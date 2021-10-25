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Новости Правосудие
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Судья Малиновского райсуда Одессы в деле о краже приговорил подсудимого к прочтению трех романов и одного стихотворения

Судья Малиновского райсуда Одессы в деле о краже приговорил подсудимого к прочтению трех романов и одного стихотворения

Судья Малиновского райсуда Одессы в деле о краже обязал подсудимого прочитать четыре литературных произведения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Александр Рудоманов, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего особенного, но судья Малиновского районного суда г.. Одессы приговором осудил лицо к 1 году условно и обязал прочитать следующие произведения:

1) Повесть (по другим изданиям роман) "Приключения Тома Сойера" 1876 автор Марк Твен;

2) Роман "Приключения Гекльберри Финна" 1884, автор Марк Твен;

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3) Приключенческая повесть (по другим изданиям роман) "Белый Клык" 1906, автор Джек Лондон,

4) Стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи ..." 1845.

Приговор от 20.10.2021 по делу о краже", - рассказал он.

Судья Малиновского райсуда Одессы в деле о краже приговорил подсудимого к прочтению трех романов и одного стихотворения 01

Автор: 

Одесса (7919) приговор (1235) суд (25138) судья (2651) юстиция (758) Рудоманов Александр (6)


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Топ комментарии
+14
Приговор Труханову наверное.
Очень жестоко.
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25.10.2021 11:55 Ответить
+10
У судьи отличный вкус. Только вот вопрос в том, какой возраст подсудимого и каков уровень его развития, что его заставляют прочитать произведения для школьников 5-6 класса?
ПЫСЫ: судья забыл про "пересказать". Это будет почище игры на пианино.
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25.10.2021 12:03 Ответить
+10
Вообще-то ему дали 3 года лишения свободы, с отсрочкой 1 год.
Возможно , преступник молодой(до 20 лет) и судья решил, что прочтение хороших книг, может наставить его на путь истинный. В этом случае судья-педагог(в самом хорошем смысле слова)
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25.10.2021 12:05 Ответить
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25.10.2021 11:52 Ответить
🤑сколько стоит такое наказание ?
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25.10.2021 12:16 Ответить
Откуда могут быть слова у человека не читавшего книг с детства? Ему прямая дорога только в комментаторы Цензора или в мелкие воришки. Спасибо судье, может из этого малолетки ещё получится человек разумный. Впереди целый год эксперимента.
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25.10.2021 13:09 Ответить
судья - изверг !
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25.10.2021 13:30 Ответить
Приговор Труханову наверное.
Очень жестоко.
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25.10.2021 11:55 Ответить
это очень жестко! он в жизни столько не читал
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25.10.2021 13:13 Ответить
Если ему за кражу 3 книги прочитать, то за что мы были наказаны в школе - кучу всяких гниг
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25.10.2021 11:55 Ответить
Ну год условно при этом же дала)
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25.10.2021 11:57 Ответить
Ты еще скажи что тебя с детства заставляли кушать и дышать... Хоть за это поблагодари!
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25.10.2021 13:56 Ответить
)))))
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25.10.2021 11:56 Ответить
нет деталей. Скорее всего пидаросток за кражу жувачки.
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25.10.2021 11:59 Ответить
У судьи отличный вкус. Только вот вопрос в том, какой возраст подсудимого и каков уровень его развития, что его заставляют прочитать произведения для школьников 5-6 класса?
ПЫСЫ: судья забыл про "пересказать". Это будет почище игры на пианино.
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25.10.2021 12:03 Ответить
пeрeсказать тeж нe показник. дискутувати ото планка!
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25.10.2021 12:09 Ответить
Это класическая литература для всех возрастов.
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25.10.2021 12:58 Ответить
Це вже реформований зєбуїном суд?
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25.10.2021 12:04 Ответить
Вообще-то ему дали 3 года лишения свободы, с отсрочкой 1 год.
Возможно , преступник молодой(до 20 лет) и судья решил, что прочтение хороших книг, может наставить его на путь истинный. В этом случае судья-педагог(в самом хорошем смысле слова)
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25.10.2021 12:05 Ответить
А не виконає рішення суду то буде заміна на позбавлення волі? І хто повинен проконтролювати виконання вироку? Осіннє загострення.
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25.10.2021 12:21 Ответить
А як організувати примусове виконання і як перевірити виконання?
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25.10.2021 12:05 Ответить
Швидше за все помічних судді загнався (перед звільненням, або просто через нудну роботу).
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25.10.2021 12:08 Ответить
я в акуе с судей.... это из серии наколядовал........ сцуки горите в аду до миллионного колена наперед!
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25.10.2021 12:10 Ответить
Я дивлюся - нашим суддям спокою не дає "прецедентне право" (англосаксонська система права)? А нічого що у нас діє "континентальне" і суддя при виборі покарання повинен керуваться Кодексом? В КК України подібні "додаткові покарання" не передбачені!
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25.10.2021 12:15 Ответить
напевно, у суду є "поле для маневру" в сенсі призначення додаткових умов. Зазвичай це - наприклад, ходити відзначатися в диспансері, проходити якісь курси психологічної терапії тощо. Такі умови не прописані в кодексі, а, отже, в цьому випадку немає конфлікту між кодексом і цим вироком.
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25.10.2021 12:46 Ответить
Стаття 52. Основні та додаткові покарання



1. Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі.
2. Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.
3. Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.
4. За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n688 Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.
5. Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2772 статтями 389 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2781 390 цього Кодексу.

Це ВСЕ!!!
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25.10.2021 12:53 Ответить
Стаття 97 передбачає призначення покарання у вигляді виконання засобів виховного характеру, які встановлені частиною другою ст. 105:

"2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;"

Ми не знаємо про вік засудженого. Однак призначення "особливих вимог" і для дорослих засуджених є звичайною практикою і в країнах з континентальним (кодифікованим) правом, у випадках умовного звільнення від покарання. Але, здається, в цьому випадку, скоріш за все, маємо справу з неповнолітнім засудженим.
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25.10.2021 13:22 Ответить
Відкрий коментар до цієї статті і почитай що саме законодавець іменує "особливими вимогами" Там теж є вичерпний перелік!
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25.10.2021 13:25 Ответить
Почитав http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/095.php коментар .
Висновок:
ст. 105 вказує вичерпний перелік засобів виховного характеру.
"особливі вимоги", "обмеження дозвілля" (частина 2 цієї ст) є одними із засобів виховного характеру.
Ні 105, ні 97 статті не вказують на зміст "особливих вимог", не вказують, в чому суть "обмеження дозвілля". Ні вичерпно, ні як інакше.
(як на мене, то як ще назвати обов'язкове прочитання книг, аніж обмеженням свого вільного часу, тобто дозвілля?).
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25.10.2021 13:45 Ответить
А книжки якраз і читаються у час дозвілля! Я дивлюся про тебе як і про "госпожу Простакову" з "Нєдоросля" Фон Візіна можна сказать: "Мастерица толковать Указы!"
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25.10.2021 14:00 Ответить
5. У ч. 2 ст. 105 наведено вичерпний перелік примусових заходів виховного характеру, які застосовуються до неповнолітніх. Ці ж заходи застосовуються і при звільненні неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру на підставі ст. 97.

Примусові заходи виховного характеру, на відміну від кримінальних покарань, не поділяються на основні та додаткові. У ч. 2 ст. 105 примусові заходи вказані у певному порядку - в міру посилення їх суворості, їх перелік - вичерпний.

Застереження полягає в осуді поведінки неповнолітнього від імені суду. попередженні про неприпустимість порушення закону в подальшому. При цьому роз'яснюються наслідки повторного вчинення злочину, а також ухилення від застосування до нього інших примусових заходів виховного характеру.

Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього означає встановлення днів і годин, протягом яких неповнолітній повинен перебувати вдома або навпаки, не може знаходитися в громадських місцях; визначення видів діянь, які не може вчиняти неповнолітній, заборону користуватися певними транспортними засобами чи предметами, виїжджати в інші місцевості без дозволу спеціалізованого державного органу, вимогу розпочати або продовжити загальноосвітнє навчання або професійну підготовку чи роботу тощо.
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25.10.2021 13:32 Ответить
прочитання матеріалу обов'язкової програми літератури загальноосвітньої школи, це і є
"вимога розпочати або продовжити загальноосвітнє навчання"
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25.10.2021 13:47 Ответить
А який стосунок навчання по загальноосвітній програмі має до читання конкретних художніх книжок? Що ти "крутиш"? Ти з цим лише сьогодні зіткнувся а я в судах сиджу з 1994 року! Тобто займаюсь правовою роботою на пофесійному рівні!
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25.10.2021 13:58 Ответить
На то он и судья, чтобы устанавливать условия.
У меня только после этого шелохнулась капелька надежды в душе, что выживем как страна...
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25.10.2021 14:00 Ответить
"Твою мать!!!" Та ти хоч почитай чим керується суддя при винесенні вироку! К-О-Д-Е-К-С-О-М і "внутрішньою впевненістю"! А вона саме на кодексі базується і визначається його рамками!
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25.10.2021 14:13 Ответить
Вот такие как ты и загубили правосудие в Украине начиная с 1994 року. Нашел чем хвалиться! Тебе скоро, как судье, прятаться как бы не пришлось!
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25.10.2021 14:02 Ответить
Ти ідіот? Для тебе, крім судді , у залі судових засідань інших учасників процесу немає?
Як ви мені подобаєтеся дилетанти ..... Як казав капітан Титаренко у фільмі: "Летать не умеет..... Стрелять - тоже..... Но "орёл"!..... " Я подивлюся що ти робитимеш і куди побіжиш коли "в жопу жарений пєтух клюне" А побіжиш ти саме до тих хто "загубил правосудие" - бо "інших" у нас нема!!!
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25.10.2021 14:10 Ответить
Да ладно - к вам бегать. Есть опыт годичного бодания с правохренительной системой. Противную сторону кстати поддерживал судья на пенсии и тогдв я понял, шо такое мафия.
Ты знаешь куда побежал Ульянов в фильме "Ворошиловский стрелок"? Так вот - вы нам уже почти не оставили другого выбора! Выйди на улицу и пообщайся с населеним, как судья и защитник их прав...
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25.10.2021 15:38 Ответить
Куди мені до тебе з твоїм "годичным опытом" - у мене це всього-навсього налічу якихось 23 роки
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25.10.2021 16:20 Ответить
я теж працював у суддівській системі протягом тривалого періоду (ну, не настільки тривалого, як Ви (і нєх мені тикати, шановний), і також бачив різні вироки, включно з декількома цікавими, з точки зору "додаткових умов". Я також даю свої коментарі, виходячи зі своєї практики. Чого Ви так нервуєте?
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25.10.2021 15:40 Ответить
Ким "працював"? Охоронником? Чи водієм? Ярослав Гашек теж казав що самі головні стратеги на війні - денщики і ординарці!
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25.10.2021 16:18 Ответить
перекладачем судових засідань і судових вироків. Маю юридичну освіту. Чого ви чіпляєтесь до моєї особи, і чому видаєте "на гора" свою професійність? Якщо також маєте юридичну освіту, то, напевно розумієте, що Ви вдались до порушення правил диспуту - аргумент на авторитет + напад на особистість опонента (а хто ви такий, щоб зі мною тут сперечатись).
Хіба це - прояв великого професіоналізму?
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25.10.2021 16:31 Ответить
А суд який? Естонський? Який же ти "юрист" якщо не знаєш різниці між "кодифікованим" і "прецедентним" правом?
Коротше: надоїло мені "мєтать бисер" - можеш працювать " в гордо одиночестве"
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25.10.2021 16:42 Ответить
Чому ви думаєте, що я не знаю різниці? Це ж ази. це ще одна Ваша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0) помилка
Бо я ніде не вказував жодного аргументу, який можна було б так оцінити.
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25.10.2021 16:46 Ответить
Я оцінюю по твоїй термінології і твоїй оцінці рішення судді Бо це рішення - "ази прецедентного права! Все Ти мене "дістав" Надоїло мені з тобою воду товкти в ступі!
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25.10.2021 16:52 Ответить
якщо конкретні художні нижки входять в програму обов'язкової літератури ("на літо"), то - безпосередній.
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25.10.2021 15:42 Ответить
Ну так доведи мені що саме ці книги входять у обов"язкову програму по курсу "Світова література"
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25.10.2021 16:15 Ответить
https://www.ukrlib.com.ua/school-zl/?klas=5 тиць
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25.10.2021 16:39 Ответить
"Тицяю" тобі останній раз: в ст 105 ч2 вказано у якості виховних заходів "залучення до загальноосвітнього навчання" Тоді навіщо нав"язувать те що і так входить в програму? Ти навіть полеміки судової вести не вмієш "юрист"!
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25.10.2021 16:47 Ответить
А т все-таки тупой!
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25.10.2021 13:58 Ответить
Зате ти - "гострий"!
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25.10.2021 14:14 Ответить
знаєте для декого прочитання книг ще та мука краще на зоні відсидіти, чи квартал дивитися
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25.10.2021 12:15 Ответить
нормальний суддя. що за кипиш?
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25.10.2021 12:16 Ответить
"А шо так можна було?"
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25.10.2021 12:18 Ответить
А підсудний читать вміє ??)))))
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25.10.2021 12:29 Ответить
Может у судьи нет времени на прочтение этих книг. А осужденный ему потом все перескажет.
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25.10.2021 12:42 Ответить
Вообще поддерживаю этого судью. Понятно что это какая то хулиганка или мелкая кража, раз условный срок 1 год. А эти книги хоть немного научат человека что воровать нехорошо.
Судя то комментатором никто эти книги не читал, раз не понял почему судья их назначил.
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25.10.2021 12:57 Ответить
А фамилия судьи не озвучена?пс полтора года я бегаю в этот же суд,поймали вора который обокрал нашу квартиру и вынес ценностей и денег на очень крупную сумму.Каждый раз суд переносится,каждый раз я трачу время,деньги на адвоката,доказывая этому чертовому суду,что меня обокрали,а не я просто пришла поговорить.Преступников было двое кто то ещё и навёл,но судят одного,второго откупили за мои деньги сразу же.
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25.10.2021 13:15 Ответить
суддя - Олександр Гарський.
справа, в якій він виніс даний вирок, стосується крадіжок автомагнітол, обвинувачені - 19 та 23 роки.
у вироку суддя наголосив, що: "...вони фактично, за своїм розвитком, ще неповнолітні діти, хоча й мають відповідний вік ..."
крім того, суддя звернув увагу на малий словниковий запас обвинувачених.

не погоджуючись з посиланнями в тексті вироку, на вислови такого собі ф.достоєвського, в цілому, особисто я, вітаю подібне рішення.
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25.10.2021 13:37 Ответить
Цікаво - що ж він вкрав? Книжку з бібліотеки?
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25.10.2021 13:49 Ответить
Есть один такой -
Философ и гуманист в мантии: необыкновенные взгляды и приговоры одесского судьи https://dumskaya.net/news/v-mantii-i-bez-mantii-144531/
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25.10.2021 13:56 Ответить
Классный судья
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25.10.2021 18:28 Ответить
Добрій половині "українців" присудити прочитати хоча б одну книжку на рік.
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25.10.2021 14:14 Ответить
И побрит его 3 раза лезвием "Нева"©
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25.10.2021 14:14 Ответить
Выучить от сих до сих, а то пасть порву!
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25.10.2021 14:29 Ответить
Уявляю якого дебіла судили. Але треба було з поправочкою: всі твори прочитати УКРаїнською.
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25.10.2021 16:02 Ответить
не судья, а изверг какой-то.
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26.10.2021 02:54 Ответить
 
 