РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11668 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 902 28

Нас ждут тяжелые пару месяцев из-за необходимости пролонгации закона об ОРДЛО: Россия сильно хочет внести туда свои коррективы, - Данилов

Нас ждут тяжелые пару месяцев из-за необходимости пролонгации закона об ОРДЛО: Россия сильно хочет внести туда свои коррективы, - Данилов

Украинские власти ждут тяжелые пару месяцев, она подходит к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО. У России есть большое желание внести туда свои коррективы, якбы для решения этого вопроса.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО, сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы, по якобы решению этого вопроса. На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать", - считает Данилов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интересы Путина стремятся представлять в Украине минимум три группы: сейчас между ними идет столкновение, - Данилов

Он сообщил, что сам пока не видит аргументов, почему он это должен делать.

"Потому что это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют более крупные территории", - считает секретарь СНБО.

По его словам, Путина интересует Европа, "ему очень не нравится то, как они себя ведут".

"Он (Путин. - Ред.) считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов. Вы знаете, что Владимир Александрович открыто хочет, чтобы эта война закончилась. Но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность", - отметил секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) путин владимир (31544) россия (96139) Донбасс (26957)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Данилов, а хіба пролонгація закону буде в Думі Макшанської федерації?
Ждуть його тежелые пару месяцев...Обороной давай занимайся.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:49 Ответить
+8
Так твой босс Зеленский рассказывал сказки, что во всем виноват Порошенко... А ты теперь нам другую сказку завываешь..... Неужели Зеленский ПОДЛО ВРАЛ ???
Кстати, по офшорам Зеленского ( и не уплате налогов в ограмных размерах). расследование ведётся, или ему можно Все???
показать весь комментарий
25.10.2021 10:17 Ответить
+7
В слуге Осла 250 штук голосов.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Данилов, а хіба пролонгація закону буде в Думі Макшанської федерації?
Ждуть його тежелые пару месяцев...Обороной давай занимайся.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:49 Ответить
А ОПЗДеж, а інших колаборанів що, мало?
показать весь комментарий
25.10.2021 09:55 Ответить
В слуге Осла 250 штук голосов.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:57 Ответить
Так в парламенте "моносброд" в большинстве. Абсолютное и нерушимое большинство от Зеленского ,Данилова и Ермака. Шо эта троица пожелает-то моносброд и примет, чего Данилов тень на плетень наводит?
показать весь комментарий
25.10.2021 09:59 Ответить
Готовятся провалить этот закон. Типа "не виноватые мы, это нам тупин мешает" И вообще этот Данилов слишком хорошо и внятно озвучивает хотелки тупина, прямо его пресс-секретарь в Украине.
показать весь комментарий
25.10.2021 10:17 Ответить
А про окупированный крым где законы? И какие вообще ОРДЛО могут быть в нашей стране? Я такой республики не знаю. Есть военные законы об окупированных территориях. Ето военное положение.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:53 Ответить
Чего вы не знаете? как расшифровывается ОРДЛО?
Отдельные Районы Донцкой и Луганской Областей.
Никаких "Донбассов" или ДНР или ЛНР!
показать весь комментарий
25.10.2021 11:12 Ответить
Какие отдельные районы? Есть окупированная территория. Какой бл*** маразм вы все несете. Когда и в какой стране во время войны окупированную территорию называли Отдельными Районами? Ето только предатели и контрабандитсы боятся назвать все своими именами, чтобы не потерять свою выгоду.
показать весь комментарий
25.10.2021 11:15 Ответить
Та просто посылайте их на куй......
показать весь комментарий
25.10.2021 09:54 Ответить
Вы знаете, что Владимир Александрович открыто хочет, чтобы эта война закончилась он ишел в президенты обещая украинскому народу ее закончить ,а став презом он хочет,что бы и рашист захотел закончить войну,потому,что без него он уже не может ее закончить
показать весь комментарий
25.10.2021 09:57 Ответить
Данилов, которого никто не выбирал, хочет учредить царька-диктатора, как в Мордоре, чтобы и самому возле трона конкретного царька крутиться подольше.
Украина не Мордор, где извечное самодержавие, до смерти очередного самодержца, а остальные рабы.
Полномочия президента наоборот нужно обрезать, и одновременно усилить криминальную ответственность и механизмы привлечения к ней представителей всех ветвей власти, и для Украины 5 лет на должности президента - это очень много, хватило бы и 3-х, и парламент каждый год на треть обновлять, чтобы за 3 года полностью обновлялся его состав, (судейская банда это отдельный долгий разговор), тогда легче было бы разрушить выстроенные клановые связи, которые используются верхушкой в личных, не обязательно корыстных, но и в них также, интересах.
показать весь комментарий
25.10.2021 09:59 Ответить
Не в той теме оставил сообщение, предназначалось для соседней.
показать весь комментарий
25.10.2021 10:07 Ответить
ну то есть чтобы вообще не с кого было спросить и не было центра принятия решений.
Путину бы такой хаос в управлении Украиной понравился.
показать весь комментарий
25.10.2021 11:13 Ответить
Не понимаю ваших фантазий, в Орде со всех спрашивает царь или доверенные холуи царя,
в странах, где утвердилось современное британское право спрашивают со всех,
в Украине ответственные лица ни за что не отвечают, как показал новейший исторический опыт,
есть только разборки между "крышами", в которых ключевая роль принадлежит коррумпированной судебной власти, в которой уже 30 лет не могут навести цивилизованный порядок
(идея Данилова, что президент с сильными полномочиями наведет порядок - гнилая, получится царь, который не перед кем не отвечает).
показать весь комментарий
25.10.2021 12:49 Ответить
Оце і всі корективи.
показать весь комментарий
25.10.2021 10:01 Ответить
Не Россия,а вы.
показать весь комментарий
25.10.2021 10:01 Ответить
Меня больше всего бесит не то что там ***** думает а то что наши предатели боятся ***** обидеть и делают все то что ему бы понравилось. А ***** нравится только уничтожение Украины и украинцев физически.
показать весь комментарий
25.10.2021 10:01 Ответить
а разве только рашка хочет внести изменения, а товарищ депутут Гриб вместе с новинским и другим друзьям рассеи
показать весь комментарий
25.10.2021 10:06 Ответить
ЗЕчмо наобіцяло ***** три короба, а тепер крутиться як вуж.
показать весь комментарий
25.10.2021 10:07 Ответить
ой. а кто же этот "закон" принял? а может нинка ( южанина) его подкинула мыролюбцу?
показать весь комментарий
25.10.2021 10:11 Ответить
А вот и сказочник о " злочинних попередниках" прискакал...
показать весь комментарий
25.10.2021 10:24 Ответить
Так твой босс Зеленский рассказывал сказки, что во всем виноват Порошенко... А ты теперь нам другую сказку завываешь..... Неужели Зеленский ПОДЛО ВРАЛ ???
Кстати, по офшорам Зеленского ( и не уплате налогов в ограмных размерах). расследование ведётся, или ему можно Все???
показать весь комментарий
25.10.2021 10:17 Ответить
Яке відношення має росія до наших законопроектів? Як це розуміти, що росія хоче внести щось в наші закони? То це не зовнішнє управління, коли хтось нам пише закони, наприклад московія, а зовнішнє управління коли хтось нам дає гроші і великі суми, наприклад США?
показать весь комментарий
25.10.2021 11:07 Ответить
https://twitter.com/miroslavgai/status/1452237501339475969 На рассее транслируют украинский видео-контент без выплаты гонорара:
показать весь комментарий
25.10.2021 11:08 Ответить
Если через два года В.А. пришёл к такому мнению,что и Порошенко,то пусть как минимум извиниться перед Порошенко за свои высказывания в его адрес и признает публично перед народом свои ошибки в высказываниях типа *посмотреть в глаза путина в которых увидел желание к миру* и как минимум за безграничную тупость.и как максимум за то,что на протяжения 2-х лет правления много делалось в интересах РФ.
показать весь комментарий
25.10.2021 11:14 Ответить
А закон об ОРДЛО продлевать уже не надо.
показать весь комментарий
25.10.2021 12:57 Ответить
 
 