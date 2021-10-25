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Новости Коронавирус и карантин
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Областная больница загружена на 110%: Садовый заявил что Львов могут перевести в "красную" зону карантина уже сегодня

Областная больница загружена на 110%: Садовый заявил что Львов могут перевести в

Львов уже сегодня может перейти в "красную" зону карантина. Ожидается заседание Госкомиссии по ТЭБ и ЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова, об этом заявил мэр Андрей Садовый.

"Я думаю, что мы будем в красной зоне и будут действовать ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они просто начнут действовать скорее. Мы ожидаем сегодня решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение. Если показатели будут предусматривать красную зону, то не вариантов", - подчеркнул он.

Садовый отметил, что областная клиническая больница загружена на 110%.

"По нашим городским больницам на сегодня загруженность ориентировочно 53%. У нас есть достаточное количество мест, мы имеем кислород", - добавил мэр Львова.

Также читайте: Во Львове запретили работу ночных клубов, заведения питания могут работать исключительно до 23:00, - Садовый

Автор: 

карантин (16729) Львов (4599) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А классно было реформировать систему здравоохранения, да?

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/

Пожинайте плоды...
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25.10.2021 11:07 Ответить
якщо місць у лікарні вже не то шо не має, а немає зовсім, то вам не піхер у якій ви зоні
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25.10.2021 11:07 Ответить
Был недавно в больнице, это жесть, мало того что люди в коридорах лежат так еще и довольно холодно там.
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25.10.2021 11:08 Ответить
зате генетичний код збережений та чіпи керування не потрапили в організм
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25.10.2021 11:11 Ответить
Цікаво, скільки до кінця дня з'явиться ще таких страшилок на цензорі?
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25.10.2021 11:17 Ответить
Андрійкові напевно щедро сипнули срібняків. Його доля у всьому 25% , а дауни лохів закрити вирішили. https://i0.wp.com/img.youtube.com/vi/BY-PIsRH1rs/mqdefault.jpg?w=625&ssl=1 Цих голубців ловлять як мавпочок у джунглях на банан.
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25.10.2021 11:32 Ответить
Не вздумайте вакцинироваться, вселенная дала вам прекрасную возможность освободить эту планету от себя.
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25.10.2021 11:40 Ответить
Оце і є головна біда України - відсутність освіченого населення, і, зрозуміло, кервників теж. Що вже казати про блазня Зеленського, коли он Садовий не розуміє, що ЗАвантажити щось на 110% неможливо. Можна лише ПЕРЕвантажити на 10 відсотків. Усі вони неосвічені блазні, у вищій владі ЖОДНОЇ освіченої людини, це вирок.
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25.10.2021 11:49 Ответить
 
 