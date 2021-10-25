Судебная корпорация не менее опасна для Украины, чем олигархи, - Данилов

В Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "РБК-Украина".

"Судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи. Они любой вопрос могут отложить, перенести, поднять, ускорить, замедлить. И они к этому относятся философски, они так видят", - подчеркнул Данилов.

По его словам, в Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений.

"Потому что в одном и том же решении, но в разной интерпретации вы увидите условно от +100 до -100, хотя они будут абсолютно зеркальны. Это большая проблема", - объяснил секретарь СНБО.

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