Полицейские разыскали и вернули матери похищенную во Львове 9-месячную девочку. Малышку нашли аж на Хмельнитчине. ФОТО

Правоохранители разыскали и вернули матери похищенную во Львове девятимесячную девочку. Ребенок нашелся аж на Хмельнитчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

Предварительно правоохранители установили, что девочка была похищена, а к совершению преступления может быть причастен бывший сожитель матери девочки.

Ребенка искали полицейские Львовщины, Хмельницкой и Тернопольской области.

В настоящее время злоумышленник задержан, девочка невредима, сейчас ее обследуют медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девятимесячную девочку похитили на Львовщине, - полиция. ФОТО

"У этой истории счастливый конец благодаря оперативной и слаженной работе полицейских и неравнодушных людей! Пусть все детки будут здоровы и никогда не теряются!" - говорится в сообщении.



Фото: сайт полиции