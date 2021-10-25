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Новости Будни полиции
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Полицейские разыскали и вернули матери похищенную во Львове 9-месячную девочку. Малышку нашли аж на Хмельнитчине. ФОТО

Правоохранители разыскали и вернули матери похищенную во Львове девятимесячную девочку. Ребенок нашелся аж на Хмельнитчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

Предварительно правоохранители установили, что девочка была похищена, а к совершению преступления может быть причастен бывший сожитель матери девочки.

Ребенка искали полицейские Львовщины, Хмельницкой и Тернопольской области.

В настоящее время злоумышленник задержан, девочка невредима, сейчас ее обследуют медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девятимесячную девочку похитили на Львовщине, - полиция. ФОТО

"У этой истории счастливый конец благодаря оперативной и слаженной работе полицейских и неравнодушных людей! Пусть все детки будут здоровы и никогда не теряются!" - говорится в сообщении.

Полицейские разыскали и вернули матери похищенную во Львове 9-месячную девочку. Малышку нашли аж на Хмельнитчине 01
Фото: сайт полиции

дети (6569) Львов (4599) Нацполиция (16557) похищение (1688)


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Топ комментарии
+9
єто которого лица закрыто?
да, очень.
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25.10.2021 11:56 Ответить
+6
Ментам респект и спасибо!
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25.10.2021 12:17 Ответить
+5
Так надо было на себя ребенка записать ,чтоб в похитителях не ходить...а вообще жесть -такого малюсенького ребенка у мамы забрать...
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25.10.2021 11:53 Ответить
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Мама одиночка vs папа одиночка 1:0
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25.10.2021 11:46 Ответить
девочка больно похожа на правоохранителя справа
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25.10.2021 11:48 Ответить
єто которого лица закрыто?
да, очень.
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25.10.2021 11:56 Ответить
якось безбарвно передали цю дитину мамі...
от у одному з районів тієї ж хмельницької області найденого хлопчика гарно мамі передавал: вишикували всіх пошуковців літерою п,
а з незаповненого боку машини вишикували з ввімкненими проблисковими маячками...
шикарний відосік вдався, тільки заката не вистачало і котиків
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25.10.2021 16:15 Ответить
Бабоньки хватить слюнявити .
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26.10.2021 10:39 Ответить
Так надо было на себя ребенка записать ,чтоб в похитителях не ходить...а вообще жесть -такого малюсенького ребенка у мамы забрать...
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25.10.2021 11:53 Ответить
А в тата можна забирати?
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25.10.2021 13:55 Ответить
Вы того "тата" видели? Это сожитель мамаши и вроде даже не отец девочки. Какой-то цыган, явно девочку продать хотел и все.
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25.10.2021 14:25 Ответить
Железная логика))) Покуда этот "тато" дрюкал маму, то вполне подходил на роль папы, а как только перестал, так сразу стал "каким то цыганом и все")))
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25.10.2021 15:36 Ответить
мама такая милая и счастливая)) пусть найдет нормального мужика.
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25.10.2021 11:57 Ответить
Такого "нормального", как ты, небось? Чуть чуть только серущего слишком много днями и ночами в коментах, а так вообще идеального, ага))))во дядя забавный. Или это тётя? - хрен вас поймешь нынче
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25.10.2021 12:03 Ответить
Нормальним мужикам чужі діти, нагуляні невідомо від кого не потрібні. Маму з дитиною підбере лише якась тряпка яка себе не поважає.
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25.10.2021 13:57 Ответить
ого у вас в селі понятія
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25.10.2021 14:32 Ответить
Так, з порванками не женимось і розвідьонок з прицепами не підбираємо.
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25.10.2021 14:36 Ответить
а якшо відомо від кого нагуляна дитина - тоді потрібні? тоді можна?
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25.10.2021 14:33 Ответить
У нас в селі РСП (розвідьонка з прицепом) це навіть не третій сорт, їх всі чоловіки стороною обходять. З РСП не можна ніколи, ні в якому випадку ні женитись, ні зустрічатись. Тільки використовувати їх, але строго по інструкції.
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25.10.2021 14:57 Ответить
Обычно такие умники как ты, и воспитывают чужих детей))) Но узнают об этом совершенно случайно)))
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25.10.2021 15:44 Ответить
Такі розумники як я знають що таке контрацепція, тому дітей в нас немає.
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25.10.2021 15:49 Ответить
А с чего ты взял, что причина в контрацепции?))) Не очень удивляйся, что этим "счастьем" тебя Боженька наградил) Он любит такие шутки)
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25.10.2021 15:57 Ответить
Так званої "Боженьки" не існує, я розумію що закінчились аргументи, але не треба приплітати в нашу розмову міфологію.
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25.10.2021 16:07 Ответить
Да какая тут мифология))) Просто знаю таких умников как вы))) В 20-ть они кричали как вы, а в 30-ть воспитывали чужих, так как свои не получались))) А у одного три дочери от разных пап, сейчас ему внуков клепают под заборами)))
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25.10.2021 16:16 Ответить
Згідно європейської статистики з використанням ДНК-аналізу, близько 20% дітей насправді не від батька, а "від сусіда". А батько, який виховує дитину, про це навіть не здогадується.
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25.10.2021 22:09 Ответить
Якось дуже жорстко... Що це за село таке? Може це більше циганьскі родини?
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25.10.2021 17:26 Ответить
Если судить по ее интеллекту и дизайну проявляющемуся на фото то нормальному така не трэба
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25.10.2021 21:52 Ответить
Это отец по ходу. Дров наломал. А был бы семейный психолог, может и хорошо бы все было.
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25.10.2021 12:07 Ответить
хаха психолог. вони часто самi дужe тупi. алe трeба ж когось пхать у заробляння грошeй
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25.10.2021 12:14 Ответить
Это точно))
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25.10.2021 20:21 Ответить
Семейные психологи работают под девизом :"Чужую беду руками разведу!" Я тАк думаю.
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25.10.2021 13:01 Ответить
В мене є знайоми психолог, але сам ходить до психіатра, з діагнозом. Щоправда його клієнти про це не знають.
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25.10.2021 13:15 Ответить
а шо вiн хотiв -то?
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25.10.2021 12:11 Ответить
Ментам респект и спасибо!
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25.10.2021 12:17 Ответить
Молодцы, что тут скажешь.
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25.10.2021 12:35 Ответить
добре що маман хоч знала звідки родом батько дитини і направила поліцію туди - а інакше шукали б вітра в полі по всій Україні
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25.10.2021 12:53 Ответить
Ну, добре, що хоч спєрмодонор був місцевим.
А то, спробували б вони його пошукати, якби він був арабом там, чи турком якимось.
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25.10.2021 13:41 Ответить
Матуся б краще дивилась - з ким співмешкає.
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25.10.2021 13:47 Ответить
чого в ментів пальці перемотані пластером - рукаблудством займаються
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25.10.2021 14:45 Ответить
схоже, тут 50 на 50.. якщо без сексизму., який "вмикається" за потреби онажематі....(
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25.10.2021 16:44 Ответить
Молодці, як захочуть можуть все.
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25.10.2021 20:36 Ответить
Дичает народец
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25.10.2021 20:51 Ответить
,любовь зла ..........
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25.10.2021 20:53 Ответить
Бабоньки хватить слюнявити .
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26.10.2021 10:37 Ответить
 
 