Судебная корпорация не менее опасна для Украины, чем олигархи, - Данилов
В Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "РБК-Украина".
"Судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи. Они любой вопрос могут отложить, перенести, поднять, ускорить, замедлить. И они к этому относятся философски, они так видят", - подчеркнул Данилов.
По его словам, в Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений.
"Потому что в одном и том же решении, но в разной интерпретации вы увидите условно от +100 до -100, хотя они будут абсолютно зеркальны. Это большая проблема", - объяснил секретарь СНБО.
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+6 Valery Greff
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+5 Valery Greff
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+5 Василь Довганенко #437088
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после этого набрать новых и регулярно показывать им заснятый сериал.
каждый имеет право на свои убеждения. демократия.
Поэтому горят машины и исчезают люди. Нет Закона и Суда нормального.
А без суда не будет и порядка. Коррупция будет процветать. НАТО не видать.
От тільки не досказує кого ці суди виправдовують, які справи навмисно затягують або припиняють, та за чиїми вказівками це відбувається.
От наприклад - справа Мецгера, чи здогадується пан Данілов чому у справі на фінансиста терористів, нападника на журналістів, а по сумісництву і друга сім'ї бубочки, було виключені найтяжчі звинувачення, а по тим звинуваченням що залишились у справі суди відкладаються на незвиначені терміни і в цей час до прем'єр міністра надходить лист від міністра економіки с проханням назначити йому замом тог-ж Мецгера?
... А ще так багато друзів у найвеличнішого є - Татаров, Трухін, Юрченко і т.ін...
От вам, пан Данілов і привід замислитись про "судову корпорацію" і хто нею керує.
Хоча кому я це кажу...
Віват великому ЗЕ!!!