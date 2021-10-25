Директора львовской гимназии оштрафовали на 34 тыс. грн из-за невакцинированных сотрудников

Директора гимназии во Львове оштрафовали на 34 тысячи гривен за работу без вакцинации 80% сотрудников.

Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Виновным признали директора школы-гимназии Св. Софии. Он нарушил карантинные требования, предусмотренные п/п 151 п. 3 Постановления Кабмина от 09.12.2020 года. Директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников.

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Суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа 34 тысячи гривен.

Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение десяти дней со дня постановления.