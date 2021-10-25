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Полицейские разыскали и вернули матери похищенную во Львове 9-месячную девочку. Малышку нашли аж на Хмельнитчине. ФОТО
Правоохранители разыскали и вернули матери похищенную во Львове девятимесячную девочку. Ребенок нашелся аж на Хмельнитчине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.
Предварительно правоохранители установили, что девочка была похищена, а к совершению преступления может быть причастен бывший сожитель матери девочки.
Ребенка искали полицейские Львовщины, Хмельницкой и Тернопольской области.
В настоящее время злоумышленник задержан, девочка невредима, сейчас ее обследуют медики.
"У этой истории счастливый конец благодаря оперативной и слаженной работе полицейских и неравнодушных людей! Пусть все детки будут здоровы и никогда не теряются!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+9 Олег Беляков #413192
показать весь комментарий25.10.2021 11:56 Ответить Ссылка
+6 Alexey Poltorak
показать весь комментарий25.10.2021 12:17 Ответить Ссылка
+5 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий25.10.2021 11:53 Ответить Ссылка
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да, очень.
от у одному з районів тієї ж хмельницької області найденого хлопчика гарно мамі передавал: вишикували всіх пошуковців літерою п,
а з незаповненого боку машини вишикували з ввімкненими проблисковими маячками...
шикарний відосік вдався, тільки заката не вистачало і котиків
А то, спробували б вони його пошукати, якби він був арабом там, чи турком якимось.