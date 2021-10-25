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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 октября в мире зарегистрировали 320 232 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 735 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 244 444 105 случаев инфицирования, из них 320 232 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 964 101 человек, из них 4 735 за минувшие сутки.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 221,4 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы пока не видим того, что в Украине будет вводиться полный локдаун, - Данилов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 4-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
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25.10.2021 09:35 Ответить
+5
https://ibigdan.livejournal.com/27450891.html Лайфкак

Френды спрашивают, где взять костюм антивакцинатора на Хэллоуин. Да зачем костюм, достаточно вот такой наклейки на машину или нашивки на костюм.

Во-первых, практически не погрешите против истины: согласно опросам большинство невакцинированных - электорат Слуг и ОПЗЖ. Во-вторых, окружающие будут брезгливо морщиться либо в ужасе шарахаться, что, собственно, и является задачей хэллоуинского костюма.
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25.10.2021 09:23 Ответить
+5
Давайте по черзі.
Без води.
Спочатку ВАКЦИНАЦІЯ.
Серцево судинні хвороби не за один день виникають. А роками накопичуються від неправильного способу життя, харчування. Люди добровільно нищать своє серце. Ще і до лікаря не йдуть. Ще й ігнорують лікарські призначення.
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25.10.2021 09:47 Ответить
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От бачиш, насправді антиваксерів быльше. Ті 400 тис просто частина з них, які готові вірити в будь-яку маячню, яку написав Кеннеді, хоча він не є спеціалістом ні з фізики, ні зі зв'язку, ні з медицини, ні навіть з біології.
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26.10.2021 12:41 Ответить
По-перше. Я тобі вже неодноразово розповідав про досвід спілкування зі спеціалістом по інфекційним ховробам. Керують нами теж нібито спеціалисти - у економіці, медицині... але (тут має бути матюк, але я стримуюсь) срані засоби дезинфекції в столичній лікарні медсестри змушені випрошувати у хворих, а щоб у столиці викликати швидку - мешканець столиці змушений погрожувати фізічним насиллям.
І все це - лише мала частка того, що "нахазяйнували" ті кого ти називаєш спеціалістами.
Зрозумій - якщо цього всього не було б... то і антиваксерів, противників 5G та ін. - також не було.

Коротше. Якого хріна, я, неспеціаліст, маю вірити "спеціалістам від медицини", при тому, що:
1) Спеціаліст №1 не може правильно діагностувати мій випадок і блін слухає мій власний висновок, заснований на вивченні гугла.
2) Спеціаліст №2 (це я про Ляшка звісно) прямо каже на початку "пандемії", що заходи були направлені на залякування людей... а люди продовжують йому вірити.

Коротше кажучи - дії "спеціалістів", їх тупість, жадоба бабла, та постійна брехня - спричнили те, що люди самостійно вимушені шукати істину. Неспеціалісти. І успішно її знаходити - приклад з моїм захворюванням на ентеровірус тому є доказом.

Скажімо так. Враховуючи досвід ... я скоріше повірю Кенеді, чим будь-якому українському чиновнику. Та не тільки українському.
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26.10.2021 13:03 Ответить
Кстати. Верь или не верь но лет 3-4 назад я был тем еще проваксером...
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25.10.2021 17:43 Ответить
В COVID-больницах Чернигова кислорода для больных осталось на несколько часов, - горсовет Источник:
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25.10.2021 17:46 Ответить
Ну так заводы же поломались.
(Нет, я понимаю, что если корову не кормить, но постоянно доить, то не исключены проблемы. Если заводы не ремонтировать а наверняка использовать мощности еще от совка оставшиеся - но не модернизировать их что так любят делать наши олигархи - то тоже не исключены проблемы).
https://ukrainenews.fakty.ua/ru/387720-polsha-nam-pomozhet-lyashko-obyasnil-pereboi-s-postavkami-kisloroda-v-kovidnye-bolnicy

Зато заметь как совпало: один завод сломался и тут как по заказу - регламентные работы еще на двух.
Прям... магическое совпадение, не иначе))) Вот прям блин просто... чудесное, невероятное совпадение.
Я слишком стар чтобы верить в такие случайности. А вот в то, что у владеющих ими олигархов, по счастливой случайности контролирующих нашу ВР и потоки распределения ковидного фонда и вообще всего бабла на медицину расходуемого, оказались умные маркетологи - меня не удивляет. Наслышан о зарплатах.
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25.10.2021 17:52 Ответить
Это я молчу про тех кого они прямо убили. Вакциной. Я про Cutter Laboratories, разумеется.
З.Ы.: Думаешь, они одни такие?
З.Ы.Ы.: Кстати пример... новая вакцина... с которой как говорили все хорошо... которая спасет от смертельной напасти... ничего не напоминает?))
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25.10.2021 15:45 Ответить
Этот инцидент произошел довольно давно, суммарно погибло 10 человек, даже до моего и твоего рождения. У нас за сутки умирает по 400-600. Посвежее примеров не нашлось? А почему? А потому что правила и контроль производства вакцин с тех пор ужесточили. Да и жизнеспособных вирусов в антиковидных вакцинах нет. В двух есть вектора, но это не ковид и гена, ответствнного за размножение, в них нет.
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25.10.2021 16:03 Ответить
ОК, еще 169 парализованных мы не считаем - они жили себе и наслаждались жизнью во всей её полноте и красоте...
И это - подтверждённых случаев.
400-600 умирает как следствие. Доверчивости к вакцинам и последующих реформах здравоохранения.
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25.10.2021 16:14 Ответить
Ты же сам писал "Это я молчу про тех кого они прямо убили. Вакциной." я и уточнил сколько убили.
А теперь посмотрим сколько умирало и парализовывало без нее.

196 год. полиомиелитом в США заболело более 27 тыс. человек. Из них умерло более 6 тыс. человек, в том числе более 2 тыс.- в Нью-Йорке. Подавляющее большинство умерших - 1499 человек - были детьми в возрасте до 5 лет. Тысячи переболевших остались парализованными.
После первой, самой смертоносной эпидемии 1916-го вспышки полиомиелита стали повторяться в США ежегодно. Летом 1921-го в Нью-Йорке погибли 2 тыс. человек, около 7 тыс. остались пожизненно парализованными. Одним из пострадавших во время той эпидемии был помощник морского министра и будущий президент США Франклин Делано Рузвельт.
Очень сильными были эпидемии 1940-х и 1950-х годов. В 1952-м было зарегистрировано максимальное число заболевших - 57 628 человек.

Без вакцин сейчас было бы до фига коек. С пожизненно парализованными. Ты ты к ним ковидных больных подкладывал бы?
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25.10.2021 16:21 Ответить
1916 год.
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25.10.2021 16:21 Ответить
Видимо, нужно освежить информацию из наших предыдущих дискуссий. Дай мне время - и я непременно аргументриую.
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25.10.2021 17:27 Ответить
Видимо климат мешает. Хотя вроде говорили что ковид не подвержен климату.
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25.10.2021 12:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d-m8d8BnOCA&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Последняя осень

Доктор Комаровський.
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25.10.2021 09:40 Ответить
У, вас, я вижу, люто подгорает. Этот недомедик сеет панику и деструктивное мышление. Быдло, которое переобувается под любую ситуацию.
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25.10.2021 10:25 Ответить
Школа на канікулах...+ продовження .То дай Бог можливо зменшення захворівших.
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25.10.2021 09:40 Ответить
Ох доволен наверное Зеленский что вывел Украину в чемпионы ..
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25.10.2021 09:41 Ответить
Спасибо зе-команде за столь успешную борьбу с ковидом. Главное, что дороги на кладбища заасфальтированы по президентской программе за деньги короновирусного фонда, у степашки новая курточка и новый рейндж ровер, а население само выбрало такую судьбу
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25.10.2021 09:42 Ответить
В США скачки данных по ковиду в выходные дни еще покруче чем в Украине, десятикратная разница.
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25.10.2021 09:48 Ответить
Население США в 8 раз больше и люмпенов там тоже очень много)))
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25.10.2021 10:04 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3705527.html Офис *********** ЗЕ решил запилить свой опрос... но что-то даже здесь пошло не так)))


Це опитування проводить Телеграм-канал Банкової.
Скуштували тузіка, https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__cft__%5b0%5d=AZWdE0ksoW6Ry8hHHqCNjnhYc1qygAUWdIEqNqDrOpTufRRXA0Vik3wE4LK8xUQltkKEAW3pRIJJLpAuSn6M1M8OhXXDBmI0t7lOI48Gn4LMlaXbqtDmXw0Oc7d2FUB5-PeaXC8yeNw2IQ8_dhoKd9dY5u5e4GGRwed56ZOSY5CuuaS5-pJelK9LsPZvCxNfOCOjyZfgPeuMy_NTh5sJA1RRvy5cKWLGyrPwIPH5uryPDg&__tn__=kK-y-y-R Офіс Президента України ?
Голосувати можна за посиланням: https://t.me/office_ua/1346?fbclid=IwAR1hjZehmK11iFy65yFKYQin-N-5WjojDjQgO0747drwhXVScM4zEH-QzDA https://t.me/office_ua/1346
П.Нусс
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25.10.2021 09:50 Ответить
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25.10.2021 11:03 Ответить
при "найвєлiчнєйшем лiдєре" у нас всего лишь 2-е место в Европе. явно этот народ недостоин такого вождя.
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25.10.2021 09:58 Ответить
Одна прихожанка РПЦ говорит, а ви знаете что через три года после вакцинации будет....( Я не слушал) а я говорю- откуда ви знаете что будет через три года, если макс кто делал єто год назад)))) они єти московские попи уничтожают украинцев и должни бить запрещени и изгнани из Украини!!!!
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25.10.2021 10:02 Ответить
Статистика в абсолютных цифрах это ни о чем.
Информативны цифры на тысячу населения.
П.С.
Бутусов берет в отдел новостей безграмотных неадекватов, которые постоянно публикуют какую-то хрень
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25.10.2021 12:42 Ответить
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