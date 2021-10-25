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Новости Коронавирус и карантин
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Директора львовской гимназии оштрафовали на 34 тыс. грн из-за невакцинированных сотрудников

Директора львовской гимназии оштрафовали на 34 тыс. грн из-за невакцинированных сотрудников

Директора гимназии во Львове оштрафовали на 34 тысячи гривен за работу без вакцинации 80% сотрудников.

Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Виновным признали директора школы-гимназии Св. Софии. Он нарушил карантинные требования, предусмотренные п/п 151 п. 3 Постановления Кабмина от 09.12.2020 года. Директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников.

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Суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа 34 тысячи гривен.

Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение десяти дней со дня постановления.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Львов (4599) суд (25138) школа (3020) юстиция (758) обучение (536) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
До уваги всіх громадян та працівників будь-якої сфери, хто не хоче вступити в стадо 🐏 ❗️❗️❗️

З 18.10.21 вступив в дію їхній ТЕРОР з "ковідними сертифікатами".

✅Ваші дії, коли від вас поліція вимагає ковідний сертифікат:
Найперше ви повинні розуміти самі і доносити поліції чи іншим особам (роботодавцям, перевізникам і тд.) інформацію про те, що наказ який випустив МОЗ чи постанова Кабміну є злочинними, бо порушують конституційні права і свободи людини.
❗️Ще раз хто в ТАНКУ. Стаття 8 КУ. Конституція України має найвищу юридичну силу! Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі КОСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ЇЙ❗️
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність‼️ Так їм і говорите!
✅Далі опираєтесь на статтю 39¹ Закону України " Основи законодавства України про охорону здоров'я".
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз а також, про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Та статтю 286 Цивільного кодексу України.
Ці статті захищають Ваше право на таємницю про стан здоров'я.
✅Поліція НЕ УПОВНОВАЖЕНА перевіряти ковідні сертифікати в людини! В Законі України "Про поліцію" ВІДСУТНІ такі повноваження!!! Поліція НЕ МАЄ ПРАВА ПЕРЕВІРЯТИ їх, бо це перевищення службових повноважень поліцейських. А це стаття 365 Кримінального Кодексу України.
Задайте їм запитання: "Назвіть статтю Закону України "Про поліцію" , де ви уповноважені таке робити" ⁉️ Її НЕМАЄ.
Посилання на постанову Кабміну для вас (поліцейського) є безпідставним, бо вона суперечить Конституції України і ваші повноваження прописані не в постанові Кабміну а в Законі України "Про поліцію"!!!
✅Будь-яку інформацію про стан мого здоров'я поліція може отримати тільки за УХВАЛОЮ СУДУ. У вас є така ухвала суду???
90% тих, що від Вас щось вимагали, підіжмуть хвіст і підуть шукати іншу жертву, яка в страху не знає своїх прав і законів.
✅Якщо попадуться твердолобі і захочуть скласти на Вас протокол (жодні заяви не підписувати), викликаємо слідчу оперативну групу (СОГ) і складаємо заяву про злочин (вчинення кримінального правопорушення за статтею Кримінального кодексу України "Про перевищення владних або службових повноважень працівником правоохоронного органу" стаття 365. Це передбачає посадку в тюрму❗️
💯Відкидуємо страх, бо страх переростає в паніку, а паніка веде в загибель.
Купіть Конституцію України і вивчайте закони (всього навсього 25 грн.), щоб вас не нагинали як рабів!
Зберігаймо спокій і вчимося захищати СВОЇ права і свободи, на які зараз активно посягають!
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25.10.2021 11:29 Ответить
+12
Треба просто перевірити постанову уряду на конституційність та посадити за грати шмигаля і президента
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25.10.2021 11:27 Ответить
+11
"Не принудительная" вакцинация в действии
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25.10.2021 11:27 Ответить
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Ідіоти...
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25.10.2021 11:24 Ответить
Налог на тупость.
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25.10.2021 11:24 Ответить
Дебил
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25.10.2021 11:26 Ответить
Там 80% дедилов Но таки счас они будут безработные дебилы (кто не поумнеет, конечно)
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25.10.2021 11:28 Ответить
не надо себя так представлять! это по медицински не очень здорово звучит!
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25.10.2021 11:35 Ответить
"Не принудительная" вакцинация в действии
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25.10.2021 11:27 Ответить
А в каком месте их принуждают вакцинироваться? Никто не заставляет. Но и идиоты в учебном процессе не нужны.
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25.10.2021 11:29 Ответить
Вакцинуватись ніхто не заставляє, роби тести що ти не хворий і ходи на роботу, в чому проблема?
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25.10.2021 11:31 Ответить
Ти статтю взагалі читав?

Директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников.
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25.10.2021 11:34 Ответить
Никакого принуждения нет. Хош - вакцинируйся, хош свежие тесты предъявляй, хош вали нафиг. Никакого принуждения - свободный выбор.
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25.10.2021 11:53 Ответить
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25.10.2021 12:04 Ответить
Не в тему картинка.
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25.10.2021 12:14 Ответить
Якщо ти так відреагував, ще й як в тему.
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25.10.2021 12:16 Ответить
Если ты так отреагировал, значит точно не в тему картинка.
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25.10.2021 12:18 Ответить
Повторюй собі це частіше.
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25.10.2021 12:24 Ответить
Тверди эту мантру постоянно
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25.10.2021 12:27 Ответить
Тести повинні робити всі, я так розумію?
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25.10.2021 11:38 Ответить
невакциновані повинні робити, вакциновані захищені
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25.10.2021 11:57 Ответить
Вакциновані не хворіють та не переносять вірус?
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25.10.2021 12:07 Ответить
Вакциновані захищені на 67%, тобто незахищені на 33%, невакциновані незахищені на 100% від зараження, вірус переносять.
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25.10.2021 12:17 Ответить
Я сам решаю когда ходить на работу. А сотрудники не желают быть подопытными животными. И я с ними солидарен.
Это значит что рано или поздно ко мне прийдут какие-то Швондеры и будут очень энергично требовать денег.

И к тебе прийдут рано или поздно. Повод найдут. Каждый день издаются законы, делающие людей преступниками.
Только самый тупой дятел не понимает этого...
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25.10.2021 15:29 Ответить
Треба просто перевірити постанову уряду на конституційність та посадити за грати шмигаля і президента
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25.10.2021 11:27 Ответить
Вперед! Можно сразу в Европейский суд, там тебе расскажут про конституционные права
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25.10.2021 11:40 Ответить
Стаття 10. Почитай.
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25.10.2021 20:01 Ответить
До уваги всіх громадян та працівників будь-якої сфери, хто не хоче вступити в стадо 🐏 ❗️❗️❗️

З 18.10.21 вступив в дію їхній ТЕРОР з "ковідними сертифікатами".

✅Ваші дії, коли від вас поліція вимагає ковідний сертифікат:
Найперше ви повинні розуміти самі і доносити поліції чи іншим особам (роботодавцям, перевізникам і тд.) інформацію про те, що наказ який випустив МОЗ чи постанова Кабміну є злочинними, бо порушують конституційні права і свободи людини.
❗️Ще раз хто в ТАНКУ. Стаття 8 КУ. Конституція України має найвищу юридичну силу! Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі КОСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ЇЙ❗️
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність‼️ Так їм і говорите!
✅Далі опираєтесь на статтю 39¹ Закону України " Основи законодавства України про охорону здоров'я".
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз а також, про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Та статтю 286 Цивільного кодексу України.
Ці статті захищають Ваше право на таємницю про стан здоров'я.
✅Поліція НЕ УПОВНОВАЖЕНА перевіряти ковідні сертифікати в людини! В Законі України "Про поліцію" ВІДСУТНІ такі повноваження!!! Поліція НЕ МАЄ ПРАВА ПЕРЕВІРЯТИ їх, бо це перевищення службових повноважень поліцейських. А це стаття 365 Кримінального Кодексу України.
Задайте їм запитання: "Назвіть статтю Закону України "Про поліцію" , де ви уповноважені таке робити" ⁉️ Її НЕМАЄ.
Посилання на постанову Кабміну для вас (поліцейського) є безпідставним, бо вона суперечить Конституції України і ваші повноваження прописані не в постанові Кабміну а в Законі України "Про поліцію"!!!
✅Будь-яку інформацію про стан мого здоров'я поліція може отримати тільки за УХВАЛОЮ СУДУ. У вас є така ухвала суду???
90% тих, що від Вас щось вимагали, підіжмуть хвіст і підуть шукати іншу жертву, яка в страху не знає своїх прав і законів.
✅Якщо попадуться твердолобі і захочуть скласти на Вас протокол (жодні заяви не підписувати), викликаємо слідчу оперативну групу (СОГ) і складаємо заяву про злочин (вчинення кримінального правопорушення за статтею Кримінального кодексу України "Про перевищення владних або службових повноважень працівником правоохоронного органу" стаття 365. Це передбачає посадку в тюрму❗️
💯Відкидуємо страх, бо страх переростає в паніку, а паніка веде в загибель.
Купіть Конституцію України і вивчайте закони (всього навсього 25 грн.), щоб вас не нагинали як рабів!
Зберігаймо спокій і вчимося захищати СВОЇ права і свободи, на які зараз активно посягають!
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25.10.2021 11:29 Ответить
Мене на днях зупинили поліція і працівник воєнкомату, хотіли перевірити зі списком призовників, так як я відмовився предявляти паспорт чи називати свої дані мене посадили в машину і повезли в воєнкомат. Документи вони відмовились показувати, я 2 раза дзвонив на 102, перший раз сказав що мене викрали 3 невідомих чоловіків і кудись везуть, 2 раз дзвонив з воєнкомату і сказав що мене утримують силою проти моєї волі. в обох випадках я був посланий оператором 102. Ніякий протокол затримання не складався. Це до того, що ви радите викликати слідчо-оперативну службу і писати заяву. Я понаписував заяви в поліцію, ДБР, військову службу правопорядку і також дзвонив в Київ на гарячу лінію і там залишив 2 скарги на дії працівників поліції. Пройшов тиждень. Результата 0.
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25.10.2021 11:49 Ответить
Треба тебе було в "обєзьянник" посадити на 3 доби чи до встановлення особи, шо це за бикування з відмовою пред'явити документи
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25.10.2021 12:19 Ответить
Документи вони відмовились показувати
**********
Значить, поліцаїв, як ви кажете, треба було посадити в "обєзяннік".
Тільки хто ж їх посадить?
Схоже, при собі краще носити не паспорт, а електрошокер (тазер)

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25.10.2021 13:26 Ответить
В Польщі саданеш по жовніру тазером, потім розкажеш як пройшло ,окей.
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25.10.2021 13:52 Ответить
У всіх цивілізованих країнах поліцейські повинні спочатку представитися і, на вимогу, підтвердити свої повноваження, продемонструвавши свій офіційний документ (картку, значок, посвідчення).
Але у твоєму Мухосранську, звісно, ти про таке не чув.
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25.10.2021 14:13 Ответить
А думати тебе не вчили,тільки бетон мішати, що поліцейські по любому пред'явили документи, а хлопець тупо киздить.
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25.10.2021 14:30 Ответить
З точкі зрєнія банальной ерудіції є приблизно рівні шанси на те, що киздить або хлопець, або ти.
Ну, тобі краще знати, хто з вас киздить. )))
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25.10.2021 17:35 Ответить
Постанову суду в в студію!
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25.10.2021 11:34 Ответить
А так це пропаганда у стилі баба бабі сказала що на базарі чула.
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25.10.2021 11:35 Ответить
Невже ти не спроможний перейти за посиланням котре є у статті...
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25.10.2021 11:40 Ответить
Звичайно, на цензор чи уніан?
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25.10.2021 11:45 Ответить
А те що посилання "ховаються" інколи за словами тобі невідомо... Тут це слово "решении" Дитячий садок.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582

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25.10.2021 11:50 Ответить
У мене тільки два лінки котрі "ховаються за текстом". То котрий з них веде до рішення цього недосудді?
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25.10.2021 12:06 Ответить
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582
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25.10.2021 12:09 Ответить
Треба читати весь чат , хоча якщо дизлексія то нічого не допоможе.
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25.10.2021 12:19 Ответить
Тоді вибачай, тобі дійсно нічого не допоможе.
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25.10.2021 12:31 Ответить
********* хамити?
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25.10.2021 12:51 Ответить
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582
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25.10.2021 11:35 Ответить
в рамках тр.кодекса и договора (если он был) недопустить она немогла, постанова КМ это не закон. Вероятнее всего - либо это страшилка. ч.1http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987446/ed_2021_10_01/pravo1/KD0005.html?pravo=1#987446 ст.44-3 КУпАП ,- разноситься впух при нормальном подходее.
Все это Вот тут - https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_44_3_1/ https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_44_3_1/

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25.10.2021 11:35 Ответить
Доб#@бы бьют рекорды по смертности, но вакциниоваться не будут ибо имеют конституционное право на смерть
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25.10.2021 11:37 Ответить
Невакцинований суд зідрав гроші за вакцинацію. Бідні допомлжуть багатим.
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25.10.2021 11:42 Ответить
"Суддя" В.Є. Радченко напевно бухає безпробудно і незауважив що "насудив "собі https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_382/ ст.
за невиконання рішень https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh КСУ.
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25.10.2021 11:43 Ответить
Директор гимназии с чистой совестью может теперь идти в другой суд и отсудить еще и моральный ущерб.
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25.10.2021 12:20 Ответить
Именно так и обязан поступить гражданин Украины
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25.10.2021 15:32 Ответить
 
 