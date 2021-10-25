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Новости Борьба с коронавирусом
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У нас есть все необходимые инструменты, чтобы завершить пандемию COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

У нас есть все необходимые инструменты, чтобы завершить пандемию COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Мир имеет необходимый инструмент для преодоления пандемии коронавируса, и это — вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты", - уточнил Тедрос Гебрейесус.

Но пока же, отмечает глава ВОЗ, человечество неразумно использует этот инструмент.

Ранее организация планировала привить 40% населения каждой из стран до конца 2021 года, 70% — до середины 2022 года.

Однако неравномерное распределение вакцин не позволяет реализовать эти планы.

"Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу", - добавил он.

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Кроме того, мешает распространение фейковой информации об опасности вакцинации от коронавируса, из-за этого некоторые люди не спешат делать прививки. Они верят ложным данным. Однако лишь вакцина может спасти от тяжелых последствий и смерти в случае инфицирования.

вакцина (3815) ВОЗ (777) пандемия (113) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
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25.10.2021 09:52 Ответить
+4
Завершайте. Разрешаю
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25.10.2021 09:55 Ответить
+3
Тільки за дві години на цензорі вісім новин про ковід.... І так кожного дня... Навіщо це нагнітання істерії ???
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25.10.2021 10:11 Ответить
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25.10.2021 09:52 Ответить
это да

они даже говно могут жрать полными ложками
удивительно почему они это еще не начали делать

дураки наверное потому что
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25.10.2021 10:49 Ответить
Завершайте. Разрешаю
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25.10.2021 09:55 Ответить
Пандемію, як війну, неможна закінчити:
її можна або виграти (коли вилікують всіх захворілих), або програти (коли число захворілих і померлих постійно збільшуватиметься, а протиепідеміологічні заходи - ізоляції, вакцинації - абсолютно не допомагатимуть)
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25.10.2021 10:02 Ответить
проснитесь уже, за 2020 год, самый страшный год пандемии -
прирост населения на планете увеличился до 1,23%, а до пандемии уже упал до 1,09%...
это точно страшная пандемия, грозящая вымиранием?
перед тем такой прирост населения был аж в 2009-2010 годах,
когда ВОЗ объявлял другую страшнейшую пандемию, от которой всех в Украине спасла Юля Тимошенко, завезя Тамифлю. Дальше прирост падал, пока не начался ковид.

А что еще делать на локдауне, кроме как детей? Вот и грозит планете перенаселение из-за локдаунов, не пандемий.
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25.10.2021 10:53 Ответить
Тільки за дві години на цензорі вісім новин про ковід.... І так кожного дня... Навіщо це нагнітання істерії ???
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25.10.2021 10:11 Ответить
уплочено
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25.10.2021 11:58 Ответить
Тільки 17 відсотків фінансування ВОЗ - це обов"язаові внески країн, а решта добровільні від фондів, країн і організацій. На 2-му місці по обсягах фінансування фонд Біла Гейтса.
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25.10.2021 10:22 Ответить
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25.10.2021 10:59 Ответить
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25.10.2021 12:13 Ответить
"Мир имеет необходимый инструмент для преодоления пандемии коронавируса", - глава Всемирной организации здравоохранения Гебрейесус".
Ага, как в старом анекдоте: "Ковид, стой! Раз-два!".
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25.10.2021 13:17 Ответить
что.... бабла подкинули?
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25.10.2021 19:30 Ответить
 
 