Данилов о вводе визового режима с Россией: "Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией.
Об этом Данилов заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня Российская Федерация очень агрессивно относится к Украине как к государству.
"Они считают, что Украина - это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территорией Донецкой и Луганской областей", - отметил Данилов.
"Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию", - объяснил секретарь СНБО.
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Могут и в США ездить за визой в Украину, там есть наше консульство!
Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/59454-samye-populyarnye-mezhdunarodnye-poezda-ukrzaliznitsi-kursiruyut-na-moskvu-i-peremyshl