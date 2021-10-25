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Данилов о вводе визового режима с Россией: "Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь"

Данилов о вводе визового режима с Россией:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией.

Об этом Данилов заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня Российская Федерация очень агрессивно относится к Украине как к государству.

"Они считают, что Украина - это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территорией Донецкой и Луганской областей", - отметил Данилов.

"Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию", - объяснил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз, - МИД

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (96139) визовый режим (487)


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Топ комментарии
+42
Візовий треба з рахою
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25.10.2021 10:39 Ответить
+39
А что мы будем иметь? Казламордые будут получать визу чтобы приехать к нам
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25.10.2021 10:40 Ответить
+29
а что вы имеете теперь? )))
раша агрессивно настроена не со вчерашнего дня...
(хотелось бы напомнить о войне с 2014 и отжатом Крыме с 2014...но то такэ...)
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25.10.2021 10:40 Ответить
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Чемпионы по борьбе со всем.
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25.10.2021 10:52 Ответить
Предлагаю ввести визы....И никому их не выдавать....
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25.10.2021 10:52 Ответить
Я считаю это ненормально когда одновременно они говорят что у нас война с Россией и что визовый режим не нужен. Это все равно что в 1942 эсесовцы могли бы свободно гулять по Москве или Лондону.
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25.10.2021 10:52 Ответить
уверен они и так свободно гуляли. с кремлевскими документами.
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25.10.2021 10:56 Ответить
У Вовасі кіно купувати перестануть?
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25.10.2021 10:54 Ответить
Антиукраинские сериалы покупали и будут покупать всегда....
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25.10.2021 11:11 Ответить
А никто не хочет проконтролировать выезд чиновников, депутатов и т.п. в *********? Сколько еще всякие шуфричи будут шастать на инструктажи к своим кураторам и за путинской ЗП?
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25.10.2021 10:56 Ответить
Нє. Ніхто не хоче...
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25.10.2021 11:18 Ответить
Хороший вопрос! Следующий вопрос, кто тогда больше разрушает Украину, бесконечные депутаты проститутки или бандиты из-за поребрика? В теории у нас есть все чтобы защищаться от внешних угроз, но видимо за государственные интересы отлично платят, внукам хватит.
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25.10.2021 11:56 Ответить
Данилов о вводе визового режима с Россией: "Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь" /Те, кто понимает.Главный в Украине, гражданин Израиля: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. У Зеленского поддержали торговлю с РФ.Это делает нашу экономику сильнее, - рассказал Герус./ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется / Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера. "Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы.
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25.10.2021 10:57 Ответить
А что мы будем иметь,нароссия нападет? Сделать визовый режим и визы выдавать в Киеве. Меньше козломордых шляться будет в Украине.
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25.10.2021 10:59 Ответить
Тоесть для того что бы получить визу можно будет без визы приехать в Киев за визой? Оригинально.
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25.10.2021 11:03 Ответить
Но правильно!
Могут и в США ездить за визой в Украину, там есть наше консульство!
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25.10.2021 11:21 Ответить
А что - ДО СИХ ПОР на РФию без виз можно поехать ????
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25.10.2021 11:00 Ответить
Да у нас безвиз, поезда снуют туда сюда постоянно и автобусы. Многие до сих пор там работают.
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25.10.2021 11:04 Ответить
Чмирі певно якісь
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25.10.2021 11:11 Ответить
С пробуждением
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25.10.2021 11:44 Ответить
05.02.2019 Самым популярным поездом на московском направлении стал № 073/074 Львов-Москва - за год он перевез 131,6 тыс. пассажиров в Россию и 147,2 тыс. обратно в Украину. Следующие по популярности поезда Киев - Москва и Кривой Рог - Москва перевезли примерно по 200 тыс. человек в обеих направлениях.

Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/59454-samye-populyarnye-mezhdunarodnye-poezda-ukrzaliznitsi-kursiruyut-na-moskvu-i-peremyshl
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25.10.2021 14:34 Ответить
Памятники Ленину физически не угрожали Украине. Но в моральном аспекте очень важно было снести их, как символу тоталитаризму. Россия же угрожает самому наличию государства Украина, пытается, как змея уничтожить все украинское, государство, людей, помять о них, культуру, язык, веру. Поэтому очень важно для людей в моральном плате, чтобы был визовый режим с государством агрессором и оккупантом - Россией.
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25.10.2021 11:07 Ответить
А что ты будешь с етого иметь ****** ? Шел 8-й год войны, граница с окупантами на распашку, в Киеве росийские спецслужбы гуляют не скрываясь, убивают кого хотят, а наши п***сы думают что они будут с етого иметь.
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25.10.2021 11:07 Ответить
Когда не дай Бог ко мне придут с военкомата, я тоже скажу А ЧТО Я С ЕТОГО БУДУ ИМЕТЬ?
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25.10.2021 11:17 Ответить
100%
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25.10.2021 11:19 Ответить
Они не только думают, они таки имеют. Вот это и есть настоящий бизнес на крови, вечно приписываемый ими Пороху.
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25.10.2021 13:52 Ответить
будем иметь меньше лаптеногих в стране, а так как раша ответит темже, то и наши уникумы будут меньше туда переться.... всекие родственные связи учитывать это вообще бред, в нашей ситуации с войной!!
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25.10.2021 11:11 Ответить
Войну-УЖЕ,имеем,что ещё?😂
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25.10.2021 11:17 Ответить
Давно пора. Если б не бизнес "гаранта" на Рашке, уже б давно границу ввели
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25.10.2021 11:18 Ответить
Не ми , А ВИ БУДЕТЕ МАТИ... ЧИ НЕ МАТИ , МИ ЯК МАЛИ ВІЙНУ ТАК І МАЄМО...
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25.10.2021 11:19 Ответить
Нам не то что визовый режим нужен,а вообще полный запрет на вьезд сюда русни.Как между СК и ЮК.
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25.10.2021 11:22 Ответить
но басту і других пітухів канєшно пускають.
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25.10.2021 11:38 Ответить
Надо вообще рвать дип.отношения с Московией, а эти предатели стоят в позе мыслителей вводить или не вводить визовый режим. Какой визовый режим сейчас между Московией и США ? Вот то-то!
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25.10.2021 11:40 Ответить
Овощ тоже пытался обьяснить, что мы будем иметь. Вечный вопрос.
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25.10.2021 11:41 Ответить
Какие визовые, не визовые перемещения людей между страной агрессором ведущим войну против Украины в течении 8 лет, оккупировавшим два региона страны, продолжающий ежедневные обстрелы и захват заложников. 1) Разрыв дип. отношений,2) прекращение любого транспортного сообщения включая автомобильный 3) Временное ( я подчеркиваю ВРЕМЕННОЕ_ действие КПП на границе для прохода людей в сторону только Украины ( беженцев или желающих выехать из РФ, ОРДЛО, Крыма) но думаю что восьмилетнего срока для того что бы покинуть данные территории для желающих уже были. И после этого полное перекрытие границы с ОРДЛО, Крымом, РФ и частью " союзного государства" Беларусью, оккупированным Приднестровьем. у нас война или как ( даже если ее гибридно мы называем " АТО". А то мы обсуждаем фигню.. вводить ли " визовый" режим ( с" братской страной" или нет), смешно.
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25.10.2021 11:50 Ответить
Что мы будем иметь? Дополнительный доход в казну. Как минимум.
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25.10.2021 11:50 Ответить
Будемо мати чергове падіння рейтингу пріЗЕдента через те що вата обуриться.
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25.10.2021 11:53 Ответить
Визовый режим будет способствовать отделению Украины от ваты, т.е. гастарбайтеры останутся на той стороне границы, которая им более важна. Это будет очищение.
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25.10.2021 12:15 Ответить
Интересная у нас "война" с рахой, лол.
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25.10.2021 12:35 Ответить
Визу и за 1000$.
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25.10.2021 12:47 Ответить
Данил сдулся. Начал вилять. Так и не объяснил чего опасаться.- Двойка.
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25.10.2021 13:21 Ответить
"Они(кацапи) считают, что Украина - это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное..." Ми, українці і Україна хіба не повинні важати подібне зеркально й про московію? я рахую, що від цього потрібно відштовхуватись і вводити візовий режим з московією.
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25.10.2021 13:32 Ответить
Ще в 2014 році потрібно було не тільки візовий режим вводити, а розривати дипломатичні відносини. Зараз теж не пізно.
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25.10.2021 15:13 Ответить
в-первую очередь - ПОНИМАНИЕ И УВАЖЕННИЕ цивилизованного мира....
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25.10.2021 19:28 Ответить
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