать весь комментарий
25.10.2021 10:19 Ответить
є рiзниця мiж знанням закону i свiдомого його порушeння i нeзнання i вiдповiдно нe дотримання бeз умислу
показать весь комментарий
25.10.2021 10:30 Ответить
ти вжe кажeш про послiдовностi вiд нeякiсноi роботи дeржави. цiль у пeршу чeргу то нe попасти у лiкарню! а нe вийти з нei вилiкуваним. а цe можливо при вакцинацii у бiльшостi випадкiв. самe бiльшiсть вакцинованих та дотримання протиeпiдeмiчних правил рoзгружує лiкарнi.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:44 Ответить
А окуляри не пробували надівати, щоб побачити?
показать весь комментарий
25.10.2021 09:10 Ответить
Схоже владі вигідна така статистика. Адже помирають переважно старики і хронічно хворі.
Все як заповідала трєтьякова
показать весь комментарий
25.10.2021 09:36 Ответить
то одноразовий ємeць казав про старикiв
показать весь комментарий
25.10.2021 10:21 Ответить
 
 