У нас есть все необходимые инструменты, чтобы завершить пандемию COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус
Мир имеет необходимый инструмент для преодоления пандемии коронавируса, и это — вакцины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты", - уточнил Тедрос Гебрейесус.
Но пока же, отмечает глава ВОЗ, человечество неразумно использует этот инструмент.
Ранее организация планировала привить 40% населения каждой из стран до конца 2021 года, 70% — до середины 2022 года.
Однако неравномерное распределение вакцин не позволяет реализовать эти планы.
"Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу", - добавил он.
Кроме того, мешает распространение фейковой информации об опасности вакцинации от коронавируса, из-за этого некоторые люди не спешат делать прививки. Они верят ложным данным. Однако лишь вакцина может спасти от тяжелых последствий и смерти в случае инфицирования.
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они даже говно могут жрать полными ложками
удивительно почему они это еще не начали делать
дураки наверное потому что
її можна або виграти (коли вилікують всіх захворілих), або програти (коли число захворілих і померлих постійно збільшуватиметься, а протиепідеміологічні заходи - ізоляції, вакцинації - абсолютно не допомагатимуть)
прирост населения на планете увеличился до 1,23%, а до пандемии уже упал до 1,09%...
это точно страшная пандемия, грозящая вымиранием?
перед тем такой прирост населения был аж в 2009-2010 годах,
когда ВОЗ объявлял другую страшнейшую пандемию, от которой всех в Украине спасла Юля Тимошенко, завезя Тамифлю. Дальше прирост падал, пока не начался ковид.
А что еще делать на локдауне, кроме как детей? Вот и грозит планете перенаселение из-за локдаунов, не пандемий.
Ага, как в старом анекдоте: "Ковид, стой! Раз-два!".