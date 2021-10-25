У нас есть все необходимые инструменты, чтобы завершить пандемию COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Мир имеет необходимый инструмент для преодоления пандемии коронавируса, и это — вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты", - уточнил Тедрос Гебрейесус.

Но пока же, отмечает глава ВОЗ, человечество неразумно использует этот инструмент.

Ранее организация планировала привить 40% населения каждой из стран до конца 2021 года, 70% — до середины 2022 года.

Однако неравномерное распределение вакцин не позволяет реализовать эти планы.

"Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу", - добавил он.

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Кроме того, мешает распространение фейковой информации об опасности вакцинации от коронавируса, из-за этого некоторые люди не спешат делать прививки. Они верят ложным данным. Однако лишь вакцина может спасти от тяжелых последствий и смерти в случае инфицирования.