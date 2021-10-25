У людей с двойным гражданством не должно быть доступа к госслужбе, - Данилов

Патриотически настроенные украинцы в разных странах мира должны иметь право на двойное гражданство. Однако важно законодательно урегулировать эти процессы, чтобы у людей с двойным гражданством не было доступа к госслужбе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя тему двойного гражданства, которая время от времени возникает в решениях СНБО и в разговорах вокруг этих решений, Данилов сказал, что этот вопрос поднят, с ним "надо разбираться".

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"В Канаде, США, Казахстане, в большом количестве стран находятся патриотически настроенные наши граждане, очевидно, что они должны иметь такую возможность (получить двойное гражданство. – Ред.)", – сказал Данилов.

Другой вопрос, как отметил секретарь СНБО, должны ли люди с двойным гражданством иметь допуск к государственной службе.

"Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", – заявил Данилов.

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При этом он подчеркнул, что вопрос двойного гражданства должен решаться на законодательном уровне, и сейчас в Верховной Раде есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов.