Данилов о вводе визового режима с Россией: "Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией.

Об этом Данилов заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня Российская Федерация очень агрессивно относится к Украине как к государству.

"Они считают, что Украина - это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территорией Донецкой и Луганской областей", - отметил Данилов.

"Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию", - объяснил секретарь СНБО.

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