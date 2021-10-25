Списание грузовых вагонов по возрасту - это преследование чьих-то интересов, которое вызовет транспортный коллапс, - эксперт

Решение Министерства инфраструктуры списывать грузовые вагоны не по техническому состоянию, а по возрасту - непонятное с экономической точки зрения, ведь может вызвать в Украине транспортный коллапс. Поэтому существует вероятность, что это решение возникло из-за преследования чьих-то интересов, а не из-за хозяйственной целесообразности.

Такое мнение высказала экс-председатель регуляторной службы Ксения Ляпина.

Она обратила внимание на тот факт, что Мининфраструктуры вообще не должно было принимать подобные решения, ведь это чисто хозяйственное решение, которое должна принимать Укрзализныця. Однако Укрзализныця явно не хочет заниматься списанием этих вагонов, ведь знает спрос на рынке.

"В данном случае решение министерства непонятное. Оно явно за пределами их полномочий. Поэтому, собственно говоря, принимая это решение, они преследуют какие-то непонятные интересы. Что-то им надо", - убеждена Ляпина.

Она также отметила, что решение о списании вагонов будет иметь очень серьезные последствия для всей транспортной отрасли, в том числе - дефицит подвижного состава и рост цен.

"Вагонная составляющая у нас либерализована, но это такой специфический рынок, который не заполняется сразу. Если железная дорога спишет свои вагоны, то возникнет дефицит, который не заполнится частным предложением. А к чему это может привести? Безусловно, в первую очередь - к серьезному росту стоимости перевозок из-за роста стоимости вагонной составляющей. И даже к невозможности за любые деньги получить эту услугу ", - пояснила эксперт.

Напомним, Министерство инфраструктуры в очередной раз обнародовало проект приказа о списании вагонов по возрасту. Это уже не первая попытка ведомства административно повлиять на рынок вагонов: предыдущие были раскритикованы международными и украинскими бизнес-ассоциациями, поскольку не содержали экономического обоснования и информации о влиянии на экономику страны.

Ранее издание Главком выяснило, что в результате этой инициативы заработают три вагоностроительных завода - они принадлежат олигарху Игорю Коломойскому, Владимиру Приходько и Сергею Тигипко. По предварительным данным, сумма контракта для них составит более 125 млрд грн.