Областная больница загружена на 110%: Садовый заявил что Львов могут перевести в "красную" зону карантина уже сегодня
Львов уже сегодня может перейти в "красную" зону карантина. Ожидается заседание Госкомиссии по ТЭБ и ЧС.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова, об этом заявил мэр Андрей Садовый.
"Я думаю, что мы будем в красной зоне и будут действовать ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они просто начнут действовать скорее. Мы ожидаем сегодня решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение. Если показатели будут предусматривать красную зону, то не вариантов", - подчеркнул он.
Садовый отметил, что областная клиническая больница загружена на 110%.
"По нашим городским больницам на сегодня загруженность ориентировочно 53%. У нас есть достаточное количество мест, мы имеем кислород", - добавил мэр Львова.
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