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У людей с двойным гражданством не должно быть доступа к госслужбе, - Данилов

У людей с двойным гражданством не должно быть доступа к госслужбе, - Данилов

Патриотически настроенные украинцы в разных странах мира должны иметь право на двойное гражданство. Однако важно законодательно урегулировать эти процессы, чтобы у людей с двойным гражданством не было доступа к госслужбе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя тему двойного гражданства, которая время от времени возникает в решениях СНБО и в разговорах вокруг этих решений, Данилов сказал, что этот вопрос поднят, с ним "надо разбираться".

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"В Канаде, США, Казахстане, в большом количестве стран находятся патриотически настроенные наши граждане, очевидно, что они должны иметь такую возможность (получить двойное гражданство. – Ред.)", – сказал Данилов.

Другой вопрос, как отметил секретарь СНБО, должны ли люди с двойным гражданством иметь допуск к государственной службе.

"Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", – заявил Данилов.

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При этом он подчеркнул, что вопрос двойного гражданства должен решаться на законодательном уровне, и сейчас в Верховной Раде есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4440) госслужащие (340) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+6
читай Конституцию (и не прикрывайся патриотами, жаба)...
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25.10.2021 10:36 Ответить
+5
Тоді прийдетьс розігнати ОП, КМУ та ВРУ,
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25.10.2021 10:37 Ответить
+5
Данілов мені нагадує парторга
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25.10.2021 10:38 Ответить
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читай Конституцию (и не прикрывайся патриотами, жаба)...
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25.10.2021 10:36 Ответить
Данілов мені нагадує парторга
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25.10.2021 10:38 Ответить
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25.10.2021 10:39 Ответить
а что, есть другие мнения? я тоже против того, чтобы люди со вторым гражданством занимали госдолжности.
Но я хочу гражданство одной из стран ЕС. Почему мне отказывают в этом праве? Я не планирую занимать госдолжность.
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25.10.2021 11:03 Ответить
За кого голосував в 2019 році?
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25.10.2021 11:05 Ответить
он же тебе не скажет что голосовал за писюаниста...
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25.10.2021 13:34 Ответить
Так вали в ес. Тебя кто-то держит в Украине?
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25.10.2021 11:18 Ответить
Конституция Украины не запрещает второе гражданство! Она только признает единое украинское для гражданство для всех национальностей, проживающих в Украине. Чтобы каждая "национальность" не требовала особые привилегии для себя. Не более
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25.10.2021 13:15 Ответить
Тоді прийдетьс розігнати ОП, КМУ та ВРУ,
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25.10.2021 10:37 Ответить
А де вони харчуватись будуть, га?
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25.10.2021 10:56 Ответить
Может чиновник просто должен быть честным и не коррумпированным?
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25.10.2021 10:37 Ответить
т.е. святым ??? )))
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25.10.2021 10:41 Ответить
Хорошо, что депутаты, министры и президент не госслужащие.
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25.10.2021 10:37 Ответить
Нє, Данілов, отето ти не то сказав. Удолі.
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25.10.2021 10:37 Ответить
Цель многоходовки Коломойского превращение Украины в Новую Палестину. Начальник Данилова Зеленский подписал закон о продаже земли. Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21 ./ Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. /Подготовка законопроекта о множественном гражданстве будет завершена в ближайшее время./ Рада приняла закон о противодействии антисемитизму.
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25.10.2021 10:44 Ответить
Вы абсолютно правы!
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25.10.2021 11:31 Ответить
у этих голубков три UA+RU+ISR=им можно.
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25.10.2021 10:44 Ответить
И госслужба, и выборные должности, и самоуправление - хер, а не двойное гражданство! Набсоветы в госструктурах - хер, а не двойное гражданство! Лишить ворье малейшего шанса свалить с награбленным под прикрышкой другого паспорта.
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25.10.2021 10:51 Ответить
с первым согласен, а набсоветы при чем?
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25.10.2021 11:04 Ответить
Шоб не свалил прикорменный наблюдатель в теплые страны.
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25.10.2021 11:42 Ответить
Конституція, Ст. 4: В Україні існує єдине громадянство.
Ст. 4 - це Розділ 1 Конституції, у Конституції сказано, що для змін у Розділ 1 300 голосів у Раді НЕДОСТАТНЬО, потрібен ще й референдум!
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25.10.2021 10:54 Ответить
Коли плісняву цікавило дотримування Законів?
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25.10.2021 11:04 Ответить
Це так, але хоча б 300 голосів їм все одно десь треба нашкребти... Навіть для відставки Разумкова їм це не вдалося!
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25.10.2021 11:05 Ответить
Не только к госслужбе но и к голосованиям. Какой ты нафиг украинец если всю жизнь живёшь в Канаде или Израиле.
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25.10.2021 11:00 Ответить
жить там можно и без гражданства этой страны.
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25.10.2021 11:04 Ответить
В Украине можно жить и без гражданства Украины.
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25.10.2021 11:19 Ответить
Немає бути доступу і в тих, хто оформив будинок в Ялті по російському паспорту?
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25.10.2021 11:01 Ответить
Якого хріна, пліснява мразота свої шахер-махери завуальовує, прикриваючись патріотами? Хто у розумінні плісняви ПАТРІОТИ?
Ветеринар, розкажи українцям, скільки ПАТРІОТІВ у команді твого пліснявого ідола?
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25.10.2021 11:03 Ответить
порахуйте в нинішніх чиновників Зе кварталу кількість ізраїльських, кіпрських, російських та паспортів ЄС- і отримаєте відповідь на чиє благо вони працюють!
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25.10.2021 11:13 Ответить
У людей с двойным гражданством, не может быть гражданства Украины!!!
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25.10.2021 11:29 Ответить
Ну почему? Пусть будет. Просто каждый, имеющий кроме гражданства Украины еще одно или больше, должен поменять свой украинский паспорт на украинский паспорт "гражданина нескольких стран", другого, например, зеленого цвета. Обладатель такого паспорта должен лишаться права участвовать в выборах и назначаться или избираться на государственные посты и приниматься на госслужбу. Возможно, я чего-то не учел, но вроде как этого должно быть достаточно. Хочешь полных прав, избавляйся от лишнего гражданства.
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25.10.2021 14:51 Ответить
У людей должно быть одно, единственное гражданство. Удается тебе получить гражданство другой страны ( нет проблем) ты теряешь право быть гражданином предыдущей. Вот и все. И тут совершенно нет значения чье это "второе" гражданство от РФ, Китая, Израиля, Турции, Венгрии, Германии, США или скажем Монако. И это правильно.
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25.10.2021 11:55 Ответить
В идеале - да. Двойное гражданство - это всё равно, как двойная регистрация по месту жительства. И это не украинское ноу-хау, подобная практика существует уже довольно давно в других странах. И это было сделано в первую очередь в меркантильных интересах, в том числе и для открытия офшорных компаний в других странах.
Хотя я не против почётного двойного гражданства, но только в исключительных случаях, например за значительный вклад субъекта в развитие данной страны.
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25.10.2021 13:00 Ответить
верно
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25.10.2021 14:02 Ответить
 
 