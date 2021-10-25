Интересы Путина стремятся представлять в Украине минимум три группы: сейчас между ними идет столкновение, - Данилов
В Украине есть минимум три группы, которые выясняют, кто из них будет представлять интересы президента РФ Владимира Путина на территории нашего государства. Раньше была и четвертая - группа Медведчука.
Об этом рассказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина", - отметил Данилов.
По его словам, сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы России.
"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа - это была группа Медведчука, четвертая", - добавил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
етім нончє і занята зєльоная свора, а етот работает говорящєй єйо головой
РПЦвУ.
ТІ ,хто вчились у мацковських вузах,завербовані.. Це скоріше "група впливу"...
" московські консерви" борються за право бути призначеним "старшей женой"...
https://twitter.com/hashtag/Sound%D0%A7%D0%B5%D0%BA?src=hashtag_click #SoundЧек
Один із колишніх керівників «Інтера» підтвердив мені, що саме під час перебування Зеленського керівником цього телеканалу були максимальні суми, які неофіційно виділялись російським керівництвом, на підтримку цього антиукраїнського телеканалу - до 60-70 млн.$ на рік.
Ось і маємо знищену економіку, зовніщню політику, реформи, здану території, розжирівших в рази олігархів, "вагнергейт", "велике крадівництво" та лідерстов в світі по "ковід".
Де ж вас таких прицопаних беруть?
Я даже знаю про кого Данилов говорит.Те, что Зелёные - это безусловно люди полностью преданные Украине. )) А остальные как раз "несколько групп предателей"
Никакое большинаство на Майдан не выходило
Вы думаете в РФ в 1917 году большевикам большая часть симпатизировала? Отнюдь.
Революции делают меньшинства, которые потом их пожирают..
Майдан сделало меньшинство.
Показательно, что на "день майдана" собираются, чтобы отметить всего несколько десятков людей. То есть участники очень плохо относятся к результатам майдана и не хотят праздновать.
Поэтому строить музей майдана это абсурд, навязываеиый людьми которые были на трибуне, обманули простых участников и получили выгоду для мебя. Они хотят в музее выставить свои фото.
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
youtube.com/watch?v=DuGTzBSyWIA
Вот такая простая арифметика.
хотя есть ещё один вариант. Крыса ждёт удобного момента что бы напасть. А для этого нужно быть начеку и быть готовым.
Увы. Все очень просто в мире
Московські халуї.
Слава, тьфу, вова зе занадто тупий для першого.
Ауууууууу!
В какой стране это есть во время войны?