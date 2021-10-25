Нас ждут тяжелые пару месяцев из-за необходимости пролонгации закона об ОРДЛО: Россия сильно хочет внести туда свои коррективы, - Данилов

Украинские власти ждут тяжелые пару месяцев, она подходит к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО. У России есть большое желание внести туда свои коррективы, якбы для решения этого вопроса.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО, сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы, по якобы решению этого вопроса. На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать", - считает Данилов.

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Он сообщил, что сам пока не видит аргументов, почему он это должен делать.

"Потому что это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют более крупные территории", - считает секретарь СНБО.

По его словам, Путина интересует Европа, "ему очень не нравится то, как они себя ведут".

"Он (Путин. - Ред.) считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов. Вы знаете, что Владимир Александрович открыто хочет, чтобы эта война закончилась. Но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность", - отметил секретарь СНБО.