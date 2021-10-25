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Интересы Путина стремятся представлять в Украине минимум три группы: сейчас между ними идет столкновение, - Данилов

Интересы Путина стремятся представлять в Украине минимум три группы: сейчас между ними идет столкновение, - Данилов

В Украине есть минимум три группы, которые выясняют, кто из них будет представлять интересы президента РФ Владимира Путина на территории нашего государства. Раньше была и четвертая - группа Медведчука.

Об этом рассказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина", - отметил Данилов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчука преследуют за выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны, - Путин

По его словам, сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы России.

"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа - это была группа Медведчука, четвертая", - добавил Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Медведчук Виктор (1791) путин владимир (31544) россия (96139)


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Топ комментарии
+57
зеленский возглавляет рейтинг.
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25.10.2021 09:19 Ответить
+33
вован. он же скоморох, он же клоун, он же главзебил, он же...В общем там много "он же", этого поля не хватит все вместить...
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25.10.2021 09:23 Ответить
+28
Є ще 5 група підтримки х..ла - слуги урода, котрі бачуть мир в очах х..ла.
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25.10.2021 09:21 Ответить
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Акуєть просто.
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25.10.2021 09:14 Ответить
шоб воцаріть зєзіка акі хла, надо ліквідіровать всєобщєє голосованіє
етім нончє і занята зєльоная свора, а етот работает говорящєй єйо головой
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25.10.2021 20:33 Ответить
зеленский возглавляет рейтинг.
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25.10.2021 09:19 Ответить
Юля, Пєтя, Желізняк?
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25.10.2021 09:20 Ответить
вован. он же скоморох, он же клоун, он же главзебил, он же...В общем там много "он же", этого поля не хватит все вместить...
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25.10.2021 09:23 Ответить
Ну как-же без бабы Дули? она в свое время очень выгодно продала Украину ***** за газ.
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25.10.2021 09:24 Ответить
Юлєчка,Єрмак...

РПЦвУ.

ТІ ,хто вчились у мацковських вузах,завербовані.. Це скоріше "група впливу"...
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25.10.2021 09:57 Ответить
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25.10.2021 12:29 Ответить
Ну так да, медведчюка посадил, говорит, всё, будем напрямую работать
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25.10.2021 14:52 Ответить
а списочок?
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25.10.2021 09:19 Ответить
За список - НОВИЧОК!! Тут подумать нужно прежде чем рот на всю открывать.
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25.10.2021 09:51 Ответить
Торговцы Родиной. Классные пацаны, шо тут скажешь. Интересно, как они надеются пропетлять, чтобы путинского бабла хапнуть и на смереке не повиснуть?
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25.10.2021 09:19 Ответить
Є ще 5 група підтримки х..ла - слуги урода, котрі бачуть мир в очах х..ла.
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25.10.2021 09:21 Ответить
Пусть морды друг другу разшибут. За приво лизать ***** тухес
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25.10.2021 09:22 Ответить
Так "помиріть" ці групи, "розсадіть" їх, Малюська ж підготовив ВІП-камери, бо ще ненароком повбивають один одного. Проявіть гуманність.
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25.10.2021 09:24 Ответить
Не три группы,а три палаты с умалишенными.
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25.10.2021 09:25 Ответить
пока существует их целевая аудитория, будут существовать и палаты
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25.10.2021 09:38 Ответить
Вот когда начнут конкурировать за то, чтобы обнулить Пуйла еще раз, вот тогда все начнет налажываться.
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25.10.2021 09:27 Ответить
"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина Источник:" - вообщем не сложно догадаться, что речь идет о всех основных оппонентах к действующей власти. Не согласен с нами - значит шпиЁн! )
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25.10.2021 09:31 Ответить
Харьковская, Ахметовская, Медведчуковская. Какая третья? Левочкина-Януковича?
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25.10.2021 11:07 Ответить
Партия за ЖОПУ, как же без них
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25.10.2021 17:37 Ответить
То зелені мають надію перехопити ініціативу в тих груп ?
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25.10.2021 09:32 Ответить
Вже перехопили
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25.10.2021 17:17 Ответить
А почему ети группы вражеских диверсантов не в тюрьме а мы просто смотрим как Украину подрывают изнутри и готовят к полномасштабному вторжению?
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25.10.2021 09:39 Ответить
мало знать - надо доказать в суде.
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25.10.2021 11:08 Ответить
Гетьмановича ,который переписывает путинские налоговые законы и восхищается лукашенкой,не забыл?
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25.10.2021 09:40 Ответить
Путлерский БОМЖатник претендует премию Нобелевского дебилизма концлагерь ГУЛАГ для мавзолейного быдла не ВРАГ.... сами в говне живут столетиями и остальных тудя тянут...
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25.10.2021 09:41 Ответить
Гигант мыслей- По его словам, сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы России. - Кто старший ,и представляет интересы - назначает куйло, он не допустит никакой самодеятельности.Не может "зе" ,самовольно назначить без указаний с мацквы, кого то другого , на место токсичного для Запада ермака
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25.10.2021 09:41 Ответить
це не суперечить словам Данілова..

" московські консерви" борються за право бути призначеним "старшей женой"...
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25.10.2021 09:59 Ответить
Есть ещё один,Лехой зовут,раздает интервью путинским средствам пропаганды и не стесняется.
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25.10.2021 09:43 Ответить
Правильно Андрей Пионтковский сказал : в дохлом Сссре управляли "троечники",сегодня РАБссией правят "двоечники"...
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25.10.2021 09:43 Ответить
Хотелось бы, что бы и сбу о них знала и принимала меры. Что ж они открыто работают против Украины , а мы только смотрим
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25.10.2021 09:44 Ответить
Головна група - це офіс єрмака, де президентом зє блазень...
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25.10.2021 09:46 Ответить
Турция поймала 6 Штирлицов Путлера,из НАТО Генсек Столтенберг выгнал всю ФСБшную камарилью...,но РАБссиянцы и тут сббрехали,типа сами ушли.... стадо баранов
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25.10.2021 09:46 Ответить
Гниды уже вылупляются.Явные и под прикрытием патриотических лозунгов.
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25.10.2021 09:53 Ответить
Жителям РАБссии предложено получать визы в США с территории Польши и Украины...это дружеский жест Анджея Дуды и Зели...
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25.10.2021 09:55 Ответить
Данилов, перечисли эти группы. Или это гостайна? Или мы просто пи***м шо не попадя, как в ОПе Бубочки.
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25.10.2021 09:55 Ответить
секрет полишинеля. Все их знают. Ахметовская, Левочкина, Фирташа, Медведчука.
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25.10.2021 11:09 Ответить
А Коломойского? Так это уже пятая группа.
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25.10.2021 11:11 Ответить
А чому б ці групи не назвати поіменно? І так у нас завжди-складемо дулю в кишені і ходимо горді та незалежні.
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25.10.2021 09:59 Ответить
сцикотно
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25.10.2021 12:05 Ответить
Известный и мною уважаемый украинский шоу-мен Дмитрий Чекалкин недавно рассказал интересную деталь...,оказывается 95 квартал с самого начала финансировал Виктор Ведмедчук с 2004 года...,а я думал Игорь Валерьевич...
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25.10.2021 09:59 Ответить
Груп є більше. І конкуренція за кацапську бабло. Д речі, в одну з груп - Зєлєнского-Єрмака входить і сам Данілов. І нещодавно стартувало створення ще однієї групи - ображеного на зелених Разумкова.
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25.10.2021 10:01 Ответить
Теперь мне понятен цирк типа с арестом Ведмедчука...,простой ФСБшный трюк для отвода глаз...
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25.10.2021 10:02 Ответить
Дмитрий Чекалкин

https://twitter.com/hashtag/Sound%D0%A7%D0%B5%D0%BA?src=hashtag_click #SoundЧек

Один із колишніх керівників «Інтера» підтвердив мені, що саме під час перебування Зеленського керівником цього телеканалу були максимальні суми, які неофіційно виділялись російським керівництвом, на підтримку цього антиукраїнського телеканалу - до 60-70 млн.$ на рік.
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25.10.2021 10:02 Ответить
Выборы на носу...Панове...Все кто угодно лишь бы не Порошенко...слова Ольги ********** и Владимира Соловьева сегодня опять в тренде...,РАБссия боиттся Пороха Панически... Это очевидный факт
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25.10.2021 10:05 Ответить
Интересы Путина стремятся представлять в Украине минимум три группы, Данилов / Бл-ая манера кодлана Коломойского кукарекать ни за что не отвечая. Чтобы да так нет . Будем посмотреть.Таки вы продаёте или покупаете?
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25.10.2021 10:13 Ответить
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25.10.2021 10:13 Ответить
Судячи по "вагнергейту", "великому крадівництві", під час пандемії, руйнації армії і здачі території, "формулі штайнмаєра, риго-ватних призначенцях, пліснява влада сама справляється з впровадженням фуйлового впливу.
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25.10.2021 10:15 Ответить
РАБссию сдал недавно известный Хмырь Бородай,ставший дупататьом ДурьДумы РАБссии,говорит Денис Казанский... а еще Стрелков-Гиркин ваще сдал Путлерских баранов у Максима Калашникова,такого же Хмыря рюсскаго Мира что и сам Гыркын... ,сдают чуваки кодло Путлеское...
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25.10.2021 10:17 Ответить
зачем кремлевскому ху@лу еще кто-то, если с развалом государства уже третий год вполне справляется зеленая шобла "слуг" и их глав-скоморох - ЗЕленый предатель.
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25.10.2021 10:19 Ответить
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25.10.2021 10:21 Ответить
Украина выстоит,РАБссия нет,а знаете почему?Читаем Пушкина,и увидит РАБссия Смуту темную,тупую,кровавую и беспощадную...,а бунты типа Пугачева и прочих Кондратиев Булавиных и Разиных покажутся шуткой... 95 квартала
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25.10.2021 10:25 Ответить
Кстати сегодня - завтра, 25-26 октября 1917 года (по старому стилю)началась мировая ливарюцыя рюсскава быдла-Шариковых-Швонйдеров и прочих пьяных Балтийских матросов...праздник на РАБссии...
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25.10.2021 10:30 Ответить
Есть еще одна группа , под прикрьітием патриотической риторики , которую демонстративно "проклинал" Путин перед вьіборами 2019г. , обепечивая рост рейтинга среди проукраински настроенньіх избирателей. Но , номер не прошел...
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25.10.2021 10:31 Ответить
Зато в презы пошел,дегенератина)и теперь все пуйлу в глаза заглянуть просится -земли,завоёванные кровью отдал кацапам,а сцарь все одно зекрысой брезгует...
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25.10.2021 10:39 Ответить
Ага, ***** дало команду: "кто угодно ",тому мудрий нарід, "назло" *****, вибрав "кого угодно".
Ось і маємо знищену економіку, зовніщню політику, реформи, здану території, розжирівших в рази олігархів, "вагнергейт", "велике крадівництво" та лідерстов в світі по "ковід".
Де ж вас таких прицопаних беруть?
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25.10.2021 12:26 Ответить
товаріщ данілов, на мою думку,ваша ВЛАДА, відповідає усім путінським вимогам, для того ви і розгортаєте новий меседж, про сильну презеденську владу. І взагалі, ваше шобло, вважає, що мі лохі! вас усіх дуже занесло, дивіться, щоб дупи не позбивали, як почнете падати до Землі! То такий закон, рано чи піздно, усе падає до низу!
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25.10.2021 10:38 Ответить
Мудрий нарід, єто опасная для РАБссии категория гражданского общества...,которолго на РАБссии отродясь не было...после 1917 года...,восстание и массовые убиства в Новочеркасске летом 1962 года не в счет...
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25.10.2021 10:38 Ответить
Как интересно.
Я даже знаю про кого Данилов говорит.Те, что Зелёные - это безусловно люди полностью преданные Украине. )) А остальные как раз "несколько групп предателей"
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25.10.2021 10:45 Ответить
Зелена пліснява.
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25.10.2021 18:13 Ответить
Мне повезло в жизни...,я был участником 4 Майданов в Украине..., студенческого в 1990 году,Украина без Кучмы после убиства Гонгадзе в 2000,Майдан Ющенко 2004 г. и Майдан 2013 года...,больше не пойду...надоело стаду баранов объяснять и учить их думать...
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25.10.2021 10:47 Ответить
а Вы не подумали, что все эти майданы были неправильными?
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25.10.2021 12:24 Ответить
Майдан по определению не может быть неправильным. Майдан - это выражение воли народа.
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25.10.2021 17:43 Ответить
Майдан это выражение воли пришедших туда. Это наиболее активное население.
Никакое большинаство на Майдан не выходило

Вы думаете в РФ в 1917 году большевикам большая часть симпатизировала? Отнюдь.
Революции делают меньшинства, которые потом их пожирают..
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25.10.2021 17:48 Ответить
Абсолютно.
Майдан сделало меньшинство.
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28.10.2021 20:33 Ответить
Представники Держдепу самі зізналися, що в підтримку народної волі українців США вклали 5 мільярдів доларів.
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25.10.2021 20:27 Ответить
Главное - это результаты майдана, а не то как там было. Очень важно как к этим результатам относятся сами участники.
Показательно, что на "день майдана" собираются, чтобы отметить всего несколько десятков людей. То есть участники очень плохо относятся к результатам майдана и не хотят праздновать.
Поэтому строить музей майдана это абсурд, навязываеиый людьми которые были на трибуне, обманули простых участников и получили выгоду для мебя. Они хотят в музее выставить свои фото.
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08.11.2021 00:03 Ответить
А результаты майдана и не должны были быть для народа. Потому что люди на трибунах, придя к власти, не собирались делать системных изменений. Они собирались войти в готовую систему и использовать для себя. Что они успешно делают. А главное, что надо делать это ликвидация олигархии.
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08.11.2021 00:11 Ответить
ЧОМУ ж Зе-команда не приймає закон про колаборантів ???
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
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25.10.2021 10:58 Ответить
Вызвали на работу.Всем удачного дня. До вечера.
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25.10.2021 10:59 Ответить
цікаво,а хто ж ті "групи" у владу привів?Хіба не розумововідсталий "український" нарід?І доки цей совок буде в головах цих ідіотів,доки і будуть ці мордорські "групи" у нас сидіти у владі.
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25.10.2021 11:15 Ответить
А тому слід звернути увагу на патріотичне виховання молоді,і починати потрібно з дитсадка,щоб такі малороси як сьогоднішній "гетьман" не могли досягти таких висот.
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25.10.2021 11:16 Ответить
Интересно, это одному мне кажется, что Лехи луганского становится все больше и больше? Он и в международной политике профи и в экономике и в вакцинации и по ворам в законе спец и по олигархам...... А может он гэний, а может его в ***********......?
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25.10.2021 11:20 Ответить
Вопрос: остальные три группы все ли находятся в офисе президента? И в какую из них входит Зеленгский?
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25.10.2021 11:30 Ответить
опзж и порошенко голусуют в связке -случайно...?
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25.10.2021 14:22 Ответить
Уточните,по каким вопросам они голосуют в связки?Вы хотели сказать: *Совпадение? Не думаю*
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25.10.2021 19:19 Ответить
P.S.Ващу мысль можно было высказать честнее: без намёков, проще и более доходчиво, *Порошенко с его окружением одна из групп,которая работает в интересах Владимира Путина*.
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25.10.2021 19:41 Ответить
А открыто перечислить слабо. 1. Группа в ОПЗЖ которая ориентирована на Медведчка ( Рабинович, Шуфрич, Кива...) 2) Группа ОПЗЖ так называемые "газовики" Бойко - Левочкин и компания 3) Мураев со своим детищем и каналом " Наши" 4) "Партия " Шария. Ну эта четверка та что на слуху. Но полно групп и сообществ которые просто держат нос по ветру и не задумываясь перебегут в этот лагерь, если изменится политическая обстановка это типа " За майбутне", " Наш край","Довира", Партия Колесникова - наш дом Украина" добрая треть " слуг", ну и еще рад полит проектов которые или в тени или временно туда перебрались о которых мы немного подзабыли но они с легкостью могут обратно всплыть, типа " социалистов" " партии простых людей" и т.д.
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25.10.2021 11:33 Ответить
...можна добавити УПЦ МП - це фактично легальна антиукраїнська організація, яка діє під прикриттям релігії.
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25.10.2021 13:34 Ответить
Да согласен. ЕЕ нужно переименовать в Русскую православную церковь в Украине МП. Ввести по отношению к ним налоги как к " иностранному агенту" ( с соответствующим статусом,благо есть пример от их кураторов в РФ) Ну и конечно отобрать у них все Лавры и основные исторические культовые сооружения. Ну и еще поставить под жесткий контроль по отношению к анти украинским действиям с соответствующими мерами воздействия. Но нужно добавить что на подобное у любой власти в Украине ни когда не хватит пресловутой " политической воли".
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25.10.2021 15:22 Ответить
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25.10.2021 11:34 Ответить
Группа Медведчука отваливает, но сейчас формируется харьковская группа....и вибори там
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25.10.2021 11:36 Ответить
Хабадные кремляди.
youtube.com/watch?v=DuGTzBSyWIA
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25.10.2021 12:11 Ответить
Пока ***** хочет взять изнутри. Но если крысу загнать в угол то она нападет.
Вот такая простая арифметика.
хотя есть ещё один вариант. Крыса ждёт удобного момента что бы напасть. А для этого нужно быть начеку и быть готовым.

Увы. Все очень просто в мире
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25.10.2021 13:22 Ответить
Так якого Ху ви паритесь? Упаковать і на паРашу.
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25.10.2021 13:27 Ответить
І перший з них - нєлох офшорний
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25.10.2021 13:41 Ответить
Нада просто зіткнуть цих виродків сильніше . Щоб вони поубивались .
Московські халуї.
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25.10.2021 14:11 Ответить
опзж,порох,юлька и ахметка
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25.10.2021 14:20 Ответить
дурррак ты
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25.10.2021 17:45 Ответить
Чуть дешёвая подача интриги. Одну группировку обозначил---остальные три нет. Так и сюжета тогда нет в этом всём сказаном. Тем более с такой должности.
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25.10.2021 14:44 Ответить
найвеличніший дурень та покидьок займає друге місце у цьому змаганні. Слава, тьфу, вова зе занадто тупий для першого.
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25.10.2021 15:49 Ответить
Во время войны в Украине есть группы представляющие интересы Путина и России.

Ауууууууу!

В какой стране это есть во время войны?
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25.10.2021 20:35 Ответить
Украиной рулит даже не зеледент, он в принципе не способен рулить. Сейчас идет торг между бородатой бабушкой зеледента и тупина про продажу всей Украины. Ермак как посредник кокса в джунгли зеледенту подсыпает.
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25.10.2021 20:43 Ответить
Хм... А давайте подумаем кто эти группы. Первая понятно Порох с ЕС, тут без варниантов. А другие две... Медведчук с ОПЗЖ уже не предатели и даже патриоты, значит отпадает...БЮТ одной ногой в коалиции,... значит Голос я так понимаю...а! и Кличко, точно, УДАР же!
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26.10.2021 08:56 Ответить
Порохоботи аж всираються вiд сказу....ну не такий iм Зелленський та й не такий...заспокойтеся-вiйна скiнчиться при президентствi Зеленського....
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23.04.2022 22:28 Ответить
 
 