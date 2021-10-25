Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности, - посол Фельдгузен

Канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Конечно, это действительно тяжело. На данное время пока еще нет четких представлений, когда она может состояться", - отметила посол.

По словам Фельдугзен, происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами.

"Федеральный канцлер сказала, пребывая в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", - добавила она.

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