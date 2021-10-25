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Судебная корпорация не менее опасна для Украины, чем олигархи, - Данилов

Судебная корпорация не менее опасна для Украины, чем олигархи, - Данилов

В Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "РБК-Украина".

"Судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи. Они любой вопрос могут отложить, перенести, поднять, ускорить, замедлить. И они к этому относятся философски, они так видят", - подчеркнул Данилов.

По его словам, в Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений.

"Потому что в одном и том же решении, но в разной интерпретации вы увидите условно от +100 до -100, хотя они будут абсолютно зеркальны. Это большая проблема", - объяснил секретарь СНБО.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) олигарх (1026) суд (25138)


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Топ комментарии
+6
В каждом судейском помещении должно быть кресло из кожи предыдущего не честного судьи.
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25.10.2021 11:47 Ответить
+5
Так эта... Вот, легко и просто:

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25.10.2021 11:42 Ответить
+5
Два з половиною роки при владі. Два з половиною роки лише звіздять. Абсолютно нічого не роблять. Отже, їм вигідна така стуація.
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25.10.2021 11:43 Ответить
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Та відвези їх всіх на скотомогильники.. Нехай хочаб понюхають свою майбутню долю.
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25.10.2021 11:41 Ответить
Так эта... Вот, легко и просто:

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25.10.2021 11:42 Ответить
Моя любимая картина! Такая должна висеть в каждом судейском помещении. Даже в санузле. Надо Пояркову заказать картину "Депутата топят в унитазе за платное голосование"
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25.10.2021 11:46 Ответить
В каждом судейском помещении должно быть кресло из кожи предыдущего не честного судьи.
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25.10.2021 11:47 Ответить
Дело за малым. Осталось содрать кожу с пары-тройки судей. Я бы начал с Вовка. Зварыча вроде как садили уже... прям теряюсь, сдирать с него всю кожу или только скальп?
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25.10.2021 12:20 Ответить
Закрыть их всех вместе и объявить, что выйдет только половина, при условии предъявления шкуры второй половины. И транслировать в виде реалити-шоу "пауки за стеклом".
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25.10.2021 12:22 Ответить
Ага. И выйдет оттуда половина самая наглая и кровожадная. Эту половину придется утилизировать уже нам.
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25.10.2021 12:28 Ответить
Так тут весь прикол куда выйдет. Как в известном фильме - "Я его отпустил" (с)

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25.10.2021 13:00 Ответить
чем было обтянуто кресло судьи, что заставляло его не брать взятки!? Ответ - кожей предыдущего судьи! для наших судей только так и больше никаик, иначе эту гидру не победить!
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25.10.2021 11:47 Ответить
в Дании, к примеру, кресла судей не обтянуты, но судят честно. Может не в том дело.
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25.10.2021 11:55 Ответить
Видать раньше искоренили))) наверное им тоже вешали в зале суда живопись "Суд Камбиса " еше в 15 веке.. вот поэтому сейчас и не берут)))) я за такой портрет в каждмо помещении где нахордиться судья, даже дома обязать что бы висел )))))
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25.10.2021 12:07 Ответить
Два з половиною роки при владі. Два з половиною роки лише звіздять. Абсолютно нічого не роблять. Отже, їм вигідна така стуація.
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25.10.2021 11:43 Ответить
Два раза не прав. И не только звиздят, и много чего делают. Достаточно вспомнить "вагнергейт", "велике крадивныцтво", офшоры... Пашут в поте лица, скирдуют бабло, продают Украину!
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25.10.2021 11:46 Ответить
Олигарх Беня, придумал фокус чпокус, со слугой народа Голобородьком, и этот чпокус сейчас президент
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25.10.2021 11:44 Ответить
Это же одни и те же люди, или я чего то не знаю?) У каждого олихарха всегда есть куча прикупленых придворных юристов, прокуроров, судей и депутатов. Ваш капитан очевидность.
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25.10.2021 11:44 Ответить
У некоторых есть даже прикормленый президент)
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25.10.2021 11:51 Ответить
Не одно ли это и то же? Судья у нас по сути тот же олигарх, только поменьше. Делает что хочет, и никакой ответственности.
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25.10.2021 11:46 Ответить
У Зеленского что, новый пресс-секретарь?
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25.10.2021 11:50 Ответить
а что, Данилов в этом интревью комментирует речи Зеленского? я такого не заметил.
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25.10.2021 11:58 Ответить
Небезпечніше для України 95 кварталу і його прислуг ще не було, доказано часом.
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25.10.2021 11:53 Ответить
Я не понимаю сути этой реформы суда, если уже новый суд фактический нарушает все мыслимые правила. Вот яркий пример - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637 . Это касается вот этого дела - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
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25.10.2021 11:55 Ответить
Точно также как исполнения законов для власти .Причём во все времена за время независимост.А более контрастно это видно на практике при власти *слуг народа*(даже не Януковича). А политическая коррупция ещё более опаснее,чем те две проблемы,которые озвучил Данилов..И народ это на себе больше ощущает сейчас чем ранее.
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25.10.2021 11:56 Ответить
Який же цей Данілов "галантєрєйний". Бандитів потрібно називати бандитами, а суддівську мафію - мафією.
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25.10.2021 12:03 Ответить
всех теперешних судей нужно всех показательно уничтожить с особой жестокостью и заснять их уничтожение на видео.
после этого набрать новых и регулярно показывать им заснятый сериал.
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25.10.2021 12:04 Ответить
Ти раніше в гестапо працював на керівних посадах?
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25.10.2021 12:24 Ответить
я живу в стране, которую разграбили коррупционеры и бандиты и у меня сложились убеждения, что бандитов и коррупцинеров нужно уничтожать.
каждый имеет право на свои убеждения. демократия.
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25.10.2021 12:52 Ответить
Явно дурню пишеш! Ти не мав справ з судами.... Там є різні люди, головне, -" стукни по голові, то й ноги підуть".... Все залежить від влади
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24.04.2022 20:50 Ответить
Наши судейские кланы исходят из судейского беспредела СССР. Судьи из СССР перешли в наше время непосредственно и через детей и внуков. Потомственная профессия.
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25.10.2021 12:04 Ответить
Я особисто найнебезсе нішою вважаю корпорацію клоунів, неуків, фріків, корабельних сосон і тому подібних перснажія, які захопили владу в Україні.
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25.10.2021 12:07 Ответить
у мене е тільки одна пропозиція для сучіх судів клоуна і його зграю і злодіів-олігархів-- 1 шибениця і для рідні 2 паля бо вони вже зажрались і серуть на людей а парочку повісити і подивимось по моему іншого воно не боіться
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25.10.2021 12:10 Ответить
Забавно переводят стрелки. Есть какие-то злые "олигархи" и какая-то "судебная мафия", а данилов с бубочкой видимо боцуны с ними, а не купленые теми же олигархами, клоуны.
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25.10.2021 12:15 Ответить
Хммм.....введите АІ. Только, только.....!!!!....создавая любую форму АІ вы создаёте другую форму жизни. Поэтому вам сразу же будет нужна......религия.....по сути это просто набор правил. Но по простому любая религия это защита разработчика от разрабатываемого устройства.
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25.10.2021 12:42 Ответить
Либо суд, либо суд Линча. Суда нет уже давно. Да и был ли он - вопрос.
Поэтому горят машины и исчезают люди. Нет Закона и Суда нормального.
А без суда не будет и порядка. Коррупция будет процветать. НАТО не видать.
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25.10.2021 15:33 Ответить
Алё Данилов тут уже не оличение нужно - доводите народ до Самосуда...висеть будут как виновны так и не виновные....надод долго уже терпит этот произвол судейский...где без бабла не решается вопросы а судьи вертят законом по своему желанию как хотят...Ситуация то УЖЕ кипучая...при любом Движе первыми будут вешать прокуроров и Судей...
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25.10.2021 16:21 Ответить
Правду каже Данілов...
От тільки не досказує кого ці суди виправдовують, які справи навмисно затягують або припиняють, та за чиїми вказівками це відбувається.
От наприклад - справа Мецгера, чи здогадується пан Данілов чому у справі на фінансиста терористів, нападника на журналістів, а по сумісництву і друга сім'ї бубочки, було виключені найтяжчі звинувачення, а по тим звинуваченням що залишились у справі суди відкладаються на незвиначені терміни і в цей час до прем'єр міністра надходить лист від міністра економіки с проханням назначити йому замом тог-ж Мецгера?
... А ще так багато друзів у найвеличнішого є - Татаров, Трухін, Юрченко і т.ін...
От вам, пан Данілов і привід замислитись про "судову корпорацію" і хто нею керує.

Хоча кому я це кажу...

Віват великому ЗЕ!!!
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10.04.2022 21:21 Ответить
 
 