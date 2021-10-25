Областная больница загружена на 110%: Садовый заявил что Львов могут перевести в "красную" зону карантина уже сегодня

Львов уже сегодня может перейти в "красную" зону карантина. Ожидается заседание Госкомиссии по ТЭБ и ЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова, об этом заявил мэр Андрей Садовый.

"Я думаю, что мы будем в красной зоне и будут действовать ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они просто начнут действовать скорее. Мы ожидаем сегодня решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение. Если показатели будут предусматривать красную зону, то не вариантов", - подчеркнул он.

Садовый отметил, что областная клиническая больница загружена на 110%.

"По нашим городским больницам на сегодня загруженность ориентировочно 53%. У нас есть достаточное количество мест, мы имеем кислород", - добавил мэр Львова.

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