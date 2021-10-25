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Новости Нормандские переговоры
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Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности, - посол Фельдгузен

Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности, - посол Фельдгузен

Канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Конечно, это действительно тяжело. На данное время пока еще нет четких представлений, когда она может состояться", - отметила посол.

По словам Фельдугзен, происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами.

"Федеральный канцлер сказала, пребывая в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", - добавила она.

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Меркель Ангела (2125) нормандская четверка (1596) Фельдгузен Анка (96)


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Карикатура з німецького журналу Шпіґель.
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25.10.2021 11:51 Ответить
Скоро она будет работать в газпроме или роснефти.
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25.10.2021 11:54 Ответить
Обойдёмся без Нормандского формата.
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25.10.2021 11:55 Ответить
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25.10.2021 12:00 Ответить
Хромая утка. О чем с ней говорить?
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25.10.2021 12:20 Ответить
Этой старой немецкой шлюхе давно пора переезжать уже на расе
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25.10.2021 13:29 Ответить
Настирність Меркель свідчить про те, що вона дуже хоче під кінець сподобатись колезі Путлеру сподобатись. А для цього з Макароном будутб нагинати Зе
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26.10.2021 07:01 Ответить
 
 