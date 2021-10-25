Для І зоны от 8,5 тыс. грн/мес., для ІІ - от 4,4 тыс. грн/мес.: в Киеве можно будет "выкупать" паркоместа

В Киеве парковочные места можно будет приобрести на специальных аукционах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в комментарии Обозреватель.

По его словам, часто припарковаться нельзя не потому, что мест нет, а потому что все они захвачены и заблокированы различными организациями, которые "общее и общедоступное почему-то стали считать своим собственным, частным и начали ставить всякий хлам".

"Вы можете увидеть это повсюду – возле "Паруса", "Олимпийского", других бизнес-центров. Возле многих ресторанов, банков, крупных магазинов, модных бутиков и салонов красоты. Символ того, что нам с вами там не место, потому что это место зарезервировано под кого-то особенного", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что ответственному бизнесу, которому для его деятельности необходима парковка, предлагается заключить официальный договор с городом о бронировании машиноместа путем использования официального городского знака единого стандарта.

Машиноместо в пределах одной площадки будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование.

"Аукционы будут проводиться на независимых платформах, и КГГА точно не сможет влиять на их результаты. Если в рамках аукциона бизнес-центр "А", которому не хватает машиноместа, в конкуренции с бизнес-центром "Б" превратит эту сумму в разы большую – это будет честная цена, и город от этого только выиграет", – пояснил Усов.

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При этом цена в каждой зоне столицы будет разной.

"В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны, от 4410 гривен в месяц – для II зоны", – уточнил замглавы КГГА.

Он отметил, что количество забронированных машиномест в столице не будет превышать 40%. Таким образом минимум 60% парковочного пространства Киева всегда будет оставаться общедоступными для каждого.

Напомним, использование коммунальных парковок Киева было бесплатным на период жестких карантинных ограничений в апреле 2021-го. 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после окончания локдауна в столице парковки снова станут платными. 1 июля – впервые за 12 лет – выросли тарифы на парковку в Киеве. В июле 2021 годе Константин Усов заявил о том, что в Киеве утвердили новые парковочные зоны для автомобилей. В новой версии расширилась зона с самым дорогим тарифом.