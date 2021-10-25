Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 25 октября в мире зарегистрировали 320 232 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 735 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 244 444 105 случаев инфицирования, из них 320 232 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 964 101 человек, из них 4 735 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 221,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 4-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.
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І все це - лише мала частка того, що "нахазяйнували" ті кого ти називаєш спеціалістами.
Зрозумій - якщо цього всього не було б... то і антиваксерів, противників 5G та ін. - також не було.
Коротше. Якого хріна, я, неспеціаліст, маю вірити "спеціалістам від медицини", при тому, що:
1) Спеціаліст №1 не може правильно діагностувати мій випадок і блін слухає мій власний висновок, заснований на вивченні гугла.
2) Спеціаліст №2 (це я про Ляшка звісно) прямо каже на початку "пандемії", що заходи були направлені на залякування людей... а люди продовжують йому вірити.
Коротше кажучи - дії "спеціалістів", їх тупість, жадоба бабла, та постійна брехня - спричнили те, що люди самостійно вимушені шукати істину. Неспеціалісти. І успішно її знаходити - приклад з моїм захворюванням на ентеровірус тому є доказом.
Скажімо так. Враховуючи досвід ... я скоріше повірю Кенеді, чим будь-якому українському чиновнику. Та не тільки українському.
(
Нет, я понимаю, что если корову не кормить, но постоянно доить, то не исключены проблемы.Если заводы не ремонтировать а наверняка использовать мощности еще от совка оставшиеся - но не модернизировать их что так любят делать наши олигархи - то тоже не исключены проблемы).
https://ukrainenews.fakty.ua/ru/387720-polsha-nam-pomozhet-lyashko-obyasnil-pereboi-s-postavkami-kisloroda-v-kovidnye-bolnicy
Зато заметь как совпало: один завод сломался и тут как по заказу - регламентные работы еще на двух.
Прям... магическое совпадение, не иначе))) Вот прям блин просто... чудесное, невероятное совпадение.
Я слишком стар чтобы верить в такие случайности. А вот в то, что у владеющих ими олигархов, по счастливой случайности контролирующих нашу ВР и потоки распределения ковидного фонда и вообще всего бабла на медицину расходуемого, оказались умные маркетологи - меня не удивляет. Наслышан о зарплатах.
З.Ы.: Думаешь, они одни такие?
З.Ы.Ы.: Кстати пример... новая вакцина... с которой как говорили все хорошо... которая спасет от смертельной напасти... ничего не напоминает?))
И это - подтверждённых случаев.
400-600 умирает как следствие. Доверчивости к вакцинам и последующих реформах здравоохранения.
А теперь посмотрим сколько умирало и парализовывало без нее.
196 год. полиомиелитом в США заболело более 27 тыс. человек. Из них умерло более 6 тыс. человек, в том числе более 2 тыс.- в Нью-Йорке. Подавляющее большинство умерших - 1499 человек - были детьми в возрасте до 5 лет. Тысячи переболевших остались парализованными.
После первой, самой смертоносной эпидемии 1916-го вспышки полиомиелита стали повторяться в США ежегодно. Летом 1921-го в Нью-Йорке погибли 2 тыс. человек, около 7 тыс. остались пожизненно парализованными. Одним из пострадавших во время той эпидемии был помощник морского министра и будущий президент США Франклин Делано Рузвельт.
Очень сильными были эпидемии 1940-х и 1950-х годов. В 1952-м было зарегистрировано максимальное число заболевших - 57 628 человек.
Без вакцин сейчас было бы до фига коек. С пожизненно парализованными. Ты ты к ним ковидных больных подкладывал бы?
Доктор Комаровський.
Це опитування проводить Телеграм-канал Банкової.
Скуштували тузіка, https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__cft__%5b0%5d=AZWdE0ksoW6Ry8hHHqCNjnhYc1qygAUWdIEqNqDrOpTufRRXA0Vik3wE4LK8xUQltkKEAW3pRIJJLpAuSn6M1M8OhXXDBmI0t7lOI48Gn4LMlaXbqtDmXw0Oc7d2FUB5-PeaXC8yeNw2IQ8_dhoKd9dY5u5e4GGRwed56ZOSY5CuuaS5-pJelK9LsPZvCxNfOCOjyZfgPeuMy_NTh5sJA1RRvy5cKWLGyrPwIPH5uryPDg&__tn__=kK-y-y-R Офіс Президента України ?
Голосувати можна за посиланням: https://t.me/office_ua/1346?fbclid=IwAR1hjZehmK11iFy65yFKYQin-N-5WjojDjQgO0747drwhXVScM4zEH-QzDA https://t.me/office_ua/1346
П.Нусс
Информативны цифры на тысячу населения.
П.С.
Бутусов берет в отдел новостей безграмотных неадекватов, которые постоянно публикуют какую-то хрень